База – ягодка опять

40 лет назад в первой декаде марта 1977 года потерпел фиаско план андроповского КГБ по свержению Энвера Ходжи – «албанского Сталина» и возвращению СССР на военно-морскую базу около порта Влера, расположенного вблизи Греции и отделенного от Италии узким, 85-километровым проливом.

Эта база, советско-албанская в 1955–1961 годах, ввиду своего географического положения позволяла контролировать морские коммуникации НАТО не только в Адриатике, но и в Центральном и Восточном Средиземноморье. Одновременно под наблюдением были порты титовской Югославии. Но спровоцированный Хрущевым разрыв отношений с Тираной привел к эвакуации этой важнейшей зарубежной базы советского ВМФ на рубеже 1961–1962 годов. А заговор против Ходжи был сорван.

“ Отсюда планировался удар по британским и французским войскам в октябре-ноябре 1956-го в случае захвата ими Каира или Александрии ”

Антисталинская истерия, развязанная в СССР с подачи Хрущева, вызвала резкое осуждение Тираны. А поведение «дорогого Никиты Сергеевича» и его подпевал в ходе визита в Албанию в мае 1959-го сделало окончательный разрыв лишь вопросом времени. Что и произошло весной 1961 года.

В тот же период установились доверительные отношения Хрущева с Тито, Югославия стала именоваться братской страной. Притом что маршал не скрывал давних планов «экспроприировать» Албанию либо разделить ее территорию с Грецией. Но вопреки ожиданиям хрущевцев ни в СЭВ, ни в Варшавский договор (ВД) федеративная республика не вступила. И не предоставила советскому ВМФ базу в каком-либо районе югославской Адриатики. В результате руководство Югославии было названо ревизионистским в Программе КПСС, принятой на ХХII съезде в октябре 1961-го.

Албания с 1960-го переориентировалась на Китай, тоже осуждавший антисталинскую политику хрущевцев. Но после кончины Мао (1976) отношения стали быстро ухудшаться и летом 1978 года были разорваны. Албания, как посчитали в Москве, оказалась предоставлена самой себе, и потому в КГБ решили вернуться на Влерскую базу, свергнув Ходжу с помощью его ближайшего политического окружения. Албанскому лидеру к тому времени исполнилось 70, борьба за властные места в Тиране со второй половины 70-х набирала обороты.

Что касается самой базы, там находилась бригада из 12 советских подлодок, вполне современных по тому времени. Отсюда планировался удар по британским и французским войскам в октябре-ноябре 1956-го в случае захвата ими Каира или Александрии. Именно с Влеры намечалась советская военная помощь Сирии осенью 1957-го в случае вторжения туда Турции.

История с албанской базой закончилась конфликтно: осенью 1961-го последовала ее срочная эвакуация, к тому времени территорию блокировали албанские войска и спецслужбы. Четыре советские подлодки, находившиеся на ремонте (в портах Влера и Дуррес), были захвачены. КНР выразила готовность помочь Албании в случае прямого конфликта с СССР. А Тито посоветовал Хрущеву уступить Ходже, ибо не в интересах Белграда было сохранение этой базы вблизи Югославии.

В своих мемуарах («Хрущевцы», Тирана, 1981) Энвер Ходжа рассказал, в какой восторг пришел Хрущев от Влерской базы (дело было в середине мая 1959 года): «Великолепно, великолепно!» – воскликнул Хрущев по завершении «десанта» на базу вместе с Малиновским (тогдашним министром обороны СССР). Я сперва подумал, что это он говорил о замечательном пейзаже нашей Ривьеры. Но у них совсем другое было на уме. «Какая надежная бухта у подножия этих гор! – говорили они с Малиновским. – Если разместить здесь мощный флот, все Средиземное море от Босфора до Гибралтара будет в наших руках. Мы любого можем зажать в кулак!».

Как отмечает российский историк и политолог Алексей Жаров, «национальная гордость Энвера Ходжи была оскорблена замечанием Никиты Сергеевича насчет того, что из Албании можно сделать отличный курорт». Особенно ругательные отношения сложились у Ходжи с Юрием Андроповым: будущий председатель КГБ, как и первый секретарь ЦК, был тогда неколебимым сторонником «оттепели». То же отмечает Федор Бурлацкий: «Необратимый характер советско-албанский раскол принял в 1956 году после осуждения культа личности Сталина на ХХ съезде КПСС. Особенно конфликтно отношения Ходжи складывались с самим Хрущевым и с Юрием Андроповым». Да и сам Энвер не жалует Андропова («Воспоминания», Тирана, 1983): «Советским послом в Венгрии в 1956 году был Юрий Андропов – работник КГБ, который позднее сыграл довольно подлую роль в отношении Албании». Эти оценки подтверждают роль андроповского ведомства в организации Влерского заговора.

Но до осени 1968-го страна оставалась в Варшавском договоре. Потому была номинальная надежда на восстановление военного присутствия СССР во Влере в случае, например, прямой военной угрозы албанцам со стороны НАТО или Югославии. Но после ввода войск ВД (кроме албанских и румынских) в Чехословакию в конце августа 1968-го Тирана 10 сентября того же года покинула организацию.

А в Кремле опасались, что после «естественного» ухода Ходжи Влерская база, уже выведенная из сферы ВД, перейдет под контроль НАТО. Но не учли главного: Запад с Тито могли оперативно «избавиться» от Ходжи и в целом от албанского сталинизма, тем более после разрыва Тираны с Пекином. Но та была на ножах с Москвой и Белградом – к выгоде Запада. Да и Тито не желал восстановления решающего влияния СССР в Албании. То есть эта малая страна – ее территория почти вдвое меньше Подмосковья – была нужна и Западу, и Белграду как противовес ВД и СССР. Потому резонно предположить, что экономика, ВС и разведка Албании после ее разрыва с Китаем опирались не только на собственные возможности...

Фото: militaryrussia.ru

Ставку в Москве сделали на нескольких ключевых министров, в прошлом выдвиженцев Ходжи, но уже подозреваемых им в просоветских и проюгославских настроениях. Похоже, информацию о зреющем в Тиране «антисталинском» заговоре Ходжа получил не только от «Сигурими», поскольку и его, и разведки превентивные действия оказались своевременными и результативными.

Ходжу, по имеющимся данным, планировалось «отставить» по состоянию здоровья на пленуме ЦК под давлением министров обороны, промышленности и торговли, руководства Генштаба, главы Госплана. Или устранить в результате «несчастного случая». Тогда упомянутые деятели обратятся к Варшавскому договору за «помощью для защиты социализма и стабилизации положения в стране».

Этот план упредили, а его участников загодя обезвредили. Первым под раздачу попал министр обороны Бекир Балуку, глава заговорщиков. Его еще в 1975-м сделали и. о. министра и вскоре взяли под стражу. Затем были арестованы глава Генштаба Петрит Думе и начальник политуправления армии Хито Чако. Им предъявили обвинение «во вредительстве в армии и агентурной работе в пользу империализма, гегемонизма (то есть КНР. – А. Б.) и социал-империализма» (последним термином именовался послесталинский СССР). В 1976-м их расстреляли. А в 1975–1977 годах были сняты со своих постов, затем арестованы и расстреляны глава Госплана А. Келлези, министры промышленности и торговли К. Теодоси, К. Нгьели.

План Б («несчастный случай») предполагалось осуществить во время намеченной на февраль-март 1977-го инспекционной поездки Ходжи в северный и восточный регионы. Но ее внезапно перенесли «на неопределенный срок». А спецгруппу из 20 человек (из местных албанцев и эмигрантов), готовившую Ходже автокатастрофу, арестовали в начале марта 1977-го и тут же расстреляли.

Ходжа не стал разглашать детали заговора. Он не мог не помнить ввода войск ВД в Венгрию и Чехословакию, отравления лидеров Чехословакии и Польши – К. Готвальда в 1953-м и Б. Берута в 1956-м. Знал Ходжа о ссылке и кончине в СССР М. Ракоши («Первый заложник «обновления»), венгерского оппонента хрущевской политики. Как и о самоубийстве в Сургуте в 1973-м героя греческого сопротивления фашизму Н. Захариадиса, резко осуждавшего политику послесталинского СССР. Помнил и о провале андроповского «плана 571» (http://vpk-news.ru/articles/34243) по устранению Мао Цзэдуна. Но даже Китай, куда более защищенный, чем Албания, не предал огласке все, что ему известно.

Теперь Албания в орбите НАТО, пользующегося уже модернизированной военной базой во Влере.

Алексей Балиев,

политолог политолог

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