Президент шестого уклада

«Если ранее это было геополитическое противоборство, в котором исключалась окончательная победа, то в ХХI веке речь идет о последней схватке не на жизнь, а на смерть. Речь идет о конце истории для одного из центров – Запада или России». Збигнев Бжезинский

Далеко не все предсказания «шахматной доски» Бжезинского сбываются. Это патологический русофоб, мне много раз доводилось с ним дискутировать, он уже не однажды хоронил Россию. Будем надеяться, что и на сей раз ошибается. Итак, 45-й президент Соединенных Штатов. Казалось бы, ничего необычного – очередной хозяин Белого дома, если бы не драматизм избирательной кампании.

Как правило, за этот пост сражаются не просто политические силы, но разные группы капитала, мечтающие вместе с президентством получить государственные заказы, властную поддержку движению финансов своих или близких компаний, новые рынки и, естественно, прибыли. Так, когда победил Джордж Буш-младший, которого мощно поддержал военно-промышленный капитал, экспертам стало ясно: жди или большой войны, или нескольких региональных. Что и сбылось. Все последние избирательные процессы, несмотря на жесткую конкуренцию кандидатов, тем не менее характеризовались соблюдением этических норм и правил, следуя политической традиции США. Но то, что мы наблюдали в гонке Трамп – Клинтон, выходит за рамки «американского приличия». В чем причина? Тем более что борьба шла не за благополучную, процветающую державу первой величины, а за страну, по словам одного из ведущих экономических аналитиков, на пороге катастрофического экономического кризиса. Попробуем, применив метод геополитического анализа, разобраться в американской избирательной истории 2016 года.

Семья транснационалов

«США находятся на пороге катастрофического экономического кризиса, гораздо худшего, чем кризис 2008 года».

“ Начинал попытки вернуть народу власть, украденную финансовыми воротилами, еще Авраам Линкольн, последним был Джон Кеннеди. Судьба их печальна ”

Рон Пол, экономический эксперт, апрель 2015 года

Стало привычным то ли ругать, то ли хвалить США за все, что происходит в мировом политическом процессе. И всегда под Штатами понимается американское государство, его президент, администрация, истеблишмент, политические ястребы. Но так ли это? Увы. Вслушаемся в слова Путина, сказанные им на Мюнхенской конференции в феврале 2007-го в адрес Джорджа Буша-младшего, причем после жестких фраз в отношении агрессивности Запада и товарища волка, знающего, кого кушать: «Он порядочный человек, я знаю, что на него там всех собак сегодня могут повесить в Соединенных Штатах за все, что делается и на международной арене, и внутри». Кто же может повесить всех собак на главу всесильной Америки, особенно на международной арене? А ведь Путин снимал со своего друга (именно так он его называл) обвинения в атаке на башни-близнецы 11 сентября 2001 года, вторжение в Афганистан, уничтожение иракского государства и прочие американские «шалости». Значит, есть нечто более мощное и влиятельное, чем государство по имени США. Ранее я уже писал, что операция 11 сентября направила ход событий в русло, которое выгодно мировым олигархам и транснациональной мафии, стремящимся к контролю над планетарными природными ресурсами, глобальной информационной сетью и финансовыми потоками. Говоря о субъектах, стремящихся к мировому господству, следует выделить две концепции глобального лидерства и контроля. Первая: Соединенные Штаты выстраивают сообщество государств под установленные ими стандарты, неограниченно применяют военную силу для поддержания нового мирового порядка. Вторая: вводят глобальный контроль над мировыми ресурсами (информационными, природными, финансовыми) и стратегическими коммуникациями со стороны новой генерации мировой элиты (антицивилизации), имеющей отличные от общечеловеческих мировоззрение, систему ценностей, иные понятия о политике, экономике, культуре. Они проникают во все сферы жизнедеятельности любого общества и государства, разъедают их основы, разлагают государственные структуры коррупцией, аморальностью, устанавливают контроль над ними и навязывают государству и обществу ложные цели и ценности. Далее я говорил о том, что одной из первых жертв этой новой транснациональной «элиты» пало именно государство США, а их президенты суть исполнители дьявольских планов мировой финансовой олигархии.



Коллаж Андрея Седых

Трамп и стоящий за ним политический класс, прежде всего англосаксонская элита, не могут не понимать, что власть у них отнята финансистами, что подлинными заказчиками уничтожения окружающей среды, войн, переворотов, революций и всех других гадостей, включая однополые браки, являются не американцы, а транснационалы-капиталисты. Но в мировом пространстве весь этот негатив списывается на американское государство, его властвующую элиту. И Трамп-бизнесмен наглядно ощущал подлинную власть финансовой тирании. К тому же капитал покидает территорию Штатов и движется туда, где прибыли выше. Именно по этой причине взорвался в развитии Китай, бурно растет восточноазиатское сообщество (АСЕАН, Япония, Южная Корея), уже обгоняет США по темпам роста экономики и Латинская Америка. Два проталкивавшихся Обамой проекта – Транстихоокеанское и Трансатлантическое соглашения – вообще могут оставить Америку без средств к существованию, с огромными долгами. Логичный вопрос: а причем здесь кандидат в президенты США демократка Хиллари Клинтон, почему она так рьяно сражалась с господином Трампом? Давайте взглянем на ситуацию глазами итальянского мудреца Джульетто Кьезы: «После Ричарда Никсона, который в 1973 году открыл дорогу безраздельному господству доллара, уничтожив его привязку к золоту, Клинтон сделал больше, чем кто бы то ни было, для создания имперской Америки. Именно при Клинтоне основным занятием американского правительства становится всемерное радение о свободном перетекании капиталов. Тех, кто будет сопротивляться, полагалось подвергать давлению, шантажировать, сводить к нулю. Хочешь помощи от международного сообщества (читай – «от вашингтонского консенсуса»)? Тогда откройся для иностранных капиталов. Не откроешься? Тогда будешь изолирован, подвергнут бойкоту. Но это же глобализация, какой ее задумал Билл Клинтон, то есть какой ее задумали – и заставили весь мир проглотить – на командном мостике Уолл-стрита. И все это щедро приправлено провозглашением свободы, защиты прав человека, этики рынка и капитализма». Вот в чем семейная подоплека Хиллари Клинтон. Ее нещадно гнал на выборы финансовый капитал, совсем не патриотичный по отношению к Штатам, но страстно жаждущий власти и прибылей. И в первую очередь власти над Америкой, чтобы с помощью оставшейся государственной мощи и военной силы добиваться своих целей. А затем найти себе другое пристанище, неважно, в какой стране, на каком континенте. Деньги и в Африке деньги. Даже виртуальные. И этих виртуальных гораздо больше, чем занятых непосредственно в производстве товаров и услуг. Мировой валовый продукт оценивается в 52 триллиона долларов, а виртуальных, не занятых в сфере производства «зеленых» – 1200 триллионов. И эта диспропорция стремительно растет, окончательно деформируя мировую экономику. Трамп как представитель производственного бизнеса не мог этого не видеть и ввязался в войну против всевластия виртуальных финансовых рынков и фондов. Противная сторона пошла ва-банк. Отсюда самые грязные приемы, включая обвинение во вмешательстве Кремля в избирательный процесс и даже подсчет голосов. Чем я бы искренне гордился, если бы на самом деле было так. Но, как представляется, основная схватка впереди. Чем может ответить финансовый капитал? «Надо понять одно – человечество имеет дело с гениальной, неимоверно сильной группой людей, выстроившей ту структуру мира, в которой мы живем. Это еще одно свидетельство наличия управляющего миром субъекта глобализации», – пишут знающие люди из российских спецслужб. И ответ Трампу будет глобальным, чем-то подобным 11 сентября 2001 года. А результат – обрушение долларовой пирамиды. Которое и так представляется неизбежным, но в данном варианте оно примет «плановый характер».

Почти революция

«Отныне у нас будет новый принцип управления страной: Америка – первая, Америка – впереди. И мы снова сделаем Америку великой».

Дональд Трамп

В американской политической практике так повелось, что кандидаты в президенты и те, кто уже избран на этот пост, больше говорят о внутренних проблемах, чем о международных. Трамп не исключение. Однако содержание и эмоциональность социальных речей отличаются от дежурных спичей предыдущих глав Белого дома. Некоторые фразы звучат почти революционно.

Коллаж Андрея Седых

В инаугурационной речи Трамп говорит следующее: «Мы не только обеспечиваем передачу власти от одной администрации к другой. Мы возвращаем власть вам – народу». И далее: «Слишком долго небольшая группа людей действовала в своих интересах». Так и хочется задаться вопросом: а кто же украл или отнял власть у народа Америки? И в чем смысл фразы о «небольшой группе людей»? Пусть даже по-нашему, по-российски: какие-то несколько рыжих уворовали миллиарды долларов или даже десятки миллиардов – больше в США украсть трудно, это не РФ. Разве такое могло стать глобальной проблемой Америки? Тем более на фоне многотриллионного госдолга. И это не семейство Клинтонов, они тут просто подельники. Скорее новый президент США бросает вызов мировым финансовым империям, каковых три главных – Ротшильды, Ватикан, Рокфеллеры. При этом делается явный намек на возвращение власти народу, то бишь государству. А это означает лишение реальной власти финансовых воротил и неподотчетной правительству частной лавочки под названием ФРС. Но это уже революция, причем способная ввергнуть Штаты в гражданскую войну. Такое в Америке случается не впервые. Начинал попытки вернуть народу власть, украденную финансовыми воротилами, еще Авраам Линкольн, последним был Джон Кеннеди. Судьба их печальна. Так что, Трамп продолжает их дело? Вообще-то в речах 45-го президента много от социализма, американского социал-национализма и почти не слышен голос либерала. Что интересно. Неужели в Америке назревает социалистическая революция по китайскому образцу? Вслушаемся в некоторые фразы нового президента: «Что действительно важно, это не та партия, которая находится у власти, а то, что властью управляет народ». Вот оно, народовластие – важнейший принцип социализма. Далее: «Нация существует для служения своим гражданам. Никто не думал о миллионах, оставшихся без работы. Все будет служить американской нации (почти что диктатура пролетариата). Мы вернем наши границы, наше благосостояние, наши рабочие места и наши мечты (похоже на экспроприацию экспроприаторов). Вместе мы сделаем Америку сильной, богатой, гордой, безопасной».

Детройты – Америке

В предвыборных речах Трамп неоднократно говорил о необходимости возвращения в США индустриального производства и выведенных из страны триллионах долларов, о нищете, разрушении системы образования, царствующих бандах, грабителях, наркомании. И сразу после вступления в должность подписал ряд документов, доказывающих серьезность своих намерений. К примеру, вышел из Транстихоокеанского соглашения, которое, как и Трансатлантическое, являлось заключительным аккордом уходившего президента Обамы. Но Трамп и его команда намереваются не просто вернуть производство и, естественно, деньги на территорию Америки, чтобы восстановить тот же автомобильный гигант Дейтройт. У Трампа иные намерения – сделать Соединенные Штаты мировым лидером новейшей экономики, базирующейся на шестом технологическом укладе. И это будут не просто рабочие места, а высокоинтеллектуальные трудовые коллективы. Причем, как отметил 45-й президент США, эта новейшая продукция станет делаться руками американцев, а не гастарбайтеров. Сие означает еще один мощный социальный аспект – рост интеллектуально-технологического уровня населения. Как в Китае. Не зря же Трамп резко критиковал современную систему образования США. Но в такое перспективное высокоинтеллектуальное производство обязательно потянется крупный и главное – средний бизнес. Роботизация, дигитализация, нано- и биотехнологии, то есть все, что относится к шестому технологическому укладу, прочитывается в стратегии нового президента США. Видимо, это его главный конек внутреннего развития Америки. И пример для других стран, о чем также неоднократно говорил Трамп. На этом направлении будут сосредоточены основные кадровые и интеллектуальные ресурсы его команды, финансы. От многих второстепенных, в том числе международных программ и планов поддержки дружественных режимов Трамп откажется. Для этих же целей – подъема качественного уровня населения и его развития – он уже ограничил миграционные потоки и даже запустил строительство стены на мексиканской границе. Закрывается он и от беженцев с Ближнего Востока как от потенциальных террористов и нахлебников. «Представители цветных народов отчетливо стремятся не только к укреплению собственного расового сознания, расовой идентичности, но и к переносу этой идентичности в государственный формат. Они чувствуют: за ними будущее. Они чуют запах небывалой в истории добычи, предвкушают неслыханный дележ наследства, удерживать которое у белых скоро не станет сил. Цветных не останавливает ни страх гражданской войны, ни страх перед законом. Их много, они живут роевой жизнью и не боятся умирать», – пишет П. Дж. Бьюкенен, а Трамп его, видимо, внимательно читал.

То есть новый президент серьезно думает о своей стране, о гражданах, о безопасности. И уже принимает меры, объявляя войну исламистам. Но и в военном отношении появится иная программа вооружений, в чем сомневаться не приходится. Ибо все, чего достигнет промышленность высокого технологического уклада, будет немедленно вкладываться в оборонное производство, в безопасность. Можно ожидать, что новая команда Белого дома откажется от некоторых программ развития стратегических ядерных сил, от массового производства тяжелой и дорогостоящей военной техники, но сделает приоритетным направлением выпуск беспилотников разных модификаций, киберустройств, роботов, гиперзвукового высокоточного оружия. Это повлечет изменение основ военной стратегии и тактики в пользу нелетальных (гибридных) способов ведения войны (операции «мягкой силы»), избирательных действий.

И я подумал, когда же об этом скажет наш президент. Если бы такое случилось, народ вышел бы на улицы с лозунгом «Да здравствует СССР, да здравствует Путин!». Потому что слова Трампа, проблемы, которые он поднимает и намеревается решить, по моему убеждению, все же больше касаются ситуации в России, чем в Америке.