Многоразовая «Корона»

На прошедших в Москве Королевских чтениях специалисты АО «ГРЦ Макеева» (Миасс) представили статью о создании многоразовой возвращаемой ракеты-носителя «Корона».

АО «ГРЦ Макеева» занимается разработкой сухопутных и морских ракетных комплексов. Проект «Корона» начат инженерами ГРЦ в 1992 году. В настоящее время предприятие проводит инициативные работы по этой теме без внешнего финансирования и государственной поддержки.

Специалисты всего мира давно ищут решения проблемы снижения стоимости космических запусков. Предпосылкой для этого является создание многоразовой системы с возвращаемыми ступенями.

РН «Корона» разрабатывается на базе современных и перспективных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта. Ракета-носитель является одноступенчатой, имеет стартовую массу 280–290 тонн и рассчитана на полезные грузы массой до семи тонн при традиционном использовании или до 12 тонн по специальной схеме выведения на низкие околоземные орбиты (с территории России – до 6 и до 11 тонн соответственно). На всех двигателях РН «Корона» использует высокоэнергетические компоненты топлива – кислород и водород, то есть является экологически чистой, и не имеет отделяемых элементов. С применением многоразовых разгонных блоков обеспечивается выведение на орбиты с наклонением до 110° до высот 10 тысяч километров и возвращение с них при необходимости.

Для запуска и посадки используются упрощенные стартовые сооружения. Время подготовки к очередному пуску – около суток. По мнению разработчиков, ракета-носитель может использоваться в интересах пилотируемой космонавтики при строительстве модульных орбитальных станций, для доставки грузов к ним или на МКС.

При разработке основных агрегатов РН «Корона» используется модульный принцип. Основной конструкционный материал – углепластик. Эффективность его применения подтверждена такими разработками отечественной авиационной промышленности, как вертолет Ка-52, самолет МС-21. Возможность использования углепластика для одноступенчатых ракет-носителей подтверждена рядом проектно-конструкторских работ.

По классу «Корона» близка к РН «Союз» или Falcon 9, а по экономической эффективности может превзойти американского конкурента благодаря принятым конструктивно-компоновочным решениям, использованию нетрадиционных конструкционных материалов и модульному маршевому двигателю внешнего расширения. Двигатель с центральным телом в отличие от традиционных эффективен во всем диапазоне высот, что и делает оптимальным его применение на одноступенчатых ракетах-носителях.

Стоит отметить, что если РН «Корона» будет создана в ближайшее время, то может стать первой космической одноступенчатой ракетой-носителем. В случае успешного завершения проекта это позволит существенно снизить стоимость вывода полезных грузов в космос, сделает запуски доступнее.