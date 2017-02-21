Вторая жизнь с «Цирконом»

В настоящее время в строю только четыре типа крейсеров: два в России (пр. 1164 «Москва», пр. 1144 «Адмирал Нахимов», «Петр Великий»), по одному в США («Тикондерога») и Перу («Альмиранте Грау»). Однако хоронить этот класс кораблей преждевременно.

Поскольку крейсеры проекта 1144 должны пройти глубокую модернизацию со значительным повышением их боевых возможностей, при сравнении в расчет принимались как нынешний, так и будущий образцы. Причем второй оценивался в двух вариантах: с оснащением принятыми на вооружение ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Оникс», а также перспективной гиперзвуковой ПКР «Циркон».

“ Американский крейсер типа «Тикондерога» может считаться самым сбалансированным по спектру боевых возможностей ”

Проведенный ранее анализ («Цирконовый» апгрейд») свидетельствует, что в наибольшей степени соответствует условиям вероятного боевого применения российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» в варианте оснащения его гиперзвуковой ПКР «Циркон», причем в обоих видах конфликтов. В условиях локального противостояния второе место занимает он же, но с уже принятыми на вооружение комплексами «Калибр-НК» и «Оникс». В крупномасштабной войне модернизированного «Нахимова» с этими ракетами оттеснил американский крейсер «Тикондерога». Надо заметить, что в обоих случаях имеет место значительный отрыв прошедшего «апгрейд» «Адмирала Нахимова» от остальных «одноклассников», что свидетельствует об устойчивом превосходстве над конкурентами.

Американский крейсер, занимая второе место в условиях крупномасштабной войны и третье в локальных конфликтах, фактически сопоставим по показателю боевой эффективности с нашим модернизированным «Нахимовым» с «Калибром-НК» и «Ониксом». Отметим, что водоизмещение «американца» в два с лишним раза меньше, чем у нашего крейсера. Но «Нахимов» только проходит модернизацию и, войдя в состав флота, окажется единственным на ближайшую перспективу. А «Тикондерог» в американском флоте свыше двух десятков. Бесспорно, наш крейсер будет значительно мощнее, но ведь и объем его тактических задач окажется больше тех, что могут быть возложены на конкурента из США.

И если модернизированный «Адмирал Нахимов» с перспективными гиперзвуковыми ПКР «Циркон» становится лидером, то вторую группу рейтинга должны составить американский «Тикондерога» и тот же «Адмирал Нахимов», но в варианте с «Калибром-НК» и «Ониксом».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», не прошедший модернизацию, по своим показателям близок перуанскому крейсеру УРО «Альмиранте Грау» («Старик и море»), несколько превосходя его в условиях крупномасштабной войны. Поэтому их можно отнести к третьей группе рейтинга. Замыкает рейтинг «Москва», занимая шестое место применительно к локальному конфликту и деля с «перуанцем» пятое-шестое при другом боевом раскладе.

Если исключить из рассмотрения модернизируемый «Адмирал Нахимов», которому еще только предстоит войти в строй, американский «Тикондерога» окажется первым, оставив далеко позади оба наших крейсера. А ведь все эти корабли по срокам постройки относятся к одному поколению. Исходя из этого следует признать превосходство американской концепции крейсеров УРО. «Альмиранте Грау», самый возрастной из рассмотренных, заложен еще до Второй мировой войны. Однако последующие модернизации сделали его вполне соответствующим современности. Пусть он не в лидерах, но оказаться в третьей группе мирового рейтинга – достойный результат для ветерана. Сравнивая советскую и американскую концепции, подчеркнем, что наши крейсеры задумывались как ударные корабли, предназначенные для решения весьма узкого круга задач. А именно – для борьбы с надводными силами противника, в первую очередь авианосными группами. Тогда как американцы создавали прежде всего корабли охранения, способные решать широкий круг задач, в том числе ударные. Наши крейсеры рассматривались главным образом как корабли ядра, охраняемые другими. Соответственно противокорабельная компонента боевой мощи оказалась значительно усилена за счет ослабления других возможностей.

Против авианосцев

Анализ свидетельствует, что полноценно и эффективно вести борьбу с авианосными силами вероятного противника может только модернизированный «Адмирал Нахимов» в варианте с гиперзвуковыми ПКР «Циркон». Другие наши крейсеры (даже тот же «Нахимов», но с КР «Оникс») могут решать эту задачу только из положения слежения. При этом эффективность такого удара надо признать вполне достойной и у немодернизированных кораблей проектов 1164 и 1144. То есть задачу, ради которой эти крейсеры создавались, их ударная мощь решать позволяет. Главная проблема – выйти в позицию залпа, во встречном бою авианосец подобного не позволит. Именно это стало причиной того, что главную свою задачу борьбы с авианосными силами наши крейсеры решают с низкой эффективностью.

Что касается «Тикондероги», то вероятность оказаться к началу войны в положении слежения за нашим единственным авианосцем у него практически нулевая, как и возможность выйти в позицию залпа по полностью боеспособному «Кузнецову». Поэтому при неплохом ударном потенциале шансов реализовать его против нашего ТАКРа у «американца» практически нет. Но эта задача изначально не относится для него к важным.

В союзе с математикой

Крейсер «Москва» может отправиться

на модернизацию в 2018 году

В части борьбы с соединениями надводных сил, не включающих авианосцы – КУГ, КПУГ, ДЕСО (десантные отряды) и КОН (конвои грузовых судов), наши тяжелые атомные крейсеры вне конкуренции. Особенно это очевидно при рассмотрении математического ожидания числа разгромленных корабельных групп. Так, модернизированный «Нахимов» по этому показателю превосходит «Тикондерогу» более чем в два с половиной раза. А корабль этого же проекта до модернизации – почти в полтора раза. Показатели эффективности решения данной задачи у «Тикондероги» и «Москвы» примерно одинаковы, что при полуторакратном превосходстве боекомплекта у «американца» объясняется большей устойчивостью наших П-1000 по сравнению с «Томагавками» к противодействию средствам ПВО и РЭБ вероятного противника. Возможности возрастного «Альмиранте Грау» вполне достойно выглядят на фоне куда более молодых конкурентов, что объясняется существенно более слабым оснащением объектов удара средствами ПВО и РЭБ, чем у противников крейсеров России и США.

В части борьбы с подводными лодками бесспорный лидер – универсальный «Тикондерога». Наши крейсеры отстают от него на 30–40 процентов. Они имеют мощные гидроакустические комплексы, что позволяет успешно вести борьбу с подводными лодками. Однако средства их поражения у наших крейсеров уступают тем, которыми располагает «Тикондерога».

Цель – берег

Возможности средств ПВО наших тяжелых атомных крейсеров вне конкурса. По этому показателю проект 1144 в модернизированном варианте превосходит «американца» на 70 процентов, а в нынешнем состоянии – наполовину. Это неудивительно, поскольку арсенал средств ПВО у проекта 1144 намного внушительнее. Это отвечает советской концепции, в соответствии с которой крейсер обязан эффективно решать задачи коллективной ПВО ордера, а его средства самообороны должны быть способны отражать удары групп СВН.

Аналогичные средства «Тикондероги» весьма скромны и позволяют эффективно противостоять ударам лишь одиночных СВН. Американский крейсер ориентирован на решение задач ПВО главным образом в интересах коллективной обороны. Соответственно ниже его возможности по отражению воздушного противника.

Что касается задачи поражения наземных объектов, то здесь надо отметить: оба наших крейсера, не прошедших модернизацию и не имеющих возможности применять СКР «Калибр-НК», в два – четыре раза уступают американскому «Тикондероге». После модернизации наши могут превзойти «американца» в полтора-два раза за счет пропорционально более многочисленного боекомплекта СКР «Калибр-НК».

При этом приличные показатели как по решению задач ПВО, так и по разрушению наземных объектов имеет перуанский «Альмиранте Грау». Его средства ПВО не идут ни в какое сравнение с другими рассмотренными крейсерами. Но ведь и его воздушный противник будет, вероятнее всего, намного менее опасный, чем новейшие ПКР, против которых предстоит действовать средствам ПВО американских и российских крейсеров. Что касается возможностей по разрушению наземных объектов, то концепция «Грау» предусматривает его использование против укреплений в прибрежной полосе, где мощь 152-мм орудий вполне достаточна.

В целом можно констатировать, что наши крейсеры обоих проектов, будучи узкоспециализированными кораблями, предназначенными для уничтожения надводных сил противника, в настоящее время не отвечают в полной мере предъявляемым требованиям и нуждаются в глубокой модернизации с приданием им способности эффективно решать более широкий круг задач. Американский крейсер типа «Тикондерога» до настоящего времени может считаться наиболее сбалансированным по спектру боевых возможностей кораблем этого класса. Перуанский крейсер, несмотря на возраст, сохраняет баланс между потенциалом и возлагаемыми задачами.

Уйдут всем классом?

В заключение отметим, что в настоящее время ни одна страна мира, включая США, не строит корабли этого класса. Он уходит в прошлое. Освободившееся место занимают эсминцы. Их новейшие образцы по водоизмещению сравнялись с крейсерами даже недавней постройки.

Однако может статься, что прощаться с крейсерами рано. Их ренессансу наверняка поспособствует модернизация нашего проекта 1144. Оснащение этих кораблей солидным арсеналом ракетного оружия – до 300 единиц – приближает их по возможностям к средним авианосцам. А вот стоимость существенно ниже. Дальнейшим развитием такой концепции может стать корабль еще большего водоизмещения, чем наши тяжелые атомные крейсеры, приближающийся по этому показателю к линкорам Второй мировой. Его боекомплект может достигать 500–700 ракет различного назначения. Такой корабль будет решать достаточно широкий круг оперативных задач.

Константин Сивков,

член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

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