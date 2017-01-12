«Калибр» заменит атомную бомбу

Россия поможет наладить «единое видение мироустройства»

Высокоточное оружие в будущем может заменить ядерные силы в качестве фактора стратегического сдерживания. Такой переход поможет снизить уровень международной напряженности и укрепит доверие между странами. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил на установочной лекции курса «Армия и общество» для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности.
К 2021 году корабли и подводные лодки с крылатыми ракетами составят основу группировки носителей высокоточного оружия большой дальности. К этому сроку «более чем в четыре раза планируется повысить боевые возможности отечественных стратегических неядерных сил, что даст возможность в полной мере решать задачи неядерного сдерживания», — подчеркнул Сергей Шойгу. Он выразил уверенность, что силы общего назначения при этом сохранят важную роль в обеспечении безопасности государства. «На их долю приходится основной объем задач, решаемых как в мирное, так и в военное время в ходе локализации и прекращения вооруженных конфликтов, а также борьбы с международным терроризмом», — подчеркнул глава Минобороны. По его словам, к 2021 году Сухопутные войска и ВДВ будут обеспечены современным оружием на 70 процентов и получат достаточный боевой потенциал для гарантированного выполнения задач как самостоятельно, так и в составе межвидовых группировок войск и сил. Министр отметил, что грядущее перевооружение Воздушно-космических сил РФ перспективными боевыми авиационными комплексами «повысит их огневые возможности по уничтожению крылатых ракет в 1,5 раза. Наращивание радиолокационного поля позволит гарантированно обнаруживать различные типы воздушных целей».
Вместе с тем глава военного ведомства напомнил, что Россия не намерена участвовать в новой гонке вооружений. Вооруженные Силы страны будут поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.
По оценке министра, конкуренция за мировое лидерство и ресурсы растет, среди ведущих стран мира отсутствует «единое видение мироустройства». Это привело к тому, что наблюдается «возрастание роли военной силы как инструмента реализации интересов государств и ослабление институтов обеспечения глобальной безопасности», страны Запада по-прежнему не желают учитывать жизненные интересы России и рассматривают возрастающее влияние РФ на постсоветском пространстве как угрозу собственным планам. «В этих условиях необходимо дальнейшее объединение усилий различных институтов государства, в том числе общественных, по развитию военной организации Российской Федерации», – констатировал Сергей Шойгу.

 

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Комментарии
Антрополог, 19:50, 12 января, 2017
Потенциальный агрессор навязывает нам свои схемы войны, свои термины, свою мораль. В таких рамках нам обеспечено 100% поражение. Никакого "международного терроризма" нет. Есть американская агрессия. Какого ...нам нужно в западных развлечениях типа "олимпиады-мундиали-борьба с потеплением-защита птичек-рыбок-Африки-озонового слоя"? Во всех так называемых "международных проектах" сидят волкодавы Уол-Стрита. /// Это война, господа! Мы тратим деньги на никому не нужный международный "футбол" - разоряемся, крадём деньги у наших детей. И не нужна ракетная атака! Сами сдохнем на строительстве очередной арены. Наши школьники скачут на площадях в очередном никому не нужном "флэшмобе" - значит они однозначно тренируются в подготовке к майдану за наши налоги. Скачки на площадях - это тоже война, где мы проигрываем, т.к. эти скачки идут по американским методикам. Я, уж, молчу о массовом конвейере подготовки наших учителей по американским методикам. Тут надо подключать особые органы контроля. Война уже идёт по всем фронтам./// Как называется человек, идущий в казино, где ему заранее обеспечен проигрыш? Сколько денег надо истратить, чтобы понять лоху, что он - лох?
иван, 21:20, 12 января, 2017
ПО ФРЕГАТАМ 5-7 ТОЛЬКО КОРВЕТЫ С УРАНОМ С КОЛИБРОМ ТОЛЬКО В 2016 2-3 БУДУТ С КАЛИБРОМ ОСТАЛЬНЫЕ БУЯН М ТАРАНТУЛ +1 ФРЕГАТ НА КАСПИЙ НОСИТЕЛЕЙ НА ТИХОАКЕАНСКОМ И СЕВЕРНОМ НЕТУ СОВСЕМ ДО ВВОДА В СТРОИ ПОДЛОДОХ 636 ДЛЯ ТОФ НА СЕВЕРЕ ТОЖЕ ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО БАЛТИКА С БУЯНАМИ М И ТАРАНТУЛАМ ИСКАНДЕРОМ + ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ НО НОСИТЕЛЕЙ КАЛИБРОВ МАЛО
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