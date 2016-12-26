Черное утро над Черным морем

Катастрофа, как и следовало ожидать, вызвала большой резонанс в обществе и средствах массовой информации. К обсуждению подключились специалисты различной степени вменяемости и осведомленности. Выдвинуты различные версии.

Официальные результаты хода расследования катастрофы Ту-154Б-2 пока не оглашались. У следствия есть только предположения. Но все же попытаемся провести анализ авиационного ЧП.

История борта RA-85572

В первых сообщениях о катастрофе в районе Сочи погибший авиалайнер был отнесен к 223-му летному отряду Минобороны России. Эти данные взяты из открытой базы интернет-ресурса russianplanes.net. Но размещенная там информация не вполне корректна.

223-й ЛО – коммерческая организация, которая осуществляет грузопассажирские перевозки, используя самолеты 800-й авиационной базы (АвБ) 2-го разряда Воздушно-космических сил России. Отряд не имеет своих лайнеров, арендуя их вместе с экипажами у ВКС.

Обсуждение спорного коммерческого и юридического обоснования деятельности 223-го ЛО выходит за рамки этой статьи. Но все же следует отметить, что по такому же принципу работает крупнейший в мире оператор сверхтяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан» – 224-й летный отряд.

Фактически же борт RA-85572 принадлежит транспортной эскадрилье 800-й АвБ, а до этого входил в авиапарк одного из полков легендарной 8-й, 8 АДОН (авиационной дивизии особого назначения) из подмосковного Чкаловского. ВВС СССР самолет был передан еще в декабре 1983 года.

Военные Ту-154 несколько отличаются от пассажирских. Во-первых, на борту установлены дополнительные системы связи, в том числе спутниковые и засекреченные. Характерное отличие военных «сто пятьдесят четвертых» – небольшая вытянутая обтекаемая антенна, расположенная перед хвостовым оперением самолета.

Эксплуатация борта 85572 была приостановлена еще в 1996 году. С этого времени машина поднималась в воздух всего несколько раз, а остальное время простаивала на хранении в Чкаловском. Но в 2008 году Ту-154 после ремонта был возвращен в эксплуатацию. По данным «Военно-промышленного курьера», помимо восстановительных работ и продления ресурса, «сто пятьдесят четвертый» получил гражданское бортовое оборудование для выполнения полетов по маршрутам за рубежом, включая систему предупреждения об опасном сближении, весьма необходимую в небе Европы.

С сентября 2015 года RA-85572 стал частым гостем в небе Сирии. Машина несколько раз исполняла роль лидера при перелете фронтовых бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также истребителей Су-30 и Су-35. «Тушка» активно перевозила и высокопоставленных представителей Минобороны, Министерства иностранных дел. Борт несколько раз засветился в небе Ирана.

Выясненные обстоятельства

Первоначально RA-85572 должен был следовать на военный аэродром Моздок для дозаправки перед дорогой в Сирию. Это классический маршрут для всех военных пассажирских лайнеров, следующих этим курсом. Если по какой-либо причине не получится сесть на авиабазе «Хмеймим», то приземлиться в Сирии на запасном аэродроме уже не получится. Из-за войны их там попросту нет. Придётся искать место посадки в других странах, включая Иран и Турцию. С учетом дипломатических переговоров о разрешении посадки военного борта, ожидание в воздухе может затянуться. Но в этот раз Моздок принять Ту-154Б-2 не смог. Поэтому самолет ушел в Сочи.

Аэропорт «Адлер» разбит на две части. Здесь есть и гражданский терминал, и военный. Во втором базируются вертолеты ФСБ и ВКС России, а самое главное там находятся посадочные места для президентских Ил-96ПУ. Поэтому режим безопасности «Адлера» строжайший. По этой причине пассажиров рейса не выпустили из Ту-154, а дозаправка проводилась в присутствии сотрудников ФСО.

Отдельно следует отметить, что топливо в «Адлере» проходит особый контроль, так как им при необходимости заправляют президентские борта. На аэродроме стоит специальная система анализа, которая оценивает качество отобранных образцов.

Как признаются опрошенные «Военно-промышленным курьером» летчики, «Адлер» не самый комфортный для их работы аэропорт. Маршрут взлета идет в сторону моря. Выйдя за береговую черту, воздушное судно делает доворот вправо в сторону Сочи и некоторое время следует вдоль кромки акватории. После этого необходимо либо еще раз повернуть вправо (если рейс в Европу-Россию) или налево, когда трасса пролегает через Черное море.

Согласно показаниям радара аэропорта «Адлер», борт 85572 пропал с экранов, едва начав доворачивать на Сочи.

В воскресенье расхожей версией стал террористический акт. Как основной довод участвовавшие в обсуждении эксперты приводили якобы большой разброс обломков по акватории Черного моря. При простом падении такого, по мнению сторонников этой версии, не было бы.

Но за воскресенье и ночь на понедельник в море нашли только так называемые легкие фракции. Небольшие обломки обшивки и легкие элементы конструкции Ту-154Б-2. Было найдено всего 11 тел погибших. При этом пока даже не обнаружены их личные вещи.

Как пояснил собеседник «Военно-промышленного курьера», знакомый с ходом расследования, говорить о разрушении в воздухе самолета преждевременно. Надо найти так называемые тяжелые фракции – крылья, элементы фюзеляжа, хвостовое оперение, двигатели, шасси. Если они разбросаны на большом расстоянии, то разрушение в воздухе – почти доказанный факт. Но по имеющимся данным, все эти элементы лежат достаточно компактно. Правда, точная информация о расположении обломков будет не раньше вторника, когда к месту катастрофы подойдут специализированные гидрографические суда Черноморского флота.

Более того, взрыв самолета, под завязку заполненного топливом, был бы виден во всем Большом Сочи. В Сети можно найти видео гибели Ил-76 ВВС Украины в 2014 году от огня ополченцев над Луганском. Тогда вспышка стала мини-солнцем, на несколько секунд осветившим весь город. Звуки взрыва были слышны за десятки километров. В Сочи ни один свидетель, несмотря на то, что катастрофа случилась всего в нескольких километрах от берега, о звуке взрыва и яркой вспышке не говорил.

При неполноте информации, имеющейся в распоряжении «ВПК» на данный момент, можно все же сделать первые выводы. Результатом катастрофы не могли стать некачественное топливо или террористический акт на борту самолета.