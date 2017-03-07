Особый задел

В передовых странах Запада рождение новых технологий, открытий и вооружений происходит на стыке наук, что требует системного подхода к организации этого процесса. В России, как известно, советский запас иссяк. Насколько успешны новые фундаментальные исследования? Как организовано взаимодействие военного ведомства с Российской академией наук? На эти и другие вопросы «ВПК» ответил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

– Юрий Иванович, ХХI век – это новые нетрадиционные виды оружия и боевой техники. Как идет их создание? Насколько в целом отвечает нынешним вызовам наша система вооружения?

“ Руководителями рабочих групп стали ведущие ученые РАН – академики Сергей Багаев, Радий Илькаев, Евгений Каблов, Владимир Пешехонов ”

– В соответствии с задачами, поставленными перед Министерством обороны президентом Российской Федерации, развитие системы вооружения в значительной степени ориентировано на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных видов оружия (высокоточного, лазерного, радиочастотного, кинетического, гиперзвукового, робототехнического, информационного), разработка которых во многом определяется наличием целостного научно-технического задела (НТЗ).

Поясню, что в общем виде НТЗ представляет собой совокупность результатов фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований, прикладных и технологических научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), выполненных в интересах модернизации существующих, создания и производства принципиально новых образцов вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

Для каждого горизонта планирования развития ВВСТ необходимо обеспечивать опережающую подготовку НТЗ по ключевым научным направлениям и технологиям, на основе которых могут быть созданы принципиально новые виды техники или последующие поколения средств вооруженной борьбы в интересах обеспечения безопасности государства. При этом следует исходить из того, что развитие ВВСТ (переход на новый качественный уровень) возможно только путем отбора для последующей реализации научно-технических достижений, отвечающих комплексу условий и критериев как по требованиям со стороны Министерства обороны, так и по уровню их готовности к реализации в опытно-конструкторских работах.

– Сегодня наукой руководит, образно говоря, Министерство финансов, которое определяет, сколько денег и на что выделить. А там хотят получить максимальную отдачу в короткий срок. Но в фундаментальной науке так не бывает. Как разрешается это противоречие, как избежать просчетов планирования?

– Ввиду того что стоимость работ на каждой последующей стадии жизненного цикла ВВСТ возрастает примерно на порядок, накопление научно-технических результатов на ранних стадиях развития ВВСТ всегда предпочтительнее, чем на более поздних. Обусловлено это тем, что, с одной стороны, отказ от реализации неэффективных проектов на ранних стадиях менее затратен, а с другой – результаты этих стадий имеют более высокий потенциал широкого (универсального) использования, чем научно-технические решения, полученные в последующем.



Коллаж Андрея Седых

К большому сожалению, несмотря на накопленную статистику, как у нас, так и в других ведущих в военном отношении странах многие руководители этого не понимают и требуют от исследователей сиюминутных результатов, что через 5–10 лет негативно сказывается на возможностях научно-технологического комплекса. И таких примеров из мирового опыта разработки ВВСТ предостаточно. В дальнейшем это ложится бременем на военный бюджет государства, становится долгостроем и в конце концов в тех изначально заложенных схемотехнических решениях теряет актуальность для выполнения боевых задач. Аналогичные просчеты в планировании есть и в нашей истории.

Во избежание подобных случаев Министерством обороны выстроена целостная система, обеспечивающая взаимодействие органов военного управления с государственными институтами, отвечающими за каждую стадию жизненного цикла образца ВВСТ. Особое место занимает, конечно, Российская академия наук. Учреждения РАН, включающие научные школы, создававшиеся десятки лет и имеющие устойчивые связи с предприятиями высокотехнологичных отраслей экономики, принимают непосредственное участие в составлении прогнозов, обосновании перспективных направлений, а также в получении новых знаний, рождении прорывных технологий, которые в дальнейшем становятся основой создания перспективного вооружения.

– Для лучшей координации фундаментальных и прикладных исследований в области обороны в 2015 году между вашим ведомством, Федеральным агентством научных организаций и РАН было заключено соглашение о сотрудничестве. Что это дает?

– Соглашением предусмотрены следующие формы взаимодействия:

Фото: newsko.ru

создание совместных виртуальных лабораторий для выполнения научно-исследовательских работ оборонной направленности, использующих имеющуюся у сторон экспериментальную базу и иные ресурсы, в интересах производства оружия на новых принципах, их апробации и создания условий эффективного внедрения;

проведение исследований на базе испытательных центров и полигонов Минобороны, в том числе с предоставлением образцов военной техники и имущества для научных работ оборонного характера;

участие в разработке документов для аналитического и программно-целевого обеспечения Государственной программы вооружения;

подготовка предложений в проекты ГПВ и гособоронзаказа в части фундаментальных, прогнозных, поисковых и прикладных исследований;

экспертиза научно-технических программ и крупных проектов по созданию ВВСТ;

привлечение ведущих ученых и специалистов в научные (научно-технические) советы разного уровня в связи с оборонными исследованиями и разработками;

информирование о важнейших достижениях отечественной науки и техники в интересах обеспечения обороны и безопасности страны.

Первые реальные результаты такого сотрудничества дало проведенное в 2016 году уточнение ключевых элементов, определяющих приоритетные направления создания научно-технического задела для перспективных ВВСТ. Это в первую очередь касается «Перечня базовых и критических военных технологий на период до 2025 года» и «Перечня приоритетных направлений фундаментальных, прогнозных и поисковых исследований в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства на период до 2025 года».

По результатам совместного тщательного анализа вопросов разработки новых видов ВВСТ в перечень военных технологий были внесены существенные изменения, связанные в основном с развитием комплексов нетрадиционного вооружения, гиперзвуковых летательных аппаратов, систем связи и управления. По каждой военной технологии содержится подробное описание в виде паспорта, отражающее ее направленность, критические характеристики, уровень готовности, ориентировочную стоимость и другие параметры, необходимые для дальнейшего использования при подготовке проектов ГПВ и гособоронзаказов. В итоге уточненный перечень включает девять базовых, 48 критических и 330 военных технологий.

Перечень приоритетных фундаментальных исследований, являющийся как раз настольной книгой для учреждений РАН, которой они должны руководствоваться при обосновании и формировании своих планов, также претерпел существенные изменения: уточнены формулировки восьми научных поднаправлений, добавлено 27 новых направлений ФППИ в области информатики, оптики и квантовой электроники военного назначения, радиофизики и радиоэлектроники. Уточненный перечень включает 11 научных направлений, 56 поднаправлений и 718 направлений ФППИ. Оба документа одобрены решением коллегии Военно-промышленной комиссии РФ 25 мая 2016 года.

Вторым значимым мероприятием в тесном взаимодействии с экспертным сообществом РАН, генеральными конструкторами и технологами стала разработка Межведомственной координационной программы ФППИ в области обороны и обеспечения безопасности государства. Это инструмент, обеспечивающий взаимодействие на этапах планирования, выполнения и реализации результатов ФППИ. Программа призвана повысить эффективность исследований. А также консолидировать федеральные органы исполнительной власти, государственные корпорации и соответствующие фонды на приоритетных направлениях создания научно-технического задела для ВВСТ.

– Чем она отличается от предыдущих?

– В качестве основных первоочередных задач программы можно выделить следующие:

формирование межведомственного перечня ФППИ;

информационно-аналитическое обеспечение деятельности генеральных конструкторов по созданию ВВСТ и руководителей приоритетных технологических направлений в части предоставления сведений о состоянии и перспективах развития отечественной науки и технологий;

разработка предложений органам исполнительной власти, госкорпорациям, РАН и научным фондам по формированию или уточнению государственных, федеральных и ведомственных целевых программ и планов с учетом рекомендаций генеральных конструкторов по созданию ВВСТ и руководителей приоритетных технологических направлений;

участие в информационном обмене результатами научных исследований и технологических разработок.

Структурно программа состоит из пяти подпрограмм, охватывающих все основные этапы создания научно-технического задела для перспективных ВВСТ. Следует отметить, что основной вклад, включая детальную экспертизу ведущихся и планируемых ФППИ, внесли ведущие ученые РАН – академики Сергей Багаев, Радий Илькаев, Евгений Каблов, Владимир Пешехонов, ставшие руководителями соответствующих рабочих групп.

Основной положительный результат в том, что впервые удалось сформировать межведомственный перечень фундаментальных, поисковых и прикладных исследований, выполняемых, а также планируемых по государственным, федеральным и ведомственным целевым программам и планам в области обороны и обеспечения безопасности страны. Самый обширный раздел связан как раз с созданием научного задела. В нем более тысячи фундаментальных и поисковых научно-исследовательских работ оборонного или двойного назначения, проводимых или рекомендуемых к выполнению за счет средств российского бюджета.

– В нашей фундаментальной науке, как и в работе РАН, куча проблем, о которых говорил президент страны. Как они решаются?

– Да, наряду с положительными результатами сотрудничества с РАН существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на эффективность создания научно-технического задела. Они регулярно обсуждаются на наших встречах, в ходе которых предлагаются и согласовываются конкретные шаги по совершенствованию организационных, нормативно-правовых и методических аспектов планирования и проведения ФППИ оборонного назначения.

Среди насущных проблем функционирования учреждений РАН в системе гособоронзаказа стоит выделить следующие:

устаревшая материально-техническая и лабораторно-стендовая база с точки зрения возможности проведения исследований, в том числе экспериментальных, в интересах Минобороны;

нормативно-правовые ограничения участия учреждений РАН в конкурсных процедурах на проведение НИОКР оборонного назначения;

недостаточная интегрированность научных коллективов РАН в проблематику развития системы вооружения;

слабая финансовая мотивация молодых ученых, участвующих в работах по гособоронзаказу.

– Что нас ждет в ближайшей перспективе?

– В настоящее время Минобороны России находится на завершающей стадии формирования проекта ГПВ на 2018–2025 годы, в которой мероприятиям по созданию научно-технического задела для разработки перспективных и нетрадиционных образцов ВВСТ в интересах видов (родов войск) Вооруженных Сил РФ уделяется значительное внимание. В новой программе ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов, ВВСТ на новых физических принципах, а также целого ряда традиционных средств следующего поколения (Т-50, «Армата», «Курганец», МиГ-35 и др.). Парк современных ВВСТ должен быть доведен до 70 процентов.

Разработка указанных образцов потребует решения целого ряда научно-технических задач, что не представляется возможным без привлечения научного сообщества. В качестве наиболее ярких и сложных из всего их многообразия выделю следующие:

технологии, обеспечивающие длительное функционирование гиперзвуковых летательных аппаратов в плотных слоях атмосферы в условиях воздействия плазмы: это требует создания новых жаропрочных сплавов четвертого поколения, термостойких радиопрозрачных обтекателей на основе отечественных керамических материалов, двигательных установок и высокоэнергетических топлив, бортового радиоэлектронного оборудования;

повышение уровня интеллектуализации вооружения, особенно беспилотных летательных аппаратов и роботизированных комплексов военного назначения;

силовые лазеры на основе новых активных сред и источников накачки, адаптивных зеркал и устройств их охлаждения, многофункциональных оптических покрытий.

Традиционно учреждения РАН выполняют порядка 40 процентов научно-исследовательских работ фундаментального и поискового характера, а также принимают активное участие в реализации прикладных проектов по созданию военных технологий и перспективного вооружения. Убежден, что и при реализации ГПВ-2025 академические школы РАН внесут значительный вклад в формирование научно-технического задела и обеспечение обороноспособности Российской Федерации.

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