Пекин ударит по доллару
Геополитика

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель КНР Си Цзиньпин по сути дал ответ на заявления нового президента США Дональда Трампа, касающиеся будущих взаимоотношений Америки с Китаем.

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Геополитика

Пекин ударит по доллару

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель КНР Си Цзиньпин по сути дал ответ на заявления нового президента США Дональда Трампа, касающиеся будущих взаимоотношений Америки с Китаем.

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Армия

Глубокие цели

В конце 2016 года завершились поиски обломков затонувшего в Черном море Ту-154. Основные корабли и суда ЧФ, привлеченные к этим работам, вернулись к месту постоянной дислокации. В том числе фрегат «Адмирал Григорович» с вертолетом КА-27 на борту, средний морской танкер «Иман», флагман поисковой операции – спасательное судно (СС) «Эпрон».

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Оборонка

«Щит и меч Отечества». Слово лауреата

Михаил Ножкин, обладатель Гран-при национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» 2016 года, убежден, что самая большая удача для пишущего человека – совпасть в своих творческих исканиях с государственными интересами. 19 января народный артист, поэт и публицист отмечает 80-летие. Поздравив лауреата и юбиляра, «Военно-промышленный курьер» попросил рассказать о том, о чем нельзя промолчать.

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Оружие

75 лет в авангарде

Московский машиностроительный завод, расположенный в Северном административном округе Москвы, носит гордое и звучное название «Авангард». Российский энциклопедический словарь трактует: «Авангард – подразделение, следующее на марше впереди главных сил с целью не допустить внезапного нападения противника». Славная история предприятия полностью оправдывает его название, ведь оно на протяжении уже более 70 лет выполняет важную и ответственную задачу – серийно производит военную технику для защиты воздушных рубежей нашей страны.

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Коротко

Пресса
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История

В русской «Акуле» главное - мысль

18 января (по старому стилю – 6-го) 1872 года в Нижнем Новгороде родился Иван Григорьевич Бубнов, зачинатель подводного кораблестроения в России. Русский инженер (генерал-майор Корпуса  корабельных инженеров с 1912 года). Один из создателей первой боевой подводной лодки собственно российской постройки  «Дельфин» (1904 г.). Разработчик проектов русских ПЛ, имена которых сегодня – легенды. «Касатка», «Минога», «Акула», многочисленная серия типа «Барс» во многом превосходили иностранные образцы. Но не только этим известен инженер Бубнов.

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Церемония награждение лауреатов премии «Щит и меч Отечества» (21 декабря 2016 г., дом Пашкова)

 

 

Константин Чуприн

Куба – не дура

Вниманию читателей «ВПК»

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