Пенсионный тупик

Власть пытается залатать бюджетные дыры за счет ветеранов военной службы
Олег Фаличев

Научно-исследовательский финансовый институт (НИФИ), по имеющейся информации, готовит обоснование для новой пенсионной реформы. Жертвами «оптимизации» могут стать силовики. Бюджетный кризис толкает чиновников к отмене военных пенсий, которые получают служащие Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, других силовых структур.

Вслед за реформой гражданских пенсий логика кризиса ведет экономический блок правительства к наступлению на силовиков. Нынешние военные отставники могут спать спокойно – их пенсии отменять не планируется, но силовики действующие могут в будущем вместо пожизненной пенсии получить лишь однократное выходное пособие – для адаптации к работе «на гражданке». Такое решение вроде как уже обсуждается в структурах Минфина.

Обещать – не жениться

Ущемление распространяется почему-то исключительно на военнослужащих, при этом делается исключение для прокурорских работников, судей, следователей, некоторых других категорий

О том, что нечто подобное зреет в умах чиновников, можно судить по публичным выступлениям Владимира Назарова, директора подведомственного Минфину НИФИ. По его мнению, военные пенсии нужно пересматривать, причем довольно радикально: «Надо вместо пенсии предложить нормальный социальный контракт. Когда человек заканчивает военную службу, если он не инвалид и у него все в порядке, надо дать ему деньги на переобучение, большое выходное пособие, чтобы хватило на год-два безбедной жизни, и после этого он как нормальный член общества вполне может работать на другой работе». Интересно, куда может пойти и на что должен жить 60-летний отставник, ведь именно до такого возраста сегодня разрешено служить старшим офицерам в звании полковника и выше?

Возникает закономерный вопрос: это намеренная утечка, зондаж общественного мнения или провокация? Если военные стерпят, промолчат, можно будет и впредь давить на них, лишать социальных гарантий, обрезать пенсионные выплаты. Но даже если это утечка, напоминает провокацию. Говорить о лишении военнослужащих пенсий в тот момент, когда они, рискуя жизнями, противостоят террористам в Сирии, – удар в спину. Если же это ложный информационный вброс, он имеет политический подтекст, подрывая авторитет Верховного главнокомандующего, по указу которого ВКС России участвуют в боевых действиях.

В любом случае обществу напрямую дают понять, что силовики Министерству финансов не по карману. Мол, это балласт, который надо сбросить. Но в этой логике государству не по карману скорее Министерство финансов и его НИФИ, существующие лишь потому, что есть Российская армия и Военно-морской флот.

Пенсионный тупик
Фото: PHOTOXPRESS

Однако речь о другом. Пренебрежительное отношение к служивым людям проявляется в нашем государстве, к сожалению, не впервые. Достаточно вспомнить хрущевские реформы, когда из армии в одночасье выбросили на улицу миллион человек. Или новации Сердюкова, сопровождавшиеся увольнением в запас десятков тысяч офицеров, многих из которых спустя пару лет пришлось уговаривать вернуться «с гражданки». Поэтому сегодняшний пример – хороший повод еще раз напомнить государственным чиновникам реальную ситуацию с военными пенсиями и индексацией окладов военнослужащих.

После 1 января 2012 года положенная по закону № 306 (от 7 ноября 2011 года) ежегодная индексация окладов (на процент инфляции) не проводилась ни разу. Трижды подряд принимались специальные федеральные законы, замораживавшие увеличение денежного содержания. При этом представители законодательной власти, ответственные за оборону и безопасность государства, регулярно повторяли, как заклинание: это в последний раз, подтверждая народную мудрость: «Нет ничего более постоянного, чем временное».

Индексация военных пенсий в 2014 году составила семь процентов при инфляции 11,34. В 2015-м – 7,5 процента при инфляции 12,91. В 2016-м в бюджет был заложен уровень инфляции 6,4 процента, которая реально будет выше. Февральская индексация военных пенсий на 3,99 процента не компенсировала снижение их покупательной способности за последние годы.

Как видим, с начала 2012-го по февраль 2016-го военные пенсии в реальном выражении потеряли 12,1 процента, хотя государство обещало их ускоренный рост за счет возврата накопленного долга (закон № 309 от 8 ноября 2011 года, президентский Указ № 604 от 7 мая 2012 года). В частности, в Указе № 604 была определена опережающая на два процента прибавка военных пенсий по сравнению с ростом потребительских цен.

Пожили, как люди? И хватит!

Тем не менее на июльском (2016 год) заседании правительства обсуждалось, как еще сильнее затянуть пояса. Проанализировав итоги первого полугодия, чиновники пришли к выводу: экономика сработала не так, как хотелось бы. Денег нет, бюджет на следующую трехлетку предстоит верстать в условиях жесткой экономии. Министрам было поручено выискивать резервы: урезать незащищенные статьи как минимум на пять процентов. Социалку пока не трогают, но о дополнительной индексации пенсий, мол, придется забыть.

Пенсионный тупик
Фото: mkrf.ru

В Минфине признались, что вариантов сверстать сбалансированный бюджет, как это требует руководство страны, немного. Дыру в четыре триллиона рублей, образовавшуюся по понятным причинам, можно закрыть тремя способами – заморозить расходы, взять деньги в Резервном фонде или увеличить доходы. Себе депутаты ничего не урезали и не собираются. Таков стиль работы «эффективных менеджеров», которые могут успешно руководить экономикой лишь при высокой цене на нефть.

А что же с денежным довольствием, от величины которого также зависит размер военных пенсий? Закон № 371 (от 14 декабря 2015 года) установил, что оклады военнослужащих и приравненных к ним в 2016 году не индексируются. Значительное увеличение денежного довольствия в 2012–2013-м вроде как обеспечило повышение уровня жизни личного состава и сотрудников силовых и правоохранительных структур в соответствии с их социальным статусом. Военным и приравненным к ним государство тогда просто вернуло накопленный долг, хотя и без компенсации за прошедшие годы. В результате уровень денежного довольствия поднялся выше среднего заработка в ведущих секторах отечественной экономики.

Как ситуация обернулась потом, хорошо известно. Ни в 2013-м, ни в 2014-м, ни в 2015-м индексации окладов, повторим, не было, а после принятия бюджета на 2016-й стало ясно, что и ждать нечего. В итоге оклады военнослужащих по должности и по воинскому званию с учетом инфляции снизились более чем на 44 процента. Покупательная способность окладов за пять лет упала на треть с лишним. Чтобы вернуться к ситуации, которая была на 1 января 2012 года, их надо повысить более чем на 50 процентов.

Пенсионный тупик

Справедливости ради надо сказать, что с назначением министром обороны Сергея Шойгу военнослужащим Вооруженных Сил производились дополнительные выплаты за счет внутренних резервов. Однако дальнейшее их повышение под большим вопросом, так как финансовые возможности МО РФ не безграничны, а сложная экономическая ситуация и военная операция в Сирии скорее всего съедят все имеющиеся запасы.

Среднее денежное довольствие в абсолютных цифрах вроде и не уменьшается. Но по факту уровень жизни военных после 1 января 2012 года продолжает быстро снижаться. Каждый год Минфин, правительство, Госдума, Совет Федерации, повторим, обещают, что это временное явление и в ближайшем будущем государство выполнит свои социальные обязательства перед личным составом и сотрудниками силовых и правоохранительных структур. Но воз и ныне там.

Понятно, что в условиях сложной международной обстановки и экономического спада говорить о повышении уровня жизни одних только военнослужащих сложно. В такой же ситуации сейчас находятся бюджетники, многие гражданские специалисты, пенсионеры, которым в 2016 году прибавили всего 4 процента при официальной инфляции более 12 процентов. Но и загонять в дальний угол проблему поддержания на должном уровне социального статуса военных, ждать, когда из силовых и правоохранительных структур опять начнут уходить самые грамотные кадры, нельзя.

В сложной экономической ситуации в России страдают прежде всего наименее социально защищенные и ущемленные в правах слои населения, к которым отчасти можно отнести, как это ни покажется странным, и служивых людей. Сегодня им могут что-то дать, а завтра забрать или пообещать и тут же забыть об этом. Но если страна, образно говоря, превращается в военный лагерь в окружении натовских баз, то работать на оборону должны все – от слесаря до олигарха. Однако государство почему-то не решается ввести прогрессивный налог на доходы физических лиц. В результате малоимущие и миллиардеры платят одинаковые 13 процентов. Так и не введена монополия на производство и продажу алкогольной продукции.

Все это воспринимается крайне негативно, особенно на фоне миллионных зарплат и бонусов, выплачиваемых в государственных корпорациях, а также безудержного прибавления зарплаты и различных поощрений сотрудникам Следственного комитета, прокурорам и народным избранникам.

Прокурорские льготы

Как сказал «Военно-промышленному курьеру» бывший член Комитета Государственной думы Российской Федерации по обороне Вячеслав Тетекин, до сих пор не решен вопрос с пресловутым коэффициентом 0,54 процента, которым у военных попросту отняли часть назначенной пенсии.

Пенсионный тупик

Когда принимался закон, было решено, что к ней каждый год будет добавляться по два процента. Хотя в этом случае до полной пенсии доживет не каждый военнослужащий, поскольку она сложится лишь через 23 года. Это дискриминация, идущая вразрез со всеми законами в области прав человека. Нарушена статья 55 (часть 2) Конституции РФ, которая гласит: «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина». Более того, государство не может произвольно изменить уже признанный им статус таких лиц и уменьшить обусловленный им объем социальных гарантий. В противном случае подрывается авторитет власти, падает уважение к праву, умаляется достоинство личности.

Подобное ущемление распространяется почему-то исключительно на военнослужащих. Однако делается исключение для военных прокурорских работников, судей, следователей, некоторых других категорий, например гражданских госслужащих. Более того, им назначается пенсия в 100 процентов оклада. Законодательные органы в соответствии с частью 6 статьи 12 ФЗ № 309 (от 8 ноября 2011 года) почему-то не применили ограничительные пенсионные новации в отношении военных судей, прокурорских работников, сотрудников Следственного комитета РФ, пенсионеров из числа указанных лиц и членов их семей. Тем самым нарушен принцип равенства, установленный статьей 19 Конституции РФ и подкрепленный Конституционным судом в Постановлении № 12-П (от 16 июня 2007 года), где сказано: «В сфере пенсионного обеспечения соблюдение принципа равенства означает, помимо прочего, запрет вводить не имеющие объективного и разумного оправдания различия в пенсионных правах лиц, принадлежащих к одной и той же категории (запрет различного обращения с лицами, находящимися в одинаковых или сходных ситуациях)».

На особом положении оказались федеральные гражданские госслужащие администрации президента РФ и правительства РФ, народные избранники федерального уровня, чиновники различных государственных корпораций. Их должностные оклады были приравнены к воинским. Так что неприменение понижающего коэффициента 0,54 процента к вышеуказанным категориям подрывает систему взаимосвязи всех видов государственной службы, принципы ее построения и функционирования, установленные законодательством, и является дискриминацией. Когда офицер перестает служить, ему почему-то назначают лишь чуть более половины от суммы заработанной и заслуженной пенсии. А теперь предлагается лишить и этого. Разумеется, популярности военной службе такие инициативы не прибавляют.

Хочется верить, что мы живем в демократическом правовом государстве, где Конституция имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. А принимаемые правовые акты не противоречат Основному закону (ч. 1 ст. 15).

Увы, государство само завело себя в пенсионный тупик. Но безвыходных ситуаций, как известно, не бывает. При наличии политической воли решение найдется.

Олег Фаличев

Опубликовано в выпуске № 42 (657) за 2 ноября 2016 года

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Комментарии
Подполковник запаса, 10:16, 1 ноября, 2016
Слава Богу - вовремя уволился!
Геннадий, 13:02, 1 ноября, 2016
И этому не предвидется конец.
Леонид, 15:50, 1 ноября, 2016
Хорошая, принципиальная статья. А где же наш Верховный ГК ВС РФ и Министр обороны РФ?? Сколько может армия терпеть издевательства чиновников от правительства??
пенсионер, 17:22, 1 ноября, 2016
Они что вообразили: "нашлёпают" оружия и оно само стрелять будет. Помнится, в начале -90 г. все эти умники бросились, задравши хвост, прихватизировать всё, что было. А народ посмотрел и сказал: Вы прихватизировали - вы на этом и работайте. И разбрелись по барахолкам, огородам и т.д.
Офицер запаса, 17:31, 1 ноября, 2016
Не понимаю, как так можно заявлять, что, мол, военных лишат пенсии в самый непростой для страны момент? Это же каким надо быть недалеким "ученым"-экономистом. И как такое вообще возможно в стране, президент которой говорит о социальной справедливости. Или страна не та, или президента у нас не уважают такие вот господа "экономисты" из института Минфина. В любом случае, судьба военного человека в России никогда не была легкой.
Петрович, 17:34, 1 ноября, 2016
Геннадий, 13:02, 1 ноября, 2016. Вы правы, увы. Конца и краю этому беспределу не видно. Но кто же тогда управляет нашим государством? Или это и есть та самая вертикаль власти?
Атрополог, 18:32, 1 ноября, 2016
Для тех, кто в танке. Подсказываю.1. Демография. Однако надо было рожать побольше детишек после окончания военного училища, чтобы они своими взносами в пенсионный Фонд обеспечили вам достойную пенсию. 2.Антропология. Можно взять пример с Африки. Там соотношение работающих и не работающих 1 : 1000. Ну...некоторые немножко умирают от голода, но не военные и не члены семей военных. Можно вообще не работать, как в Монголии XIII века, когда все мужчины-монголы были военными.///Господа военные! В конкурсе жизни вы ещё в 17 лет обошли мальчишек с плохим здоровьем. И по окончании службы у вас по прежнему в большинстве шикарное здоровье по сравнению с вашими ровесниками. Как и положено в Природе: сильный кушает и отдыхает больше слабого...но до тех пор, пока не закончится запас так называемого "человеческого капитала"./// Что-то вы, господа офицеры, не ту экологическую систему охраняли, если по выходу на пенсию вас не кому кормить. /// Никто вам не отменит военную пенсию. Просто денежные знаки внимания к военным пенсионерам упадут в цене пропорционально уменьшению числа работающих.
подполковник в отставке, 18:44, 1 ноября, 2016
На пенсии по выслуге лет с октября 1991 года. В канун выхода в запас по ограниченному состоянию здоровья аналогичная ситуация складывалась и с военными и их статусом. Правительством было принято решение о повышении должностных окладов. В результате был искусственно снижен статус офицеров проходящих службу на нетиповых должностях...В одночасье подполковник занимавший статус должности заместителя командира полка превратился в командира роты...Вот сейчас и получаю пенсию как командир роты...Эта чехарда закончится может только когда когда народные блага и государство будут народными , а не для избранных лиц построивших для себя государство в котором приходиться нам жить и волей судьбы его защищать...
АНС, 19:00, 1 ноября, 2016
Выборы прошли, теперь можно крамсать.
Китаец, 21:26, 1 ноября, 2016
Чтоб ты жил в эпоху перемен.
Александр, 21:45, 1 ноября, 2016
У призидента будут проблемы!!...
Гость, 08:09, 2 ноября, 2016
идея и не более
Рекрут, 08:15, 2 ноября, 2016
Считаю этот посыл от минфина "осенним обострением". Крохобору Силуанову слабо тряхнуть магнатов, а "у нищего катомку забрать" это святое! По-моему, пора правительство на военные сборы направить на месяцок, чтобы вкусили армейской доли. Тогда глядишь и дури поубавиться!
Леонид, 12:14, 2 ноября, 2016
Лишение военных пенсионеров единовременной выплаты является свинством. Такую точку зрения в беседе с «Лентой.ру» высказал доцент кафедры труда экономического факультета МГУ Антон Табах. По его словам, хотя в рамках права такое решение логично, с точки зрения справедливого отношения к пенсионерам-военным, силовикам и госслужащим оно является достаточно рискованным. «Эти пенсии привязаны к текущим заработным платам по хитрой формуле. То есть, у них индексация будет происходить в принципе, но пока зарплаты госслужащих заморожены. Соответственно, им она как бы и не положена, а эти пять тысяч выдаются тем, кто должен был эту индексацию получить», — пояснил Табах «Как говорил Ленин по похожему поводу: "По форме правильно, по сути — издевательство"», — подытожил он.
Роман, 13:26, 2 ноября, 2016
Родину не выбирают, а правительство можно и поменять. Антрополог, что я слышу: вы запели о демографических проблемах??? А как же ваша прежняя позиция, что мол, хорошо, что мне маманя брата не родила и пр. и др. Вот же перевёртышь, едрить твою налево!
Юрий, 14:57, 2 ноября, 2016
Комментарий удален за использование ненормативной лексики.
Анатолий!, 15:07, 2 ноября, 2016
Большое спасиба господинам Медведеву Д.А. и Дворковичу за повышением военным пенсионерам пенсий, самое главное у нас России внедрение инноваций.
Атрополог, 15:32, 2 ноября, 2016
Роман, 13:26, 2 ноября, 2016, - Роман! Я и мой брат, как положено, отслужили с Советской Армии срочную. Но не более! Сестры нет. Только двое. Родила бы ЕЩЁ одного, - так я сказал, - была бы Третья Мировая. ///Демография - не моя проблема./// Очень даже хотел бы иметь много братьев и сестёр, много детей, но - ...гм...не дано Природой мужикам рожать. А русская мамка решила больше не рожать мясо для развлечения президентов.///"Правительство поменять" возможно, но не нам. Оно, как устаревшее ПО, зависнет на невыполнимой задаче. Подойдёт к компьютеру сисадмин, и установит новое ПО.///А в Вашей программе, Роман, есть есть запасной вариант: на случай неактуальности Православия? Глупо же было умирать в 1991-м "За ГКЧП!". И завтра тоже будет глупо умирать "За Православных Байкеров!" - я не смеюсь. Мне очень грустно, когда я вижу вместо Веры - Клоунаду, а вместо Правительства - роботов.
алекс, 16:10, 2 ноября, 2016
правильное решение минфина в армии все делает солдат офицеры лодыри служил знаю давно пора их приравнять ко всем пенсионерам только знают ныть пенсию им не подняли пусть работат
Евгений, 19:40, 2 ноября, 2016
Военных пенсионеров необходимо списывать как отслужившие валенки. Съэкономленные деньги пустить на пополнение бюджетов Игорей Ивановичей и иже с ними (ротенбергов,тимченко и прочих приближенных). Не забить и наноноватора. Родину защищать не нужно, их капиталы и домочадцы давно живут в иных отечествах.
Роман, 21:20, 2 ноября, 2016
Антрополог, не перестаю удивляться вашей изворотливости! Но Бог шельму метит, быть вам и вашим чадам подсобными рабочим у понаехавшихтут. Потому как вы по своему эгоизму не захотели делиться с третьим братом игрушками-печенюшками, а он родил бы с десяток мальчишек и закрыл свой и ваш фланг. А демография уже давно не чья то личная проблема, а уже лет 20 является нашей общей проблемой - всех эгоистов и нытиков.
ВАДИМ, 09:54, 3 ноября, 2016
Не дееспособное министерство финансов давно пора ликвидировать вместе с зазравшейся российской элитой!
Прохожий, 11:25, 3 ноября, 2016
А с пенсионными выплатами в размере 5 тыс. рублей военные пенсионеры пролетят тоже. Получат их только те, у кого страховая пенсия. Но что такое 5 тыс. рублей? Это 2 кг. приличной колбасы. А шум идет об этой выплате уже 2 месяца. Грустно все это слышать и видеть. Выжать военного человека как лимон за годы службы, это власть может. А дать достойную пенсию за ратный труд - кукиш.Так надо ли нам, господа офицеры, защищать всех этих нуворишей? Пусть нанимают себе наемную армию.
Офицер запаса, 11:29, 3 ноября, 2016
Леонид, 15:50, 1 ноября, 2016. Где наш Верховный Главнокомандующий? Судя по всему, он уже не управляет ситуацией. С одной стороны на него давит вашингтонский обком. С другой - собственные абрамовичи и ваксельберги. Но на двух стульях нельзя усидеть долго. Рано или поздно придется определяться: с кем он? С народом и армией или с олигархией. В противном случае "пятая колонна" давно найдет ему должность.
Полковник, 11:34, 3 ноября, 2016
Антрополог, 18:32, 1 ноября, 2016. Больше рожать детишек? Чтобы они потом создавали прибавочную стоимость для новых хозяев жизни. Уж не для того ли сейчас проталкивается закон об отмене абортов? Им судя по всему крепостных не хватает.
Патриот, 11:57, 3 ноября, 2016
Антрополог, 15:32, 2 ноября, 2016. "Русская мамка решила больше не рожать мясо для развлечения президентов". Это вы правильно сказали. Начиная с 1991 года русские перестали рожать, понимая, что их дети окажутся в экономическом рабстве у олигархии. И только в последние годы власть спохватилась, ввела материнский капитал. Но это капля в море. Чтобы вырастить ребенка до 18 лет надо (по западным) оценкам вложить 150 тысяч. долларов. Вот и считайте. Но главное не в этом. А какое будущее ждет наших детей?
Запасник, 12:16, 3 ноября, 2016
Роман, 13:26, 2 ноября, 2016. Роман, Родину не выбирают. Но речь в статье не об этом, а о соблюдении элементарной законности. Увы, закон в России, что дышло: куда повернул, туда и вышло.
Антрополоог, 13:37, 3 ноября, 2016
Роман, 21:20, 2 ноября, 2016, - Вот уж точно: я откровенный эгоист. Получаю удовольствие от труда, и не люблю тех, кто хочет быть пенсионером в возрасте 50 лет. Ну что поделать, Роман: Вам придётся проявить христианское смирение к работягам, не желающим быть льготниками./// Демография - не моя проблема. Дети рождаются там, где вашему богу угодно. Или, если без религии: в данной экологической нише нет условий для восстановления прежней численности данной расы. От меня ничего не зависит. Разве что не требую себе на шару денег и всяких ништяков...стыд, полученный от предков пока не потерял. В вашей религии, Роман, есть стыд за раннюю пенсию при хорошем здоровье? Каково быть работоспособным, но получать пенсию, как инвалид? ...Вынь бревно из своего глаза, эгоист.
Владимир, 17:01, 3 ноября, 2016
Евгений, 19:40, 2 ноября, 2016. Может, вы и правы, Евгений. Ведь мы забываем, что Родина всех этих олигархов не Россия, а заграница. Там их детки, капиталы, семьи и любовницы. Значит, им плевать и на оборону Отечества, и на его защитников. Эти многое объясняется. Но если так, то тогда и людям в погонах надо поступать соответствующим образом. Помните, как В.И.Ленин желал поражения своему Отечеству в 1-й мировой, потому что у власти стояло Временное правительство.
Игорь, 17:45, 3 ноября, 2016
Правильная статья! Люди, честно отслужившие своей Родине,защищавшие её, должны быть уверены, что им ответят взаимностью, а не обещаниями.
саша , 11:16, 5 ноября, 2016
ну наверное пора создать наконец-то свой профсоюз, независимый от главковерха, который будет защищать нас, "сирых и убогих" от "специалистов " от минфина. Рядовой минфинофец начинает в москве с зарплатой от 70 тысяч , а не в н-ске с зарплатой 25 .
Роман, 13:12, 5 ноября, 2016
Полковнику. Когда покажите, где я призывал менять Родину - продолжим разговор.
Роман, 13:22, 5 ноября, 2016
Лёня, вы - эгоист. Это сквозит во всех ваших постах и заметно не только мне. А ещё вы пропагандист "жизни для себя" под патриотическую риторику. К сожалению, вы не одиноки. Что касается меня, то выйдя на пенсию с категорией здоровья "ограничено годен", тут же устроился на две работы. До сих пор решаю вопрос с жильём, которое мне положено (закон такой есть). Так что завидовать мне (а обида на жизнь и зависть сквозит в ваших постах) не надо. Зависть - одна из самых распространённых грехов, запрещенных ещё Ветхозаветным Законом Моисей. Про бревно в глазу - принимаю, куда нам без него?!
Олег, 16:09, 5 ноября, 2016
Дефицит бюджета - это весьма важное обстоятельство. Только ликвидировать этот дефицит за счет пенсионеров (военных и гражданских), за счет увольнений медсестер и прочих получающих мизерную зарплату - это даже не имеет достойного названия. В то же время известно, что "руководящие товарищи" имеют зарплату, сопоставимую с суммарной зарплатой руководимых ими работников. И вот это обстоятельство никак не учитывается во "времена дефицита бюджета". А просто надо ввести прогрессивный подоходный налог. Как это принято во всем "развитом" мире: Франции, Великобритании и т.д. Однако наш "парламент", состоящий в основном из ЕР, не желает такого нормального способа пополнения бюджета. Вот им и спасибо. А заодно спасибо и всем нам, кто выбрал такой "парламент".
Антрополог, 16:52, 5 ноября, 2016
Роман, 13:22, 5 ноября, 2016, - После отравления на полигоне Сары Шаган вся наша рота стала вообще никуда не годная. Кто-то уже умер. Один из сержантов моего взвода в Германию переехал - немного подлечился. А большинство - просто на диете живём. Но мы, в отличие от Вас, ни по какому закону не имеем прав на льготы. Да и глупо назначать льготниками всех, кто побывал на полигоне. А ещё у меня есть друг, который в шахте получил силикоз - тоже никуда не годный. А родственники моей супруги в Челябинской области мрут, как мухи, от разных видом рака. Из выпуска-1976 моего класса мужчин в живых осталось не более 5 человек из 15-ти. Все, кто родом из СССР - никуда не годные. Иначе бы СССР не развалился./// Не уподобляйтесь, Роман, советскому фарцовщику, который тоже был уверен, что ему "завидуют". Моя жизнь - это только моя жизнь. Будь возможность заново прожить хотя бы один день из прошлого - так же опять прожил бы./// Я показал своим друзьям эту статью о пенсиях. Ответ был, думаю, догадываетесь, какой.///Вернусь к своим одноклассникам, которые умерли. Один из них трудился на производстве корпусов ракет средней дальности. Ещё один - был электриком на строительстве АЯМ( Амуро-Якутской магистрали). Ещё один - был техником на выщелачивании урансодержащих руд возле реки Ишим. Ещё один - водитель Татры в Якутии. О себе ничего не могу сказать- не мне решать, доживу ли до пенсии. А вот Вы, господин офицер, уже живёте за счёт тех, кто умер - такова жестокая правда Пенсионного Фонда. Если бы все граждане доживали до пенсионного возраста - никто бы ничего не получал. Здоровые и сильные живут за счёт больных и слабых. Живые живут за счёт мёртвых./// Есть вариант, который давно напрашивается на язык: назвать ваши офицерские "пенсии" "компенсацией за ненормированное время службы" и увести вас из Пенсионного Фонда назад, в Мин Обороны, но тогда все штабные, тыловые и прочие "музыканты-затейники", которые служили "с 8-ми до 5-ти" теряют право на компенсацию автоматически, а вот участники боевых действий нААААмного больше получат!/// Ну а пока воры вывозят свои семьи в оффшор - не надо устраивать собачью грызню за грошИ. Наша страна - самая богатая на Земном Шаре, а денег нет. Так-то, господин православный активист. Вы помолитесь - и, может быть, ворам станет стыдно. А ещё станет стыдно мытарям, которые обязаны обеспечить Вашу пенсию реальным содержанием. Попросите Святого Апостола Матфея - он знает, как повлиять на сбор налогов с современных хозяев приватизированного национального богатства бывшей Советской России.///У меня - свои болячки. У Вас - свои. Не хватало ещё и на Ваши болячки мне "завидовать"...Смиритесь: в данной экологической нише выхода из пенсионного тупика нет. Воры продолжат воровать. Потому пирога на всех не хватит.
Гость, 22:48, 5 ноября, 2016
Роман, 13:22, 5 ноября, 2016, -"Лёня, вы - эгоист. Это сквозит во всех ваших постах и заметно не только мне. А ещё вы пропагандист "жизни для себя" под патриотическую риторику. К сожалению, вы не одиноки.", - Это очень серьёзное обвинение. Вынужден согласиться. До 1991-го года я и мне подобные аккуратно соблюдали все ритуалы и все обряды государства. Например: следил за своим трудовым стажем, чтобы он был непрерывным, и чтобы зарплата была достаточной для начисления будущей пенсии. Ничего плохого в этом не вижу. Надо соблюдать всем гражданам страны трудовую дисциплину, и тогда каждому будет - по труду. В Австрии так до сих пор живут. В конце 1991-го общественно-экономическая формация была изменена. Кто продолжал следить за своим никому не нужным "стажем" - просто остались без зарплаты. Мне было всего 31 год. Быстро выучился на новую профессию, т.к. надо думать о своих детях. Смена профессий и рода деятельности была неоднократной - опять-таки я ничем не отличаюсь от большинства соотечественников. Ну не всем же быть офицерами, которым государство сохранило учёт стажа, индексацию жалования, льгот и пенсии.///Сначала было слегка грустно, что мне не светит гарантированная обеспеченная старость. Потом привык. "Солнце не всем светит одинаково"( Армейский девиз).///Вообще-то никому не дано предугадать солнечную старость.///Екклисиаст давно читали? У мужика прекратилась выработка гормонов, и тут начались приступы внезапной паники, что естественно для кастратов и стариков. Почему-то наиболее ярко это видно у военных пенсионеров. Кто мне укажет сайт, где инженеры, или врачи, или крестьяне обсуждают свою пенсию? - Я не знаю таких сайтов. А вот офицеры - это ходячая тоска по пенсии./// Миллионы гастарбайтеров нелегально трудятся. Но нелегальный труд не даёт отчислений в Пенсионный Фонд. Очень часто, Роман, я вижу во главе строительных фирм, принимающих гастарбайтеров, ваших коллег - военных пенсионеров. Круг замкнулся. Одно из звеньев пищевой цепочки разорвано. Так что примите ещё одно "бревно"...Даже не надейтесь, Роман, что дети гастеров, когда купят должности в управлении государством, вспомнят о вас, господа офицеры, с благодарностью. А от меня ничего не зависит. У меня нет навыков организации выше ЗРВ. Не нравится, господин подполковник - действуйте. Народ поддержит, если поверит.
ололо, 00:51, 6 ноября, 2016
Но в этой логике государству не по карману скорее Министерство финансов и его НИФИ, существующие лишь потому, что есть Российская армия и Военно-морской флот. Классная фраза. Что защищали то и получите!
Роман, 13:16, 6 ноября, 2016
Лёня, много текста. А всё от чего ? От любви к себе. И зависти - нам офицерам. Аминь
иван, 15:39, 6 ноября, 2016
Совсем озверели чиновники, весь страх потеряли. Пора им напомнить, что это военные могут их лишить высоких зарплат, роскоши, в которой они живут. Что на это скажет товарищ Верховный?
Антрополог, 23:10, 6 ноября, 2016
Роман, 13:16, 6 ноября, 2016? - Значит вариант фарцовщика: "Ты мне завидуешь". Примитивная отговорка.
Антрополог, 23:13, 6 ноября, 2016
иван, 15:39, 6 ноября, 2016, - " Что на это скажет товарищ Верховный?", - Он уже сказал кому надо что надо.
Владимир , 08:00, 8 ноября, 2016
Да,военных,как не уважали,так и...самое главное это прокуроры продажные,ну и судьи!
Офицер запаса, 15:14, 8 ноября, 2016
Гость, 22:48, 5 ноября, 2016. Антрополог, 16:52, 5 ноября, 2016. Странные вы люди. Не понимаете, что военная служба - ОСОБЫЙ род деятельности. Это лишение многих конституционных прав на всю службу, лишения, переезды, отсутствие своего жилья, риск для здоровья и жизни... Сегодняшним офицерам ВКС сказали ехать в Сирию на войну и они поехали. А с граждански загнать туда человека не так-то просто. Словом, вы все должны и сами понимать.
32 года выслуги, 15:25, 8 ноября, 2016
Владимир , 08:00, 8 ноября, 2016. Вы правы. "Самое главное для них - это прокуроры продажные и судьи", чтобы задницу свою прикрывать. Мы же ничего не просим. Речь - только о выполнении уже ПРИНЯТЫХ законов.
Антрополог, 20:29, 8 ноября, 2016
Офицер запаса, 15:14, 8 ноября, 2016, - Мы понимаем. Скажите ЭТО тем, кто вывозит доходы с продажи национальных богатств России за границу.Зачем вы их охраняете?
Петрович, 10:18, 9 ноября, 2016
Вчера высокое руководство снизошло и до нас. Решили выплатить злосчастную пятерку и военным пенсионерам. Возможно, в том числе и эта статья подвигла их к этому. Во всяком случае, на совещании у президента сидел и министр обороны. Спасибо, конечно. Но что сегодня купишь на 5 тыс. руб?
Антрополог, 20:05, 9 ноября, 2016
Петрович, 10:18, 9 ноября, 2016, - Однако, Петрович, деньги никакого значения не имеют в условиях резкого изменения демографии России. Пойдёте Вы в местное отделение Пенсионного Фонда, а там начальник- сын гастарбайтера, который 10 лет терпел унижения, но накопил денег для покупки должности сыну. Как в Косово живут военные пенсионеры-сербы?
Просто офицер, 09:46, 10 ноября, 2016
Антрополог, 20:29, 8 ноября, 2016. Вы предлагаете революцию? Или провести войска неприятеля в Москву по договоренности и за отдельную плату?
Офицер запаса, 10:41, 10 ноября, 2016
Антрополог, 20:29, 8 ноября, 2016. Увы, возразить вам особо нечего. Зачем охраняем и защищаем ИХ? Скорее не ИХ, а наше Отечество. Нам в отличие от них, уезжать некуда. А смута и цветная революция - тоже не лучший выход. Остается бороться за свои права законными методами.
Петрович, 10:47, 10 ноября, 2016
Антрополог, 20:05, 9 ноября, 2016. Надо определиться с понятиями. Если мы живем в оккупированной стране - это одно. Тогда и действовать надо по-другому. Если нет - это совсем другое. А демография тут не причем. Речь же пока о том, что дают на грош, а кричат на тысячу уже два месяца. Даже через Госдуму пришлось это проводить, что она тут же подмахнула. А вот восстановить действие уже принятого закона о злосчастном понижающем пенсионном коэффициенте в 0,54% до сих пор не может.

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