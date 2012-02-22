Пекин ударит по доллару



Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, председатель КНР Си Цзиньпин по сути дал ответ на заявления нового президента США Дональда Трампа, касающиеся будущих взаимоотношений Америки с Китаем.

Товарищ Си заявил, что его страна видит, как новый глава Белого дома использует антикитайскую риторику для реализации своих идей, которые вполне можно назвать волюнтаристскими. Он наверняка попытается выполнить предвыборные обещания по переносу промышленных производств из КНР в США, что, без сомнения, повлечет ответные меры со стороны Пекина.

Первый такой сигнал, пусть и не вызвавший бурной реакции в мировых СМИ, прозвучал за неделю до Давоса, на встрече Си Цзиньпина с лидером вьетнамской компартии Нгуен Фу Чонгом. Китайский руководитель сказал тогда: «Америка попытается использовать Вьетнам в своих интересах при решении спорных ситуаций в Южно-Китайском море. Мы этого сделать не дадим». Пекин предложил Ханою сотрудничество, приведя пример отношений с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Тот побывал в прошлом году в КНР, получил кредит на 16 миллиардов долларов и гарантию поставок оружия взамен американского. Но главное – китайцы с филиппинцами уладили спорную ситуацию по островам Спратли. Такая же договоренность есть и с Малайзией. Остались нерешенными вопросы с Вьетнамом и Индонезией.

Не надо забывать, что корни противостояния в Южно-Китайском море находились в Вашингтоне, США постоянно подогревали конфликтную ситуацию в регионе. Китайцы доказали, что в состоянии ее урегулировать.

То же и с торговой войной – а если Трамп начнет воплощать в жизнь свои идеи, то будет именно война, нарушающая в том числе и правила ВТО. Скажем, увеличение пошлин на товары из КНР на 40-45 процентов. Китайцам есть чем на это ответить. К примеру, увеличить поставки вооружений странам, которые являются антагонистами Соединенных Штатов, расширить военно-техническое и политическое сотрудничество со всеми их противниками. Еще одна серьезная угроза американской экономике: Китай может начать масштабно и открыто избавляться от долговых обязательств США, которых у Пекина примерно на три триллиона долларов. Подобная операция способна значительно обесценить доллар.

Пекин готов и к тому, что США в ближайшее время могут начать повышать градус напряженности вокруг китайских границ, обвинять его в сотрудничестве с Северной Кореей и вообще изображать страну как «империю зла» с целью дестабилизации экономики. Однако Си Цзиньпин на днях сменил 47 человек в высшем военном руководстве (они смещены с постов главным образом за взятки) и получил возможность фактически ручного управления ситуацией. Так что Пекин вряд ли позволит новому президенту США легко и безболезненно выполнять его обещания.

Максим Казанин, кандидат политических наук

Опубликованно 19.01.2017