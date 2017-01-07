Министерство внутренних вод

15 декабря в 50 милях к северо-западу от филиппинского залива Субик спасательное судно подводных лодок ВМС НОАК с бортовым номером 510 (проект тип 922-IIIA, по классификации НАТО «Далан-IIIA») выполнило перехват радиоуправляемого безэкипажного подводного аппарата (БПА) типа LBS-Glider, спущенного с борта гидрографического «Боудич» (пр. «Пасфайндер») ВМС США. Указанное американское судно позволяет выполнять гидрофонное сканирование акватории, картографирование морского дна с высокой четкостью при помощи буксируемой акустической станции типа SURTASS и низкочастотных буев LFA. Четыре поисковые гидроакустические станции (ГАС), расположенные в корпусе, позволяют успешно обнаруживать как все современные подлодки на глубинах до 450 метров, так и другие подводные аппараты, системы гидроакустического наблюдения и даже кабели.

Именно применение БПА вызывает наибольшую обеспокоенность китайских военных, поскольку подобная техника позволяет перерезать подводные кабели, уже соединяющие островные гарнизоны на искусственных островах в составе архипелагов Сиша и Наньша, а также те, которые в будущем свяжут воинские части на материке с гарнизоном на Scarborough Shoal (последний пока в проекте).

Некоторые американские эксперты предполагали, что БПА, выловленный китайскими военными, «пойдет на запчасти» для последующего копирования, однако аппарат вернули хозяевам через пять дней после события. Причина столь быстрого возврата американского БПА, на самом деле, лежит на поверхности. Сотрудники шэньянского НИИ автоматизации Академии Наук (АН) КНР еще в 2003 году приступили к разработке схожих аппаратов, которые были переданы на испытания в 2008-м. С тех пор технологии производства совершенствовались, и для китайских специалистов возможности американских конструкторов не стали сюрпризом. Известно, что БПА LBS-Glider был разобран, специальная аппаратура позволила оценить возможности литий-ионных батарей и акустических датчиков американского производства.

По данным СМИ КНР, китайские аналоги БПА LBS-Glider под обозначением «Морское крыло» и «Глубокий поиск 100» уже более пяти лет успешно применяются для картографирования дна ЮКМ. Носителями подобных БПА являются гидрографические суда «Практика 1», «Наука 1», «Океан 6» и «Южный пик». Официально первые три судна действуют в интересах АН КНР, а четвертое подчиняется Управлению по делам на море. В настоящее время именно эти суда выполняют прокладку кабелей с материка на искусственные острова. Причина достаточно проста – в распоряжении ВМС НОАК находится всего два специальных кабелеукладчика: одно на Восточном флоте, второе только в минувшем декабре введено в состав Южного флота.

Обстановка в регионе ЮКМ регулярно накаляется американскими ВМС. Проводимые ими «операции по защите свободы судоходства» на самом деле служат прикрытием ежегодных учений по противолодочной обороне совместно с ВМС Австралии, Сингапура, Тайваня и Морских Сил Самообороны Японии.

Китайские военные пристально наблюдают за действиями американских визави и при этом планомерно реализуют программу размещения вооружения, военной и специальной техники на девяти искусственных островах. Известно, что на Чжуби, Юншу, Юнсине и Мэйцзи построены и протестированы взлетно-посадочные полосы. На первых двух островах длина ВПП составляет 3000, а на третьем и четвертом 2700 метров.

При анализе спутниковых фотоснимков понятно, что данные ВПП пригодны для всех самолетов, принятых на вооружение ВМС и ВВС НОАК: от фронтового истребителя-бомбардировщика Цзяньхун-7А до стратегического ракетоносца Хун-6К и транспортного Ил-76. Кроме того, еще на двух островах построены вертолетные площадки.

По сообщениям СМИ КНР, на рукотворных территориях уже размещены 72 истребителя Цзянь-11Б, которые будут выполнять задачи по воздушному патрулированию и прикрытию островов и кораблей от ударов с воздуха. По замыслу китайских военных, данный самолет позволяет применять ПКР Инцзи-62, -83 для борьбы с надводными кораблями противника на дальности до 450 км. Также Цзянь-11Б способен противодействовать палубным истребителям F/A-18E/F и самолетам РЭБ EA-18G ВМС США. В этой ситуации пилоты ВМС НОАК будут использовать контейнерные системы РЭБ и дальнобойные противорадиолокационные ракеты (ПРР) Инцзи-91.

В случае вооруженного конфликта между ВМС США и НОАК в районе искусственных островов китайские военные задействуют упомянутые Цзяньхун-7А, экипажи которых на регулярных учениях отрабатывают пуски авиационных торпед «Воздух 3-500» и глубинных бомб Шэнь-3А. Для борьбы с РЛС надводных кораблей противника и ликвидации их ПВО/ПРО пилоты Цзяньхун-7А применят ПРР Инцзи-91, а для самообороны – ракеты «воздух-воздух» SD-10. Координацию действий авиации обеспечат самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) Кунцзин-200. Известно, что его бортовая РЛС позволяет обнаруживать одновременно 500 воздушных и 500 надводных целей на удалении до 400 км при высоте полета 10 000 метров. Благодаря единой цифровой системе обмена данными стандарта 1553 возможна передача информации о целях как на другие самолеты, так и на корабли и ракетные катера.

В качестве основной задачи для стратегических бомбардировщиков Хун-6М определено уничтожение эсминцев ВМС США, оснащенных системой ПВО/ПРО «Эгида».

Основное вооружение китайских ракетоносцев – сверхзвуковые ПКР Инцзи-12 (скорость полета до 5,5 Маха), которые позволят Хун-6М не входить в зону ПВО американских кораблей. Пуски ракет будут осуществляться по целеуказанию от самолета ДРЛОиУ Кунцзин-200.

Для обеспечения действий патрульных сил авиации над акваторией ЮКМ предназначены самолеты-заправщики двух модификаций, а именно Хун-6U (из состава 17-го полка 6-й бад) и Ил-78, которые построены на базе российских транспортных Ил-76МД украинскими специалистами с использованием своих комплектующих. Известно, что максимальная вместительность топливных танков Хун-6U составляет 37 тонн, а значит в реальной боевой обстановке самолет будет загружен горючим в объеме от 20 до 30 тонн, что позволит экипажу выполнить 1000-километровый полет до зоны заправки, обслужить четыре истребителя Цзянь-11Б и затем вернуться на базу. Ил-78 при той же дальности действия может обеспечить от 8 до 10 истребителей в достаточно высоком темпе, поскольку оснащен новым комплектом «УПАЗ-1М» со скоростью перекачки 2340 литров/минуту. Следует отметить, что топливо-раздаточная аппаратура Хун-6U позволяет одновременно обслужить два истребителя, тогда как Ил-78 способен заправлять по три самолета.

Понятно, что кроме авиации на искусственных островах будут размещены и силы флота НОАК. По оценкам специалистов китайской корпорации «Норинко», на ВМБ искусственных островов Чжуби и Мэйцзи можно дислоцировать корабли любых классов, в том числе авианосцы. Глубина у причалов достаточна, а инженерные сооружения гарантируют надежную стоянку кораблей водоизмещением от 20 000 тонн и более.

Причалы на ВМБ острова Юншу позволяют дислоцировать на постоянной основе СКР проекта 054А, эсминцы пр. 052С/Д и ДВКД пр. 071, а также корабли меньшего водоизмещения – корветы, тральщики и ракетные катера. Известно, что на трех указанных островах уже находятся несколько ракетных катеров пр. 022, которые могут при помощи ПКР уничтожать крупные надводные корабли противника.

Формирование запасов ГСМ на островных базах, а также центров по ремонту и обслуживанию техники позволит ВМС НОАК на постоянной основе дислоцировать в районе архипелагов Сиша и Наньша поисковую группировку в количестве около 30 надводных кораблей, а также смешанные отряды ДЭПЛ и АПЛ. Следует отметить, что подобная численность надводных сил Южного флота ВМС НОАК указана в стратегических требованиях Командования «Оборона ближней зоны и охрана в дальних походах». Кстати, корабли ВМС НОАК, осуществляющие круглогодичное патрулирование в ЮКМ, периодически «выдворяют» корабли ВМС США из 12-мильной пограничной зоны.

Имеется информация, что корабельные поисково-ударные группы (КПУГ) Южного флота будут построены по двум следующим принципам.

Первый принцип – «Четыре стальных грани». В составе КПУГ эсминцы пр. 052С/Д будут обеспечивать ПВО и сопровождать надводные корабли противника; СКР пр. 054А и корветы 056А выполняют задачи ПЛО, а также наносят ракетные удары на основе целеуказаний с береговых РЛС и других кораблей. В качестве четвертого элемента выступают большие разведывательные корабли пр. 815А, которые оснащены системами радиоэлектронного подавления.

Второй принцип – «Восемь стальных граней». В состав КПУГ войдут как вышеперечисленные надводные корабли, так и ДЭПЛ пр. 039, АПЛ пр. 093Г, самолеты ПЛА Юнь-8/9 и ДРЛОиУ Кунцзин-500. Использование подлодок и противолодочной авиации обеспечит эффективность КПУГ в противостоянии с кораблями и БПА противника.

Совершенно естественно, что на данных островах размещены РЛС кругового обзора, загоризонтные станции разведки и антенны РТР. Кроме того, здесь уже замечены береговые пусковые установки ПКР различных моделей, а для обеспечения ПВО дислоцированы подразделения ЗРК Хунци-9, которые в перспективе будут заменены на более совершенные Хунци-26. Последние, по словам некоторых китайских специалистов, являются аналогом российской системы С-400, однако проверить это утверждение пока не представляется возможным. С учетом сложности выполнения задач ПВО в условиях сильного радиоэлектронного противодействия на стационарных бетонированных позициях размещены комплексы ПВО ближнего рубежа, которые обеспечивают защиту вышеуказанных ЗРК.

Следует отметить, что расположение Юншу, Чжуби и Мэйцзи (архипелаг Наньша) представляет собой треугольник со сторонами 295, 195 и 195 км. Центральным звеном в обеспечении жизнедеятельности островных гарнизонов играет Юнсин, от которого до Юншу 810 км., а от Мэйцзи до перспективного гарнизона на Scarborough Shoal уже 625 км. При взгляде на карту становится ясно, что под контролем кораблей ВМС и авиации ВВС НОАК оказывается значительная часть акватории ЮКМ.

ЦИТАТА:

Американская «защита судоходства» может напороться на стальные грани рукотворных островов в Южно-Китайском море.

Доцент кафедры зарубежного

регионоведения и внешней политики РГГУ,

кандидат политических наук,

Максим КАЗАНИН опубликованно 07.01.2017