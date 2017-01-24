Китайское ракетно-ядерное предупреждение

На фоне воинственных заявлений нового президента США Дональда Трампа в адрес КНР это выглядит весьма странно. В таких условиях следовало бы искать поддержки России, наращивать с ней союзнические отношения, а не бряцать оружием. Попытаемся разрешить это странное противоречие. Для начала разберемся, что представляет собой «Дунфэн-41».

Это твердотопливная межконтинентальная ракета. Ее разработка была начата еще в 1986 году. Первые испытания прошли в 2012-м. Масса трехступенчатой ракеты оценивается в 80 тонн. По разным оценкам, она способна нести от шести до десяти боевых блоков (ББ) индивидуального наведения. Дальность стрельбы более 12 тысяч километров.

Хорошо известно, что ракеты с такой дальностью должны иметь большую мертвую зону от точки пуска, куда при штатном применении боевые части никак не могут упасть. У «Дунфэн-41» радиус мертвой зоны может достигать 3000 км и даже более. То есть если ракета расположена вблизи какого-либо объекта, она не может поразить его, угрозы нет.

Расположение ракет «Дунфэн-41» вблизи наших границ свидетельствует о том, что их целью не может быть территория России, по крайней мере, Дальний Восток и значительная часть Сибири. Если бы китайцы хотели создать угрозу нашей стране, они бы разместили данные комплексы на удалении более 3000-4000 км от рубежей РФ, то есть вблизи своих южных границ.



Возникает вопрос: против кого эти ракеты. Ответ вытекает из оценки зоны досягаемости комплексов при дислокации в северных районах Китая. Это, прежде всего, США и Канада, а также Европа, включая Великобританию – основные союзники США. Надо заметить, что размещение «Дунфэнов-41» в этих районах обеспечивает их полет по наиболее выгодным для поражения означенных государств приполярным траекториям. Это позволит китайцам направить ракеты в обход зон досягаемости систем ПРО морского базирования.

Надо заметить, что скорость полета ББ оценивается в 6 Махов. При таких скоростях, подчеркивают эксперты, они не могут быть перехвачены системами THAAD и Patriot. Это, в сущности, тривиальное заявление – данные системы и не предназначались для перехвата боевых блоков МБР. А вот стратегической ПРО наземного базирования с противоракетами GBI боеголовки могут быть уничтожены. Однако для надежного перехвата одной такой боеголовки может потребоваться (если судить по известным итогам испытаний) от 4-5 до 7-8 противоракет GBI. Таким образом, комплекс стратегической ПРО США, развернутый на Тихоокеанском побережье (на Аляске) может перехватить максимум 5-7 боеголовок – чуть больше половины комплекта боеголовок, которые несет всего лишь одна «Дунфэн-41». То есть Китай создает реальную и чрезвычайно серьезную ракетно-ядерную угрозу США.

Наверное, не стоило новому президенту США столь явно угрожать крупнейшей стране Азии. Ответ Китая оказался весьма серьезным и не на словах, а в конкретном ракетно-ядерном выражении.





Константин СИВКОВ, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано 24.01.2017