Большому кораблю – большое знание

Российское судостроение на подъеме. Полным ходом обновляется Военно-морской флот, пусть и меньше, чем необходимо, но строятся гражданские и специализированные суда. И с каждым днем все острее дает о себе знать дефицит корабелов по всей профессиональной линейке – от рабочих и инженеров до менеджеров, особенно высококвалифицированных.

Об актуальности проблемы президент Владимир Путин говорил еще 30 августа 2013 года на совещании о перспективах развития отечественного гражданского судостроения: «Эта высокотехнологичная отрасль имеет для нас принципиальное значение. Это база для решения оборонных и социально-экономических задач. Это спрос на квалифицированные кадры и научные разработки. Это дополнительные заказы для металлургии, машиностроения, других секторов промышленности. Это мощный ресурс для развития целых регионов Российской Федерации… Нам нужно создать привлекательные конкурентные условия труда в судостроении, обеспечить достойные заработки и возможности повышения квалификации, переподготовки, запустить жилищные программы с поддержкой государства и самих предприятий. Поэтому особенно важно обеспечить постоянный приток новых кадров, чтобы уже со студенческой скамьи вести будущих специалистов до заводов и верфей».



Фото: nevskii-bastion.ru

После того совещания, безусловно, произошли определенные подвижки. Какие специалисты особенно востребованы, как обеспечить ими проектантов и производственников, на площадке Петербургского отделения ТАСС обсудили руководители ведущих отраслевых предприятий, научных институтов и базового вуза – Санкт-Петербургского государственного морского технического университета.

Евгений Аполлонов, и. о. ректора Санкт-Петербургского государственного морского технического университета

Знаковыми событиями для университета стали два совещания по вопросам развития системы подготовки кадров для судостроительной промышленности и ВМФ, которые проводились под председательством секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. По результатам этих встреч в 2014–2015 годах были составлены протоколы, получившие статус поручений президента России. Выполнение данных решений определило краткосрочную стратегию развития университета. Для укрепления связей с судостроительной промышленностью мы заключили генеральные соглашения с ОСК, Росатомом, Роснефтью, «Газпромом». Корпорации помогают нам в обновлении лабораторий, оказывают спонсорскую помощь, мы ведем совместные научно-исследовательские работы.

Фото: oaoosk.ru

В части развития образовательного процесса и его интеграции с интересами судостроительной промышленности мы создали систему базовых кафедр на ключевых предприятиях отрасли – в Крыловском государственном научном центре, проектном бюро «Малахит» и концерне «Гидроприбор». Наши студенты проходят обучение, адаптируются, получают знания непосредственно от специалистов предприятий. В нашем университете действуют Институт морской техники и технологии под руководством выдающегося корабела Владимира Леонидовича Александрова, и два центра: развития технологий судостроения и машиностроения, подводных добычных комплексов в интересах нефтегазовых компаний.

Значительные усилия прилагаем для повышения авторитета профессорско-преподавательского состава. В частности, в январе 2015-го удалось поднять оклады на 27 процентов, 1 сентября нынешнего года прошло еще одно повышение – в среднем в 1,5 раза. Сейчас зарплата доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой – 64 000 рублей.

В научной сфере университет по праву считается одним из лидеров в Петербурге. У нас растет пакет заказов от предприятий реального сектора экономики. По прошлогоднему рейтингу востребованности инженерных вузов в области научной работы мы заняли второе место в России, хотя наш университет не такой уж большой.

Подготовлена стратегия развития вуза до 2019 года (ее можно рассматривать как среднесрочную).

Владимир Александров, президент Ассоциации судостроителей Петербурга и Ленинградской области, Герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга

Кораблестроители всегда были высококвалифицированными специалистами, имеющими очень широкое образование. Я сам окончил институт в 1967 году. Конечно, в то время не было таких информационных технологий, но существовала главная установка: ты действительно должен хорошо учиться. Тогда было непременное требование к обязательному посещению занятий, чего, к сожалению, нет в нашем демократическом обществе, и это абсолютно неправильно. Существовало высокое понимание, что инженер-кораблестроитель – престижная специальность, она позволит человеку раскрыть себя, обеспечить достойную заработную плату и определенные социальные условия. К сожалению, сегодня мы не видим у студентов серьезного стремления к постижению профессии.

“ Владимир Александров:

«Несколько лет назад прозвучала серьезная критика в адрес вузов – не так и не тех готовим. Результатом стало резкое повышение требовательности к заведующим кафедрами и преподавателям» ”

Несколько лет назад прозвучала достаточно серьезная критика со стороны руководителей предприятий в адрес вузов – не так и не тех готовим, после чего был открытый разговор. Результатом стало резкое повышение требовательности к заведующим кафедрами и преподавателям с точки зрения их профессиональной подготовки.

Одна из наших главных проблем – стареющие педагоги, нехватка молодежи. Но сегодня эта диспропорция выравнивается.

Подготовка специалистов – обоюдный процесс. В нем участвуют и преподаватели, и университеты, и, естественно, наши заказчики. Одним из перспективных моментов деятельности вуза и судостроительных компаний стало создание факультета целевой контрактной подготовки. Он точечно готовит специалистов для организаций и предприятий. Мы выпустили уже больше двухсот инженеров различного назначения, которые становятся квалифицированной основой и на Адмиралтейских верфях, и на Балтийском заводе, и на Выборгской верфи, и в наших конструкторских бюро.

Хочу обратить внимание на недостаточный темп роста производительности труда на судостроительных предприятиях, что определяется инженерной подготовкой производства. Я проработал на Адмиралтейских верфях 44 года и могу сказать: если приложим совместные усилия, сможем выйти на хорошие показатели. Во всяком случае в Ассоциации судостроителей мы постоянно занимаемся вопросами организации производственного процесса и повышения квалификации наших специалистов.

Владимир Дорофеев, генеральный директор санкт-петербургского морского бюро машиностроения «Малахит»

Наше предприятие специализируется на разработке проектов атомных многоцелевых подводных лодок, специальных глубоководных технических средств, комплексов торпедно-ракетного вооружения. То есть особенности «Малахита» – наукоемкость продукции, кооперативность разработок (очень широкий круг партнеров разбросан по всей нашей стране), многопрофильность специалистов.

“ Владимир Дорофеев:

«В общении с генеральными и главными конструкторами, с молодыми специалистами бюро, в работе в лабораториях рождается по сути новое поколение корабелов» ”

Взаимодействие с «корабелкой» самое тесное. Часть наших специалистов преподают в Морском университете по совместительству, а ведущие сотрудники, в том числе и я, входят в состав экзаменационных комиссий. В прошлом году у нас создана базовая кафедра по профилю кораблестроения, вооружения и робототехники. Студенты, занятые на этой кафедре вместе с нашими сотрудниками и профессорско-преподавательским составом, разработали концепт-проект, выдвинутый на конкурс лучших инновационных предложений Санкт-Петербурга. Это морская робототехническая платформа для обслуживания месторождений углеводородного сырья под водой, подо льдом, где невозможно применение надводных средств. Мне кажется, что проект сам по себе очень интересный, это яркий практический результат взаимодействия с Морским техническим университетом.

«Корабелка» дает базовые теоретические знания. И наша кафедра не предназначена для того, чтобы заменить университетских преподавателей. Это дополнение теоретической подготовки практическими, проектно-ориентированными знаниями применительно к конкретному конструкторскому бюро, в данном случае к «Малахиту». В общении с генеральными и главными конструкторами, с молодыми специалистами бюро, в работе в лабораториях рождается по сути новое поколение корабелов в интересах не только «Малахита», но и всех предприятий российского судостроения.

Татьяна Паклинская, начальник отдела подбора и развития персонала Балтийского завода

Для нас образование, полученное в «корабелке», – своего рода маркер для выпускника, чтобы попасть на завод. Однако вуз дает базовые знания, а дальше мы должны готовить конкретных выпускников «под профессию». По большей части из университета выходят инженеры, конструкторы, в лучшем случае – технологи. Нам сегодня нужны производственники, их никто не готовит. Статистика рекрутинговых агентств показывает, что на одну вакансию приходит всего лишь три резюме, это очень маленький процент. Мы очень страдаем от нехватки инженеров по нормированию, по планированию, по подготовке производства. Нуждаемся и в хороших программистах, которые могут развивать на производстве информационные технологии и системы. Но самый большой дефицит – рабочие.

В последнее время Балтийский завод очень активно прирастает, почти на тысяча человек в год, из них на инженерные кадры приходится примерно сто.

Вопрос с подготовкой кадров для верфей одна «корабелка» не решит, поэтому Балтийский завод сотрудничает более чем с 20 учебными заведениями. Приходящий выпускник может претендовать от 30 000 и до 50 000 рублей.

Для молодежи у нас действуют некоторые преференции. Мы предоставляем и добровольное медицинское страхование, и доплату в течение года. Поддерживаем тех, кто приходит из армии, выплачиваем подъемные.

Валерий Половинкин, советник генерального директора Крыловского научного центра

Система высшего образования в любой стране мира инертна, она никогда с точки зрения конкретных технологий не может конкурировать с передовыми предприятиями. Всегда производство и проектные организации будут впереди высшей школы. Поэтому положить образование на плечи только «корабелки» ошибочно.

“ Валерий Половинкин:

«Если мы не предоставим свои исследовательские комплексы, лаборатории, станки и технологические цепочки вузу для приобретения практических навыков, не получить нам специалиста, который требуется» ”

Трудно представить себе, чтобы в одной группе вы могли подготовить инженера-исследователя для Крыловского научного центра, проектного специалиста для «Малахита», разработчика подводного морского оружия для «Гидроприбора» и технолога для завода. Из этой ситуации выход такой: индивидуальная подготовка, когда обучение ведется под каждую конкретную должность. Это дорогое удовольствие, вуз не обеспечит такую систему.

Создание базовых кафедр Морского технического университета – очень мудрое решение, мы рассматриваем их как возможность предоставить университету самые передовые лабораторные стенды. Если готовим инженера-исследователя, пожалуйста, в Крыловский научный центр. «Малахит» может предоставить проектные методики и самые современные технологии проектирования, верфи – технологические процессы и линии.

Сегодня разделить каким-то образом потребителя кадров и их производителя невозможно. Весь мир идет по этому пути. Как можно совершенствовать образование? Направлять самых подготовленных специалистов из конкретной промышленности в аудитории, предоставить им возможность преподавать студентам курс практических знаний.

Квалификационные требования к выпускнику формирует не вуз, а потребитель, и если что-то «корабелка» не дает, значит, недостаток в нашей работе. Во всем мире предприятия заключают контракт не просто с университетом, а с конкретным профессором, который готовит нужных специалистов, используя в том числе базовые кафедры.

Сегодня наука развивается очень стремительно, электроника меняется раз в полгода. Если мы не предоставим свои исследовательские комплексы, лаборатории, станки и технологические цепочки вузу для приобретения практических навыков, не получить нам специалиста, который требуется.

Процесс подготовки, который включает базовые знания, – это прерогатива вуза. Практические навыки – не только вуза, но и работодателя. Как только этот симбиоз между образовательным учреждением и промышленным производством возникнет, будет необходимый уровень подготовки.