Кто против «королевы»

Авианосцы – вершина не только корабельного дела, но и самолетостроения. Поэтому их сравнительный анализ важен еще и для оценки технологического уровня государств.

Авианосцы в мире наперечет, и большая их часть в ВМС США. Тем не менее эти корабли есть во флотах стран всех важнейших регионов мира: обеих Америк, Европы, АТР и зоны Индийского океана. Следует отметить, что помимо классических образцов (с катапультой или рампой) есть авианесущие корабли с самолетами вертикального взлета и посадки (СВВП), которые, имея короткий разбег, по боевым возможностям приближаются к «полноценным» истребителям. Рассмотрим и те, и другие. Тем более что во флотах, где есть вторые, их относят к тому же классу за исключением Японии, которая, ограниченная конституцией и послевоенными договорами, не вправе иметь подобные корабли. Поэтому там даже такие большие, как тип «Идзумо», водоизмещением около 37 тысяч тонн, с групповым базированием авиации относятся к эсминцам-вертолетоносцам.

Помимо США, России и Китая авианосцы входят в состав флотов Великобритании, Италии, Индии, Франции, Таиланда, Японии и Бразилии.

Внимание «одноклассникам»

Для сопоставления следует выбирать корабли, близкие по поколению и типу: с базированием «нормальной» авиации или только СВВП. С учетом того, что главный противник России – НАТО, обратимся к кораблям этого класса во флотах альянса. Сопоставление проведем по методике, использованной для «Нимитца», «Кузнецова» и «Ляонина» («ВПК», № 16, 2016).

“ Для британского, итальянского и японского авианосцев борьба с подводными лодками будет основной, а не оборонительной задачей ”

Великобритания, Испания, Италия имеют корабли с базированием только СВВП и вертолетов. У Франции – классический авианосец. Остановимся на анализе новейшего британского «Куин Элизабет» и итальянского «Джузеппе Гарибальди». Целесообразно также обратить внимание на авианесущие корабли нашего восточного соседа – Японии, имеющей к России территориальные претензии, ключевого союзника США на Тихом океане.

Первый шаг после выбора кораблей для сравнения – анализ задач, для решения которых предназначены данные авианосцы. Они, несмотря на универсальность, в различных флотах имеют специфику. В соответствии с методикой важность задач оценивается весовым коэффициентом значимости.

Послевоенный опыт показал, что авианосцы активно применяются в вооруженных конфликтах и локальных столкновениях различного масштаба, став одним из главных компонентов группировок противостоящих флотов с началом крупномасштабных боевых действий. Соответственно при сопоставлении авианосцев необходимо рассматривать два варианта: действия в локальном конфликте со слабым в военно-морском отношении противником и в крупномасштабной войне.

Будем сопоставлять авианосцы в решении следующих основных задач: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника, крупных групп надводных кораблей (КУГ и КПУГ), субмарин, отражение ударов средств воздушного нападения противника, нанесение ударов по наземным объектам.

Коэффициенты успеха

В локальной войне со слабым противником (с учетом вероятности привлечения палубной авиации) применительно к рассматриваемым авианосцам весовые коэффициенты распределяются так: уничтожение групп надводных кораблей и катеров – 0,1, субмарин – 0,05, отражение ударов с воздуха – 0,3, нанесение ударов по наземным объектам противника – 0,55. Эти коэффициенты получены из анализа опыта применения подобных кораблей в войнах конца XX – начала XXI века и относятся в равной мере ко всем рассматриваемым образцам. Задача уничтожения авианосных сил противника в этом случае, очевидно, стоять не будет.

В крупномасштабной войне весовые коэффициенты распределяются иначе и различаются по странам. Значения для «Куин Элизабет»: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника (авианесущей группы РФ) – 0,15, КУГ и КПУГ – 0,3, субмарин – 0,25, отражение воздушного нападения противника – 0,2, нанесение ударов по наземным объектам – 0,1. Для «Джузеппе Гарибальди» те же коэффициенты с учетом особенностей Средиземноморского ТВД выглядят так: 0,05, 0,15, 0,35, 0,25, 0,2. Что касается «Идзуми», то поскольку интересы Японии сведутся к обеспечению безопасности своих акваторий и захвату оспариваемых островов Курильской гряды, расклад будет следующим: уничтожение авианосных ударных и многоцелевых групп противника (китайской авианесущей группы) – 0,05, групп КУГ и КПУГ – 0,35, подводных лодок – 0,25, отражение воздушного нападения – 0,25, нанесение ударов по наземным объектам – 0,1.

«Елизавета» великая и крошка «Гарибальди»

«Куин Элизабет» (полное водоизмещение – 70 600 тонн) должен войти в строй в ближайшем году. Его газотурбинные установки обеспечивают максимальную скорость 25 узлов. Запасы топлива гарантируют дальность хода 10 тысяч морских миль на скорости 15 узлов. Штатным самолетом будет F-35C. Данных о вероятном составе авиагруппы пока нет, но можно предположить, что исходя из круга задач она должна быть многоцелевой и в нее могут войти 24 F-35C, 12 EH101 Merlin и четыре вертолета ДРЛО Sea King ASaC mk7.

Для взлета самолетов с коротким разбегом авианосец оборудован носовым трамплином. По данным открытой печати, в первоначальном проекте не предусматривается установка вооружения, в том числе средств ПВО самообороны, что весьма странно. Однако зарезервировано место под две 16-контейнерные УВП зенитных ракет «Астер». Вероятно, основой системы ПВО будет этот ЗРК.



Коллаж Андрея Седых

Важнейший показатель – возможная продолжительность активных боевых действий до момента пополнения запасов и располагаемый суточный ресурс авиации. «Куин Элизабет» рассчитан на 420 самолетовылетов в течение пяти дней с возможностью ведения ночных операций. Максимальная интенсивность может достигать 110 вылетов в сутки. Корабль имеет 24 позиции для подготовки F-35C к вылету. То есть максимальный состав ударных и иных групп для выполнения боевых задач – не более 24 единиц.

«Джузеппе Гарибальди» – самый маленький авианосец в мире, его полное водоизмещение – 13 320 тонн. При этом на нем базируются 16 СВВП «Харриер» II либо 18 вертолетов SH-3D «Си Кинг». Может быть и смешанная авиагруппа. Этот вариант исходя из характера задач корабля следует считать наиболее вероятным. Примем для анализа состав по два звена самолетов и вертолетов – восемь «Харриеров» II и восемь SH-3D «Си Кинг».

Максимальная скорость хода «Гарибальди» – 30 узлов, дальность плавания – семь тысяч миль экономическим ходом 20 узлов. Известные данные о возможных режимах использования авиации дают основания оценить предельную суточную напряженность в 35–40 вылетов самолетов и вертолетов. Возможную продолжительность интенсивных боевых действий по запасам авиационного топлива и боеприпасов оценим в пределах пяти суток с общим числом вылетов 160–180. Предельное количество самолетов или вертолетов в группе, определяемое числом стартовых позиций на полетной палубе, – шесть.

В отличие от «англичанина» «итальянец» хорошо вооружен. Это прежде всего четыре ПУ ракетного комплекса Otomat Mk 2 (боекомплект – 10 ракет) с дальностью стрельбы до 180 километров. Выдача целеуказания для ПКР отработана с вертолетов SH-3D. ПВО корабля в ближней зоне обеспечивается двумя восьмизарядными пусковыми установками ЗРК Albatros с зенитными управляемыми ракетами Aspide. Общий боезапас комплекса – 72 ракеты, а эффективная дальность стрельбы достигает 14 километров. Для уничтожения ПКР, не пораженных ЗРК, имеется три 40-мм спаренных АУ Breda Compact ЗАК Dardo с РЛС управления оружием RTN-20X Orion. Каждая АУ имеет боезапас 736 снарядов в ленте и скорострельность 600 выстрелов в минуту.



Фото: morganpotts.com

Эсминец-вертолетоносец «Идзумо» при весьма приличном водоизмещении имеет скромную для него авиагруппу – 14 вертолетов SH-60K Sea Hawk. Однако в перспективе в нее предполагается включить СВВП F-35B, поскольку есть планы закупить 42 самолета этого типа. Исходя из задач, к решению которых может привлекаться этот корабль, его авиагруппа должна быть смешанной. Для анализа примем вариант в составе восьми СВВП F-35B и шести SH-60K Sea Hawk. При таком подходе предельная напряженность использования авиации с корабля может достичь 25–30 вылетов в сутки. Итого: 140–160 за пять – семь дней интенсивных боев. На полетной палубе есть 12 стартовых позиций для ЛА, что определяет предельный состав самолетов и вертолетов в группе.

ПВО корабля обеспечивают два ЗРК SeaRAM Mk-15 Mod 31 и два 20-мм ЗАК Mark 15 Phalanx CIWS с шестиствольными АУ. Для поиска подводных лодок корабль имеет ГАС OQQ-23.

Констатируем: боевые возможности этих кораблей определяются составом их авиагрупп за исключением итальянского «Джузеппе Гарибальди», который имеет еще и достаточно мощный противокорабельный комплекс «Отомат». ПВО этих образцов представлены только комплексами самообороны и существенного влияния на интегральную оценку не оказывают.

Чье крыло длиннее

Задача борьбы с авианосцами противника, как правило, решается в морском сражении продолжительностью до суток. «Англичанин» в данном случае может применить только F-35C. Их боевой радиус позволяет ударить по российской авианесущей группе, не входя в зону досягаемости ее ПКР большой дальности. За сутки с палубы можно совершить до 40 самолетовылетов. Из них не менее 16 должны быть «израсходованы» на обеспечение ПВО соединения. За вычетом не менее четырех позиций для использования вертолетов и истребителей ПВО в системе обороны одновременно в ударе может участвовать не более 20 машин. Из них не менее четырех должны быть в составе группы расчистки воздушного пространства. Остается 16 F-35C, на каждом – по два ПКР JSM (на двух других узлах внутренней подвески разместятся ракеты «воздух-воздух», а внешняя подвеска использоваться не будет, чтобы обеспечить максимальную скрытность в зоне ПВО противника). Итого: 32 ПКР.

Фото: warfor.me Фото: balancer.ru

Противодействовать этому удару наш авианосец сможет силами двух – четырех машин из положения дежурства в воздухе и еще четырьмя из положения дежурства на палубе. Из них три-четыре будут связаны боем с истребителями расчистки воздушного пространства. Остальные атакуют ударную группу. В результате один-два самолета из нее могут быть потеряны. Остальные, маневрируя и уклоняясь от атак, будут подходить к рубежу пуска парой-звеном с залпом по четыре – восемь ПКР JSM. В этом случае вероятность вывода нашего авианосца из строя в ходе первого удара составляет 0,07–0,1. Второй удар будет, возможно, ограничен одним звеном (четыре машины). Вероятность вывода авианосца с учетом противодействия наших истребителей – 0,01–0,02. Итого: за сутки – максимум 0,08–0,11.

«Джузеппе Гарибальди» для решения этой задачи сможет задействовать только свои «Харриеры» II – возможностей приблизиться на дальность пуска ПКР «Отомат» по авианосцу у него нет. Однако и боевой радиус «Харриеров» в ударном варианте с четырьмя ПКР «Гарпун» невелик – менее 500 километров при взлете с коротким разбегом, что заставит «итальянца» для удара по российской авианесущей группе войти в зону досягаемости ее ПКР большой дальности.

За сутки «Гарибальди» сможет выполнить не более 16 самолетовылетов, из которых не менее шести уйдет на противовоздушную оборону. С учетом ограничения на группы в шесть ЛА оставшимся ресурсом можно будет выполнить два удара по шесть и четыре «Харриера» соответственно. Пара самолетов в каждой из групп должна будет обеспечить прикрытие ударных машин. Соответственно на их долю остается четыре в первой группе и две – во второй. С каждого из ударных самолетов может быть запущено максимум по четыре ПКР «Гарпун». С учетом противодействия российской корабельной авиации и возможного удара по «Джузеппе Гарибальди» ПКР большой дальности все, на что способен «итальянец», – повреждение нашего авианосца с вероятностью 0,015–0,02.

Прогнозируемый противник «Идзумо» – китайский «Ляонин» в охранении пяти – семи новейших эсминцев и фрегатов УРО. Для удара по нему «японец» сможет использовать только свои СВВП F-35В. Боевой радиус самолета позволит «Идзумо» ударить по китайскому соединению, не входя в зону досягаемости его ПКР. Из возможных 16 самолетовылетов в сутки минимум шесть задействуются на решение задач ПВО. Для удара по «Ляонину» остается 10. Если учесть, что в готовности на палубе необходимо иметь хотя бы пару истребителей для обороны воздуха, в атаке может быть только шесть машин одновременно. Организация ударов по «Ляонину» японским «Идзумо» будет аналогична рассмотренной для «Джузеппе Гарибальди». Поскольку СВВП F-35В имеет только один тип ПКР – JSM (другие ракеты класса «воздух-поверхность», которые может применить этот самолет, предполагают вход в зону досягаемости средств ПВО корабельного соединения, имеющего ЗРК большой и средней дальности), можно уверенно предположить, что Япония постарается приобрести требуемый боеприпас в достаточном количестве и союзники – США и страны НАТО вряд ли ей откажут. Соответственно удар по китайской авианосной группе «Идзумо» будет наносить с применением ПКР JSM – по две ракеты на самолет, то есть двенадцать в первом и восемь во втором ударах. Это позволит с учетом противодействия корабельной авиации китайского соединения вывести «Ляонин» из строя с вероятностью 0,03–0,04.

Борьба с группами надводных кораблей предполагается одной из основных задач в операции по завоеванию господства (превосходства) на море в заданном оперативно важном районе. Срок решения может колебаться от трех-четырех до шести – восьми суток. В локальных конфликтах объектами ударов корабельной (палубной) авиации будут легкие силы, в первую очередь группы ракетных катеров. В крупномасштабной войне основные усилия сосредоточатся на разгроме КУГ из крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов УРО, десантных отрядов (ДЕСО), конвоев (КОН) и КПУГ.

В локальных конфликтах, по опыту, важна задача противодействия двух – пяти КУГ по два-три ракетных катера в каждой. Для разгрома такой группы будет достаточным выделение двух-трех пар ударных самолетов или вертолетов с ПКР и НУРС. При этом вероятность уничтожения катеров противника близка к гарантированной – 0,9 и более. Потребуется до 30 самолето- и/или вертолетовылетов, что вполне достижимо в течении пяти-шести суток для всех авианосцев, у которых это составит от 7–8 процентов (у «англичанина») до 16–20 (у остальных) общего ресурса авиагруппы.

При борьбе с корабельными группами в крупномасштабной войне в зоне ответственности СФ будет действовать до 15 различных корабельных групп российского флота, в том числе до двух КУГ из крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов УРО, три-четыре КОН, четыре-пять КПУГ малых кораблей и три-четыре КУГ ракетных катеров и МРК. Для разгрома каждой из них «Куин Элизабет» сможет выделить группу, аналогичную рассчитанной для удара по авианосцу с охранением. Она сможет с вероятностью 0,4–0,5 разгромить КУГ, 0,6–0,7 – КПУГ, 0,8–0,9 – КУГ ракетных катеров и МРК или уничтожить до 60 процентов кораблей и судов из состава среднего конвоя (четыре – шесть транспортов и три-четыре корабля охранения). С учетом возможного ресурса, выделяемого для решения этой задачи, ударам корабельной авиации могут быть подвергнуты три-четыре корабельные группы. Итого: ожидаемую эффективность решения этой задачи «Куин Элизабет» можно оценить в 0,14–0,18.

«Джузеппе Гарибальди» придется поражать ограниченные силы российской Средиземноморской эскадры в составе одной-двух КУГ, а также трех – пяти различных корабельных групп флотов союзников России, в частности Сирии. Ударная группа в составе четырех – шести СВВП «Харриер» II сможет разгромить российскую КУГ с вероятностью 0,25–0,3 или КУГ других стран (более 0,9), а группы по четыре – шесть вертолетов SH-3D, имея по две ПКР «Гарпун» или «Си Игл», способны уничтожить корабельные группы союзных РФ флотов с эффективностью 0,75–0,8. Располагаемый ресурс авиагруппы «Джузеппе Гарибальди» позволит выделить для решения этой задачи в течении пяти-шести суток две-три группы самолетов и один-два вертолета. Итого: ожидаемую эффективность решения этой задачи «итальянцем» можно оценить в 0,45–0,50.

Борьбу с группами надводных сил «Идзумо» будет вести, прикрывая десант на Курильские острова, завоевывая превосходство в оперативно важных районах и обороняя прибрежные воды Японии. Противником могут быть российский и китайский флоты в составе трех-четырех КУГ из крейсеров, эсминцев, фрегатов и корветов УРО, пяти-шести КПУГ малых кораблей и шести – восьми КУГ ракетных катеров и МРК. Для разгрома каждой из них «Идзумо» должен выделять группы СВВП F-35B по четыре – шесть единиц. Каждая сможет разгромить российскую или китайскую КУГ из крупных кораблей с вероятностью 0,12–0,18, КПУГ из современных корветов – 0,2–0,3, КУГ ракетных катеров и МРК – 0,5–0,6. С учетом возможного ресурса, выделяемого для решения задачи, под ударами корабельной авиации могут оказаться пять – семь корабельных групп. Ожидаемую эффективность решения можно оценить в 0,12–0,15.

В отличие от российского, китайского и американского авианосцев для оцениваемых британского, итальянского и японского кораблей борьба с подводными лодками будет основной, а не оборонительной задачей. Вести поиск и уничтожение субмарин предстоит в составе авианосных поисково-ударных групп (АПУГ). Поэтому в качестве основного критерия необходимо избрать вероятность уничтожения подводной лодки в назначенном районе за определенное время.

Для корректного сравнения необходимо выбрать одинаковый состав АПУГ, схожие размеры района и продолжительность поиска. Целесообразно в этом случае определить типовой район, «нарезанный» для АПУГ НАТО в Норвежском море, а продолжительность операции – сутки, что характерно для действий в системе зональной ПЛО против субмарин, ведущих борьбу с надводными кораблями. Для сравнимости результатов возьмем АПУГ с минимальным составом наиболее распространенных кораблей, обладающих ограниченными поисковыми возможностями, чтобы вклад авианосца в конечный результат был наибольшим. Опыт натовских учений говорит о том, что ордер АПУГ строится так, чтобы в первую очередь прикрыть авианосец от ударов СВН и подводных лодок. Высокий потенциал АПУГ достигается за счет вертолетов, работающих на вероятных направлениях выхода подводной лодки из полосы поиска.

Количество вертолетов ПЛО в авиагруппах сопоставляемых образцов определяет, что «Куин Элизабет» будет способен обеспечивать непрерывное нахождение в воздухе двух машин, а два других корабля – только по одной. С учетом этого вероятность уничтожения подводной лодки британской АПУГ в типовом районе за трое суток может составить 0,4–0,6 в зависимости от гидрологических условий. Возможности АПУГ с двумя другими авианосцами примерно одинаковы и составляют 0,25–0,4.

Морской бой с «воздухом» и «землей»

Возможности авианосцев в ПВО можно оценить по доле сорванных ударов авиации противника по кораблям соединения и другим прикрываемым им объектам.

В локальной войне британский авианосец исходя из характера задач и ресурса истребительной авиации может обеспечить перехват парами истребителей за пять суток до 10–12 воздушных целей. Два других – по пять-шесть. В воздушном бою вероятность уничтожения атакованной типовой для локального конфликта цели или принуждения ее к отказу от выполнения боевой задачи может быть оценена для F-35C/B в 0,5–0,7, а для «Харриера» II – в 0,2–0,3. Военный опыт дает основания полагать, что в зоне ответственности ПВО таких авианосцев может появиться в течение пяти суток порядка 15–18 воздушных целей. Соответственно вероятность их успешного перехвата для британского авианосца оценим в 0,3–0,4, для «Идзумо» – в 0,16–0,23, для «Джузеппе Гарибальди» – в 0,07–0,1.

В крупномасштабной войне в вероятной зоне ответственности ПВО «британца» в течение пяти суток могут оказаться до 25–30 групп и одиночных самолетов российского флота и ВКС, решающих различные задачи в северной части Норвежского моря и западной части Баренцева, вне зоны досягаемости береговой авиации ПВО. Авиагруппа «Куин Элизабет» сможет по располагаемому ресурсу обеспечить перехват парами истребителей за пять суток до 12–15 воздушных целей.

Ситуация для итальянского авианосца в крупномасштабной войне иная: в его вероятной зоне ответственности ПВО интенсивность авиации противника ожидается существенно меньшей – вероятнее всего, «Гарибальди» будет находиться в глубине оперативного построения ОВМС НАТО. За пять суток объектами перехвата могут стать порядка пяти – восьми групп и одиночных самолетов, преимущественно средиземноморских стран арабского мира. Авиагруппа «Джузеппе Гарибальди» в состоянии справиться с четырьмя-пятью воздушными целями.

Объем задач ПВО для японского авианосца может быть существенным: он должен участвовать в прикрытии кораблей и судов флота в районах, недоступных для истребителей берегового базирования. Против японского флота будут действовать весьма значительные силы китайской и российской авиации. Оценка возможностей японской ПВО по противодействию СВН противника в зоне ответственности «Идзумо» показывает, что за пять суток могут оказаться вне воздействия береговых истребителей до 30–35 и более групп воздушных целей различного состава. И перехватывать их будут силами авиагруппы «японца». При этом, по расчету ресурса, «Идзумо» по зубам только шесть – восемь воздушных целей.

Следует учесть, что в воздушном бою против более современного противника – российской и китайской авиации вероятность уничтожения типовой цели или принуждения ее к отказу от выполнения боевой задачи для F-35C/B может существенно снизиться и составить 0,3–0,4, тогда как для самолетов «Джузеппе Гарибальди» этот показатель изменится незначительно.

Исходя из приведенных оценок доля успешно перехваченных воздушных целей в крупномасштабной войне для «Куин Элизабет» может составить 0,15–0,2, для «Джузеппе Гарибальди» – 0,16–0,19, для «Идзумо» – 0,06–0,09.

Остается сравнить возможности кораблей в работе по наземным объектам в крупномасштабной и локальной войнах. Британский авианосец может поразить в крупномасштабной войне с учетом возможного выделяемого ресурса два-три точечных объекта на глубину до 600 километров от побережья, что соответствует примерно 0,05–0,07 от общих оперативных потребностей. В локальной войне его возможности существенно выше благодаря большему ресурсу для решения этой задачи. Они могут быть оценены в 0,2–0,25. У «Джузеппе Гарибальди» в крупномасштабной войне, вероятнее всего, останется ресурс на поражение только одной наземной цели на удалении до 300 километров от побережья, что составит примерно 0,02–0,025 от потребного в ограниченном оперативно важном районе. В локальной войне этот показатель увеличится предположительно до 0,09–0,11. Японский авианосец обладает примерно такими же возможностями при большей глубине воздействия.

В пользу «англичанина»

Проведенный анализ позволяет вывести интегральные сравнительные показатели. У британского авианосца они составляют применительно к локальным войнам 0,35, к крупномасштабной войне – 0,23. У «итальянца» – 0,18 и 0,22 соответственно. Японский «Идзумо» имеет 0,18 и 0,15. То есть по степени соответствия эффективности корабля его предназначению и вероятным условиям боевого применения первым станет «Куин Элизабет», который превосходит «итальянца» и «японца» в локальных конфликтах почти вдвое, а в крупномасштабной войне – на 5 и 50 процентов соответственно. Примерно при равном коэффициенте соответствия с «Идзумо» «Джузеппе Гарибальди» почти на 45 процентов превосходит «японца» в крупномасштабных войнах.

Низкие показатели последнего объясняются существенно более интенсивными ожидаемыми боевыми действиями на Тихоокеанском ТВД. Высокие коэффициенты «британца» доказывают, что в современных условиях на кораблях данного класса необходима более многочисленная авиагруппа.

Константин Сивков,

доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН доктор военных наук, член-корреспондент РАРАН

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