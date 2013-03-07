Китайское ракетно-ядерное предупреждение
Армия

Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.

Далее

Геополитика

Японские танки в степях Украины

Страна восходящего солнца поддерживает Украину в ее самоизоляции от России не только политическими жестами, но и деньгами на военные нужды.

Далее

Армия

Китайское ракетно-ядерное предупреждение

Российские, да и мировые средства массовой информации взорвало сообщение о том, что Пекин размещает у наших границ бригаду новейших ракет «Дунфэн-41». Многие усмотрели в этом рост китайской военной угрозы.

Далее

Оборонка

«Щит и меч Отечества». Слово лауреата

Командир легендарной группы «А», созданной 29 июля 1974 года приказом председателя КГБ, генерал-майор Геннадий Зайцев назван лауреатом национальной литературной премии «Щит и меч Отечества» 2016 года. Книга воспоминаний «Спецназ «Альфа»: дела и люди» стала откровением для читателей. Каким видится автору нынешнее время и востребованная им литература?

Далее

Оружие

Полтонны – слабый аргумент

В числе первоочередных задач развития Вооруженных Сил России названо оснащение их системами высокоточного оружия большой дальности. Может ли оно стать заменой ядерному в вопросе стратегического сдерживания?

Далее

Коротко

Пресса
Далее

История

За «светлое прошлое»

В январе, когда отмечается день рождения Челябинской области, на своей малой родине собираются знаменитые земляки, ставшие лауреатами народной премии «Светлое прошлое».

Далее

Loading...
Фото неделиФотоархив HD
Церемония награждение лауреатов премии «Щит и меч Отечества» (21 декабря 2016 г., дом Пашкова)

Вниманию читателей «ВПК»

Как оставить комментарий к статье

  • Обсуждаемое
  • Читаемое
  • Past:
  • 3 дня
  • Неделя
  • Месяц

 

 

Наши партнеры