Пенсионный тупик

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ), по имеющейся информации, готовит обоснование для новой пенсионной реформы. Жертвами «оптимизации» могут стать силовики. Бюджетный кризис толкает чиновников к отмене военных пенсий, которые получают служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, других силовых структур.

Вслед за реформой гражданских пенсий логика кризиса ведет экономический блок правительства к наступлению на силовиков. Нынешние военные отставники могут спать спокойно – их пенсии отменять не планируется, но силовики действующие могут в будущем вместо пожизненной пенсии получить лишь однократное выходное пособие – для адаптации к работе «на гражданке». Такое решение вроде как уже обсуждается в структурах Минфина.

Обещать – не жениться

“ Ущемление распространяется почему-то исключительно на военнослужащих, при этом делается исключение для прокурорских работников, судей, следователей, некоторых других категорий ”

О том, что нечто подобное зреет в умах чиновников, можно судить по публичным выступлениям Владимира Назарова, директора подведомственного Минфину НИФИ. По его мнению, военные пенсии нужно пересматривать, причем довольно радикально: «Надо вместо пенсии предложить нормальный социальный контракт. Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид и у него все в порядке, надо дать ему деньги на переобучение, большое выходное пособие, чтобы хватило на год-два безбедной жизни, и после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе». Интересно, куда может пойти и на что должен жить 60-летний отставник, ведь именно до такого возраста сегодня разрешено служить старшим офицерам в звании полковника и выше?

Возникает закономерный вопрос: это намеренная утечка, зондаж общественного мнения или провокация? Если военные стерпят, промолчат, можно будет и впредь давить на них, лишать социальных гарантий, обрезать пенсионные выплаты. Но даже если это утечка, напоминает провокацию. Говорить о лишении военнослужащих пенсий в тот момент, когда они, рискуя жизнями, противостоят террористам в Сирии, – удар в спину. Если же это ложный информационный вброс, он имеет политический подтекст, подрывая авторитет Верховного главнокомандующего, по указу которого ВКС России участвуют в боевых действиях.

В любом случае обществу напрямую дают понять, что силовики Министерству финансов не по карману. Мол, это балласт, который надо сбросить. Но в этой логике государству не по карману скорее Министерство финансов и его НИФИ, существующие лишь потому, что есть Российская армия и Военно-морской флот.



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Однако речь о другом. Пренебрежительное отношение к служивым людям проявляется в нашем государстве, к сожалению, не впервые. Достаточно вспомнить хрущевские реформы, когда из армии в одночасье выбросили на улицу миллион человек. Или новации Сердюкова, сопровождавшиеся увольнением в запас десятков тысяч офицеров, многих из которых спустя пару лет пришлось уговаривать вернуться «с гражданки». Поэтому сегодняшний пример – хороший повод еще раз напомнить государственным чиновникам реальную ситуацию с военными пенсиями и индексацией окладов военнослужащих.

После 1 января 2012 года положенная по закону № 306 (от 7 ноября 2011 года) ежегодная индексация окладов (на процент инфляции) не проводилась ни разу. Трижды подряд принимались специальные федеральные законы, замораживавшие увеличение денежного содержания. При этом представители законодательной власти, ответственные за оборону и безопасность государства, регулярно повторяли, как заклинание: это в последний раз, подтверждая народную мудрость: «Нет ничего более постоянного, чем временное».

Индексация военных пенсий в 2014 году составила семь процентов при инфляции 11,34. В 2015-м – 7,5 процента при инфляции 12,91. В 2016-м в бюджет был заложен уровень инфляции 6,4 процента, которая реально будет выше. Февральская индексация военных пенсий на 3,99 процента не компенсировала снижение их покупательной способности за последние годы.

Как видим, с начала 2012-го по февраль 2016-го военные пенсии в реальном выражении потеряли 12,1 процента, хотя государство обещало их ускоренный рост за счет возврата накопленного долга (закон № 309 от 8 ноября 2011 года, президентский Указ № 604 от 7 мая 2012 года). В частности, в Указе № 604 была определена опережающая на два процента прибавка военных пенсий по сравнению с ростом потребительских цен.

Пожили, как люди? И хватит!

Тем не менее на июльском (2016 год) заседании правительства обсуждалось, как еще сильнее затянуть пояса. Проанализировав итоги первого полугодия, чиновники пришли к выводу: экономика сработала не так, как хотелось бы. Денег нет, бюджет на следующую трехлетку предстоит верстать в условиях жесткой экономии. Министрам было поручено выискивать резервы: урезать незащищенные статьи как минимум на пять процентов. Социалку пока не трогают, но о дополнительной индексации пенсий, мол, придется забыть.

Фото: mkrf.ru

В Минфине признались, что вариантов сверстать сбалансированный бюджет, как это требует руководство страны, немного. Дыру в четыре триллиона рублей, образовавшуюся по понятным причинам, можно закрыть тремя способами – заморозить расходы, взять деньги в Резервном фонде или увеличить доходы. Себе депутаты ничего не урезали и не собираются. Таков стиль работы «эффективных менеджеров», которые могут успешно руководить экономикой лишь при высокой цене на нефть.

А что же с денежным довольствием, от величины которого также зависит размер военных пенсий? Закон № 371 (от 14 декабря 2015 года) установил, что оклады военнослужащих и приравненных к ним в 2016 году не индексируются. Значительное увеличение денежного довольствия в 2012–2013-м вроде как обеспечило повышение уровня жизни личного состава и сотрудников силовых и правоохранительных структур в соответствии с их социальным статусом. Военным и приравненным к ним государство тогда просто вернуло накопленный долг, хотя и без компенсации за прошедшие годы. В результате уровень денежного довольствия поднялся выше среднего заработка в ведущих секторах отечественной экономики.

Как ситуация обернулась потом, хорошо известно. Ни в 2013-м, ни в 2014-м, ни в 2015-м индексации окладов, повторим, не было, а после принятия бюджета на 2016-й стало ясно, что и ждать нечего. В итоге оклады военнослужащих по должности и по воинскому званию с учетом инфляции снизились более чем на 44 процента. Покупательная способность окладов за пять лет упала на треть с лишним. Чтобы вернуться к ситуации, которая была на 1 января 2012 года, их надо повысить более чем на 50 процентов.

Справедливости ради надо сказать, что с назначением министром обороны Сергея Шойгу военнослужащим Вооруженных Сил производились дополнительные выплаты за счет внутренних резервов. Однако дальнейшее их повышение под большим вопросом, так как финансовые возможности МО РФ не безграничны, а сложная экономическая ситуация и военная операция в Сирии скорее всего съедят все имеющиеся запасы.

Среднее денежное довольствие в абсолютных цифрах вроде и не уменьшается. Но по факту уровень жизни военных после 1 января 2012 года продолжает быстро снижаться. Каждый год Минфин, правительство, Госдума, Совет Федерации, повторим, обещают, что это временное явление и в ближайшем будущем государство выполнит свои социальные обязательства перед личным составом и сотрудниками силовых и правоохранительных структур. Но воз и ныне там.

Понятно, что в условиях сложной международной обстановки и экономического спада говорить о повышении уровня жизни одних только военнослужащих сложно. В такой же ситуации сейчас находятся бюджетники, многие гражданские специалисты, пенсионеры, которым в 2016 году прибавили всего 4 процента при официальной инфляции более 12 процентов. Но и загонять в дальний угол проблему поддержания на должном уровне социального статуса военных, ждать, когда из силовых и правоохранительных структур опять начнут уходить самые грамотные кадры, нельзя.

В сложной экономической ситуации в России страдают прежде всего наименее социально защищенные и ущемленные в правах слои населения, к которым отчасти можно отнести, как это ни покажется странным, и служивых людей. Сегодня им могут что-то дать, а завтра забрать или пообещать и тут же забыть об этом. Но если страна, образно говоря, превращается в военный лагерь в окружении натовских баз, то работать на оборону должны все – от слесаря до олигарха. Однако государство почему-то не решается ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц. В результате малоимущие и миллиардеры платят одинаковые 13 процентов. Так и не введена монополия на производство и продажу алкогольной продукции.

Все это воспринимается крайне негативно, особенно на фоне миллионных зарплат и бонусов, выплачиваемых в государственных корпорациях, а также безудержного прибавления зарплаты и различных поощрений сотрудникам Следственного комитета, прокурорам и народным избранникам.

Прокурорские льготы

Как сказал «Военно-промышленному курьеру» бывший член Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Вячеслав Тетекин, до сих пор не решен вопрос с пресловутым коэффициентом 0,54 процента, которым у военных попросту отняли часть назначенной пенсии.

Когда принимался закон, было решено, что к ней каждый год будет добавляться по два процента. Хотя в этом случае до полной пенсии доживет не каждый военнослужащий, поскольку она сложится лишь через 23 года. Это дискриминация, идущая вразрез со всеми законами в области прав человека. Нарушена статья 55 (часть 2) Конституции РФ, которая гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Более того, государство не может произвольно изменить уже признанный им статус таких лиц и уменьшить обусловленный им объем социальных гарантий. В противном случае подрывается авторитет власти, падает уважение к праву, умаляется достоинство личности.

Подобное ущемление распространяется почему-то исключительно на военнослужащих. Однако делается исключение для военных прокурорских работников, судей, следователей, некоторых других категорий, например гражданских госслужащих. Более того, им назначается пенсия в 100 процентов оклада. Законодательные органы в соответствии с частью 6 статьи 12 ФЗ № 309 (от 8 ноября 2011 года) почему-то не применили ограничительные пенсионные новации в отношении военных судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей. Тем самым нарушен принцип равенства, установленный статьей 19 Конституции РФ и подкрепленный Конституционным судом в Постановлении № 12-П (от 16 июня 2007 года), где сказано: «В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)».

На особом положении оказались федеральные гражданские госслужащие администрации президента РФ и правительства РФ, народные избранники федерального уровня, чиновники различных государственных корпораций. Их должностные оклады были приравнены к воинским. Так что неприменение понижающего коэффициента 0,54 процента к вышеуказанным категориям подрывает систему взаимосвязи всех видов государственной службы, принципы ее построения и функционирования, установленные законодательством, и является дискриминацией. Когда офицер перестает служить, ему почему-то назначают лишь чуть более половины от суммы заработанной и заслуженной пенсии. А теперь предлагается лишить и этого. Разумеется, популярности военной службе такие инициативы не прибавляют.

Хочется верить, что мы живем в демократическом правовом государстве, где Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. А принимаемые правовые акты не противоречат Основному закону (ч. 1 ст. 15).

Увы, государство само завело себя в пенсионный тупик. Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. При наличии политической воли решение найдется.