2016-й. Уже в истории

12 февраля

Божья воля в аэропорту Гаваны

Встречу высших иерархов Русской православной и Католической церквей, первую в истории, предопределили три обстоятельства. Это авторитет РПЦ, резко возросший в новом тысячелетии, личность Кирилла и понимание Ватиканом вместе со значительной частью окормляемой им паствы того, что только Россия может быть оплотом христианских ценностей. Первые слова Папы, обращенные к Патриарху: «Наконец-то мы – братья», точны и, верится, искренни. Братство во Христе сегодня неизмеримо важнее теологических споров и обрядовых формальностей. «Теперь все легче», – согласился с понтификом предстоятель.



Коллаж Андрея Седых

18 февраля

Персидский «фаворитизм»

Москва и Тегеран заключили контракт на поставку С-300 (ЗРС С-300ПМУ2 «Фаворит») стоимостью около 900 миллионов долларов в 2007 году. Однако после принятия 9 июня 2010-го Совбезом ООН резолюции по Ирану, наложившей запрет на передачу ему современных вооружений, Россия отказалась от сделки. Решение, раскритикованное многими военными экспертами, было принято в угоду Соединенным Штатам. Тегеран оценил неустойку в четыре миллиарда долларов и подал иск в Женевский третейский суд. В апреле 2015-го Владимир Путин отменил эмбарго и через полгода контракт был переподписан. 21 сентября российские С-300 демонстрировались на военном параде в Тегеране.

28 апреля

Дальневосточный космос

Презентационный старт, на котором присутствовал президент России, задержался на сутки. Автоматика отменила пуск «Союза-2.1а», выявив нештатную ситуацию с одним из кабелей. Неполадки устранили, и дебют космодрома Восточный в итоге оказался успешным – корреспондент «Военно-промышленного курьера» Алексей Песков тому свидетель. На орбиту доставлены три спутника. Новый стартовый комплекс в Амурской области наряду с проверенным Плесецком должен обеспечить «космическую независимость» России. Очередной пуск с Восточного запланирован на вторую половину 2017 года.

Коллаж Анндрея Седых

5 мая

Музыка против террора

Концерт «С молитвой о Пальмире. Музыка оживляет древние стены» был посвящен памяти павших защитников города, в том числе хранителя Пальмиры Халеда Асаада и российского офицера Александра Прохоренко. Оркестр Мариинки выступил в историческом амфитеатре – том самом, который варвары, захватившие город-памятник, превратили в место казней. Вместе с высокими гостями из России и Сирии, военными обеих стран, местными жителями и представителями ведущих международных организаций музыку Баха, Прокофьева и Щедрина слушал обозреватель «Военно-промышленного курьера» Олег Фаличев.

16 июня

«Арктика» навсегда

На Балтийском заводе Санкт-Петербурга впервые за двадцать лет спустили на воду ледокол – причем самый мощный в мире. Он унаследовал название «Арктика» от предшественника, тридцать лет верой и правдой служившего в приполярных морях. Особенность новой серии ледоколов – изменяемая осадка, которая позволяет судну работать и на океанских просторах, и в мелководных устьях сибирских рек. Срок сдачи ледокола «Арктика» заказчику – декабрь 2017 года.

23 июня

Уход по-английски в новом значении

Задуманный как некий политический маневр тогдашнего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона, референдум привел к никем не прогнозируемому результату. Большинство, пусть и не подавляющее, граждан Соединенного Королевства проголосовали за выход из ЕС. Ожидается, что страна окончательно покинет Евросоюз не ранее 2019 года, но уже сейчас на многие мероприятия в Брюссель и Страсбург англичан не приглашают. Референдум пополнил лексикон человечества аббревиатурой Brexit из Britain (Британия) и Exit (выход), уже включенной в Оксфордский словарь английского языка.

15–16 июля

Турецкий демарш

Путчистам удалось захватить стратегические объекты в Анкаре, Стамбуле, других городах. 16 июля истребители F-16 бомбили дворец президента. Но Эрдоган переиграл мятежников, выведя своих сторонников на улицы. Противостоять народу путчисты не решились. Переворот провалился. При подавлении мятежа погибли 294, ранены 1440 человек. Под каток репрессий попали 3000 судей, 30 губернаторов провинций, арестованы 103 адмирала и 43 генерала, уволены более 10 тысяч полицейских. Однако об окончательном искоренении смуты говорить рано и сейчас.

5–21 августа

Олимпийские войны продолжаются

Игры в Рио едва не повторили сценарий 32-летней давности. К счастью для болельщиков и организаторов, до бойкота не дошло, хотя олимпийские награды оказались девальвированы вынужденным неучастием лидеров. Вся легкоатлетическая команда России была отстранена от Игр по надуманным обвинениям в употреблении допинга, для других наших потенциальных медалистов поездка в Рио оставалась под вопросом до последних дней. Бразилия дала нам 56 медалей и уверенность в том, что по-честному нас победить нельзя. А информационная война против отечественного спорта на глазах становится мировой.

12 октября

Первое в космосе

Асгардия – так называется космическое государство. Оно по мысли его основателя предполагает создание новой правовой платформы для освоения околоземного пространства и дальнего космоса. «Сегодня только около 20 государств из более двух сотен имеют присутствие в космосе, – заявил на пресс-конференции в Париже Игорь Ашурбейли. – Это, на наш взгляд, недопустимо. Новое космическое право должно в равной степени обеспечивать интересы каждого жителя Земли и в части его защиты от космических угроз, и в части индивидуальных и государственных преференций от освоения космоса».

26 октября

Атомный прорыв

На полную мощность заработал первый в мире энергоблок поколения «3+».

Физический пуск реактора состоялся 20 мая. А первые киловатт-часы в энергосистему России он начал выдавать в августе. Поколение «3+» отличается улучшенными технико-экономическими показателями и соответствует самым строгим требованиям надежности и безопасности. Подобные энергоблоки сооружаются также в США и Франции, но именно российский ВВЭР-1200 на Нововоронежской АЭС стал первым в мире «постфукусимским».

8 ноября

Трамп вернет США американцам

«Военно-промышленный курьер» предсказал победу Трампа еще 21 июля («Гегемон на распутье»). Избранный президент обозначил свои первые шаги и приоритеты заявлениями о назначениях на ключевые посты. Все – в соответствии с оценками «ВПК»: «Трамп не прост и у него есть собственная профессиональная компетенция – «власть капитала». Он сосредоточится на проблемах страны и с этих позиций начнет выстраивать отношения с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем, лидерами других стран. Вклад в установление нового миропорядка Трамп уже внес, выявив профессиональную несостоятельность ведущих изданий и телеканалов США.

14 ноября

Экс-журналист заработал на статью

Сподвижник Гайдара со времен совместной работы в журнале «Коммунист» задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере. За положительную оценку, позволившую компании «Роснефть» купить госпакет акций «Башнефти», министр экономического развития, теперь уже бывший, вымогал два миллиона долларов. Деньги были переданы Улюкаеву под контролем сотрудников правоохранительных органов. Знатный гайдаровец уволен из правительства как утративший доверие. При этом Владимир Путин подчеркнул, что будет нетерпимо относиться к любым проявлениям подобного рода.

25 ноября

Продолжение бессмертия

Лидер кубинской революции скончался на 91-м году жизни, обессмертив себя задолго до этого печального события. Американские спецслужбы сбились со счета в покушениях на команданте. По некоторым данным, их было 637. Трудно сказать, повезло ли с Фиделем Кубе. Скорее да, чем нет. Но Советскому Союзу повезло безусловно. Фидель Кастро стал для многих иконой социализма. Первыми словами детей, рожденных в СССР в начале шестидесятых, были «Куба да» и только потом «мама». Фамилию матери Фиделя – Рус – советские люди, не вдаваясь в детали биографии своего кумира, воспринимали не иначе, как свидетельство того, что он нашенский. Социализм отменили, но икона осталась. Об умершем команданте с чувством говорили и в телевизионной студии, и в распивочной.