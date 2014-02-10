Повод отменить НАТО
Геополитика
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На первые сообщения о возможной отмене антироссийских санкций Москва резонно ответила, что вводила их Америка, ей и решать эту проблему. Только такой деловой подход может изменить отношения сверхдержав к лучшему.

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Геополитика

Повод отменить НАТО

На первые сообщения о возможной отмене антироссийских санкций Москва резонно ответила, что вводила их Америка, ей и решать эту проблему. Только такой деловой подход может изменить отношения сверхдержав к лучшему.

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Армия

Китайское ракетно-ядерное предупреждение

Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.

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Оборонка

Наш «тридцать пятый» идет на сближение с пятым поколением

В России начались летные испытания самого современного фронтового истребителя. МиГ-35 значительно усилит нашу армию, считает Верховный Главнокомандующий.

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Оружие

Полтонны – слабый аргумент

В числе первоочередных задач развития Вооруженных Сил России названо оснащение их системами высокоточного оружия большой дальности. Может ли оно стать заменой ядерному в вопросе стратегического сдерживания?

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Коротко

Пресса
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История

За «светлое прошлое»

В январе, когда отмечается день рождения Челябинской области, на своей малой родине собираются знаменитые земляки, ставшие лауреатами народной премии «Светлое прошлое».

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Фото неделиФотоархив HD
Церемония награждение лауреатов премии «Щит и меч Отечества» (21 декабря 2016 г., дом Пашкова)

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