Траектория сдерживания

Каким был 2016-й для Ракетных войск стратегического назначения, на которых сегодня при обострении отношений с Западом лежит особая ответственность? Об этом «Военно-промышленному курьеру» рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

– Ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей мощи. Полагаю, что в ближней перспективе опора на ядерное сдерживание должна обеспечить необходимый запас времени и баланс сил для создания новых систем и средств, придания им качественных характеристик, обеспечивающих надежное отражение агрессии.

“ Структура перспективной ракетной группировки на рубеже 2020–2030 годов будет двухкомпонентной ”

В этом смысле как на современном этапе, так и в перспективе стратегические ядерные силы (СЯС) России будут в наибольшей мере соответствовать геостратегическому и экономическому положению нашей страны. При глобальной досягаемости и разрушительной мощи, не требуя огромных затрат на содержание, они существенно дополняют возможности сил общего назначения.

В сложившейся геополитической обстановке СЯС – гарант безопасности Российской Федерации и ее союзников, а также проведения независимой внешней и внутренней политики. Учитывая эти обстоятельства, их поддержание и развитие, в том числе группировки РВСН как наземной составляющей, являются приоритетным направлением деятельности государства. Приняты все необходимые решения, обеспечивающие гибкость и многовариантное развитие группировки ракетных комплексов для адекватного реагирования на уже имеющиеся и вновь возникающие угрозы.

Выделяемые и планируемые к выделению по Госпрограмме вооружения до 2020 года средства позволяют сохранить темпы перевооружения войск, обеспечить подготовку соответствующей инфраструктуры позиционных районов.

Упор в построении перспективной ударной группировки РВСН будет сделан на ее качественное преобразование и значительное увеличение доли современных ракетных комплексов. В этот же период наряду с разработкой новых РК произойдет качественное совершенствование систем боевого управления войсками и оружием.

В итоге РВСН будут иметь сбалансированную структуру, а на вооружении находиться оптимальное количество ракет, предназначенных для решения разноплановых задач ядерного сдерживания.

– Сергей Викторович, насколько возможности РВСН позволяют наземной группировке СЯС решать задачи ядерного сдерживания?

– Особая роль РВСН в структуре СЯС обусловлена рядом объективных факторов. Во многом она определяется самым большим количественным составом носителей, числом, мощностью боезарядов и возможностями боевых блоков.



Коллаж Андрея Седых

РВСН способны выполнить поставленные задачи во многом благодаря максимальному рассредоточению ракетного оружия на территории России, кратчайшим срокам поражения стратегических объектов на удаленных ТВД, а также высокой вариативности применения привлекаемых пусковых установок (ракет, головных частей, боевых блоков). Кроме того, высокая степень оперативной и технической готовности ракетных комплексов к боевому применению, их живучесть в условиях воздействия противника, надежность системы боевого управления стратегическим оружием позволяют РВСН решать большинство задач СЯС.

– Сколько сегодня в РВСН межконтинентальных баллистических ракет?

– Порядка 400 МБР с ядерными боезарядами различного класса мощности. Для выполнения боевых задач в составе РВСН сосредоточено более 60 процентов носителей стратегического оружия и боезарядов СЯС России. В боеготовом состоянии поддерживается 99 процентов ПУ.

– Если я правильно понимаю, при перевооружении Ракетных войск стратегического назначения основной упор делается на мобильную группировку или это не так?

– Такое впечатление могло сложиться из-за того, что РВСН начали перевооружение на «Ярсы» с дивизий, оснащенных подвижными грунтовыми ракетными комплексами предыдущих поколений. Во многом это объясняется экономическими факторами. При перевооружении в значительной степени используется имеющаяся инфраструктура позиционных районов и военных городков. Высокая степень ее использования и совместимость с существующей системой боевого управления и связи позволили снизить примерно в два раза затраты на ввод мобильного РК «Ярс» в группировку РВСН.

Конечно, высокая подвижность таких комплексов обеспечивает им значительно большую живучесть по сравнению со стационарными, координаты которых хорошо известны. Но это совсем не означает, что мы отдаем предпочтение мобильной составляющей. Сегодня соотношение развернутых пусковых установок стационарного и мобильного типов базирования в группировке примерно равное, что позволяет РВСН выполнять весь спектр задач ядерного сдерживания.

Структура перспективной ракетной группировки на рубеже 2020–2030 годов будет, как и сейчас, двухкомпонентной с сохранением стационарных ракетных комплексов, обладающих мощью и высокой боевой готовностью к немедленному применению. Такой подход позволит с минимальными затратами и рисками обеспечить адекватную реакцию на возникающие и прогнозируемые угрозы.

– Сколько всего пусковых установок «Ярс» поступило в войска РВСН? Можно ли назвать данный ракетный комплекс неуязвимым для существующей и разрабатываемой систем глобальной ПРО?

– В соответствии с ГОЗ на 2016 год закуплены ВВСТ для оснащения и постановки на боевое дежурство 23 пусковых установок РК «Ярс» в стационарном и мобильном вариантах. Это позволило перевооружить пять ракетных полков подвижными ПУ в Йошкар-Олинской, Иркутской, Новосибирской и Тагильской ракетных дивизиях. В Козельскую ракетную дивизию поступили «Ярсы» стационарного базирования.



Фото: ИТАР-ТАСС

Оценки специалистов показывают, что существующие системы ПРО за рубежом не в состоянии нивелировать возможности отечественных стратегических ядерных сил. В «Ярсе» заложены варианты противоракетного маневра для уклонения от перехватчиков ПРО космического базирования.

Конечно, принятие на вооружение этого комплекса и с учетом развития ПРО его модернизированных вариантов в перспективе усилит боевые возможности ударной группировки РВСН по преодолению систем противоракетной обороны, укрепит потенциал ядерного сдерживания российских СЯС.

– В каком году «Ярс» составит основу группировки РВСН?

– Он уже сейчас сильно усилил мобильную группировку РВСН и в будущем, несомненно, ему будет принадлежать одна из ключевых ролей при решении отведенных для него задач стратегического сдерживания. Уже в 2017 году планируется перевести на РК «Ярс» четыре ракетных полка, переоснащение будет продолжаться в уже названных Козельском, Йошкар-Олинском, Новосибирском и Иркутском соединениях РВСН.

– Чем «Ярс» принципиально отличается от своего предшественника «Тополя»?

– При их внешней схожести это принципиально новый РК. Существенно возросли возможности по использованию позиционного района (он увеличился и территориально, и качественно). Конструктивные особенности «Ярса» позволяют проводить пуски с площадок, на которых «Тополь» мог нести дежурство только после специального инженерного дооборудования. Улучшились характеристики средств связи и базового шасси, да и сама ракета стала мощнее и, повторю, практически неуязвимой для существующей ПРО противника. Качественно изменилось и боевое оснащение РК «Ярс».

– Возможна ли на базе «Тополя» разработка конверсионной космической ракеты-носителя и прорабатывались ли такие варианты?

– Ракеты космического назначения изначально проектировались на основе МБР. Достаточно сказать, что прообразом легендарной РН «Восток», проложившей человечеству дорогу в космос, стала первая в мире МБР Р-7.

У России богатый опыт использования межконтинентальных баллистических ракет в космических целях. Вспомним хотя бы переделанные из военных носители «Рокот», «Днепр» и «Стрела».

Безусловно, все ракеты, находящиеся на вооружении РВСН, как жидкостные, так и твердотопливные, имеют конверсионный потенциал, и «Тополь» не исключение. Более того, с 1993 по 2006 год программы, носившие названия «Старт» и «Старт-1», уже были реализованы. Предназначались они для запуска малогабаритных космических аппаратов на низкие околоземные орбиты. Всего выполнено семь таких пусков.

Примечательно, что история российского космодрома Свободный (ныне Восточный) началась с запуска РН «Старт-1» с космическим аппаратом «Зея» на борту, осуществленного 4 марта 1997 года с мобильной пусковой установки типа «Тополь».

Сейчас эти программы свернуты, однако если руководство страны примет соответствующее решение, космическая одиссея «Тополя» может быть продолжена. Не секрет, что ракета разрабатывалась как баллистическая для боевых подвижных ракетных комплексов, и поэтому увеличение объема и массы полезной нагрузки очень ограниченны, что уменьшает спектр ее применения.

– Мобильные РК «Тополь» уже довольно давно состоят на вооружении РВСН. В чем секрет их надежности и как долго они могут послужить?

– С учетом постоянно проводимых исследований возможностей продления сроков эксплуатации ракетного комплекса «Тополь» планируется, что он будет служить до 2021–2022 годов. В его надежности особого секрета нет – РК тщательно проработан на этапах проектирования и создания, были жесткий контроль изготовления каждого элемента в серийном производстве и ежедневная планомерная работа по эксплуатации в войсках.

Для испытаний боевого оснащения в большинстве случаев не принципиально точное соответствие носителя, главное – чтобы объект испытания был выведен на расчетную точку траектории, а с этим успешно справляется и «Тополь». Поскольку используемые для этого ракеты были сняты с боевого дежурства, понятно, что такой пуск обходится значительно дешевле. Разумная экономия государственных средств необходима даже в такой передовой деятельности, как испытания нового боевого оснащения.

– Какие перспективы у конверсионной программы для тяжелых межконтинентальных баллистических ракет?

– В апреле 2015 года президентом Российской Федерации принято решение о завершении совместной программы ликвидации МБР РС-20Б («Воевода») методом пуска с попутным выведением космических аппаратов в космос.

– Когда ракетный комплекс «Сармат» заменит «Воеводу»?

– Показатели надежности комплекса «Воевода» после 28 лет эксплуатации остаются стабильными. Принятые решения позволят сохранить его в составе РВСН до 2022 года включительно. Одновременно планируется принятие на вооружение с постановкой на боевое дежурство ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» стационарного шахтного базирования с жидкостной ракетой тяжелого класса. Ориентировочный срок принятия на вооружение – 2019–2020 годы.

– Сколько пусков проведено в 2016 году? Каковы их особенности в 2017-м?

– В 2016 году РВСН провели шесть пусков ракет, четыре из которых были экспериментальными: отрабатывались летно-технические характеристики новых ракетных комплексов стратегического назначения, один – на продление сроков эксплуатации существующих РК, еще один – учебно-боевой.

В этом году планируется провести более 10 пусков. Они направлены на испытание перспективных ракетных комплексов, продление сроков эксплуатации существующих. Будут и учебно-боевые пуски.

Российская Федерация через национальный Центр по уменьшению ядерной опасности информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР или БРПЛ. Это делается не менее чем за 24 часа до любого пуска МБР или БРПЛ в соответствии с Соглашением между СССР и США об уведомлениях о пусках межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок 1988 года и Договором об СНВ. В таком уведомлении указываются планируемые дата пуска, место пуска и район падения боеголовок.

– Есть какие-то ограничения, предусмотренные договорами, по особенностям маршрутов боевого патрулирования подразделений ПГРК? Могут ли ракетные комплексы осваивать новые маршруты?

– Ограничений нет. Маршруты ракетного соединения, оснащенного мобильными «Тополями» или «Ярсами», могут пролегать в нескольких регионах страны. Именно поэтому на учениях РВСН, проходивших в 2016 году, подвижные грунтовые ракетные комплексы совершали маневры сразу в 20 областях РФ. Отмечу, что в 2017-м в учениях будут осваиваться новые районы боевого патрулирования.

– Намечаются ли в РВСН новые подходы при организации боевой подготовки войск?

– Радикальных изменений в организации подготовки войск не планируется. Речь – только об интенсивности полевых выходов и других значимых мероприятий. Они прежде всего направлены на поддержание основных принципов боевой подготовки РВСН. А новые подходы будут внедряться в процесс обучения при перевооружении на новые РКСН с широким привлечением к учениям перспективных образцов.

Именно поэтому в 2017 году под моим руководством будут проведены учения с Тейковским и Новосибирским соединениями, оснащенными новейшими ПГРК «Ярс». Продолжится практика внезапных проверок.

– Какие задачи сегодня выполняет Капустин Яр? С чем связана увеличившаяся там в последние годы интенсивность испытаний?

“ «Ярс», что позволило перевооружить пять ракетных полков ”

– Полигон уникален по своему географическому положению, что позволяет проводить испытания ВВСТ в любое время года, при различных погодных условиях. Территориально объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля расположены в Российской Федерации и Казахстане.

Уникальность 4-го ГЦМП еще и в том, что это научно-исследовательский центр, располагающий специалистами, способными обеспечить комплексные испытания образцов оружия в интересах различных видов и родов войск.

В 2016 году через полигон прошло около 160 образцов вооружения. Это в два раза больше, чем в 2015-м. В 2017 году там завершится модернизация экспериментально-испытательной базы. Она позволит существенно увеличить интенсивность испытаний, расширить диапазон тем.

– Может ли полигон в перспективе стать космодромом?

– В этом нет необходимости, так как в настоящее время у Российской Федерации имеется 1-й государственный испытательный космодром Плесецк, завершается создание Восточного.

В целом рост интенсивности испытаний связан с увеличением ГОЗ по разработке новейших образцов ВВСТ, а также планами развития ВС РФ, направленными на максимальное переоснащение и модернизацию комплексов ракетного вооружения различного назначения.

– Можно ли боевую противодиверсионную машину «Тайфун-М» отнести к разряду робототехнических комплексов и систем?

– Созданием БПДМ «Тайфун-М» был сделан первый шаг на пути к робототехническим системам, если учесть, что она оснащена БЛА. В 2017 году в соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», ожидается поступление порядка 12 БПДМ. В 2016-м соединения РВСН получили 14 таких машин.

– Какие другие перспективные образцы вооружения для ракетного комплекса «Ярс» уже переданы в РВСН?

– РВСН давно исповедуют такой подход: все самое перспективное, в том числе и с применением новых физических явлений, что может служить укреплению их существующих возможностей, должно быть в войсках. Машины инженерного обеспечения и маскировки (МИОМ), дистанционного разминирования «Листва» – первые образцы инновационной техники.

В 2016 году РВСН получили рекордное количество инженерной техники в истории. Так, в четыре соединения, перевооружаемые на ракетный комплекс «Ярс», поступили в общей сложности 12 машин инженерного обеспечения и маскировки и дистанционного разминирования «Листва».

МДР «Листва» создавалась в рамках ОКР «Ярс»для повышения живучести и защищенности агрегатов ПГРК на маршрутах боевого патрулирования и полевых позициях, для разминирования участков движения колонн техники от дистанционно управляемых минных полей, радиоуправляемых мин и фугасов в 2013 году.

Машины прошли проверку боевой эффективности в войсковых условиях. Первые образцы уже поставлены в ракетные соединения.

– РК «Ярс» позиционируется как мобильный комплекс. Но проводились ли в истории современной России операции по транспортировке таких РК с помощью новейших понтонно-мостовых парков?

– Образно говоря, современные паромные переправы позволяют крупногабаритной технике «плавать» по любым рекам, имеющимся в позиционных районах соединений. Не стали исключением и автономные пусковые установки «Ярс», масса которых превышает сто тонн.

С помощью новейшего понтонно-мостового парка не только пусковая установка, но и целый ракетный полк ПГРК может форсировать любую водную преграду в европейской части РФ. Переправлять через реки подразделения в полном составе РВСН еще не приходилось, но это вопрос самого ближайшего будущего. Решение этой задачи позволит ракетным войскам продолжить освоение новых районов боевого патрулирования.

В истории современной России операция по транспортировке ракетных комплексов впервые успешно проведена в мае 2015 года на границе Владимирской и Нижегородской областей, в районе Мурома во время учений инженерных войск. Пусковую установку ПГРК «Ярс» переправили на одном из самых широких (более 250 метров) участков Оки.

Уникальные маневры проходили и в этом году. Автономная ПУ подвижного РК «Ярс» переправлена через глубоководные притоки Волги. Форсируемые участки составляли от 30 до 150 метров.

На широких реках для переправы агрегатов ПГРК «Ярс» использовались специальные понтонные паромы, которые двигались со скоростью до 20 километров в час с помощью двух буксирно-моторных катеров БМК-460. Конструкция парка, на котором перевозили ракетный комплекс, позволяет собрать понтон двойной ширины грузоподъемностью свыше 170 тонн.

Наряду с этим подразделениями ПГРК решались и традиционные задачи: форсирование реки через подготовленный брод. Взаимодействие с инженерными войсками планируется продолжать и в 2017 году, в том числе в ходе командно-штабного учения с Тейковским ракетным соединением (Ивановская область). В интересах РВСН будет выделен понтонно-мостовой батальон (понтонно-мостового соединения центрального подчинения).

– Разрабатываются ли для РВСН специальные установки дезактивации ракетного комплекса «Ярс»?

– В интересах РВСН разработана универсальная тепловая машина УТМ-80 для дегазации, дезактивации и дезинфекции крупногабаритных объектов, вооружения и военной техники. В настоящее время организовано ее серийное производство. Состав комплекта позволяет выполнять специальную обработку крупногабаритной военной техники, в том числе автономных пусковых установок «Ярс» с перемещением площадки оператора вдоль обрабатываемого объекта на высоте до 20 метров.

– Тренажеры для РВСН позволяют проводить тактические занятия по единому замыслу?

– Все поступающие тренажеры в РВСН по своей сути уникальны, на них можно готовить любого специалиста как индивидуально, так и в составе подразделений (расчетов).

В 80–90-е годы в ракетном соединении было от 10 до 15 учебно-тренировочных средств, сейчас – более 200. УТС обеспечивают подготовку как дежурных смен ракетных полков к заступлению на боевое дежурство на едином тактическом фоне, так и подразделений охраны, позволяют отрабатывать решения сложных тактических задач.

За последние три года в РВСН провели более 100 успешных испытаний перспективных тренажерных комплексов. На современных учебно-тренировочных системах (УТС) занимаются специалисты-ракетчики и мобильной, и стационарной группировки. Испытывается новейший тренажерный комплекс для дежурной смены боевого управления Центрального командного пункта РВСН. Это позволит увеличить темпы поставок УТС в Ракетные войска в ближайшие два года. Только в 2016-м в соединения и воинские части РВСН поставлено более ста перспективных тренажеров.

– Каковы итоги 2016 учебного года в РВСН? Каким видится 2017-й?

– Подводя итоги боевой учебы в РВСН, можно сказать, что уровень подготовки соединений и воинских частей обеспечил решение задач, поставленных министром обороны РФ. Планы боевой подготовки выполнены в полном объеме.

В 2016 учебном году военнослужащие осваивали новую технику в перевооружаемых соединениях, проведена переподготовка ракетных полков на новый РК. За счет интенсивности мероприятий тактической и тактико-специальной подготовки, в том числе отработки задач несения БД в ВСБГ на МБП, полевая выучка личного состава остается стабильной. Профессионализм боевых расчетов пуска, механиков-водителей многоосных шасси позволяет гарантированно выполнять поставленные задачи. По итогам проверок все соединения и воинские части РВСН за состояние боевой подготовки получили положительные оценки.

Основные усилия в 2017 году будут направлены на усложнение требований к уровню подготовки всех категорий военнослужащих, максимальное приближение боевой учебы к условиям современного боя, а также освоение новых образцов вооружения.

#каракаев