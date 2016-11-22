Пилоты жизненного цикла

Срок службы современных образцов вооружения, представляющих сложные технические системы, может достигать нескольких десятков лет. С учетом времени на разработку и утилизацию он еще больше. Какими должны быть техническое сопровождение и обслуживание ВВСТ? Надо ли все это учитывать и закладывать в контракты? Ответы на эти вопросы даст новый облик системы управления жизненным циклом.

Систему управления жизненным циклом (ЖЦ) формирует комплекс направленных воздействий ее участников (субъектов) на объекты в действующем правовом поле. Далеко не последнее место в ней занимает стоимостная составляющая. Насколько хорошо работает эта система?

Параметрами ее эффективности выступают:

стоимость ЖЦ с разбивкой по этапам;

сроки разработки до принятия на вооружение;

качественные показатели (безотказность, сохранность, эксплуатационная технологичность, ресурсоемкость, ремонто- и контролепригодность и т. д.);

производственные возможности предприятия.

Система требует поправок

Минобороны России как головной потребитель ВВСТ, выпускаемых предприятиями промышленности по госконтрактам, занимает ведущую позицию в системе управления (СУ) ЖЦ. Наработана статистика по эксплуатации техники и вооружения. Она говорит о том, что ряд направлений требуют совершенствования существующей СУ. Какими они могут быть?

“ Предмет контракта между армией и производителем не поставки и работы, а обеспечение боеготовности вооружения ”

Первое: повышение надежности образцов. Можно условно выделить две ее составляющие: начальная надежность и эксплуатационная. Первая закладывается на стадиях разработки и производства ВВСТ, определяется особенностью конструкции, примененными технологиями, качеством материалов и комплектующих, квалификацией персонала. Что касается эксплуатационной, то она напрямую связана с режимами использования изделия, эффективностью системы МТО, обеспечением необходимыми запчастями и эксплуатационными материалами, созданием в войсках ремонтной базы. Именно на этом направлении надо внедрять передовые технологии, совершенствовать нормативы, диагностику, контроль технического состояния.

Второе: увеличение производственных возможностей штатных ремонтно-восстановительных органов (РВО), поскольку в военное время силы РВО будут выполнять основной объем работ по восстановлению и возвращению в строй неисправных образцов.

Третье: рациональное распределение функций и обязанностей по поддержанию надежности ВВСТ между предприятиями-изготовителями, ремонтными мастерскими и штатными подразделениями МО РФ.



Фото: digitalrusmedia.ru

Если говорить о их взаимодействии, следует выделить три принципиально возможные схемы. Это починка техники штатными силами и средствами ремонтно-восстановительных органов войсковых частей МО РФ, специализированными предприятиями (техцентрами) ОПК либо силами РВО с привлечением для выполнения наиболее сложных работ отраслевой промышленности (смешанный способ).

Каждая из схем имеет преимущества и недостатки. Первая обеспечивает оперативное выполнение технического обслуживания и ремонта (ТОиР) в стационарных и полевых условиях квалифицированным персоналом, нужные запасы ремфонда, сосредоточенного непосредственно в воинских частях и соединениях. Но она весьма затратна из-за необходимости содержания штатных РВО, а также избыточных запасов запчастей и комплектующих для большой номенклатуры ВВСТ. Вторая дает большую экономичность, но увеличивает время ожидания ремонта. Третья – золотая середина. Она основана на рациональном разделении обязанностей и зон ответственности по ТОиР между РВО и специализированными предприятиями. Однако и тут не все однозначно.

Американский опыт

Применение смешанного подхода к распределению обязанностей между предприятиями промышленности и штатными подразделениями Минобороны по поддержанию исправного состояния новых и находящихся в эксплуатации образцов ВВСТ в условиях перехода с 2017 года на контракты жизненного цикла потребует многих изменений. Прежде всего определения и обоснования зон ответственности специализированных предприятий и штатных сил РВО. Минобороны должно быть готово к завышению объема плановых работ предприятиями-изготовителями. Это в свою очередь приведет к увеличению стоимости эксплуатации.

Потребуется создать эффективные схемы логистической поддержки, обеспечивающие в воинских частях наличие необходимого оборотного (ремонтного) фонда для оперативного восстановления образцов ВВСТ силами штатных РВО.



Фото: tatarstan.ru

Не обойтись без внедрения эффективных схем объективного контроля, обеспечивающих в единой СУ ЖЦ текущее и перспективное планирование ТОиР, а также прогнозирование объемов ремфонда на предстоящий период, как и механизмов взаиморасчетов между Минобороны и головными исполнителями работ по сервисному обслуживанию ВВСТ. Это должно войти в практику контрактования. Придется кардинально пересмотреть подход к подготовке специалистов РВО и обеспечению воинских частей стационарными и подвижными средствами ТОиР.

Зарубежный опыт распределения обязанностей между эксплуатантом ВВСТ и организациями промышленности показывает: цель совершенствования СУ ЖЦ – снижение расходов на обслуживание ВВСТ. Так, в Министерстве обороны США сегодня активно внедряется новый механизм сервисной поддержки. Подрядчик или несколько обслуживают ВВСТ на протяжении всего ЖЦ. А предметом контракта с эксплуатантом являются не поставки и работы, а конечный результат сервисной поддержки – обеспечение боеготовности стоящих на вооружении систем.

Новый подход предполагает такие варианты распределения функций и финансовых рисков:

1. Заказчик, являющийся эксплуатантом, самостоятельно следит за боевой готовностью ВВСТ, наличием на складах запчастей и расходных материалов, сроками планового обслуживания. В обязанности подрядчика входят бесперебойная поставка комплектующих по минимальной цене, ТОиР.

2. Частичная передача прав на управление ЖЦ от эксплуатанта к сервисному предприятию. Подрядчик самостоятельно планирует и организует поставки запчастей и комплектующих, управляет их запасами на складах, осуществляет ТОиР. За эксплуатантом остается право принимать окончательное решение о сроках и объемах закупок согласно предоставляемой ему сметы.

3. Возложение на подрядчика полной ответственности за обслуживание ВВСТ. В функции исполнителя входят обеспечение работоспособности всех основных блоков и узлов изделия, их своевременное тестирование и замена, ремонт, управление конфигурацией боевой системы при ее модернизации.

Во всех случаях сервисный контракт носит долгосрочный характер и имеет фиксированную стоимость. При несоблюдении договора в отношении подрядчика действуют штрафные санкции (использование понижающего коэффициента суммы оплаты или полное возмещение убытков).

Фото: ato.ru

Заключать соглашения на комплексное обслуживание ВВСТ уполномочен специально назначенный представитель Минобороны (руководитель программы). Он контролирует эксплуатанта и подрядчика на протяжении всего срока действия договора, привлекает при необходимости дополнительные компании к поставкам комплектующих и расходных материалов, несет перед МО полную ответственность за контроль исполнения условий.

Именно такой механизм отработан на обслуживании боевых систем армии США и показал свою эффективность. По оценкам Пентагона, экономия средств может составить до 15 процентов по сравнению с традиционными схемами. Кроме того, в мировой практике управления полным жизненным циклом ВВСТ сегодня внедряется концепция Performance Based Logistic (PBL, «Логистика, ориентированная на результат»). PBL – это экономически оправданное приобретение услуг поддержки как интегрированного пакета нормированных показателей, нацеленное на оптимизацию готовности, достижение заданных ТТХ и базирующееся на долгосрочных сервисных соглашениях с четким разделением сторонами полномочий и ответственности.

Основные особенности PBL, отличающие ее от традиционного подхода к управлению полным ЖЦ: решение задач в тесном сотрудничестве с промышленностью (государственно-частное партнерство), предмет сервисного контракта – нормируемые показатели конечного результата (performance objectives), важные для конечного потребителя – боевого подразделения.

Ключевые моменты по организации взаимодействия заказчика и промышленности в ходе выполнения технической поддержки образцов ВВСТ фиксируются в PBL-контракте.

По мнению западных специалистов, применение концепции PBL для оборонного ведомства должно повысить готовность парка техники, сократить стоимость ЖЦ, преодолеть или минимизировать проблемы снятия устаревших комплектующих с производства, риски исчезновения предприятий-поставщиков, проблемы секвестра бюджета и нестабильности финансирования.

В поиске железных гарантий

В основу поддержания ВВСТ в готовности к боевому применению в Российской армии положена планово-предупредительная система, основанная на обязательном проведении определенных видов обслуживания, регламентных работ, ремонта и контроля технического состояния в зависимости от наработки, сроков и условий эксплуатации техники.

“ В соответствии с ГОСТом РВ жизненный цикл вооружения и военной техники состоит из следующих стадий: исследование и обоснование разработки, разработка, производство, эксплуатация и капитальный ремонт ”

Ранее основную часть задач по их планированию и исполнению, комплектации ЗиП осуществляли органы управления войскового звена и ремонтные заводы Минобороны. В начале 2000-х, например, в Вооруженных Силах было 266 предприятий, способных обеспечивать потребности войск в капремонте ВВСТ до 90 процентов по объему и номенклатуре, в том числе более 60 процентов образцов, за которые не бралась промышленность. Войсковые РВО существовали во всех звеньях управления тактического, оперативного и оперативно-стратегического уровня, на которые возлагались задачи проведения всего комплекса мероприятий по обслуживанию и ремонту ВВСТ за исключением капитального.

В результате реформирования ВС РФ в 2010 году был осуществлен частичный переход на систему из двух самостоятельных составляющих: заводского обслуживания и ремонта ВВСТ (средний, капитальный, модернизация) на предприятиях промышленности и ОАО «Оборонсервис», войскового ТОиР в стационарных и полевых условиях силами ремподразделений (экипажей, расчетов и т. д.), специализированных бригад того же «Оборонсервиса».

Но сегодня для оптимизации стоимостных показателей требуется совершенствование СУ ЖЦ. В Минобороны в соответствии с решением коллегии Военно-промышленной комиссии организована такая работа с учетом расширения функций и ответственности предприятий промышленности. Начаты пилотные проекты по различной номенклатуре (общевойсковой, морской и авиационной). Цель – формирование и апробация нормативных, организационных, технологических и информационных решений на всех стадиях ЖЦ. За 2013–2016 годы созданы:

концепция разработки, внедрения и развития СУ ЖЦ;

типовая форма контракта ЖЦ с учетом положений федеральных законов (№ 275-ФЗ от 29 декабря 2012 года и № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года);

организационно-методические и нормативные основы функционирования СУ ЖЦ;

проекты нормативных правовых актов, обеспечивающих работу СУ ЖЦ и документов по стандартизации оборонной продукции;

модели распределения функций и ответственности между изготовителями ВВСТ и Минобороны России, а также методический аппарат поддержки СУ ЖЦ;

методики расчета стоимости ЖЦ на этапе эксплуатации;

комплекс базовых решений по созданию информационного и программного обеспечения интегрированной логистической поддержки ВВСТ.

Реализация этих проектов должна обеспечить заключение с 2017 года опытных контрактов по поставкам и сервисному обслуживанию ВВСТ, а с 2019-го – полный переход Минобороны к контрактам ЖЦ ВВСТ, поступающих с предприятий ОПК.

Конечно, возможны и другие новшества, различные дополнения и поправки. Но это уже детали. Главное, что Минобороны, думается, пришло к окончательному выводу: аутсорсинг может успешно применяться в различных сферах бытовой деятельности в тылу, но никак не в зоне боевых действий. Подобную точку зрения уже высказывал экс-начальник Главного автобронетанкового управления генерал-полковник Сергей Маев («ВПК», № 37, 2016). Как в итоге поступит наше военное ведомство, покажет время. Сейчас идет оценка возможностей и поиск наиболее эффективных путей сопряжения по формуле «цена-эффективность».

#Сергей Маев #СУ ЖЦ ВВСТ #Оборонсервис #Войсковые РВО #performance objectives #Performance Based Logistic