Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.
Страна восходящего солнца поддерживает Украину в ее самоизоляции от России не только политическими жестами, но и деньгами на военные нужды.
Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.
Командир легендарной группы «А», созданной 29 июля 1974 года приказом председателя КГБ, генерал-майор Геннадий Зайцев назван лауреатом национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» 2016 года. Книга воспоминаний «Спецназ «Альфа»: дела и люди» стала откровением для читателей. Каким видится автору нынешнее время и востребованная им литература?
В числе первоочередных задач развития Вооруженных Сил России названо оснащение их системами высокоточного оружия большой дальности. Может ли оно стать заменой ядерному в вопросе стратегического сдерживания?
В январе, когда отмечается день рождения Челябинской области, на своей малой родине собираются знаменитые земляки, ставшие лауреатами народной премии «Светлое прошлое».
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