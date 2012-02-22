Следы катастрофы Ту-154 ведут на Чкаловский

Перед Новым годом вся информация о погибшем Ту-154 исчезла из эфира, как по приказу. Словно кто-то решил не будоражить общественное мнение, не омрачать населению праздник. Конечно же – только из благих побуждений...

Напомним: трагедия произошла в 5:40 по московскому времени в 1,7 км от побережья. Лайнер Минобороны летел в сирийский Хмеймим с благородной миссией: поздравить выполняющих там воинский долг соотечественников с праздником. Поэтому на борту находился коллектив всемирно известного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, а также основатель Фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (Доктор Лиза), журналисты. Всего – 92 человека, восемь из них – экипаж.

Выдвигаются разные версии катастрофы. Одну из последних преподнес телеканал LifeNews. Якобы борт был перегружен, а один из летчиков перепутал тумблеры убирания шасси и закрылков. Версия, на наш взгляд, несостоятельна. Объясним, почему.

Действительно, эти тумблеры находятся на панели приборов рядом, и за них отвечает правый летчик. Но перепутать их может только новичок. Все навыки управления воздушным судном отрабатываются с курсантской скамьи до автоматизма, до мышечной памяти. Экипаж борта RA-85572 налетал тысячи часов, пилоты с опытом не допускают таких ошибок даже в состоянии крайней усталости.

Командир корабля после доклада правого летчика о нештатной работе закрылков сразу оценил ситуацию как критическую и начал делать правый разворот к берегу, чтобы, видимо, попытаться посадить борт на воду. Но не сумел вывести машину из крена из-за малой высоты и скорости. Самолет сорвался в неуправляемое падение, ударился хвостовой частью фюзеляжа о морскую поверхность и разрушился. Судя по всему, она просто оторвалась, после чего в воду врезалось правое крыло многотонного Ту-154, и он раскололся на несколько частей. Именно этим объясняется то, что не сохранилось крупных обломков фюзеляжа, а пассажиры были сорваны с кресел, тела разнесло течением. До сих пор найти всех не могут. По данным «Военно-промышленного курьера» на момент размещения этой статьи, поднято 80 тел, некоторые из них просто прибило к берегу волной.

Повторим: вряд ли правый летчик мог перепутать тумблеры (рычаги управления шасси и закрылками) даже в состоянии крайней усталости. Ночной полет, безусловно, сопряжен с нагрузками и рисками. Но два часа от Чкаловского до Сочи – не самая тяжкая работа, поэтому говорить об усталости пилотов не приходится. И даже если один из них (допустим) все-таки случайно перепутал тумблеры, он тут же мог исправить оплошность, поняв, что возникает аварийная ситуация. Она развивалась всего 10 секунд и, как следует из расшифрованной записи переговоров летчиков, как раз правый прокричал «Закрылки, сука, чё за х**ня!». То есть он сразу оценил ситуацию, контролировал ее, но почему-то не смог исправить.

Второй причиной падения называют перегрузку самолета. Однако и это, как говорится, мимо кассы. Ту-154 Минобороны – не гражданский борт из глубинки. Разбившийся лайнер базировался на подмосковном аэродроме Чкаловский и входил в состав осуществляющего перевозку военнослужащих ФГБУ «Государственная авиакомпания «223-й лётный отряд» МО РФ. То есть имел особый статус. На военном аэродроме жестче пропускная система, контроль подготовки техники. А в условиях противостояния с запрещенным в России ИГ тут активно работает военная контрразведка – часть структуры ФСБ. Поэтому намеренно перегрузить самолет с целью диверсии невозможно. К тому же в Хмеймим в тот день летело два борта. Один – с грузом благотворительной помощи и подарками, которые как раз должна была раздать доктор Глинка, другой – с пассажирами.

Модификация Ту-154Б-2 рассчитана на перевозку 180 пассажиров. По факту на борту их оказалось 84. То есть можно было взять еще почти 100 пассажиров или эквивалентный груз. Но в этом не было необходимости по вышеназванной причине. Именно поэтому никакой багаж не мог сместиться в хвостовую часть самолета и повлиять на центровку.

В сухом остатке – низкая высота полета: 250-270 метров, которые Ту-154 успел набрать за две минуты. Но и это не фатально. Известны случаи удачной посадки подобных лайнеров на воду. Достаточно вспомнить аварийное приводнение «Боинга» с отказавшими двигателями на Гудзон в 2009 году.

Так что же тогда явилось роковым обстоятельством?

«Следствие до сих пор рассматривает шесть версий случившегося, – рассказал «Военно-промышленному курьеру» первый заместитель начальника оперативного управления Главного штаба ВВС (1997–2003), ведущий советник Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности (2003–2013) генерал-майор Игорь Семенченко. – Но лично я считаю, что это все же мог быть террористический акт».

Семенченко знает что говорит, поскольку долгое время отвечал в ВВС именно за расследование авиационных происшествий. Другое дело, удастся ли найти причину теракта, поскольку для его осуществления не обязательно закладывать СВУ в багаж. Достаточно, образно говоря, засунуть отвертку в один из механизмов выпуска закрылков. Впрочем, посторонний предмет мог там остаться, конечно, и случайно, после технического обслуживания. Но это – уже дело следствия.

Косвенным подтверждением того, что именно подобное обстоятельство (посторонний предмет в механизмах выпуска закрылков) стало причиной ЧП, является решение руководства МО РФ преобразовать ФГБУ «Государственная авиакомпания «223-й лётный отряд» в особую авиационную дивизию, которая существовала раньше. В 2017 году на авиабазе в Чкаловском будет воссоздана Авиационная дивизия особого назначения (АДОН), расформированная в 2010-м. И хотя, как заявили в МО РФ, это не связано с крушением самолета, реинкарнация АДОН, безусловно, не только возродит лучшие традиции прославленного авиационного соединения, но и создаст условия для жизнедеятельности настоящей воинской части с высокой исполнительной дисциплиной, четкой организацией жизни и быта летного состава.

В авиапарк воссозданной дивизии войдут турбореактивные Ту-134 и Ту-154, трансконтинентальные Ил-62 и Ил-18, которые доработаны и модернизированы, оснащены новейшим электронным оборудованием. Появятся, конечно же, и более современные машины. Кстати сам министр обороны Сергей Шойгу летает на Ту-154. Таким образом, АДОН станет важнейшим логистическим элементом обеспечения военной операции в Сирии. До расформирования в 2010 году самолеты и вертолеты АДОН перевозили и эвакуировали советских и российских военнослужащих, гражданских специалистов из горячих точек по всему миру. Кроме того, новая авиационная часть будет обеспечивать расширяющееся военное сотрудничество России с другими странами.

Олег Фаличев, обозреватель «ВПК» Опубликованно 11.01.2017