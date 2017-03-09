Внимание, «Черепаха»

С повышением напряженности между США и КНР при вероятности возникновения вооруженного конфликта в районе Тайваньского пролива и Южно-Китайского моря есть смысл оценить перспективы развития подводной компоненты военно-морских сил НОАК, поскольку именно подводные лодки в возможном противостоянии могут стать определяющей силой – если не военной, то как минимум политической.

По данным из китайских источников, в целях выполнения планов по строительству перспективных атомных подводных лодок (АПЛ) с крылатыми (КР) и баллистическими ракетами (БР) для ВМС НОАК на территории Бохайского судостроительного завода (Хулудао, провинция Ляонин) возведен новый крытый цех. Здесь можно одновременно строить четыре АПЛ разных проектов.

“ Подводные крейсеры проекта 098 предназначены для массированных ракетных ударов с дальностью пуска БРПЛ более 12 тысяч километров ”

Вероятно, специалисты предприятия примут участие в модернизации АПЛ проекта 094 до уровня 094А и установят модернизированные пусковые шахты «Черепаха» для перспективных баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) «Цзюйлан-2С», обладающих дальностью полета 12 200 километров и оснащенных тремя разделяющимися маневрирующими боевыми блоками. Подобные работы позволят повысить и ударный потенциал АПЛ, и квалификацию кораблестроителей.

Следует отметить, что китайские конструкторы БРПЛ серьезно увеличили дальность пуска БР «Цзюйлан-2». Ранняя версия была способна доставлять одиночную ядерную головную часть на расстояние лишь 7200 километров. По имеющейся информации, китайские оружейники отрабатывают компоненты БРПЛ «Цзюйлан-2С» и «Цзюйлан-3» проверочными пусками МБР «Восточный ветер-41», последний из которых был выполнен 15 января. Известно, что для этих МБР существуют два типа мобильных платформ – многоосный тягач серии ТА и железнодорожный вагон, испытания которого проведены еще в декабре 2015 года.

В погоне за Японией и США

Специалистами Бохайской верфи уже выполнена программа строительства трех модернизированных АПЛ проекта 093G, обладающих следующими ТТХ: длина – 110 метров, ширина – 11 метров, осадка – 9,5 метра, водоизмещение надводное – 4750 тонн, подводное – 6800 тонн, максимальная скорость – 30 узлов (надводная – 20 узлов), глубина погружения – до 450 метров, продолжительность автономного плавания – до 80 суток, экипаж – 105 человек. Лодки оснащены шестью торпедными аппаратами (ТА) калибра 533 миллиметра для пуска торпед «Рыба-5, -6, -9» (в количестве 24 штук) и противокорабельных ракет (ПКР) «Инцзи-18» (16 единиц). По данным иностранных разведок, АПЛ проекта 093G не оборудованы дополнительными шлюзовыми камерами для боевых пловцов или безэкипажных подводных аппаратов (БПА). Основная задача субмарин – охота за авианосными соединениями ВМС США.



Фото: russiancouncil.ru

По информации СМИ, сотрудники Центрально-Китайского научно-технического университета и Уханьского отделения Академии наук КНР работают над АПЛ четвертого поколения проектов 095 и 096. Известно, что силовую ядерную установку для них создают сотрудники Нанкинского политехнического университета.

Вероятно, в ходе строительства АПЛ проектов 095 и 096, а также перспективной ДЭПЛ с воздухонезависимой энергетической установкой (ВНЭУ) будет применяться новая высокопрочная сталь марки VHD402. Она придет на смену стали «980», используемой при изготовлении прочных корпусов ПЛ китайского производства. Причина разработки новой марки – увеличенная до 450 метров глубина погружения ДЭПЛ с ВНЭУ «Черный дракон» Морских сил самообороны Японии (МССЯ) и АПЛ «Вирджиния» ВМС США, которые являются основными потенциальными противниками китайских подводников в западной части Тихого океана. Разработку новой судовой стали выполнили сотрудники НИИ корабельных материалов в Лояне.

Для легкого корпуса китайские проектировщики будут применять сталь марки «921А». Кроме того, специалисты Лоянского НИИ разрабатывают новые гребные винты, которые обеспечат повышенную подводную скорость.

Про АПЛ проекта 095 известно, что она должна обладать следующими ТТХ: длина – 115 метров, диаметр корпуса – 12 метров, осадка – 11 метров, подводное водоизмещение – 7900 тонн, рабочая глубина – 250 метров (максимальная – 500 метров), максимальная скорость – 32 узла (надводная – 20 узлов), численность экипажа – 130 человек, продолжительность автономного плавания – до 80 суток. Для борьбы с подводными лодками противника АПЛ будет вооружена торпедами «Рыба-5, -6, -9» (дальность поражения – 50 километров), ракетоторпедами «Длинная кисть-3» (дальность – 120 километров, скорость – 100 узлов) – на субмарине восемь ТА калибра 533 миллиметра. Для поражения надводных кораблей разных классов АПЛ проекта 095 может быть вооружена тяжелыми сверхзвуковыми и дозвуковыми ПКР «Инцзи-12, -18, -83», а для выполнения задач по уничтожению береговых объектов 16 КР «Длинный меч/Восточный ветер-10». Всего для применения ракетного вооружения на перспективной ударной АПЛ будут размещены 16 вертикальных пусковых установок (ПУ) в носовой части. При необходимости в прочном корпусе размещаются ПУ для зенитных ракет комплекса «Морское красное знамя-10», которые обеспечат противовоздушную оборону субмарины в надводном положении.

Совершенно очевидно, что при небольшом для АПЛ водоизмещении перспективная китайская лодка будет обладать очень серьезным ударным потенциалом. Это реально, судя по скорости развития ОПК КНР.

Западные специалисты предполагают, что АПЛ проекта 095 оснастят специальной шлюзовой камерой большого объема, которая обеспечит действия боевых пловцов и БПА большого размера для ведения разведки в Мировом океане. Отметим, что схожие задачи возложены командованием подводных операций ВМС США на экипажи АПЛ проекта «Огайо».

Известно, что уже спроектирован комплект тренажеров для подготовки экипажей АПЛ проекта 095 в вузах ВМС НОАК.

«Кит» с китайской спецификой

Следующий образец – АПЛ проекта 096 (по классификации НАТО – «Тан»). По данным из китайских источников, лодка будет выполнена по классической двухкорпусной схеме, длина составит 150 метров, а ширина корпуса – 20 метров, подводное водоизмещение – 16 тысяч тонн. Вероятно, на данной лодке, кроме стандартных ТА, будут впервые в ВМС НОАК установлены аппараты калибра 652 миллиметра, которые позволят выполнять пуск сверхтяжелых торпед увеличенной дальности.

Работы по такому подводному вооружению в КНР ведутся на основании данных о советской торпеде 65-76 «Кит». Благодаря двум ядерным реакторам АПЛ проекта 096 способна развивать максимальную подводную скорость 32 узла, а прочный корпус обеспечит безопасное погружение на глубину до 600 метров.

Очередная перспективная АПЛ с БР получила обозначение проект 098. Длина корпуса составит 167 метров, ширина – 15 метров. Надводное водоизмещение – 17 050 тонн, а подводное – 20 050 тонн. Максимальная подводная скорость атомного ракетоносца – 25 узлов, а надводная – 15 узлов. Прочный корпус позволит погружаться на глубину до 500 метров. Возможно, данный проект следует отнести к кораблям пятого поколения, поскольку уровень шума составит менее 85 децибел, что обеспечит высокую скрытность даже при максимальной активности противолодочной обороны противника.

Подобные подводные крейсеры предназначены для нанесения массированных ракетных ударов с использованием БРПЛ с дальностью пуска более 12 тысяч километров. По информации из открытых источников, АПЛ проекта 098 будут оснащены 24 вертикальными ПУ.

Есть основания полагать, что в КНР ведутся разработки по созданию новых ДЭПЛ с ВНЭУ. Лидеры в данной области – японские корабелы, которые поставили на вооружение МССЯ восемь субмарин проекта «Сорю».

По данным из открытых источников, перспективная китайская ДЭПЛ с ВНЭУ будет иметь следующие ТТХ: длина – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 7,5 метра, водоизмещение надводное – 3050 тонн, подводное – 3400 тонн, глубина погружения – до 450 метров, максимальная скорость– 21 узел (надводная – 13 узлов), дальность плавания – 9000 миль. В качестве вооружения экипаж сможет применять торпеды разных моделей (боекомплект – 21 штука) при использовании шести ТА калибра 533, а также ПКР «Инцзи-18, -83» (6 единиц).

Кроме ракетного и торпедного вооружения, объединяющим моментом большинства перспективных АПЛ и ДЭПЛ для ВМС НОАК является Х-образный рулевой винт, который считается более эффективным и безопасным при маневрировании на малых глубинах в прибрежных водах. Все лодки будут оснащаться бортовыми гидро- и эхолокаторами большей мощности, что позволит увеличить дальность обнаружения противника.

Базовые ценности

На территории КНР созданы три специальные базы для размещения подводных атомоходов. Самая северная и новая – ВМБ «Сяопиндаовань», расположенная в черте Даляня. Возведены два причала, рассчитанные на одновременную швартовку до шести лодок. База прикрыта с моря полуостровом, вход искусственно сужен двумя волнорезами.

Вторая ВМБ расположена севернее Циндао – в заливе Шацзыкоу. Она позволяет дислоцировать одновременно до 10 лодок. На территории есть два сухих дока для ремонта с кранами большой грузоподъемности. Судя по фотографиям со спутников, ВМБ «Шацзыкоу» – место базирования дивизии АПЛ Северного флота ВМС НОАК.

Третья, самая южная ВМБ «Ялун» расположена на острове Хайнань – в заливе Ялунвань, который является популярным курортом Поднебесной. Она также дивизионного масштаба. Фотоснимки АПЛ с нее регулярно появляются в Интернете. Отличительная черта ВМБ «Ялун» в том, что под землей расположены обширные склады ракетного, торпедного и артиллерийского вооружения, которым можно обеспечить примерно половину кораблей ВМС НОАК.

Общие характеристики всех указанных баз – наличие стендов для размагничивания и подземных укрепленных причалов, предназначенных для размещения лодок на случай вооруженного конфликта и нанесения вероятным противником ракетно-бомбовых ударов.

При необходимости часть АПЛ может быть временно дислоцирована на ВМБ «Юйлинь», которая также расположена на Хайнане и является основной базой Южного флота ВМС НОАК, а значит, обеспечена эшелонированной системой ПВО/ПРО.

С учетом вышесказанного понятна обеспокоенность некоторых американских адмиралов и военных экспертов, пристально наблюдающих за ростом возможностей соединений подводных лодок ВМС НОАК. Развитие металлургии в КНР позволяет создавать новые сплавы корпусной стали. Китайские конструкторы систем вооружения, безусловно, учитывают информацию о достижениях ВМФ РФ и ВМС США. Так что ВМС НОАК сегодня, а тем более в перспективе – серьезная угроза для любого флота.

Максим Казанин,

кандидат политических наук кандидат политических наук

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