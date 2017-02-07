Родина-сеть зовет

Современное общество характеризуется кризисными явлениями во многих сферах жизнедеятельности. Трудные социально-экономические условия в значительной мере осложняют жизнь всего населения и разрушают мировоззренческие установки. Осложняется ситуация на рынке труда, у многих не решена жилищная проблема. Это приводит к потере чувства стабильности и защищенности у значительной части населения нашей страны. Возникает страх перед действительностью, который порождает стремление уйти от реальности. В большей степени этому подвержены люди с низкими адаптационными способностями. В поисках защиты от напряжения, дискомфорта, стресса они прибегают к стратегиям аддиктивного поведения. В той или иной степени оно является девиантным, отклоняющимся от нормы.

Разным аспектам такого поведения посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных ученых. Разрабатываются программы профилактики и коррекции алкогольной и табачной зависимости. Однако с ростом киберпользователей в России и в мире становится более очевидной проблема интернет-зависимости (виртуальной, интернет- или кибераддикции, нетаголизма). Первыми с ней столкнулись врачи-психотерапевты и компании, несущие убытки из-за сотрудников с патологическим влечением к пребыванию в онлайн-пространстве. Для военнослужащих с повышенным риском развития кибераддикции несение службы и выполнение профессиональных обязанностей может быть затруднительным.

Армия – отражение общества. Поэтому изучение особенностей формирования и динамики аддиктивного процесса при интернет-зависимости военнослужащих – работа, острота которой будет только нарастать.

“ При развитии интернет-зависимости драйв самосохранения оказывается подавленным, возникают депрессии, суицидальные мысли ”

Термин «интернет-зависимость» предложил доктор Айвен Голдберг в 1994 году для описания патологической, непреодолимой тяги к использованию Интернета. Поведенчески она проявляется в том, что люди настолько предпочитают жизнь в Сети, что фактически начинают отказываться от физического существования, проводя до 18 часов в день в виртуальной реальности. Другое определение интернет-зависимости – навязчивое желание войти в Интернет, находясь off-line, и неспособность выйти из него, будучи on-line.

Эта зависимость нехимическая, то есть не приводит к разрушению организма. По воздействию она ближе к азартным играм. Однако если для формирования традиционных видов зависимости требуются годы, то здесь срок резко сокращается. По данным К. Янг, 25 процентов стали зависимы в течение полугода после начала работы в Интернете, 58 процентов – в следующие шесть месяцев, а 17 процентов – по прошествии года.

Обеспечение безопасности личности, общества и государства в условиях развязанной против России информационной агрессии, где поле боя – общественное и индивидуальное сознание, требует постоянно держать в фокусе специалистов проблему сетевых предпочтений среди военнослужащих. Традиционно наиболее компьютеризирована сфера образования. В военных вузах есть как Интернет, так и люди, подготовленные к его использованию. Результаты исследований, проведенных в среде курсантов, выявили общую тенденцию киберзависимости.

Большая часть – 60 процентов уделяют Сети два-три часа в день, что норма для современного пользователя. Вместе с тем до 23 процентов курсантов уже имеют явные признаки зависимости, расходуя на Интернет три – шесть часов своего времени (мы не уточняем, в каком диапазоне в течение дня осуществляется выход в Сеть, нас интересуют только суммированные временные показатели). Особое внимание следует обратить на то, что 14 процентов определенно страдают от кибераддикции, блуждая в Сети по восемь и более часов. И только три процента опрошенных пользуются Интернетом один час в сутки.

Полученные данные свидетельствуют о том, что 71 процент российских курсантов предпочитают общаться в социальных сетях, 19 процентов заходят на игровые, развлекательные, поисковые сайты и лишь каждый десятый посещает обучающие сайты.

Все это входит в прямое противоречие с объявленной целью интенсификации учебного процесса за счет веб-технологий. Ведь фактически они используются не по назначению. Пора задуматься о коррективах в учебно-воспитательном процессе.

Фото: topowar.ru

Какова картина сетевых пристрастий у обучающихся в российских военных вузах иностранцев? 45 процентов проводят в Интернете два-три часа в день, 23,5 процента – по три – шесть часов. 21,6 процента погружены в виртуальную реальность четыре – восемь часов, до 5,9 процента – 10–18 часов в сутки. И только 3,9 процента курсантов-иностранцев пользуются Интернетом в учебных целях по часу ежедневно. Что касается анализа интернет-предпочтений, выяснилось, что 66,6 процента ходят в социальные сети, 31,4 процента – на игровые, развлекательные, поисковые сайты и только у двух процентов в приоритете обучающие ресурсы. Таким образом, пристрастия российских и иностранных курсантов схожи. Довольно значительный объем посещения вторыми социальных сетей можно объяснить необходимостью общения с родственниками.

С учетом динамики роста числа обучающихся, использующих Интернет за пределами нормы, можно говорить о риске формирования зависимости у значительного числа курсантов военных вузов. Увеличение времени, проведенного в Сети, гасится за счет небрежного выполнения непосредственных обязанностей. Страдают и учеба, и служба.

Интернет-зависимые обычно пытаются скрыть от окружающих проводимое в Интернете время и то, чем именно они занимаются в Сети. Ложь сослуживцам, командирам, членам семьи, друзьям – составляющая любого аддиктивного процесса. Как правило, первыми обращают внимание на чрезмерность увлечения и высказывают предположение о потере контроля именно окружающие. Но аддикты негативно относятся к попыткам отвлечь их от пребывания в Сети. А командиры, сослуживцы, друзья зачастую расценивают это как странность, хотя налицо формирование болезненной зависимости.

Одно из важнейших негативных последствий интернет-зависимости – ущерб не только производственной деятельности, но и социальной активности. Аддиктивная реализация становится суррогатом межличностных контактов, нарастает изоляция от них в реальной жизни. Это очень опасная тенденция для воинских подразделений, так как характер применяемого вооружения, форм и методов борьбы – коллективные. Интернет-аддикты считают, что с человеком легче общаться онлайн, чем лично.

Неотъемлемой составной частью такой реализации является предвосхищение, то есть мысли о состоянии ухода от реальности, возможности и способе его достижения. Интернет-аддиктам свойственно «предвкушать», чем они займутся в Сети, находясь офлайн, или фантазировать о пребывании онлайн (в том числе на занятиях, самоподготовке или в процессе службы). Человек стремится к аддиктивной реализации, желая избавиться от томительного психического состояния и заменить его состоянием другого содержания.

Интернет-зависимые военнослужащие, будучи вне Сети, испытывают пустоту, скуку, подавленность, депрессию, раздражение или нервозность. Это состояние проходит, как только они оказываются онлайн. Аддиктивная реализация создает иллюзию возможности без какого-либо вреда для себя контролировать психическое состояние, вызывать по желанию чувство комфорта, избавляться от неприятных эмоций и мыслей. Доступность гаджетов и точек доступа в Интернет приводит к тому, что зависимым военнослужащим становится мало светового дня и они используют ночное время для своих пристрастий.

Развитие аддикции рано или поздно приводит к изменению образа жизни, нарушению режимов сна/бодрствования и отдыха/нагрузки, в результате чего страдает не только производительность труда, но и физическое здоровье. Военнослужащий пренебрегает сном, личной гигиеной, пищей, служебными обязанностями. Драйв самосохранения оказывается подавленным, возникают депрессии, суицидальные мысли.

При развитии у военнослужащего интернет-зависимости существует еще одна опасность: на определенном этапе возникает ситуация, когда человек пытается избавиться от одной напасти и попадает в «ловушку» другой. Был привязан к Интернету – переключился на наркотики. Был трудоголиком – стал патологическим игроком (гэмблером) и так далее.

Характерно, что в среде интернет-зависимых военнослужащих отмечали в своей жизни периоды злоупотребления алкоголем, наркотиками или другими веществами, изменяющими состояние сознания, более трех четвертей опрошенных. Выявлено сочетание кибераддикции с другими формами девиантного поведения: гэмблингом, сексуальной гиперактивностью. Коррекция интернет-зависимости военнослужащих требует длительного лечения специалиста-психотерапевта индивидуально или в группе.

Как поставлена профилактика в других странах? Финские власти еще в 2004 году официально разрешили призывникам с интернет-зависимостью брать отсрочку от армии. Военные врачи посчитали, что молодым людям нужно дать время на то, чтобы отучиться проводить время в Интернете и найти друзей в реальности. При этом в вооруженных силах свободно отпускают домой тех, кто почувствовал последствия пристрастия к Сети непосредственно во время службы. По мнению властей, солдаты с зависимостью вряд ли будут эффективны в бою, поэтому им стоит дать шанс на исцеление вдали от ратных дел. Та же проблема стоит в вооруженных силах США, КНР, других военных держав.

Профилактикой и способом борьбы с интернет-зависимостью, по рекомендациям самих же военнослужащих, могут служить повышение качества работы с личным составом, более тщательный контроль гаджетов, создание условий, когда на территории ввузов и воинских частей становится невозможным вольное пользование Сетью. В дальнейшем, когда общество столкнется с признанием киберзависимости как разновидности патологии на официальном уровне (юридическом, медицинском и т. д.), следует продумать мероприятия, затрудняющие поступление интернет-аддиктов в военные вузы. Призывников же с таким диагнозом надо направлять на лечение, а не на службу.

Анатолий Брычков,

доктор философских наук, профессор доктор философских наук, профессор

Григорий Никоноров,

кандидат философских наук, доцент кандидат философских наук, доцент

Татьяна Даниленкова,

кандидат педагогических наук кандидат педагогических наук

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