Сценаристы новой кавказской

Высшему военно-политическому руководству России необходимо принять экстраординарные меры по предотвращению негативного сценария развития ситуации в Южной Осетии и поддержать здоровые силы в республике.

На саммите НАТО, в заявлениях и выступлениях представителей администрации Трампа по частным вопросам внешней политики США вновь зазвучали угрозы силового сдерживания России. Некоторые аналитики склонны отнести это на счет «информационного маневра» Трампа и его команды. Дескать, не желают излишне нервировать традиционных американских союзников в Европе и других регионах мира. С этим отчасти можно согласиться. Но считать угрозы в адрес России просто «информационным флером» никак нельзя.

Новая американская администрация будет вести политику, направленную на установление контроля над Россией или ее разрушение. Промежуточными целями остаются вытеснение РФ из зон ее традиционного влияния, в частности из республик бывшего СССР, втягивание в конфликты вблизи границ с перспективой распространения вооруженной борьбы на территорию собственно России.



Послесловие к 08.08.08

Вскоре после окончания осетино-грузинского конфликта 2008 года, в котором решающую роль сыграли российские ВС, в аналитической записке для высшего военно-политического руководства РФ был дан прогноз характера действий США в отношении России. Указывалось, что вероятной может быть такая последовательность: «Первоначально сформировав конфликтную ситуацию в той сфере, которая наиболее сильно затронет интересы граждан Украины и стран Евросоюза, создать у них представление о России как агрессоре, пытающемся с опорой на энергосырьевой шантаж добиться односторонних политических и экономических выгод. В итоге «покорить независимую Украину» и подчинить своему диктату Европу.

Затем на фоне крайнего обострения напряженности в отношениях… обвинив во всех внутренних проблемах Украины Россию, инспирировать вооруженный конфликт в Крыму с втягиванием в него российских ВС.

Одновременно создать условия для инспирирования социального взрыва в кавказских республиках России (Дагестан, Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария) и восстановить боеспособность грузинских вооруженных сил... С опорой на агентуру влияния в российском истеблишменте лишить способности ВС РФ вести силами общего назначения конфликты масштабом большим, чем вооруженный конфликт (потребуется для его ведения группировка численностью до 100 тысяч, для локальной войны – от 500 до 900 тысяч), за счет лишения ВС РФ базы мобразвертывания (в частности массового сокращения офицерского корпуса и ликвидации соединений и частей кадра) и разгрома управления на стратегическом уровне (за счет необоснованных перемещений органов военного управления стратегического звена).

Затем, после того как ВС РФ «увязнут» в конфликте в Крыму, а также во внутренних конфликтах в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии, развязать вновь вооруженные конфликты Грузия – Южная Осетия и Грузия – Абхазия, инспирировать внутренние локальные конфликты в кавказских республиках России. В совокупности они могут составить локальную войну, которую ВС РФ после ускоренно проводимых «реформ» уже разрешить не смогут.

В дальнейшем на фоне разрастания локальной войны и неспособности ВС РФ силами общего назначения ее пресечь, под давлением «мировой общественности» и внутренней «пятой колонны» принудить российское военно-политическое руководство согласиться на ввод иностранных войск (в первую очередь США, с участием части стран НАТО) на ее территорию в зоны этих конфликтов в рамках миротворческих операций и по мандату ООН.

После чего по модели Югославии признать независимость некоторых российских кавказских (прежде всего прикаспийских) республик, естественно, под контролем США».

Это было сказано почти восемь лет назад. Отметим хорошую корреляцию прогноза с произошедшими событиями. Конфликт на Украине американцам удался, и Россия выставлена в глазах значительной части населения соседнего государства агрессором. С Крымом получилось не так, как хотелось, но в политике удается далеко не все. А военный конфликт на границе с Россией спровоцирован, причем масштабный.

Грузинская армия практически перевооружена, обрела достаточную боеспособность. «Реформа» ВС РФ состоялась, их численность сократилась менее чем до 800 тысяч. Так что выставить группировку, достаточную для успешного ведения локальной войны силами общего назначения без применения ядерного оружия, Россия уже не может.

Серьезные конфликты в Дагестане, Ингушетии, Чечне и Кабардино-Балкарии пока вызвать не удалось, но «партнеры» стараются: сообщения о вооруженных столкновениях подразделений МВД и ФСБ РФ с группами боевиков идут чуть ли не еженедельно. Нагнетается напряженность и в республиках бывшего СССР.

Прицел на апрель

Поступает информация о создании предпосылок к новому осетино-грузинскому конфликту. Из источников в спецслужбах Южной Осетии стало известно, что в Грузии готовится провокация против наших пограничников и 4-й военной базы ВС РФ в Южной Осетии. Конечная политическая цель – связать в международной повестке дня ужесточение санкций и российско-грузинский сюжет в дополнение к теме Крыма и Украины.

В аналитической записке, оказавшейся в моем распоряжении, раскрывается вероятный замысел: «Высокопоставленный сотрудник правительства Южной Осетии (в грузинских спецслужбах он проходит под псевдонимом Тбилисский) готовит безобидный по содержанию документ о расширении приграничной торговли с Республикой Грузия с учетом потребностей и интересов грузинской части населения Ленингорского района РЮО. Одновременно прогрузинскими силами в правительстве РЮО готовится почва для создания благоприятных торговых отношений на пункте пропуска в Ленингорском районе. С грузинской стороны также будет готовиться рынок или другие логистические объекты. По готовности документа об упрощении приграничной торговли и инфраструктуры (согласно источнику потребуется от года до полутора лет, по оценкам южноосетинской стороны, гораздо меньше – до шести месяцев) будет оказано давление на российских пограничников. Речь пойдет о многочисленных акциях протеста с грузинской стороны с выкорчевыванием пограничных столбов и демонтажем заградительных сооружений. Протестующим будет оказана поддержка и со стороны РЮО посредством присоединения к протестам недовольных, в состав которых войдут не только жители Ленингорского района грузинской национальности, но и попавшие под влияние грузинских спецслужб жители Южной Осетии – обладатели российских паспортов, которые также будут вести себя агрессивно по отношению к пограничникам, демонстрировать российские паспорта, выражать недовольство поведением пограничников и военнослужащих. При этом сотрудники Министерства внутренних дел получат распоряжение не вмешиваться.

По информации из других источников, на предстоящих в апреле выборах грузинские власти намерены поддержать действующего президента Леонида Тибилова и его команду. Для этой цели в конце января в Южную Осетию были переданы денежные средства в размере 10 миллионов долларов. Известны лица с грузинской стороны, осуществлявшие передачу. Это четыре сотрудника спецназа, прикрывавшие главу созданного грузинскими властями так называемого альтернативного правительства Южной Осетии Дмитрия Санакоева и одного из заместителей руководителей управления одной из разведывательных структур Грузии. Средства переданы двум неустановленным лицам в Южной Осетии, вычислить которых не удалось.

С учетом того, что глава созданного Грузией так называемого альтернативного правительства Дмитрий Санакоев и курирующие его спецслужбы не раз докладывали о том, что фактически контролируют ситуацию в Южной Осетии через действующее правительство, после встречи Эдуарда Кокойты с инициативной группой по выдвижению в президенты 1 февраля 2017 года в Цхинвале 2 февраля в Тбилиси последовала реакция представителей посольства США. Для срыва встречи власти РЮО предприняли все необходимое вплоть до угроз увольнения и преследования. Несмотря на это, на встречу пришли от 1,2 до 1,5 тысячи человек. При этом на встречу с действующим президентом Леонидом Тибиловым под административным давлением собрали до 500 человек. На это сразу обратили внимание в посольстве США. Одним из консулов США были приглашены представители действующих властей, оппозиции, а также Дмитрий Санакоев. Им в жесткой форме было указано: их доклады о том, что через нынешние власти они контролируют ситуацию в РЮО, не соответствуют действительности, и привели в пример мероприятия инициативной группы Кокойты от 1 февраля: «Вот кто контролирует ситуацию, а не похоронная процессия, которую видели на встрече инициативной группы Тибилова».

В связи с этим прозвучали угрозы прекратить финансирование деятельности так называемого альтернативного правительства Дмитрия Санакоева, которое, по оценке посольства США, не справляется с ситуацией.

Лидеры 12 ведущих политических партий и общественных организаций республики подписали открытое письмо президенту РФ. В нем авторы обращают внимание Владимира Путина на нарастание негативных тенденций в регионе. «К сожалению, в настоящее время появляются реальные предпосылки создания в ней (в РЮО. – К. С.) политического хаоса, связанного с предстоящими в апреле текущего года президентскими выборами. В целях их преодоления мы решили обратиться к вам за помощью и довести до вашего сведения, что политические противоречия в нашей республике приобрели наиболее острый характер после недавнего визита в город Цхинвал вашего помощника Суркова В. Ю. Считаем недопустимым его демонстративное вмешательство в работу ЦИК Южной Осетии, где он позволил себе некорректные заявления и оскорбления в адрес одного из кандидатов в президенты Южной Осетии, реально лидирующего по всем социологическим опросам.

…Мы верим, что вы окажете возможную помощь нашему народу в защите его конституционного права на свободное волеизъявление в ходе предстоящих президентских выборов в Южной Осетии в апреле 2017 года».

Возможно, все преувеличено. Но главное в том, что чиновник администрации президента вошел в жесткий конфликт с влиятельными кланами Южной Осетии.

Полученные материалы позволяют сделать вывод: на границе Южной Осетии и Грузии готовится вооруженный конфликт. Причем помимо межнационального противостояния будут инспирированы и внутренние разборки. Наши западные «партнеры», прежде всего США, воспользуются шансом втянуть Россию в новое противостояние на Кавказе. И это будет еще хороший исход. Намного хуже, если в конфликт на стороне противников России ввяжется НАТО во главе с США. При Трампе это намного вероятнее, чем при Обаме: он более решительный человек, к тому же не склонный к тщательному анализу последствий.

Константин Сивков, член-корреспондент РАРАН, доктор военных наук

Опубликовано 02.03.2017









