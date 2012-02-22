«Калибр» заменит атомную бомбу
Армия

Впервые министр обороны России прочитал руководящему составу военного ведомства лекцию на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

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Геополитика

Лакомый песок
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Армия

«Калибр» заменит атомную бомбу

Впервые министр обороны России прочитал руководящему составу военного ведомства лекцию на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».

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Оборонка

Доктор дизель лечить не будет
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Оружие

Поднебесные ласточки

Беспилотники китайской разработки поставляются не только в НОАК. И хотя иностранные покупатели представлены в основном государствами, которым по разным причинам недоступны более совершенные американские или израильские аппараты, достижения КНР заслуживают внимания.

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Коротко

Пресса
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История

Мягкие силы холодной войны
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Церемония награждение лауреатов премии «Щит и меч Отечества» (21 декабря 2016 г., дом Пашкова)

 

 

Константин Чуприн

Куба – не дура

Вниманию читателей «ВПК»

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