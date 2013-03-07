18 января (по старому стилю – 6-го) 1872 года в Нижнем Новгороде родился Иван Григорьевич Бубнов, зачинатель подводного кораблестроения в России. Русский инженер (генерал-майор Корпуса корабельных инженеров с 1912 года). Один из создателей первой боевой подводной лодки собственно российской постройки «Дельфин» (1904 г.). Разработчик проектов русских ПЛ, имена которых сегодня – легенды. «Касатка», «Минога», «Акула», многочисленная серия типа «Барс» во многом превосходили иностранные образцы. Но не только этим известен инженер Бубнов.