Потенциал заржавел

Поводом для волны сообщений об украинском танке «Тирекс» послужила публикация соответствующего патента. Разработчики позиционируют проект как конкурента «Арматы».

Новый танк, как говорили эксперты, имеет революционную компоновку: бронекапсулу для трех членов экипажа в передней части корпуса, необитаемую башню со 125-мм орудием и автоматом заряжания, модульную динамическую защиту «Нож» или «Дуплет». Кроме того, установлены новая система управления и передовая оптика.

“ Украинские танкисты демонстрировали отличную стрельбу, но они асы с многолетним опытом. Научить этому тайских парней за несколько месяцев невозможно ”

Напрашивается параллель с проходящим войсковые испытания российским танком Т-14. Украинские разработчики и позиционируют «Тирекс» как ответ и конкурента «Армате».

Это, конечно, смешно. И даже не потому, что у Т-14 кроме революционной компоновки имеется такой же комплекс активной защиты, система обнаружения целей и управления огнем уникальны, есть радар с фазированной решеткой, необычна броня из металлокерамического композита… Дело в другом: «Армата» – новая тяжелая платформа, на основе которой будут созданы два десятка образцов военной техники. «Тирекс» – просто глубокая модернизация добротного советского Т-64.

Эти проекты – противоположности и не выступают конкурентами. А к конструктивным заимствованиям нам теперь нужно привыкать. Российские инженеры открыли новое направление развития танков, и мы еще не раз увидим бронекапсулу в зарубежных изделиях.

Заявления украинцев о создании конкурента «Армате» можно понять – это маркетинговый ход в попытке разрекламировать свой проект. Дело в том, что авторы «Тирекса» из инженерной группы «Арей», которая еще недавно называлась «Азов», начинали в 2014 году волонтерами: закупали и ремонтировали технику для одноименного карательного батальона, воевавшего в Донбассе. И проект «Тирекс» – их шанс выйти на серьезное финансирование, получить доступ к настоящим танкам, а не заниматься обшиванием бронесталью бульдозерных шасси. «Тирекс» – проект, имеющий больше медийную, нежели техническую значимость, но если присмотреться к нему и другим, обнаружится, что украинские разработки не лишены оригинальности.

По советским лекалам

Танк Т-84 «Оплот» – результат глубокой модернизации советского Т-80. Машина получилась удачной и одно время конкурировала с нашим Т-90А. В частности, в 2011 году чиновники Минобороны Таиланда остановили свой выбор именно на украинском танке, предпочтя его российским, немецким и американским машинам.

Выбор выглядел логичным. В основе «Оплота» очень хорошая для своего времени разработка: советский Т-80 создавался как ответ немецкому «Леопарду». Украинцы навесили на танк динамическую защиту «Дуплет», которая по заявленным характеристикам способна не только бороться с кумулятивными ракетами, но и разламывать подкалиберные снаряды. Имеется постановщик дымовых завес «Варта», реагирующий на облучение танка лазером, и комплекс активной защиты «Заслон» – дорогой и неоднозначный по эффективности, но оригинальный способ прикрыть верхнюю полусферу танка от ПТУР.

Основное вооружение – 125-мм пушка с автоматом заряжания и быстросъемным стволом. Бьет на дистанцию пять километров ПТУР «Комбат», прошивающими броню 650 миллиметров. Скорость поворота башни – 45 градусов в минуту. Новая система управления огнем и неплохой стрельбовой комплекс, включающий тепловизор, дальномер, панорамный прицел. Из вспомогательного вооружения – пулеметы: дистанционно управляемый зенитный 12,7-мм и спаренный с пушкой 7,62 миллиметра.

В общем, не революционный, но нормальный танк со своими плюсами и минусами.

В линейке бронемашин «Буцефал» обратим внимание на образец БТР-4МВ 2013 года. Его защита серьезно увеличена, лобовая броня выдерживает попадание пули 12,7-мм калибра с 30 метров. Как следствие возросла масса БТР стандартной комплектации до 17,5 тонны, а в случае с усиленным бронированием – и до 22 тонн, но при этом не утрачена плавучесть. Вместо бронестекол в носовой части машины для водителя и командира теперь маленькие башенки, середину корпуса занимает моторный отсек, а в кормовом отделении помещаются семь десантников, которые покидают машину по аппарели. Вооружение из трех боевых модулей украинской разработки включает богатый выбор средств: 30-мм автоматическая пушка, спаренный с ней 7,62-мм пулемет, автоматический гранатомет АГ-17 и ПТРК «Барьер». «Буцефал» не переживет попадания серьезного калибра, но это еще не значит, что к машине удастся подобраться на расстояние выстрела.

Такая, пусть и глубокая модернизация не отменяет морального устаревания концепции советских БТР, но все же «Буцефал» – достойный образец апгрейда проверенной платформы.

Пример разработанной с нуля бронемашины – «Дозор-Б». Обеспечивает защиту от огня из стрелкового оружия с 30 метров и осколков 155-мм фугаса с расстояния 50 метров. Вместимость – три члена экипажа и шесть – восемь десантников. Вариантов вооружения с полдюжины. Интересен дистанционно управляемый боевой модуль «Блик-2» в составе 12,7-мм пулемета, 30-мм автоматического гранатомета и устройства отстрела гранат для создания дымовых завес.

Инициатива без поощрения

У украинского вооружения несколько характерных черт. Во-первых, максимально используется потенциал советских разработок. Хороший тому пример – противотанковый ракетный комплекс «Стугна-П», взятый на вооружение в 2011 году. Он устанавливается на грузовые квадрациклы, как американские BGM-71 ТOW на «Хамви». Конструктивно ракета во многом схожа с советским «Кастетом». КАЗ «Заслон» создан на основе аналогичного советского комплекса «Барьер».

Это нормально, в России занимались тем же в первые десятилетия после развала СССР. Да и сейчас во многих, даже самых продвинутых разработках, таких как танк Т-14, прослеживаются еще советские идеи.

Во-вторых, экспортная направленность. Из бюджета страны денег на разработку новых вооружений почти никогда не доставалось. Поэтому украинский ОПК выживал, цепляясь за любую возможность. Например, предоставлял широкий спектр услуг по модернизации советской техники странам, где она до сих пор используется или стоит на хранении. Это огромный рынок. Во многом благодаря ему Украина до недавнего времени входила в Топ-20 экспортеров вооружений.

В-третьих, преимущественно инициативный порядок – многая техника создана на средства разработчика. Что-то из этого позднее принимается на вооружение, но большая часть уходит в каталоги экспортной продукции и продвигается на выставках. Украинский ОПК в последние годы фонтанирует новыми проектами, отчаянно нуждаясь в финансировании и пытаясь его таким образом привлечь.

Состояние отрасли в целом можно определить как глубокий кризис. Министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что предприятия ОПК, которые не являются эффективными и обанкротились, а таких в незалежной более тысячи, будут ликвидированы.

«Оплот», сбитый из песен и слов

Вернемся к истории танка «Оплот». Минобороны Таиланда заказало пробную партию из 54 машин и обучение экипажей с видами на продление договора и увеличение объема поставок до 200 единиц.

Недавно тайцы разорвали контракт. За пять лет украинцы смогли собрать только 25 танков. Причина задержки в том, что серийной сборки «Оплотов», похоже, не существует. Каждый экземпляр делается вручную и, судя по всему, из того что есть: часть механизмов берется со старых советских Т-80. Можно было бы сказать о вездесущей коррупции, но это секрет Полишинеля, оставим его за кадром.

ВСУ никогда не заказывали крупных партий этих танков – на вооружении в армии числится всего десять «Оплотов».

С эксплуатацией тоже возникли сложности. Модернизированные «Оплоты» отличаются непродуманной эргономикой. Украинские танкисты демонстрировали отличные показатели стрельбы, но только потому, что они асы с многолетним опытом, а научить этому тайских парней за несколько месяцев невозможно.

В 2009 году американцы подкинули украинцам приличный – 420 машин – заказ на поставку бронетранспортеров «Буцефал» иракской армии. Но экспортировано было всего 100 машин, из них 42 иракцы вернули, после чего разорвали контракт. Причины – срыв сроков поставки и качество продукции: «Очень старые, корпуса ржавые, машины непригодны к эксплуатации». Типичная история.

Украинские конструкторы – бывшие советские инженеры плюс наросло поколение молодых. Очевидно, что в соответствующих условиях они способны на многое. Однако условий-то как раз и нет. Поэтому украинская военно-инженерная мысль и незалежный ОПК не конкуренты российской «оборонке». Но, к сожалению, и не партнеры.

#черкасовсергей