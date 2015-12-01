Дурманящий МАК
Оборонка

В декабре 2016 года «вся прогрессивная общественность» отметила 25-летие Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Уникальность его в том, что он всегда был наособицу в системе межгосударственных органов, возникших на пространстве СНГ. Чтобы понять, как же так получилось и что это принесло России – посмотрим на историю возникновения МАК, его деятельность, влияние на самолетостроение и гражданскую авиацию России.

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Геополитика

Укол зонтиком и ответный удар

12-я пресс-конференция президента Владимира Путина стала рекордной по числу аккредитованных журналистов. В зале собралось около полутора тысяч представителей прессы – и центральных СМИ, и множества региональных. Главное впечатление от присутствия в зале – встреча с акулами пера за долгие годы стала действом, в котором и президент, и его пресс-секретарь Дмитрий Песков чувствуют себя, как рыба в воде.

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Армия

Аналогов не существует

Серьезные достижения военного ведомства, которыми запомнится 2016 год, относятся к сфере научно-исследовательской деятельности, передовых технологий, инноваций. Об этом «ВПК» рассказал заместитель министра обороны генерал армии Павел Попов.

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Оборонка

Дурманящий МАК

В декабре 2016 года «вся прогрессивная общественность» отметила 25-летие Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Уникальность его в том, что он всегда был наособицу в системе межгосударственных органов, возникших на пространстве СНГ. Чтобы понять, как же так получилось и что это принесло России – посмотрим на историю возникновения МАК, его деятельность, влияние на самолетостроение и гражданскую авиацию России.

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Оружие

Внимание на экран

Роль океанских и морских ТВД значительно возросла, без надежного прикрытия территории от ударов с моря, как и без защиты своих интересов в удаленных регионах мира обеспечить национальную безопасность невозможно. Но создать флот традиционного состава – из авианосцев, крейсеров, эсминцев, кораблей других классов, способный на равных противостоять американскому, Россия не может. Нужны асимметричные подходы.

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Коротко

Пресса
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История

В обход Босфора

 Эта статья стала самой читаемой в 2016 году – почти 400 тысяч просмотров!

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Церемония награждение лауреатов премии «Щит и меч Отечества» (21 декабря 2016 г., дом Пашкова)

 

 

Константин Чуприн

Куба – не дура

Алексей Балиев

Пошлина в пользу кризиса

Вниманию читателей «ВПК»

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