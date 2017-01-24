Китайское ракетно-ядерное предупреждение

Трамп вызывает огонь на себя и Америку
Константин СИВКОВ

На фоне воинственных заявлений нового президента США Дональда Трампа в адрес КНР это выглядит весьма странно. В таких условиях следовало бы искать поддержки России, наращивать с ней союзнические отношения, а не бряцать оружием. Попытаемся разрешить это странное противоречие. Для начала разберемся, что представляет собой «Дунфэн-41».
Это твердотопливная межконтинентальная ракета. Ее разработка была начата еще в 1986 году. Первые испытания прошли в 2012-м. Масса трехступенчатой ракеты оценивается в 80 тонн. По разным оценкам, она способна нести от шести до десяти боевых блоков (ББ) индивидуального наведения. Дальность стрельбы более 12 тысяч километров.
Хорошо известно, что ракеты с такой дальностью должны иметь большую мертвую зону от точки пуска, куда при штатном применении боевые части никак не могут упасть. У «Дунфэн-41» радиус мертвой зоны может достигать 3000 км и даже более. То есть если ракета расположена вблизи какого-либо объекта, она не может поразить его, угрозы нет.
Расположение ракет «Дунфэн-41» вблизи наших границ свидетельствует о том, что их целью не может быть территория России, по крайней мере, Дальний Восток и значительная часть Сибири. Если бы китайцы хотели создать угрозу нашей стране, они бы разместили данные комплексы на удалении более 3000-4000 км от рубежей РФ, то есть вблизи своих южных границ.


Возникает вопрос: против кого эти ракеты. Ответ вытекает из оценки зоны досягаемости комплексов при дислокации в северных районах Китая. Это, прежде всего, США и Канада, а также Европа, включая Великобританию – основные союзники США. Надо заметить, что размещение «Дунфэнов-41» в этих районах обеспечивает их полет по наиболее выгодным для поражения означенных государств приполярным траекториям. Это позволит китайцам направить ракеты в обход зон досягаемости систем ПРО морского базирования.
Надо заметить, что скорость полета ББ оценивается в 6 Махов.  При таких скоростях, подчеркивают эксперты, они не могут быть перехвачены системами THAAD и Patriot. Это, в сущности, тривиальное заявление – данные системы и не предназначались для перехвата боевых блоков МБР. А вот стратегической ПРО наземного базирования с противоракетами GBI боеголовки могут быть уничтожены. Однако для надежного перехвата одной такой боеголовки может потребоваться (если судить по известным итогам испытаний) от 4-5 до 7-8 противоракет GBI. Таким образом, комплекс стратегической ПРО США, развернутый на Тихоокеанском побережье (на Аляске) может перехватить максимум 5-7 боеголовок – чуть больше половины комплекта боеголовок, которые несет всего лишь одна «Дунфэн-41». То есть Китай создает реальную и чрезвычайно серьезную ракетно-ядерную угрозу США.
Наверное, не стоило новому президенту США столь явно угрожать крупнейшей стране Азии. Ответ Китая оказался весьма серьезным и не на словах, а в конкретном ракетно-ядерном выражении.

Константин СИВКОВ, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано 24.01.2017

Теги: 
#трамп #китай
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Комментарии
Антрополог, 22:13, 24 января, 2017
Мне стыдно читать заклинания: "Китай никогда на нас не нападёт! Да-да-да!"...У меня нет комментариев на такое позорище.
Бакалавр, 22:16, 24 января, 2017
Сивков: "... размещение «Дунфэнов-41» в этих районах обеспечивает их полет по наиболее выгодным для поражения означенных государств приполярным траекториям. Это позволит китайцам направить ракеты в обход зон досягаемости систем ПРО морского базирования."---------------- То есть, Китай будет стрелять по Америке и Европе через нашу территорию. А американцы будут пытаться сбивать китайские ракеты тоже прямо над нашими головами. Прекрасная перспектива!
АНС, 23:25, 24 января, 2017
Есть и другие способы. Холодная война, к примеру, с разными факторами воздействия. К сожалению, мы тому пример. А с Китаем нужно поосторожнее. Не союзник он нам и не друг.И территорию нашу потихоньку осваивает, а мы прячем голову в песок и делаем вид. что ничего не происходит. От безвыходности видимо.
КП/SS, 02:24, 25 января, 2017
Очень велика вероятность того, что от сформировавшегося треугольника «Апокалипсис» СЯС и систем предупреждения (США, Россия, Китай), последует предложения о взаимном сокращении ракет СЯС. Точнее они сами сократятся: - новые еще не как не могут поставить на вооружение, а советские уже давно надо списывать. Применение в 2-3, а может и 4-5 раз меньшего количества «Апокалипсис» СЯС ракет приведёт к разрушению региональных империй «треугольника СЯС», не только от разрушений и радиации, а ещё изнутри (от своих внутренних противоречий в обществе). Если Китай надо просто ограничить наращивание договором, то в США и в России они итак в состоянии сильного сокращения. На примере России: Сармат примут на вооружение?, Булава вроде закрывают проект попила, будет её голая (более крупная модификация, с увеличенной дальностью и массой боезаряда – практически «Барк»), а будет ли это реализовано? Еще больший идиотизм проявили в Соединённом королевстве Великобритании – создать новые ПЛАРБ и ядерные боеголовки, но с применением ракет другой страны. У меня создаётся впечатление, что «Апокалипсис» СЯС будет только у трёх стран и только наземный – но это по возможностям их ракет и их количества (ограниченного трёхсторонним договором). Применение «Апокалипсис» СЯС просто невозможно и оно и никогда и не будет применено, будем считать это высшей ступенью ядерного сдерживания. Следующая ступень – как с добрым утром, та же Америка выйдет и договора о РСМД, но предложив сокращения «Апокалипсис» СЯС, а остальные боеголовки разместить на ракетах средней и малой дальности. Как морского базирования (ПЛАРБ – для веса при новой колонизации), так и наземного, кто хочет ещё воздушного базирования. Верхняя граница не будет под РС-10 «Пионер»-5500 км, скорей всего менее 4000 км (такой расклад ЯО в Евразии очень выгоден для США – до них то не долетит). Как крылатые ракеты, так и баллистические с боеголовками стандартной манёвренности, так и высокоманёвренные «треугольники» выписывающие кривые «8» и бесконечности, на конечном участке, с 20 кратными перегрузками (почему-то их называют гиперзвуковыми), на такие сложно или невозможно успеть обработать системам наведения антиракет, так и самим антиракетам. Вот в этот вид (ступень ядерного оружия) устаканят многих на Евразии (Великобританию и Францию тоже). Будут созданы предпосылки для создания более низких ступеней ядерного оружия – с меньшей дальностью и с боеголовками меньшей мощности. Сколько прибавятся проблем ядерным странам в Евразии? Британия и Франция его вообще не имеет, Россия только до 500 км (не считая КР «Калибр»), только Израиль, Индия, Пакистан, Китай и КНДР всё это имеют. Резкая (авральная) разработка и поставки на вооружение (тут уже не попилишь бюджет). Вся Евразия в новой ядерной угрозе, но в своей (если, что начнётся, США ни причём и не пострадают), Сильно изменится вся внешняя политика ядерных стран Евразии. Будут и угрозы и страхи, будут и договоры, а также тайные договорённости - на случай, ограниченных, взаимных ядерных ударов (где-то по окраинам).///Центральные (имп. образующие) региональные империи не подвергнуться ядерному удару, во всяком случае, имеющие ядерное оружие. А вот ниже по рангу государства (не ядерные), потенциальные колонии, «ничьи» (временно для внутреннего вымирания) и «непокорные дикие бунтари», а так-же спорные колонии или территории могут периодически то там, то здесь (для демонстрации силы или испортить товарный вид при проигрыше другой региональной империи) будут применяться ядерные удары. Так-же ядерные удары будут применяться для недопущения создания ядерного оружия новыми желающими его получить. /// Следует помнить, где можно выращивать продовольствие или рядом с собой – то вероятность применения ЯО мизерное, там, где под землёй, особенно нефть, газ, уран- то можно разрабатывать хоть через год, а там где руда или уголь – ну через 2-3 года (добывать то будут уцелевшие местные – за покушать, что бы не умереть от голода). /// Видимо такая, ближайшая перспектива нового СЯС сокращения будет, и три ядерные страны к ней абсолютно не готовы (Америке можно не спешить, угроз от соседей с такой дальностью у них НЕТ! Только для ПЛАРБ). /// Интересно получается: - Где-то конфликт, из-за спорной колонии, две региональные ядерные державы имеют на своих подводных лодках ракеты средней дальности или почти малой дальности (моноблок с небольшой мощностью) и взаимно стращают его применить (первая ступень всё равно упадёт в океан и утонет) , по спорной территории. Тут ба-бах и применили, кто из двух сторон? Да просто тайно, так же из под воды, применила третья сторона, а теперь конфликтующие две ядерные региональные империи – переходите на новый уровень взаимного конфликта (ведь такие варианты - тоже возможны).
retrograd, 12:51, 25 января, 2017
Всё правильно ... Во-первых, для Кремля, в отличие от "газетного обывателя", здесь нет никакой "неожиданности" ... Ибо ГРУ и РТВ СВОЕВРЕМЕННО отслеживают ВСЁ ... И СВОЕВРЕМЕННО докладывают руководству страны и МО ... И не только помянутое "размещение" китайских ПГРК, но и сама подготовка позиционных районов для их "размещения" (а они, "просто так" были "по лесу" не катаются ...) вскрыты своевременно ... Во-вторых, размещение МЕЖКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ БР на границе с потенциальным противником, дело, с военной точки зрения глупое ... Ибо никаких ощутимых преимуществ в "досягаемости" оно не даёт, но эти БР становяттся однозначно уязвимы для уничтожения даже тактическими и оперативно-тактическими ударными средствами потенциального противника ... Значит, Россия, для КНР потенциальным военным противником не является ... В-третьих, Китайцы, приняв такое решение, вполне разумно, "косвенно спрятали" свои БР от возможного американского или японского "разооружающего" удара за российскую систему ПРО ... Не секрет, что система ПРО России на порядок более совершенна чем китайская ... Поднебесная свою только создаёт ... В случае американского или японского (или совместного) разоружающего удара по позиционным районам этих китайских БР, вероятное направление подхода боевых блоков атакующих ракет будет, либо проходить над частью территории и акватории России ... Либо, подходить к територии КНР с морского направления ... В первом случае, российская система ПРО эти болоки однозначно уничожит ... В Пекине это хорошо понимают ... И, поэтому, могут себе позволить высроить более высокую плотность боевых порядков средств ПРО для отражения удара со второго - "морского" направления ... Ну, и в-четвёртых ... НАТО, в отличие от КНР, размещая и наращивая свою инфраструктуру и силы у границ России, на территоиях лимитрофов, стнановится хорошей и досягаемой целью ... Как и сама территория лимитрофов ... О чём последним всегда следует помнить ...
retrograd, 13:10, 25 января, 2017
Бакалавр написал:"То есть, Китай будет стрелять по Америке и Европе через нашу территорию. ... Прекрасная перспектива! " Во-первых, посмотрите на карту предполагаемых позиционных районов китайских ПГРК ... Чтобы "въехать", что, как и "куда" может "полететь" ... Во-вторых, координаты точки падения любой стартовавшей БР определяются нашими СПРН/ПРО в режиме "онлайн" ... Так что, китайская БР "летящая в Америку" будет мирно отслежена пропущена ... А китайская БР, "летящая в Россию" уничтожена ... И в Пекине это прекрасно понимают ... В-третьих, никакие американские "патриоты-тХАДы" ничего на российской территорией "перехватывать" не будут ... Ибо сами станут объектом перехвата нашей системы ПРО ... Да и сам такой гипотетический американский "успешный перехват", приведёт лишь к тому, что боевые части китайских ракет, "кинетически" ("ядерный" американский перехват в направлении России априори исключен ...) перехваченных по заверешннии "активного участка", упадут где-то в Тихом океане ... Скорее всего, на головы японцам ... Но никак не нам ... Короче, Бакалавр ... Вы понижаететсь до научного звания "студент" ...
retrograd, 14:11, 25 января, 2017
КП/SS написал:"У меня создаётся впечатление, что «Апокалипсис» СЯС будет только у трёх стран и только наземный – но это по возможностям их ракет и их количества (ограниченного трёхсторонним договором). Применение «Апокалипсис» СЯС просто невозможно и оно и никогда и не будет применено, ..."*******Дружище ... А у меня создаётся впечатление, что сей "коммент" рождён "арбатовыми-младшими", в инкубаторе сторонников т.н. "ядерного нуля" ... Во-первых, не совсем понятно, отчего "безъядерный" апокалипсис Вам милее "ядерного" ... Никак, просматриваете в оном "шаНЕЦ" на выживание для более "цивилизованной" стороны, "под завязку" оснащённой ВТО?.. Это напрасно ... Во-вторых, дружище ... Ваша скучно коньюнктурная, подогнанная под дежурные "разоруженческие инициативы" Вашингтона фига "из трёх пальцев" - США - КНР - Россия, не катит ... Ибо, непонятно "куда подевались" Великобритания и Франция с их ЯО и средствами его доставки ... Да и сам, пасущийся у границ России, альянс НАТО, в целом ... Да нет, дружище ... В том-то и прелесть советского (российского) ядерного намордника и строгого ядерного ошейника, надетого на Вашингтон и НАТО, что ПРИМЕНЕНИЕ ВСЕГО, что поставлено на ворружение ВОЗМОЖНО ... И вероятность этого применения, определяется лишь степенью агрессивности ВОЕННОЙ политики и активности "визави" по отношению к России ...
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