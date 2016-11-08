Подковерные крылья

Почему лучшие в мире самолеты объявлены неконкурентоспособными
Сергей Анучин

30 марта 2014 года лайнер Ил-96-300 авиакомпании «Аэрофлот» с бортовым номером RA-96008, выполнявший рейс из Ташкента, в 8.08 по московскому времени мягко коснулся ВПП 25П столичного аэропорта «Шереметьево». Больше в российское небо уникальные пассажирские самолеты не поднимались.

Источник, близкий к «Аэрофлоту», пояснил: причиной вывода самолетов Ил-96-300 из парка компании стала их «экономическая неэффективность». В нынешних российских условиях понятие это, с одной стороны, весьма отвлеченное, а с другой – совершенно конкретное.

Уникальные характеристики Ил-96М/Т и низкая себестоимость производства самолета не оставляли конкурентам места на рынке

В 2010 году опытнейший пилот «Аэрофлота», налетавший свыше 20 тысяч часов, командир экипажа Ил-96 Владимир Сальников рассказывал, что компания «Эрбас» в контракте на продажу самолетов прямо указывает: посредник получает 10 процентов от суммы сделки. Корпорация «Боинг», ничуть не стесняясь, сообщает, что в 2009 году потратила 72 миллиона долларов на подкуп чиновников в СНГ. И если, например, «Аэрофлот» вместо Ил-96 приобретает несколько «Боингов» или «Эрбасов» на миллиард долларов, 100 миллионов из них сразу разойдутся по карманам нужных людей.

Одновременно с решением о списании шести Ил-96-300 «Аэрофлот» рассмотрел условия и порядок лизинга шести новых «Боингов-777-300ER». «У нас самый молодой парк в Европе – 5,5–5,7 года, и списание позволит снизить его средний возраст до четырех лет. Кто бы что ни говорил, но новые самолеты всегда более привлекательны для пассажира», – прокомментировал агентству «Блумберг» идею вывода Ил-96 из парка гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Так национальный перевозчик избавился от «экономически неэффективной» работы с отечественным авиапромом и с ускоренным обновлением парка запустил механизм «зарабатывания» для высокопоставленных персон. Ведь от Илов и Ту чиновнику никакой пользы.

Завещание Лифшица

От помощника президента России по экономике Александра Лившица остался документ NА-1-1268Л, датированный 3 апреля 1995 года: «К сожалению, в последнее время наметилась крайне опасная тенденция бездумного лоббирования интересов отечественного авиастроительного комплекса со стороны правительственных структур. Просим поддержать вопрос о недопустимости серийного запуска самолета Ту-204 на российские авиатрассы и о продолжении приобретения в лизинг передовых образцов западной авиатехники».

Подковерные крылья
Коллаж Андрея Седых

Напомним: сертификат типа № 68-204 на самолет Ту-204 с двигателями ПС-90А был получен 29 декабря 1994 года. 23 февраля 1996-го Ту-204 № 64011 «Внуковских авиалиний» выполнил первый рейс с пассажирами по маршруту Москва – Минеральные Воды. 29 декабря 1992 года выдан сертификат типа на самолет Ил-96-300 с двигателями ПС-90А. Пассажирские перевозки на Ил-96-300 «Аэрофлот» начал 14 июля 1993-го на маршруте Москва – Нью-Йорк. Двигатель ПС-90А сертифицировали в соответствии с нормами ICAO по шуму и с запасом по эмиссионным выбросам 3 апреля 1992-го.

11 августа 1992 года на первой выставке авиатехники в Жуковском генеральный директор ЦУМВС (Центрального управления международных воздушных сообщений, ныне «Аэрофлот») Владимир Потапов, авиа-конструктор Генрих Новожилов и гендиректор Воронежского авиастроительного объединения Альберт Михайлов подписали решение «О приобретении самолетов Ил-96М, Ил-96М/Т с двигателями PW-2337 и комплексом навигационного оборудования фирмы Коллинз». «Аэрофлот» заказал 20 машин.

По принятой в том же 1992-м Госпрограмме развития авиационной техники до 2000 года для отечественных авиаперевозчиков планировалось построить 145 Ил-96-300 и 530 Ту-204 различных модификаций.

Удивительно, но те наметки почти совпадают с нынешней численностью российского парка магистральных самолетов соответствующей размерности. Одна нестыковка – разница в полтора десятилетия, а 90 процентов машин и в той, и в другой категории приходится на «Боинги» и «Эрбасы».

Надо признать, лоббисты преуспели с утверждениями о превосходстве «передовых образцов западной авиатехники», им удалось заставить усомниться в Ил-96 многих. «Говорить, что единственный выпускаемый в России широкофюзеляжный самолет Ил-96 может успешно конкурировать с «Эрбасами» и «Боингами», я не могу, – признавался журналистам в 2007 году первый вице-премьер Сергей Иванов. – Но мы не отказываемся от производства широкофюзеляжных самолетов». 10 августа 2009 года глава Минпромторга Виктор Христенко принял решение о снятии «бесперспективного» Ил-96-300 с производства (подробнее – «ТерпИлы-96»).

Дутый имидж «передовых образцов»

Так сложилось, что все слепо доверяют предоставляемым фирмой «Боинг» проспектам. Реальные характеристики самолетов разработчики предоставляют только авиакомпаниям, ведь они перевозят пассажиров, за которых и отвечают. Но иногда достоверные сведения становятся доступными.

Подковерные крылья

Обнаруженная в Интернете «картинка» для авиакомпании Bangladesh Airlines дает представление о реальных характеристиках некоторых широкофюзеляжных самолетов производства корпорации «Боинг» и консорциума «Эрбас». В журнале «Авиатранспортное обозрение» (№ 47, 2003) приведены данные ГосНИИ ГА об Ил-96-300, Ил-96Т и Ил-96-400Т, что соответствуют Ил-96М, от которого отказался «Аэрофлот». Нанесение в координатах «нагрузка-дальность» графиков для модификаций Ил-96 и реальных цифр по западным широкофюзеляжникам (посчитанных по совпадающим с нашими методикам) дает совершенно неожиданную картину. Оказывается, неустроивший «Аэрофлот» Ил-96М/Т может выполнить такую же работу (перевезти соответствующее число пассажиров/грузов на равную же дальность), что и «Боинг-777-300ER», и «Эрбас-A340-600». Сразу становится понятным впечатление, которое произвел на американцев два десятилетия назад Ил-96-300, прибывший рейсом «Аэрофлота». Освоивший 50 типов военных и гражданских машин, ставивший на крыло первые Ил-86 и Ил-96 летчик-испытатель, Герой России Анатолий Кнышов вспоминал: «Когда в 90-х я прилетел на Ил-96 в Штаты и у меня в баках осталось топлива еще на три часа полета, американцы страшно удивились. Один из представителей их авиавластей тогда прямо заявил: по некоторым позициям данный тип самолета является для нас недостижимым».

Иными словами, Ил-96-300 был лучшим в мире.

И сейчас Ил-96М/Т – сущий кошмар для «Боинга» и «Эрбаса». Ведь при одинаковой производительности «Боинг-777-300ER» на взлете на 30 процентов, а европейский A340-600 – на 40 процентов тяжелее Ил-96М/Т. За эти лишние тонны веса западных лайнеров расплачиваются авиакомпании и в конечном итоге пассажиры.

Взлетев, западные лайнеры лучше не становятся. Вместимость топливных баков «Боинга-777-300ER» на 20 процентов больше, чем Ил-96М/Т, значит, и сжигает он больше. А издержки покрывает опять-таки пассажир. Если «Боинг-777-300ER» по топливной эффективности хуже, чем Ил-96М/Т, что тут говорить о менее экономичном A340-600.

Подковерные крылья

Журнал Flight в 1996 году писал по поводу Ил-96М/Т: «Авиакомпания «Аэрофлот – Российские международные авиалинии» должна получить миллиард долларов от Экспортно-импортного банка США для закупки 20 самолетов Ил-96М/Т, оснащенных ТРДД «Пратт энд Уитни» PW2337 и американским оборудованием. Планируется ежегодная поставка пяти – семи самолетов. Закупочная цена Ил-96М/Т – 80 миллионов долларов, из которых 50 миллионов приходится на двигатели PW2337, бортовое электронное оборудование фирмы Рокуэлл Коллинз, генераторы фирмы «Санстрэнд» и другие узлы и системы, поставляемые из США».

Но против кредита «Аэрофлоту» резко выступили «Боинг» и «МакДоннелл Дуглас», обратившись в Госдеп США. Журнал Aviation Week в 1995 году писал: «Фирма «Боинг» озабочена тем, что американский заем способствует созданию еще одного конкурента... Представитель правления «Боинга» Франц Шронц обратился по этому вопросу к высоким чиновникам и администрации президента Билла Клинтона». Попытка фирмы «Пратт энд Уитни» заручиться поддержкой в конгрессе США не дала результата. Притом что инициаторами программы создания самолета Ил-96М/Т были всемирно известные люди. Как вещал журнал Interavia, для претворения в жизнь проекта председатель «Оксидентал Петролеум Корпорэйшн» доктор Арманд Хаммер и издатель из Великобритании Роберт Максвелл создали совместное предприятие. В правление вошел бывший президент израильского авиаконцерна IAI Эл Швиммер. Матерые бизнесмены адекватно оценили «96-й» и решили на нем заработать.

В июне 1993 года состоялся дебют Ил-96МО в Ле Бурже. В ежедневном выставочном выпуске журнала Flight сообщалось: «Первый раз Запад покупает русский самолет. «Ильюшин» и «Пратт энд Уитни» объявили вчера, что компания «Партнэрс» со штаб-квартирой в Амстердаме заказала пять «грузовиков» Ил-96Т с опционом на пять грузовых или пассажирских Ил-96М. Поставки начнутся в 1996 году».

Хаммер, Максвелл и Швиммер делали ставку на монопольную ренту с продукта. Уникальные характеристики Ил-96М/Т и низкая себестоимость производства самолета в нашей стране, а значит, цена не оставляли конкурентам места на рынке. Акулы капитализма просто не могли упустить такую возможность.

Согласно всем правилам проектирования четырехдвигательные Ил-96 имеют перед двухдвигательными конкурентами на дальних трассах преимущество в несколько часов полета. Так, например, на маршруте Нью-Йорк – Гонконг (R222) в двухдвигательном лайнере пассажир мучается лишние 2,5 часа. Анатолий Кнышов поясняет: «Ил-86 и Ил-96 изначально создавались как двухдвигательные. Но тогда по нормам ICAO, чтобы летать через океан на другой континент, требовалось четыре силовые установки. Когда мы сделали такие машины, США переписали нормы ICAO под свои двухдвигательные «Боинги».

Игры против Ила

Уровень технического совершенства самолета Ил-96М/Т настолько высок, что до него недотягивают ни «Боинг-787», ни взлетевший в 2013 году «Эрбас-A350». Достаточно сравнить параметры «нагрузка-дальность», и не останется никаких сомнений.

На этом фоне странно выглядит намерение разработать совместно с Китаем новый дальнемагистральный лайнер. Как сообщило французское издание Les Echos в ноябре 2014-го, на авиакосмическом салоне в Чжухае разработчики обрисовали перед группой 150 тщательно отобранных специалистов очертания будущего самолета, который оказался куда более масштабным проектом, чем предполагалось ранее. Партнеры замахнулись на создание конкурента для A350, последнего детища «Эрбаса». Заявленная цель – ввод в эксплуатацию с 2023 года. Запланированы многомиллиардные «инвестиции стран в совместное предприятие», сопоставимые, как сообщалось в нашей печати, со стоимостью проектов «Боинг-787» и «Эрбас-350».

Самое удивительное, что, по имеющейся информации, Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина к этому проекту непричастен. Да и зачем что-то изобретать, если надо массово строить Илы и Ту, которые с новыми двигателями серии ПД-14 станут экономичнее процентов на пятнадцать и будут летать пропорционально дальше.

Окно возможностей

Согласно опубликованному «Боингом» прогнозу до 2032 года мировой спрос составит 35 280 новых магистральных самолетов. Вице-президент корпорации и генеральный директор по развитию самолетных программ Скотт Фэнчер считает, что рынок узкофюзеляжных самолетов следующего поколения оценивается в 24 тысячи штук, на сегодня он выбран на 10–15 процентов.

Это сигнал для нас – нужно производить Ил, Ту и Як. Их купят.

Уже несколько лет «Боинг» анализирует возможность создания нового самолета в сегменте узкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров, который мог бы заменить 757-200, производство которых прекращено в 2004-м. Американские перевозчики используют их на рейсах с Восточного побережья США в Европу, на Гавайи и Западное побережье США. На рынке появляется свободный сегмент, до которого новые узкофюзеляжные «Боинги» и «Эрбасы» дотянуться не могут.

В пустеющей нише у линейки дальних лайнеров Ту-214 и Ту-204-300 вообще нет конкурентов – весь мировой рынок в нашем распоряжении. Но как обновленные среднемагистральные «Боинги» и «Эрбасы» не могут заменить «Боинг-757-200», так и наш новый МС-21/Як-242 не заменит Ту-204 с большей дальностью полета.

Лайнеры семейства Ту-204 требуют отдельного внимания и развития для дальнейшего увеличения дальности полета, для чего идеально подходят двигатели семейства ПД-14. Особый интерес дальние Ту-204 могут представлять для специального летного отряда «Россия». Сейчас в президентском авиапарке 20 бортов, оснащенных двигателями ПС-90А: 8 Ил-96-300, 10 Ту-214 и 2 Ту-204-300А.

«Президент летал, летает и будет летать только на самолетах отечественного производства», – заявил два года назад управделами главы государства Александр Колпаков. «Аэро-флоту» пока удалось отказать россиянам в их праве летать на отечественных авиалайнерах. Если называть вещи своими именами, это государственная измена. И срока давности тут нет…

Сергей Анучин,
авиаконструктор

Опубликовано в выпуске № 43 (658) за 9 ноября 2016 года

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Комментарии
иван, 10:53, 8 ноября, 2016
а су100 в аэрофлоте 30 шт + 20 опцион + мс 21 с 18-19 года 50 шт заказали ту 214 в редвинге 10 шт трансаеро до леквадаций был опцион на ту204 ямал 22 заказал сепеджета газпромавиа 10 шт якутия 5 шт инаэро 4 шт + ситедже 15 шт интерджет 30 шт гтлк 20 шт + мелкие 30 шт вторичный рынок если сертифицуруют в китае су100 то может заказать до 100 самалетов вертолеты китайские компаний заказали ми171 ка 32 ансат две фирмы + 4 бе 200
Антрополоог, 10:59, 8 ноября, 2016
Есть такая наука Антропология. Антропологию пока в нашей стране никто не запретил. Есть такое понятие - "Трайболизм". Я уважаю трайболистов, т.к. они уважают своих соплеменников. При СССР трайболизм осуждался как признак дикости. Если большинство жителей Земного Шара любят своих - значит это не дикость, а норма. Если наш самолёт отправляют в металлолом, а потом создаётся самолёт для китайцев - это не государственная измена, а факт отсутствия в руководстве страны представителей местного народа. Всякий нормальный человек работает на свой народ, и ему пофиг проблЭм чужого народа.
гость3, 11:54, 8 ноября, 2016
Чего другого ожидать, когда у руля РФ козыревы, лифшицы, чубайсы, вексельберги и прочие мендели...
Мнение, 13:06, 8 ноября, 2016
Секрет Полишинеля, что наша верхушка куплена...Все продается, это только от народа требуют патриотизма...
Никодим, 14:12, 8 ноября, 2016
Госдума должна принять закон, БЕЗОГОВОРОЧНО запрещающий импорт пассажирских самолетов. Теперь Дума сплошь единоросовская. Вот пусть попробует "ЕдРоссия" увильнуть от принятия такого закона!
игорь, 14:44, 8 ноября, 2016
Ил96 хороший лайнер,но 25лет прошло,нужна модернизация...
Михаил, 16:13, 8 ноября, 2016
а как на счёт почистить конюшню где принимаются такие интересные решения?
Александр, 16:21, 8 ноября, 2016
Когда в Архангельске упал Ту-134 по вине экипажа, Медвед брякнул во-всеуслышание, что отечественные самолеты полное г.. и вместо них надо закупать боинги с эрбасами. 10% = 30 сребренников.
Strannik 0059, 17:54, 8 ноября, 2016
"Если деньги вашей элиты лежат в наших(американских) банках,то вы уж разберитесь с тем,что чья же это всё-таки элита!" (Джон Байден о российской "элите")...
Солониковед , 18:23, 8 ноября, 2016
Опять патриоты с антропологами шум подняли :) Ну да, эта страна не наша, самолеты будут тоже ихние и медвежонок тут совершенно логичен, да Антрополог? Можно конечно, почистить конюшни, кровавую гэбню на них натравить... но это полумеры. Наш авиапром, стоит на погосяновских аферах, на бездумных реинкарнациях белых лебедей и рассейско-китайских проектах и так будет всегда. Кто может одёрнуть медвеженка, кто может сказать слово против пожарника или взять и выполнить какое нибудь распоряжение преза, без последствий для себя? Если конечно, это распоряжение не касается подготовки к мундиалю. Мост в Крым прокачали уже в десять цен, это не малые деньги. Лохотрон Погосяна стоит миллиарды долларов, это не бумажки, реинкарнация лебедей, обойдется в проект нового стратега 40-ка летней давности Т-4МС. Ну и что, это их игрушки и их страна, надо будет и Мистрали закупят опять! Выход есть, но он не так прост как кажется, Сталин боролся за этот выход с той же самой пятой колонной коминтерновцев, которая теперь именуется либералами. Но и тогда, они успешно заводили нашу авиацию в болото... но были и дела авиаторов и именно такая борьба, дала нашему народу и Ту-204 и Ил-96 и А-40 и Ан-70... но всё это пущено под откос. Да, враги народа безнаказанно рулят этой страной, но начать борьбу лучше с конституции, как сделал это Сталин в 36-ом году. Р.S. обратите внимание, на ерасноречивое молчание отпетых ублюдков, АНС-а и Лео-дурачка. АНС разорял и разоружал ВМФ СССР и потом продал Рашку и свалил в Канаду, откуда призывает нас, смотреться в зеркало. Дедушка Лео убивал плохих русских, а теперь его внучек, готов стрелять в слонов... а когда он изведёт всех слоников, он примется, за Антропологов :) И так до окончательного решения русского вопроса, вместе с этой ихней авиацией бездумной, как завещал великий Лифшиц!
Андрей, 20:20, 8 ноября, 2016
Готов быть расстрельщиком предателей во власти.
Strannik 0059, 15:07, 9 ноября, 2016
Солониковеду на 18:23 от 08.11.16. В Инете "полиолухи" проталкивают(готовят общественное мнение) о возврате в "большую" российскую политику Волошина,Кудрина и других столпов ельцинской "эпохи"...И при этом на канале "Лайв-ньюс" сообщается о финансировании избирательной компании Клинтонши "нашими" денежными мешками Вексельбергом,Вавиловым,Пластининым...Вот уж по Истине "скажи мне кто твой друг,и я скажу кто ты"...Когда-нибудь Это прекратится,Солониковед?
Ильдус, 19:31, 9 ноября, 2016
Никодим (14:12, 8 ноября, 2016) пишет: "Госдума должна принять закон, БЕЗОГОВОРОЧНО запрещающий импорт пассажирских самолетов. Теперь Дума сплошь единоросовская. Вот пусть попробует "ЕдРоссия" увильнуть от принятия такого закона!" - - - А Дума во главе с "ЕдРоссия" знает об этом (о том, что должна. . .)??? Есть сайт "Активный граждадин", где каждый зарегистрировавшийся может выступить с законодательной инициативой. Жду Вашей инициативы на том сайте и проголосую "ЗА!!!" в первую же неделю после публикации.
Ильдус, 19:43, 9 ноября, 2016
Из статьи, цитата гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева: «Кто бы что ни говорил, но новые самолеты всегда более привлекательны для пассажира» - - - Лично меня в первую очередь волнует время вылета и прилёта, а во вторую очередь – стоимость. Предполагаю, что очень многих волнуют эти параметры в обратном порядке (вообще-то, из-за поганых террористов перестали разрешать брать с собой в салон жидкости - из-за этого я предпочитаю, если время позволяет, перемещаться на "железном червяке"). Очень интересно, кто-нибудь из уважаемых интернет-коллег интересуется при покупке билета возрастом самолёта? Мало того: "Кто-нибудь при покупке билета интересуется надёжностью (количеством погибших в катастрофах на миллион перевезённых) авиакомпании, которой доверяете свою жизнь)???"
гость3, 21:18, 9 ноября, 2016
Strannik 0059, 15:07, 9 ноября. Кремлёвская хазария с менделем впереди не так много имеет "национальных кадров", вот держат десятилетиями провальных министров и крутят одних и тех по всем значимым должностям (тот самый Фрадков, Сурков, Набиуллина, Улюкаев, Чубайс и т.д.... сюда и Волошин с Кудриным...)
Солониковед , 22:20, 9 ноября, 2016
Ну что за вопрос Strannik 0059... вот мы сейчас с Андреем, он как расстрельщик, а я как застрельщик, пойдем и вычистим всю промпартийную мразоту и всё кончится. Так? Нет не так! Сталин начинал с Конституции, которая давала возможность народу развиваться и создавала какие никакие трудности врагам народа, разучившим в мосочистке интернационал. И уже потом, в 37-ом году, развернул наступление на фронте борьбы с врагами народа и кстати, многого достиг, ну кроме окончательной победы... времени и сил было мало. Сейчас всё тоже самое, система законов и Конституция и гнобят народ, но в рамках закона действуют его враги, проталкивая русские статьи типа 282 и прочих, они учли опыт Сталина и тоже много чего достигли, СССР например тю-тю и виноватых нету. Конечно, оперативная чистка нужна, но она не решит ситуацию, ведь через год, максимум два, система врагов народа заживляет раны, извлекает уроки и бросается в новый бой с русским народушкой. Если уж и чистить, то не ради показательных расстрелов или процессов (хотя и это важно), а применяя чистки только как один из элементов борьбы с врагами народа. Смена Конституции, отмена русской статьи (смешно-с, но у нас русское гос-во скоро будет!), запрет на работу в госорганах осквернителям истории и народной памяти, вооружение Нар.фронта. Можно долго перечислять, кстати, враги народа всё это хорошо знают и понимают и поэтому, можно сделать вывод, что ответ на Ващ вопрос Strannik 0059, не так прост как кажется. Ну а если завтра с Путей что приключится (как со Сталиным), то всё, прощай немытая Россия... времени у нас мало, ресурсы разбазаривают на мундиали и реинкарнации лебедей, дурачьё (чем не враги?)в журнале нац.оборона, орёт о освободительном походе на Вашингтон... и Кудрин подкрался незаметно. Но всё это область знаний... в русской истории и жизни есть и вторая часть, вторая правда, которая зовется русской, верой... Победа будет за нами, с нами Бог!
Strannik 0059, 01:00, 10 ноября, 2016
Солониковеду на 22:20 от 09.11.16. СПАСИ БОГ!...С НАМИ БОГ! ЗА НАМИ СВЯТАЯ ВЕЛИКАЯ РУСЬ!
Старый Зенитчик, 08:22, 10 ноября, 2016
Никакой конспирологии,никакой тайной операции. Вот так просто, тупо, беззлобно гробилась в хлам целая отрасль. В США такие 10% сразу попали бы в перечень дел приоритета ФБР. При расстояниях в нашей стране в 4-6-8-10тыс км авиация окупится только за счет внутренних рейсов. Так окупала себя авиация СССР, кстати и США.
Евгений 46, 12:52, 10 ноября, 2016
Про "боинговские откаты" в 10% с продажи, известно давно. Поэтому и появлялись "письма Лифшица". И Аэрофлот загробил свои ИЛ-96. Забугорные, откатные деньги бренчат в карманах. Какая гнилая у нас "верхушка"! И некому с ней разобраться....
Ильдус, 16:08, 10 ноября, 2016
Старый Зенитчик (08:22, 10 ноября, 2016) пишет: "При расстояниях в нашей стране в 4-6-8-10тыс км авиация окупится только за счет внутренних рейсов. Так окупала себя авиация СССР, кстати и США" - - - При этом, в Федеральные Целевые Программы (ФЦП) развития авиапрома с настойчивостью маньяков постоянно вписывают основную цель ¬– завоевание скольких-то процентов мирового авиарынка – этим маньякам авиарынок от Калиниграда до Сахалина мал. Кстати, я лет 10 назад сравнивал объём внутренних авиаперевозок у нас и сравнимой с нами по численности населения Японией. У японцев объём на порядок выше нашего, а территорию просто не знаю с какой областью сравнить.
Старый Зенитчик, 18:48, 10 ноября, 2016
Ильдус, 16:08, 10 ноября, 2016 Согласен с Вами. Видел расчеты, где максимизаия эффективности авиапревозок достигается с отметки в 3,4тыс.км. Так это в условиях транспортных альтернатив. А у нас не только расстояния в разы выше, у нас и альтернатив нормальных(жд)часто просто нет, нет и автодорожной сети. Треть, если не больше, страны катается с грузами по зимникам (!). Бразилия и Канада - протяженные страны с разным рельефом, доступностью имеют развитой авиапром. Совпадение? Здесь нет совпадения. А к парку авиации приложена инфраструктура,рабочие места.
Strannik 0059, 11:45, 11 ноября, 2016
Старому Зенитчику,Евгению 46,Ильдусу на их комменты. Абсолютно верно!...Но с маниакальным упорством встраивание России в западную экономическую матрицу продолжается! Совестливые и грамотные экономисты уже посчитали,что ущерб экономике России за период либерально-демократических "реформ" превышает ущерба,нанесённого Советскому Союзу второй мировой войной,более чем в два раза! Разгром экономики без войны!...Но "на щит" вновь поднимаются инициаторы и реализаторы модели "сырьевого придатка Запада" - Кудрин,Волошин,Греф(замелькал с поразительной частотой). Вот и задаёшься вопросами:"Что происходит?";"Куда плывёт корабль "Россия"?";"А здоровы ли,в широком понимании смысла этого слова,люди,занявшиеся управлять кораблём?";"Способны ли они вообще заниматься управлением?"...Судя по результатам - твёрдый ответ "НЕТ!"...Где программа стратегии развития России Глазьева,которую нам обещали,что она будет представлена Президенту России ещё в сентябре? Или опять будет утверждена и реализовываться Кудринская галиматья по добиванию России? Чего ещё ждёт - выгадывает наша "верхушка"? Бессмысленного и беспощадного РУССКОГО БУНТА с разносом "в хлам" Государства? Неужели это и есть "план Путина"?...
Евгений 46, 14:46, 11 ноября, 2016
Strannikу 0059. Про Глазьева одни непонятки. Деятели из ВШЭ не могут с ним спорить - аргументы Глазьева железобетонные, неоспоримые. Он - советник президента по экономическим вопросам, но к реальным делам его не допускают, его рекомендации не используют. Почему?
Strannik 0059, 19:00, 11 ноября, 2016
Евгению 46 на 14:46 от 11.11.16. Потому не используются рекомендации Глазьева,что: 1)они не "вписываются" в навязанную нам либеральную модель экономики,главная цель которой обслуживание спекулятивного финансового(банковского)сектора экономики Запада; 2)рекомендации всегда останутся рекомендациями,необязательными к исполнению,что мы с Вами и наблюдаем; 3)сам либерализм,как идеология,нуждался в экономическом обосновании и инструментарии,который должен был,как уже названо в пункте 1),в первую очередь обслуживать банковский сектор и скрыть спекулятивный характер банковской деятельности(существование ссудного процента как такового). Эта "экономикс" нуждалась в соответствующем оформлении в понятийном плане. Отсюда и появление огромного числа нобелевских лауреатов по экономике,стремительный рост числа банков и занятых в этой сфере и т.д.,и т.п. Под эту модель работал "печатный станок" ФРС США,надувая "мыльный пузырь" нечем не обеспеченных "зелёных фантиков",но за которые скупались реальные природные ресурсы по миру,строго отобранными для этого "бизнесменами". Глазьев,как учёный,имел возможность сравнивать навязанную либеральную экономическую модель и ту модель,которая существовала в СССР,и как человек думающий и анализирующий,прекрасно видел,что к чему ведёт либеральная экономическая модель - к скупке реальных сырьевых активов России в интересах ТНК,в основном американских...Да он(Глазьев) выступал,писал,говорил,но ничего сделать не мог и не может,он для того и там,он человек системы...
Ильдус, 11:09, 12 ноября, 2016
Евгений 46 (14:46, 11 ноября, 2016) пишет: " Про Глазьева одни непонятки. Деятели из ВШЭ не могут с ним спорить - аргументы Глазьева железобетонные, неоспоримые. Он - советник президента по экономическим вопросам, но к реальным делам его не допускают, его рекомендации не используют. Почему?" --- Лично мне кажется, что Глазьев зациклился на шестом технологическом укладе. Жизнь при Пятом технологическом укладе (научно-техническая революция, компьютеры и телекоммуникации) не отказывается от "архаичной" нефти и более "архаичном" каменном угле, и тем более не отказывается от простого хлеба с простым маслом. Сергей Юрьевич совершенно справедливо (на мой взгляд) считает, что переход, ОПЕРЕЖАЮЩИЙ других, например, к нанотехнологиям, позволит на мировым рынке получить доминирующее положение . . . - а для чего??? - Для получения большей прибыли. Но, сегодня, при Пятом укладе, мы видим, что роботизация производства повышает производительность труда, и высвобождает большЕе количество работников, чем создаёт новых рабочих мест. Прибыль от перехода с одного уклада на другой распределяется среди УЗКОГО круга владельцев средств производства и, когда-нибудь (не дай Бог), это закончится социальным взрывом. Тут НЕ вольно начинаешь смотреть в сторону УТОПИИ - коммунизму - "от всех по способности, всем по труду" (подчёркиваю: "Утопии").
Ильдус, 11:24, 12 ноября, 2016
Strannik 0059 (11:45, 11 ноября, 2016) пишет: "Где программа стратегии развития России Глазьева, которую нам обещали, что она будет представлена Президенту России ещё в сентябре?" --- А с чего Вы решили, что она НЕ была представлена Президенту России ещё в сентябре? - Разве кто-то где-то обещал её опубликовать? /// Ицхак Кальдерон Адизес – один из ведущих мировых экспертов в области повышения эффективности ведения бизнеса и правительственной деятельности в книге "Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать, и что из этого следует" пишет: "При управлении компанией, занятой в сфере высоких технологий, не обойтись без инженера, который хорошо разбирается в технологии или внес свой вклад в ее разработку. Однако такой специалист, как правило, не искушен в финансовых вопросах и не отличается деловой хваткой. Поэтому, чтобы успешно управлять организацией, ему необходим тот, кто поможет принимать деловые решения" (конец цитаты). - Обратите внимание, что на первом месте ИНЖЕНЕР, а специалист в ФИНАНСОВЫХ вопросах - ПОМОЩНИК. У нас же, в авиапроме (думаю, что и в других *промах), всё наоборот - "телега впереди лошади" (не сейчас и не мной придумано). Лично мне кажется, что Сергей Юрьевич НЕ понимает, где "телега", а где "лошадь".
ffke653, 14:44, 12 ноября, 2016
Солониковед , 22:20, 9 ноября, 2016 «Ну что за вопрос Strannik 0059... вот мы сейчас с Андреем, он как расстрельщик, а я как застрельщик, пойдем и вычистим всю промпартийную мразоту и всё кончится. Так? Нет не так! Сталин начинал с Конституции, которая давала возможность народу развиваться и создавала какие никакие трудности врагам народа…» Уважаемый Солониковед, не соглашусь с Вашим предложением – не с Конституции начинать надо. В Китае у Мао после смерти Сталина и успешного переворота в СССР троцкистских нацистов ситуация была вообще аховая. Война с США в Корее с перспективой остаться один на один с маньяком Трумэном после смерти Сталина. Исчезновение безопасного тыла на севере Китая. Прекращение экономической и научно-технической помощи со стороны СССР, захваченного национа-троцкистами. На западе – не спокойный Тибет плюс англосаксонские происки и провоцируемая ими Индия. В стране, Китае, огромная национал-троцкистская агентура во всех главных государственных органах, средствах массовой информации и образовании (Мао: «У нас под боком спят люди типа Хрущева... Хрущев начал предательство со Сталина, а завершат это дело он или его преемники — Советским Союзом... Правление его не будет долгим, но последствия его правления будут сказываться десятилетиями..»). Мао отлично видит страшную угрозу сплоченных внешних (в первую очередь во главе англосаксонских стран) и внутренних китайских троцкистских нацистов. И сначала, поступает примерно в соответствии с Вашими советами – «мирно», опираясь на конституцию КНР от 1949 года – предлагает за три года с 1958 по 1960реализовать «Большой скачок» (аналогичный сталинскому предвоенному), нацеленный на укрепление индустриальной базы и резкий подъём экономики страны. Однако тамошние бурлацкие, бовины, хрущевы, лифшицы, грефы, кудрины и несть им числа таким образом «преломляют» организационную форму этого плана, что Мао выставляется полным идиотом, «охотящимся на главных врагов, - на воробьев», а «кривозеркальная» реализация «Большого скачка» не только не приносит пользы для народа Китая, а наносит огромный вред. Внутрикитайские бурлацкие, бовины, хрущевы, лифшицы, грефы, кудрины через все доступные им информационные каналы обвиняют в этом конечно не себя родимых, а … самого Мао! Очень похоже на то, как сейчас бурлацкие, бовины, хрущевы, лифшицы, грефы, кудрины, ан соколовы проделывают те же фортели с Путиным. Ничего нового – сплошная талмудическая штамповка. Однако Мао сделал нестандартный ход – «Культурная революция» (1966 – 1976) - главной задачей которой являлась глобальное очищение всего государственного аппарата от антикитайских троцкистских нацистов. Ход был рискованный, поскольку Мао напрямую обратился к народу и к китайской молодежи (в основном к необразованной – китайским махновцам, но без лев задовых в качестве антикитайских национа-троцкистких комиссаров. Лев Николаевич Задов - начальник контрразведки Революционной повстанческой армии Нестора Махно, позднее, ой, оказывается - советский чекист) в качестве движущей очистительной силы. Сами понимаете какой это риск устраивать в собственной стране махновщину, да еще в окружении, способном снабдить каждого «махно» соответствующим «левой задовым». Единственным управляемым инструментом в руках Мао были органы госбезопасности и армия, которые он сам выстраивал еще с тридцатых годов, времен «Великого похода» 1935 года и войны с протроцкистским Чан Кай Ши и с японцами. Этого инструмента оказалось достаточно, чтобы не допустить инфильтрацию «лев задовых» к местным махновцам и разумно ограничить их, хунвейбинов, бесчинства. Мао строго следил, чтобы «ррреволюционные» хунвейбины не трогали, например, национальную буржуазию и их собственность, даже сбежавших вместе с Чана Кай Ши на Тайвань. Это Мао настоял на том, чтобы на флаге Китая вокруг большой звезды, олицетворяющей сам Китай, были расположены четыре маленьких – рабочий класс, крестьянство, трудовая интеллигенция и… ТРУДОВАЯ БУРЖУАЗИЯ (а ведь прав оказался – насколько современная китайская НАРОДНАЯ буржуазия отличается от ПАРАЗИТИЧЕСКЙ национал-троцкистской в России, США, Англии, Франции и т.д.!). А китайские национал-троцкисты поехали в деревню работать на полях и фермах – какое изощренное наказание для потомственных, во многих поколениях паразитов?! Именно это вызывает дикую, животную ненависть национал-троцкистов к Мао, ненависть гораздо большую, чем к Сталину. Сам наблюдал беснования одной «розалии самойловны залкинд», брызгавшей слюной по воду неблагодарности Мао – «Мы его привели к власти в Китае, а он вышвырнул нас из страны!» Ясно, что работать на полях и фермах национал-троцкисты не захотели и массово покнули Китай! Тем самым Мао заложил основы успехов реформ Дэн Сяо Пина – в госаппарате не оказалось антикитайских саботажников бурлацких, бовиных, хрущевых, лифшицев, грефов, кудриных, ан соколовых.
Солониковед, 10:36, 13 ноября, 2016
Красиво ffke653, спасибо за такой интересный ответ, я и не знал, что троцкисты так лихо шуровали в Китае... однако встречался с молодыми китайцами, пиво пили вместе. Так вот, они за Сталина и Мао глотку порвут... жаль что у нас нет института Сталина, ведь в сталинской эпохе лежат все ключи к пониманию теперешнего мира и нашей новейшей истории. Жаль, что сталинское наследие мы не изучаем, зато розалии самойловны залкинд, архипелаг за наши деньги издают... хотя всё таки, это же ихняя страна :) А что касается Конституции то да, лучше начать с народа, с молодой его части... но пока мы рассуждаем о вооружении Нар.фронта, розалии самойловны залкинд, создали давнюю мечту шойги, спецназ МЧС, сейчас Нац.гвардия зовётся :)
Игорь, 17:47, 13 ноября, 2016
Автор двоечник. Пусть наберет в поисковике: Сравнение эксплуатационной экономики Ил-96-300 и Boeing 767-300 на опыте "Аэрофлота" И смотрит, что Ил-96 полностью проигрывает старому боингу 767. К сожалению, 4 движка никогда не будут экономичнее. Особенно при массе почти на 100 тонн больше.
Strannik 0059, 20:46, 13 ноября, 2016
ffke653 14:44 от 12.11.16. Ещё по настоящему до конца не вскрыта и не нашла должной оценки истинная роль видных "светил" советской экономической "науки" академиков Абалкина,Аганбегяна и Ко. в разгроме СССР...Не так ли?
Strannik 0059, 21:05, 13 ноября, 2016
Ильдусу на 11:24 от 12.11.16. "Разве кто-то где-то обещал её опубликовать?" А разве стратегия развития России,представленная хотя бы тезисно, перестала быть интересна Народу России,который вправе понимать,а что с ним будет завтра,послезавтра...Как мне представляется Вы, Ильдус, склонны рассматривать Народ - быдлом,скотом,"тварью дрожащей"!...Значит я не ошибся в своём решении прекратить с Вами общаться. "Не плюй в колодец! Придётся напиться из него водицы!" - Народная Мудрость. Точка!
Ильдус, 21:40, 13 ноября, 2016
Strannik 0059 (21:05, 13 ноября, 2016) пишет: "А разве стратегия развития России, представленная хотя бы тезисно, перестала быть интересна Народу России, который вправе понимать, а что с ним будет завтра, послезавтра...Как мне представляется Вы, Ильдус, склонны рассматривать Народ - быдлом, скотом,"тварью дрожащей"!" --- Только скудоумные считают, что "стратегия развития России, представленная хотя бы тезисно" одно и тоже, что "программа стратегии развития России" имени Глазьева – всего лишь ОДНОГО ИЗ МНОГИХ советников Президента. Если Вас интересует именно мнение Сергея Юрьевича, то наберите в адресной строке браузера (может знаете, что это такое) на латинице Глазев_ру, и читайте вволю, всё, что Сергей Юрьевич считает нужным публиковать. Хотя, сомневаюсь, что Вам это поможет.
Ильдус, 23:11, 13 ноября, 2016
Игорь (17:47, 13 ноября, 2016) пишет: " Ил-96 полностью проигрывает старому боингу 767. К сожалению, 4 движка никогда не будут экономичнее". --- Кроме экономичности существуют много других параметров, включая живучесть. /// Перед войной советское правительство закупало у немцев целые химзаводы, уникальные по тому времени металлообрабатывающие станки, платило немцам за обучение наших рабочих... а было бы экономичнее не делать самим порох и стволы для пушек, а закупать у тех же немцев. /// Статья не о конкретном самолёте, а об убийстве авиапрома, поставщика продукции двойного назначения.
Ильдус, 23:13, 13 ноября, 2016
Из статьи: "Христенко Виктор Христенко принял решение о снятии «бесперспективного» Ил-96-300 с производства" ... И??? Где сегодня Христенко??? – живёт и, наверное, не тужит. /// При кровавом Сталине первый нарком авиапрома Михаил Каганович не справился с работой и был разжалован в директора Казанского авиазавода, но и там дела шли плохо. Был вызван в Кремль на беседу, после чего там же, в Кремле, застрелился. Второй нарком авиапрома Алексей Шахурин был репрессирован в 1946 г. вместе с маршалом Александром Новиковым – дали ход рац.предложению, которое экономило дефицитный алюминий. Но, самолёты стали разрушаться в воздухе, погибли люди./// Я не призываю, что бы головы летели в расстрельные ямы – достаточно, что бы летели на биржу труда.
Он же, 12:14, 14 ноября, 2016
и какие подтверждения тому, что Ил-96М (кстати, в статье говорится именно о М, с американскими движками, который был построен в 1 экземпляре, через 3 года переоснащен ПС-90, в реальной линейной эксплуатации не был) "на уровне западных аналогов"?
Ему же, 12:27, 15 ноября, 2016
Ну, и как мы дошли до жизни такой? Понятно, конечно, что "через тернии к звёздам ", но так можно и совсем исцарапаться. Добрее и человечнее что-ли, особенно по отношению к себе.
Ван Ваныч, 17:43, 20 ноября, 2016
СОГРАЖДАНЕ!!! ПИШЕМ ЗАЯВЛЕНИЯ В СК РФ!!! ПОДДЕРЖИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ АВИАПРОМ!!!... ---------------------------------------------------------------------------- Интернет-приёмная СК РФ: (ссылка в комментах фейсбука) ------------------------------------------------------------------------------ 1. Заполняем форму с персональными данными... 2. Текст обращения примерно следующий: В сети Интернет по адресу: (ссылка на этот материал, есть в комментах фейсбука) размещены материалы о предполагаемой коррупции среди государственных чиновников, подрывающих развитие отечественного авиапрома, путём лоббирования за вознаграждение интересов иностранных производителей. Прошу изучить данные материалы и предпринять всё необходимое для пресечения предполагаемых преступных действий и наказания, в соответствии с действующим Законодательством РФ, государственных чиновников и иных лиц, принимающих необоснованные решения в пользу иностранных компаний за вознаграждение, т.е. с целью личного обогащения.﻿
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