После выборов в США и успешного штурма Алеппо, необходимо признать, что в 2017 году кризис в Сирии приобретает еще более сложный характер. России придется вместо «умных бомб» применять и оттачивать, прежде всего, методы умной политики.
После выборов в США и успешного штурма Алеппо, необходимо признать, что в 2017 году кризис в Сирии приобретает еще более сложный характер. России придется вместо «умных бомб» применять и оттачивать, прежде всего, методы умной политики.
На подмосковном аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском состоялась церемония присвоения восьмому модернизированному противолодочному самолету Ил-38Н наименования «Виктор Потапов» – в честь прославленного пилота, генерал-полковника авиации.
По Сергею Устьянцеву, научному редактору с Уралвагонзавода и лауреату премии «Щит и меч Отечества» 2016 года, конца истории нет и не предвидится. Отечественную промышленность питают традиции. В сочетании с новациями они дают возможность технологического рывка.
Михаил Первов известен как автор серии книг об истории отечественного ракетостроения. На этот раз он выступает в новом амплуа – детского писателя.
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Летом 1916 года в Карпатах произошла знаменательная встреча генерала от кавалерии графа Ф. А. Келлера и будущего советского полководца, начальника Генерального штаба, одного из маршалов Победы.
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