На первые сообщения о возможной отмене антироссийских санкций Москва резонно ответила, что вводила их Америка, ей и решать эту проблему. Только такой деловой подход может изменить отношения сверхдержав к лучшему.
На первые сообщения о возможной отмене антироссийских санкций Москва резонно ответила, что вводила их Америка, ей и решать эту проблему. Только такой деловой подход может изменить отношения сверхдержав к лучшему.
Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.
В России начались летные испытания самого современного фронтового истребителя. МиГ-35 значительно усилит нашу армию, считает Верховный Главнокомандующий.
В числе первоочередных задач развития Вооруженных Сил России названо оснащение их системами высокоточного оружия большой дальности. Может ли оно стать заменой ядерному в вопросе стратегического сдерживания?
В январе, когда отмечается день рождения Челябинской области, на своей малой родине собираются знаменитые земляки, ставшие лауреатами народной премии «Светлое прошлое».
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