Вкрадчивый голос Америки

Высказывание Дональда Трампа по проблемам ядерных вооружений (ЯВ) вызвало большой интерес в РФ. Однако верно ли понята суть этого многослойного, несмотря на краткость, заявления?

Трамп переходит от предвыборной и поствыборной риторики к прозе жизни, и кое-что начинает проясняться. Что есть главное в предложении Трампа России начать новые сокращения ЯВ в обмен на отмену санкций США?

Конечно, это прежде всего зондаж. Но в то же время предложение Трампа показывает, насколько сильно Соединенные Штаты заинтересованы в возобновлении переговоров по сокращению ЯВ. Тех самых переговоров, в необходимости которых США не так давно «сомневались».

“ Чтобы обрести доверие России, США должны сделать многое, начиная с демонтажа НАТО и ПРО ”

В скобках замечу, что никому не запрещено считать, что та или иная позиция США в военно-политической сфере определяется нахождением на посту президента США определенного лица – Обамы там или Трампа. Но того, кто пребывает в подобном состоянии ума, вряд ли можно считать компетентным экспертом.

Вся история переговорного процесса в ядерной сфере, начиная со второй половины 40-х, убеждает, что его целью со стороны США всегда было обеспечение не паритета, а подавляющего преимущества. Вначале, в пору плана Баруха, Америка желала сохранить свою ядерную монополию. В 70-х правящие олигархические круги США шли на паритетные переговоры с СССР, вынуждаемые к тому ростом ракетно-ядерной мощи Союза и обеспокоенные ею. Зато переговоры с РФ с 90-х годов Америка вела только на условиях системно диспаритетного уменьшения нашей ракетно-ядерной мощи. Целью при этом являлось не снижение ядерного противостояния, а обеспечение режима наибольшего благоприятствования для национальной противоракетной обороны (НПРО) США за счет сокращения российских средств ответного удара.

И сейчас, предложив – якобы конструктивно – новые сокращения ЯВ, Трамп и словом не обмолвился о каком-либо существенном изменении позиции США в части НПРО. И уже это позволяет уверенно предполагать, что линия США в отношении ЯВ России остается той же, что и четверть века назад, и заключается в обеспечении за счет переговоров и договоров условий для безнаказанного первого удара США по минимизированным средствам ядерного ответа, максимально ослабленным нападением и затем перехваченным системами массированной многоэшелонной НПРО.

Приманка в виде отмены санкций в обмен на сокращение ЯВ вроде бы не сработала. Москва резонно заметила, что вводила санкции Америка и отмена их не наша проблема. Однако на этом все и застопорилось, а зря…

Доктрина Карфагена

Впрочем, вначале о заявлении Трампа по НАТО. Этот блок был избыточен уже при его создании, ибо ни у одного поколения советских руководителей не было намерения вторгаться в страны Западной Европы ради агрессии. Организация Варшавского договора (ОВД) была лишь ответом на создание НАТО. Причем Сталин был готов договориться с Западом о единой несоциалистической, но демократической Германии на основе обеспечения ее постоянного нейтралитета по типу австрийского. Даже пресловутая «доктрина Брежнева» всего лишь защитная реакция на явную агрессивность НАТО. После же роспуска ОВД Североатлантический блок окончательно проявился как исключительно агрессивный по отношению к РФ даже в своем традиционном формате, не говоря уже о нынешнем составе, куда входят не только бывшие члены ОВД, но и прибалтийские неолимитрофы.

Новый президент США дает НАТО вроде бы новую оценку, отнюдь не лестную. Но стоит ли нам обольщаться?

Единственно разумная реакция Москвы и вообще любого здравомыслящего гражданина РФ очевидна. Мы приветствуем вроде бы реалистическую оценку Трампа, но, как известно, благие намерения ведут в ад и только благие дела ведут в рай.

Каких благих дел вправе ожидать от США Россия? Убедительный и честный максимум – роспуск НАТО. Но minimum minimorum – вывод из стран альянса ядерного оружия США с необратимым демонтажем соответствующей инфраструктуры. Еще один шаг, который Соединенные Штаты могут предпринять самостоятельно, – полная эвакуация всех войск и вооружений США из Европы. Лишь эти минимальные реальные шаги могут убедить нас в осознании Америкой и Трампом того простого факта, что в современном мире странам и народам необходимо сотрудничать, а не превращать в обломки архитектурное наследие Античности и устраивать «цветные революции».

Еще один необходимый шаг, который обязано сделать НАТО в целом до полного роспуска, – это исключить из сферы своей деятельности все постсоветское геополитическое пространство, включая Среднюю Азию, вывести из состава альянса прибалтийских неолимитрофов, которые в этом случае лимитрофами уже не будут. Вот тогда нам будет можно (и даже нужно) Трампу поверить. Именно так необходимо публично реагировать Москве на заявление Трампа по части НАТО. При этом любого российского эксперта, оценивающего проблему иначе, следует рассматривать как ангажированного или в лучшем случае некомпетентного.

Что же до «ядерной» части заявления Трампа, то большинство высказанных в России мнений на сей счет просто удручает. Так, некие «эксперты» утверждают, что ядерные вооружения двух стран можно сокращать-де и дальше и чуть ли не в пять раз, уменьшая «бремя ядерных расходов»! Хотя любой ответственный специалист, не прибегая даже к математическому моделированию, знает, что пределы сокращений ЯВ РФ в условиях развертывания НПРО США давно перейдены. Необходимо разумное новое массирование ЯВ РФ прежде всего в части РВСН с выходом РФ из Договора СНВ-3. Что же до «бремени расходов», то напомню: ядерное оружие не совсем в шутку давно называют оружием бедных.

Собственно, мнение относительно того, надо ли России и дальше сокращать свои ЯВ или, напротив, наращивать их, давно является лакмусовой бумажкой для оценки профессиональной и гражданской доброкачественности эксперта. Возьму на себя смелость заявить, что тот, кто говорит о необходимости дальнейших сокращений в отрыве от проблемы НПРО, или обслуживает интересы внешних врагов России, или попросту не стоит как эксперт ни гроша. Во всяком случае ни один из военно-политических специалистов, доброкачественность и квалификация которых бесспорны, не сомневается в том, что при наличии НПРО США и без ее сворачивания России необходимо не сокращать свои ЯВ даже на формально паритетной основе, а разумно их наращивать, особенно в РВСН.

Как Катон-старший заканчивал любую речь в сенате напоминанием о том, что Карфаген должен быть разрушен, так и честный, компетентный российский эксперт, говоря о проблеме качественно-количественного облика СЯС РФ, обязан начинать с фактора НПРО США, им продолжать, им же и заканчивать. Реальность дня такова: не то что основной темой новых переговоров РФ с США, но условием sine qua non (непременным) их начала должен быть предварительный демонтаж Соединенными Штатами всех элементов по крайней мере евроПРО. На фоне, конечно, готовности к роспуску НАТО, а как минимум – к выводу из Европы ЯВ США.

Завоевание доверия

Какие-либо новые договоренности между РФ и США по сокращению ЯВ возможны лишь после:

реального предварительного сворачивания работ в США по НПРО и заключения нового договора по ПРО, стержнем которого должны быть отказ сторон от территориальной ПРО и разрешение иметь лишь ПРО позиционных районов МБР, единственно встраиваемую в концепцию не первого, а ответного удара;

включения всех КР морского и воздушного базирования в общий зачет как носителей ЯО, безотносительно к тому, имеют ли они в настоящий момент ядерное боевое оснащение;

исключения возвратного потенциала триады США путем включения в общий зачет не просто числа боевых блоков на платформах МБР и БРПЛ, заявленного Америкой, а максимума ББ, которые могут быть размещены на платформах разведения;

роспуска всех военных структур НАТО или по крайней мере вывода из НАТО и из сферы активности блока всех новых членов, принятых после 1991 года;

включения в общий зачет ЯВ Англии и Франции.

Причем все пять вышеприведенных пунктов должны выполняться США и НАТО в «пакете».

Вот какой является адекватная реакция Москвы как на уже сделанное заявление Трампа, так и на его возможные более конкретные предложения, если они сразу не будут основываться на тех принципах, которые выше изложены.

Не мешало бы руководству страны поручить МИДу и подготовку для открытого опубликования емкого сводного обзора отношений России и США с момента провозглашения Соединенных Штатов в 1776 году. У нас всегда был популярен и остается таковым миф о том, будто отношения США и России издавна были только дружественными. Вспоминают режим «вооруженного нейтралитета» Екатерины и ее отказ дать английскому королю Георгу III русские войска для подавления восстания за океаном. Мусолят тезис о том, что Россия и США никогда не воевали друг с другом, зато в обеих мировых войнах были союзниками. Однако объективный обзор выявлял бы прямо противоположное: реальная линия США в отношении России была враждебной с самого 1776 года, с момента принятия Континентальным конгрессом США так называемого Плана договоров. В конце XVIII и в первых двух третях XIX века Соединенные Штаты делал врагом нашей страны фактор Русской Америки, а после ее преступной продажи в 1867 году элита США все более ненавидела Россию как одну из будущих крупнейших помех планам мирового господства олигархов. Перед Первой империалистической и тем более в ходе нее Америка начала реализовывать проекты экономического и политического подчинения послевоенной буржуазной России капиталу США.

Россия ни до 1917 года, ни после него, тем более после 1991-го никогда не была злонамеренной относительно США ни в мыслях, ни в делах. А вот намерения и дела США относительно России всегда (за исключением разве что последних трех лет эпохи Рузвельта) были коварными и агрессивными. Поэтому давно пора публично и на высшем государственном уровне заявить, что только у России есть все основания не доверять риторике США, а у них по нашей части таких оснований нет и быть не может. Соответственно для того, чтобы обрести доверие России, США должны сделать многое, начиная с демонтажа НАТО и НПРО и заканчивая реальным отказом от курса на вытеснение России из пределов ее естественного геополитического пространства. От балтийских островов до Курил, от Карпат до Памира, от Днестра до Куры и Каспия только Россия в союзе с народами, слагавшими Советский Союз, способна обеспечить мир, стабильность, процветание и сотрудничество на благо людей.

Все это пора сказать миру на официальном уровне. И в соответствии со сказанным выстраивать внешнюю политику России, оценивая США и Трампа не по заявлениям. Они сами по себе много значат лишь в смысле выявления подлинных, то есть тайных намерений США. Но эти заявления пока что ничего не стоят, если иметь в виду конкретные дела, точнее, их отсутствие.

Списки здоровых сил

Ситуация складывается весьма любопытная… Западный мир во главе с Америкой впадает в комплексный кризис, из которого нет выхода даже при развязывании мировой войны, к тому же невозможной до тех пор, пока Россия обладает потенциалом ядерного и только ядерного сдерживания. В то же время Западу не удалось пока хотя бы нейтрализовать Россию как первостепенную мировую цивилизационную и политическую силу. Даже погрязшая в бездарной жизни, с полууничтоженной экономикой, контролируемой извне, усиленно духовно развращаемая и расчлененная в своем триедином славянском ядре, РФ сохраняет перспективу стать ведущей силой умного и справедливого мира. Поэтому следует ожидать новых масштабных провокаций Запада и США с целью обеспечить необратимую деградацию России. И важнейшая из задач – лишить ее эффективных ядерных средств глубокого ответного удара, способных преодолеть НПРО США не только за счет прорывных качеств, но и за счет количественного насыщения НПРО. Вот какой может быть подоплека якобы миролюбивых инициатив Трампа, призванных в действительности разоружить Россию перед Америкой, развернувшей НПРО как дополняющий элемент обеспечения безнаказанного первого удара США по средствам ядерного ответа РФ.

Но бдительность необходима не только при оценке внешней ситуации. За последние четверть века мы получили много свидетельств того, что слишком часто внешнюю политику РФ определяли не государственно, а антигосударственно мыслящие фигуры и стоящие за ними эксперты. Поэтому заранее – еще до начала вполне вероятного возобновления переговоров РФ и США в ядерной сфере необходимо знать персональный предполагаемый состав делегации РФ, а также группы экспертов, приданных российским переговорщикам. В свое время депутаты Государственной думы пытались просветиться на сей счет, но даже им на официальные запросы в МИДе и МО РФ отвечали, что списки – закрытая-де информация. Абсурдность таких заявлений очевидна, ведь для американской стороны эти списки не секрет, США своих переговорщиков от общественности не утаивают.

Почему в РФ дела обстоят иначе? Не потому ли, что в составе переговорщиков и экспертов было слишком много однонаправленных в сторону США фигур? И не пора ли огласить «весь список»?

Так или иначе всем здоровым силам России надо быть бдительными и исторически ответственными. Современная цивилизационная ситуация как вне, так и внутри России обязывает нас к этому все больше. Полагаться при этом на «барина» Трампа, который «нас рассудит», недостойно великой державы. Оценивать Америку Трампа нам надо по делам, в том числе и в ядерной военно-политической сфере.

Сергей Брезкун,

профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

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