В декабре 2016 года «вся прогрессивная общественность» отметила 25-летие Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Уникальность его в том, что он всегда был наособицу в системе межгосударственных органов, возникших на пространстве СНГ. Чтобы понять, как же так получилось и что это принесло России – посмотрим на историю возникновения МАК, его деятельность, влияние на самолетостроение и гражданскую авиацию России.