Плацдармы и рубежи

2016 год вместил в себя много масштабных событий, связанных с безопасностью нашей страны. Географии и характер вызовов стали шире. Возросла роль военной силы в международных отношениях. НАТО вместо сосредоточения на борьбе с терроризмом объявило главной угрозой Россию.

Военный бюджет стран Североатлантического альянса увеличен на 26 миллиардов долларов и составил 918 миллиардов. Руководством блока принято решение развернуть в Прибалтике и Польше четыре усиленные батальонные тактические группы, а на территории стран Восточной Европы разместить и содержать бронетанковую бригаду американских сухопутных войск.

“ На полигоне Солсбери-Плейн в Великобритании для обозначения противника начали использовать танки российского производства ”

Активизировалась разведдеятельность НАТО по периметру территории России. За десять лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у российских границ выросло почти втрое, а на юго-западе нашей страны – в восемь раз. Для сравнения: в 90-е таких акций было 107, в 2000-е – 298, в 2016-м – 852. Это вынудило нас на 61 процент увеличить число вылетов истребительной авиации для предотвращения нарушений нашего воздушного пространства на Балтике, в Черном море и Арктике.

НАТО в два раза нарастило интенсивность военных учений. И большинство из них имеют антироссийскую направленность. В вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн начали использовать танки российского производства и военную форму нашей армии. Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия.



Фото: fonstola.ru

Система ПРО США в Европе выведена на уровень начальной оперативной готовности. Ее элементы развертываются в Японии, а с 2017 года – и в Южной Корее. Универсальность пусковых установок Мk-41 системы ПРО позволяет после доработки скрытно разместить в них крылатые ракеты «Томагавк». Их количество у наших границ может насчитывать от 150 до 300 единиц с дальностью действия до 2400 километров. Подлетное время ракет к западным рубежам России – менее 10 минут. Решение по нейтрализации этой угрозы выполнено.

В США реализуется программа модернизации ядерных авиабомб и мест их хранения в Европе. Это порядка двухсот обновленных американских боеприпасов, размещенных в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах, Турции.

Подобные действия создают дополнительные риски для России, на которые мы не можем не реагировать. Важно отметить, что ВС РФ не втягиваются в гонку вооружений, а планомерно выполняют программу переоснащения армии и флота, принятую в 2012 году.

Ближневосточный экзамен

В боевых действиях в Сирии апробированы 162 образца современного и модернизированного вооружения. Они показали высокую эффективность. В их числе новейшие авиационные комплексы Су-30СМ и Су-34, вертолеты Ми-28Н и Ка-52. Высокоточные боеприпасы и крылатые ракеты морского базирования, впервые применявшиеся Российской армией в боевых условиях, подтвердили тактические характеристики.

Важно, что выявлен ряд недостатков, которые не проявлялись при полигонных испытаниях новых вооружений. До их устранения приостановлена закупка десяти образцов. В результате мы значительно повысили качество техники и подтвердили надежность ее применения в бою.



Фото: todayonline.com

Основные задачи, поставленные Вооруженным Силам перед началом операции в Сирии, выполнены. Действия ВКС России переломили ход борьбы с терроризмом в этой стране. Разгромлены крупные бандформирования в районах Хамы и Хомса. Боевики выбиты из Латакии, с территорий южнее и севернее Дамаска. Разблокирована основная транспортная магистраль, связывающая столицу с севером страны. Освобождены Алеппо и Эль-Карьятейн, имеющие ключевое значение. Всего от боевиков очищено 12 360 квадратных километров сирийской территории и 499 населенных пунктов. С начала операции российская авиация совершила 18 800 вылетов, нанеся 71 тысячу ударов по инфраструктуре террористов. Ликвидированы 725 тренировочных лагерей, 405 заводов и мастерских по производству боеприпасов, 1500 единиц военной техники, 35 тысяч боевиков, в их числе 204 полевых командира.

Специалистами Международного противоминного центра обезврежено 26 853 взрывоопасных предмета на 1420 гектарах. Только в освобожденном Алеппо обнаружено и уничтожено 66 тысяч тонн взрывчатых веществ.

К российским поставкам гуманитарной помощи в Сирию подключились ООН, Армения, Белоруссия, Сербия, Индия, Китай и Казахстан. Только в осажденный Дэйр-эз-Зор, в том числе по линии ООН, парашютным способом с использованием российских платформ доставлено порядка 2500 тонн гуманитарных грузов.

Дирижерский пульт обороны

С учетом сирийского опыта доработан дивизионный комплект единой системы управления войсками и оружием в тактическом звене. Это позволило сократить время на принятие решения и планирование боя командиром и штабом.

Работа Национального центра управления обороной выведена на новый качественный уровень. Круглосуточно осуществляются мониторинг и координация 6500 мероприятий плана деятельности Вооруженных Сил. Втрое повышена оперативность принятия решений по критически важным вопросам.

Информационная платформа позволила объединить в единую систему взаимодействия 73 федеральных ведомства, органы власти всех 85 субъектов Федерации, 1320 государственных корпораций и предприятий ОПК.

Для сравнения: наш НЦУО в 19 раз по суммарному объему хранимых данных и втрое по вычислительной мощности превосходит объединенный центр управления ВС Франции «Балар». При этом комплекс зданий Минобороны построен втрое быстрее и в 2,6 раза дешевле, чем французский аналог.

Вооруженные Силы успешно решают задачи по обеспечению военного присутствия в стратегически важных регионах мира. Самолетами дальней авиации выполнено 17 полетов на воздушное патрулирование в акваториях Норвежского, Северного, Черного, Японского и Желтого морей, в западную часть Тихого и северо-восточную часть Атлантического океанов, в арктическую зону.

Выросла интенсивность походов кораблей и судов ВМФ России. Наш флаг присутствовал в Арктике, Центральной и Северной Атлантике, Карибском бассейне. Всего выполнен 121 поход. Обеспечено регулярное несение боевой службы в пиратоопасных районах Аденского залива.

В течение четырех лет силы оперативного командования в дальней морской зоне решают задачи по защите национальных интересов России и ее союзников в Средиземноморском регионе. В среднем это до 15 надводных кораблей и судов различных классов.

Рубль под охраной

Оптимизация работы с гособоронзаказом позволила выйти на установленные показатели ГОЗ-2016. Оснащенность Вооруженных Сил современным вооружением и техникой в частях постоянной готовности доведена до 58,3 процента, а исправность – до 94 процентов. Этому способствовала система контроля над использованием средств гособоронзаказа. Сегодня, получая данные от уполномоченных банков в режиме реального времени, МО РФ видит, как расходуется каждый бюджетный рубль по всей цепочке кооперации. С введением этой системы мы стали, образно говоря, зрячими, что позволило проводить более эффективную денежную политику, перейти на поквартальное авансирование исполнения ГОЗ в соответствии с производственно-технологическим циклом. Как следствие снизились риски, в три раза – с 363 миллиардов рублей на начало года до 120 миллиардов на текущий период сократилась просроченная дебиторская задолженность.

Благодаря запретительным мерам, введенным Законом о гособоронзаказе, уполномоченными банками предотвращено списание денежных средств в размере 63 миллиардов рублей на цели, не связанные с выполнением ГОЗ.

Большая учеба

Повышению уровня подготовки личного состава и слаженности соединений Вооруженных Сил способствовали пять внезапных комплексных проверок боевой готовности. В них приняли участие все военные округа, виды и рода войск при активном участии центральных органов власти и администраций субъектов Федерации.

Наиболее масштабным стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016». Проведены перегруппировки воинских частей четырех армий на расстояние до 2500 километров. Осуществлено полное развертывание систем управления объединений на новом ТВД. В итоге подтверждена способность органов военного управления эффективно руководить созданными группировками при возникновении угроз национальной безопасности на юге страны.

Увеличилась интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Всего проведено 3630 учений, из них 1250 межвидовых. Вкупе с Армейскими международными играми и опытом, полученным в Сирии, это позволило повысить уровень полевой выучки войск. На 21 процент увеличен показатель годового налета. Наплаванность экипажей надводных кораблей и подводных лодок возросла в 1,7 раза. При этом подготовленных однородных тактических групп корабельных соединений стало больше на 27 процентов. На пять процентов выросло количество прыжков в ВДВ.

Программа Армейских международных игр расширилась до 23 военных специальностей. В соревнованиях приняли участие 82 тысячи военнослужащих, в том числе 3500 из других стран.

Повышению профессионализма способствовало дальнейшее развитие системы военного образования. В этом году преподавательские кадры вузов Минобороны укреплены офицерами с боевым опытом. С 1 сентября подготовка слушателей и курсантов переведена на единые электронные учебники. Все вузы Минобороны подключены к основным информационным ресурсам страны.

Продолжает расширяться сеть довузовского образования. Открыто Тульское суворовское военное училище. Создана вертикаль управления Нахимовского ВМУ, в которое вошли реорганизованные в его филиалы Севастопольское и Владивостокское президентские кадетские училища. В 2017 году система пополнится филиалом в Мурманске. Будет открыто Петрозаводское президентское кадетское училище.

При поддержке Минобороны создано всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Сегодня оно охватило почти все субъекты Федерации, набирает популярность в молодежной среде.

Социальное наступление

Приоритетом 2016 года было решение вопросов социальной защищенности военнослужащих. Мы перешли на плановый режим обеспечения постоянным жильем. Выдерживаются высокие темпы предоставления служебных квартир. За год их получили 28 500 человек. Дополнительно в специализированный фонд Министерства обороны включено 12 100 жилых помещений. С учетом решений по увеличению компенсаций за поднаем до реального уровня проблема снята.

Продолжается развитие накопительно-ипотечной системы. В 2016 году ее участниками стала 21 тысяча военнослужащих. Средняя площадь купленных квартир – 60 квадратных метров, что на 20 процентов выше прогнозного показателя.

Существенно повышены доступность и качество медицинского обслуживания. Оснащение современным оборудованием позволило оказывать 83 вида высокотехнологичной врачебной помощи, выполнять уникальные операции.

Возросшие возможности санаторно-курортных организаций обеспечили тройное увеличение числа военнослужащих, прошедших медико-психологическую реабилитацию. Практически ее получили все, кто в ней нуждается.

Меры по развитию военно-строительного комплекса позволили добиться синхронизации создания инфраструктуры со сроками поступления в войска вооружения и военной техники. На сегодня общая потребность ВС в объектах с учетом изношенности фондов составляет 30 миллионов квадратных метров. За год построено 2550 зданий и сооружений общей площадью 2,7 миллиона квадратных метров, что на 18 процентов превышает показатели предшествующего периода. Для сравнения: в 2010–2012 годах было введено 210 объектов. Применение современных технологий позволило вдвое сократить сроки возведения укрытий для техники и объектов казарменно-жилищного фонда, добиться стоимости строительства одного квадратного метра объектов Минобороны в пределах 30 тысяч рублей, что ниже, чем по стране в целом.

Проводится серьезная реформа всего этого комплекса. «Спецстрой» России упраздняется. В состав Вооруженных Сил включаются восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые выполняют задачи строительства только специальных объектов Минобороны. Таким образом убираются промежуточные звенья и посредники, численность управленческого персонала сокращается вдвое.

Комплексно развиваются арктические территории. Завершены работы на Новосибирских островах, архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Продолжается возведение технических позиций радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на островах Земля Александры, Врангеля и в поселке Мыс Шмидта.

Завершена экологическая очистка Арктики в районе аэродрома Алыкель (Певек), на Новой Земле, островах Котельный и Врангеля. Всего очищено 165 гектаров территории, вывезено 6500 тонн металлолома.

Железнодорожные войска завершают строительство участка Журавка – Миллерово в обход Украины. Земляное полотно готово. Объем работ составил девять миллионов кубических метров. Уложено 23 километра железнодорожного полотна из 84. До сентября 2017 года работа будет выполнена.

На базе парка «Патриот» в 2016 году Министерством обороны проведено 14 мероприятий конгрессно-выставочной деятельности. Наиболее значимым стал международный военно-технический форум «Армия-2016» с участием делегаций из 70 стран и более тысячи предприятий. Он развеял миф о международной изоляции России и продемонстрировал мощь отечественного оружия.

Планы-2017

В 2017 году Министерству обороны предстоит решить несколько приоритетных задач. Прежде всего продолжить наращивание боевых возможностей Вооруженных Сил. Принять меры по усилению группировок войск на Западном, Юго-Западном и Арктическом стратегических направлениях. Обеспечить своевременное размещение и неукоснительное исполнение ГОЗ-2017 и выйти на 60-процентную оснащенность ВС современными ВВТ в частях постоянной готовности. Поставить на боевое дежурство в РВСН три ракетных полка, оснащенных современными комплексами. Ввести в боевой состав пять модернизированных авиационных комплексов стратегического назначения. Поставить в Сухопутные войска два бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М», перевооружить три дивизиона войсковой ПВО на ЗРК «Тор-М2». Обеспечить поставку 905 современных танков и боевых бронированных машин. Принять в ВКС и авиацию ВМФ 170 новых и модернизированных летательных аппаратов. Перевооружить четыре зенитных ракетных полка на С-400. В боевой состав ВМФ ввести восемь надводных кораблей и девять боевых катеров. В береговые войска поставить четыре ракетных комплекса «Бал» и «Бастион». Обеспечить прием в эксплуатацию и постановку на боевое дежурство трех РЛС высокой заводской готовности в Енисейске, Орске и Барнауле. Осуществить запуск второго космического аппарата Единой космической системы. Активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи. Провести слет всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Сергей Шойгу,

министр обороны Российской Федерации министр обороны Российской Федерации

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