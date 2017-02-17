Время громких покушений

Это по-настоящему суверенный глава государства США. Конечно же, он опирается на штат советников и аналитиков, учитывает мнения других геополитических акторов и внутренних игроков. Но самое главное – целеполагание Америки он формулирует самостоятельно и действовать будет жестко в интересах исключительно США. Этим он существенно отличается от той же Меркель, которая, проводя интересы глобальных теневых игроков и брюссельской бюрократии, часто действует откровенно против своей страны и немецкого народа. Это дает основания с опорой на анализ ситуации внутри США и положения в мире спрогнозировать вероятную стратегию поведения 45-го президента Соединенных Штатов.

На первом этапе Трамп, вероятнее всего, сосредоточит основные усилия на ослаблении влияния транснациональных элит на экономику и политику США, а также на создании благоприятных условий для последующей реиндустриализации, стабилизации социально-политической ситуации в стране. Приоритетами могут стать:

1. Разрушение правовых механизмов контроля над США со стороны транснациональных элит путем вывода страны из союзов и договоров, реализующих политику глобализации и усиливающих власть ТНК, даже ценой утраты существенной части американских геополитических успехов предшествующих этапов. Этим, в частности, можно объяснить отказ от Транстихоокеанского и Трансатлантического партнерств, признание НАТО неэффективной и устаревшей организацией (что в сущности верно), а ведь речь о важнейших инструментах американского доминирования в Европе и АТР, обеспечивающих США огромные экономические выгоды. Предлагаемая Трампом замена этих всеобъемлющих союзов парными договорами позволит лишь частично компенсировать потери.

2. Уничтожение или взятие под контроль силовой компоненты власти транснациональных элит – различных международных военизированных (террористических) организаций.

3. Формирование устойчивого ядра своих сторонников в Сенате и Конгрессе США, устранение (насколько это позволяет законодательство) своих противников из судебной ветви власти.

4. Усиление контроля над информационный сферой США до уровня, при котором оппоненты будут лишены доминирования.

5. Создание законодательной и идеологической основы реиндустриализации США.

6. Укрепление влияния в спецслужбах и ВС США с вытеснением из них сторонников транснациональных элит.

Будут предприниматься меры по созданию условий для решения задач на последующих этапах, в частности формироваться благоприятная геополитическая конфигурация путем публичной фиксации противников и союзников, разрушения дипломатическими и иными методами опасных для США дружественных отношений между другими государствами. Следует ожидать попыток осложнить отношения России с Ираном и Китаем.

С учетом исключительной сжатости сроков для столь масштабных задач надо полагать, что этот первый этап (который, исходя из целей, следует назвать «этапом укрепления власти») займет до года. Наиболее важные задачи могут быть решены уже к середине лета.

При благоприятном завершении первого этапа, Трамп сможет перейти к построению новой системы отношений внутри страны и на международной арене, необходимых для дальнейших действий по восстановлению американского доминирования. Приоритетами этого этапа могут быть:

1. Выстраивание договорных отношений (вероятно парных, чтобы исключить влияние транснациональных элит) со странами Западной цивилизации и другими традиционными союзниками, ныне входящими в различные блоки, в том числе в НАТО.

2. Разрушение союзных и дружественных связей между конкурентами и противниками США с доведением дела до конфликтов различного уровня, что позволит в дальнейшем громить одних руками других. Одним из инструментов этих действий будет показательное объявление одних стран врагами США и намеки другим о возможности сотрудничества.

3. Поддержка явная и скрытая «трампистов» – то есть правых сил, отражающих интересы национальной буржуазии и традиционалистских слоев населения в странах Западной Европы.

4. Формирование в странах-конкурентах США подконтрольной политической оппозиции.

5. Создание законодательной базы для вытеснения продукции стран-конкурентов, прежде всего Китая, с рынков США.

6. Развертывание программ по закупкам новой боевой техники для перевооружения ВС, а также спецслужб. Весьма вероятно проведение глубоких реорганизационных мероприятий для повышения боеспособности армии США в новых условиях, в частности для борьбы с иррегулярными формированиями партизанского типа. Следует ожидать существенного усиления структур, ответственных за ведение информационного противоборства в США и в глобальном масштабе.

7. Начало реидустриализации США, в том числе за счет военных закупок.

8. Подавление оппонентов Трампа до уровня, когда они станут неспособны оказывать эффективное противодействие проводимому им курсу, с применением всего комплекса мер, включая силовые и судебное преследование.

9. Формулирование новой модели «американской мечты», альтернативной либеральному фундаментализму, с распространением как национальной идеи среди населения США и как инструмента духовного влияния за рубежом.

Весьма вероятна попытка Трампа провести национализацию всей финансовой системы США, прежде всего исключить доминирование ФРС, которая, будучи частной организацией, является единственным эмитентом национальной валюты. Такие действия могут привести к чрезвычайному обострению социально-политической и экономической ситуации в стране, почти гарантированно спровоцируют попытки покушения на Трампа. Однако только такой шаг позволит избавить США от значительной части внутренних государственных долговых обязательств и уничтожит один из важнейших механизмов их дальнейшего накопления. По оценкам авторитетных экономистов Трамп может пойти на выпуск новой американской валюты с упразднением ранее выпущенных долларов или радикальным их ослаблением.

Подробнее о планах Трампа и вероятных действиях его противников в США читайте в «Военно-промышленном курьере» №7.

Константин Сивков, Опубликовано 17.02.2017

член-корреспондент РАРАН,

доктор военных наук





