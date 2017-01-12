«Калибр» заменит атомную бомбу

Высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы в качестве фактора стратегического сдерживания. Такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на установочной лекции курса «Армия и общество» для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности.

К 2021 году корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности. К этому сроку «более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — подчеркнул Сергей Шойгу. Он выразил уверенность, что силы общего назначения при этом сохранят важную роль в обеспечении безопасности государства. «На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом», — подчеркнул глава Минобороны. По его словам, к 2021 году Сухопутные войска и ВДВ будут обеспечены современным оружием на 70 процентов и получат достаточный боевой потенциал для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил. Министр отметил, что грядущее перевооружение Воздушно-космических сил РФ перспективными боевыми авиационными комплексами «повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в 1,5 раза. Наращивание радиолокационного поля позволит гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей».

Вместе с тем глава военного ведомства напомнил, что Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Вооруженные Силы страны будут поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.

По оценке министра, конкуренция за мировое лидерство и ресурсы растет, среди ведущих стран мира отсутствует «единое видение мироустройства». Это привело к тому, что наблюдается «возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности», страны Запада по-прежнему не желают учитывать жизненные интересы России и рассматривают возрастающее влияние РФ на постсоветском пространстве как угрозу собственным планам. «В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации», – констатировал Сергей Шойгу.