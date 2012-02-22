Впервые министр обороны России прочитал руководящему составу военного ведомства лекцию на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».
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Впервые министр обороны России прочитал руководящему составу военного ведомства лекцию на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы».
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Беспилотники китайской разработки поставляются не только в НОАК. И хотя иностранные покупатели представлены в основном государствами, которым по разным причинам недоступны более совершенные американские или израильские аппараты, достижения КНР заслуживают внимания.
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