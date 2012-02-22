Аляска, которую мы потеряли

К 80-м годам XVIII века трудами Беринга, Чирикова, Сарычева, Креницына, Левашова и их соратников Россия создала могучий – в потенциале – геополитический бастион на восточных рубежах. Берингово море фактически становилось русским. По-хозяйски распорядившись этими исторически оправданными и законными приобретениями, Россия могла войти в XIX, а затем и в XX век «с добрыми успехами».

Идейную базу дали Петр I и Ломоносов, верховная власть в лице Екатерины II была настроена соответственно. Однако огромность расстояния от столицы до театра геополитических действий создавала столь же великие трудности в реализации любых идей, пусть даже и самых насущных. Требовались люди, не нуждающиеся в понукании и подталкивании, предприимчивые и инициативные без приказа. И такие нашлись. Их лидером и знаменем стал Григорий Шелихов.

Григорий тихоокеанский

В 1948 году Государственное издательство географической литературы выпустило в свет сборник документов под названием «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке». Сборник начинался посвящением: «Памяти Григория Ивановича Шелихова. К двухсотлетию со дня рождения (1747–1947)», а на следующей странице был помещен выразительный портрет Шелихова, изображенного при шпаге и с подзорной трубой.

“ В 1789 году по приказу Григория Шелихова первые границы Русской Америки обозначаются 15 металлическими знаками ”

К этому времени его имя носили пролив между Аляской и островом Кадьяк, залив в северной части Охотского моря между Камчаткой и материком. А в 1956 году по указу Верховного Совета в честь Григория Ивановича Шелихова (Шелехова) был назван новый поселок (с 1962-го – город) в Иркутской области, возникший при строительстве алюминиевого завода. Редкий случай – память русского купца чтила как царская, так и советская Россия, что само по себе говорит о его исключительных заслугах перед Отечеством.

Григорий Шелихов родился в 1747 году в Рыльске Курской губернии. Парень смолоду разбирался в мехах – ими торговал отец да и в коммерции тоже, поскольку в родственниках у него были состоятельные купцы Иван, Андрей и Федор Шелиховы. Выходцам из центральной и северной России уже было не в диковинку осваивать Сибирь, и в 1773 году, в двадцать шесть лет, энергичный курянин поступает на службу к иркутскому купцу Ивану Голикову, тоже выходцу из Курска. А еще через два года Шелихов уже как компаньон Голикова организует с ним и его племянником Михаилом купеческую компанию для пушного и зверобойного промысла в Тихом океане и на Аляске. В 1774-м Шелихов вместе с якутским купцом Павлом Лебедевым-Ласточкиным, впоследствии своим конкурентом, вызвался снарядить секретную экспедицию на Курильские острова во исполнение указа Екатерины II, для чего был приобретен корабль «Святой Николай». То есть Шелихов весьма рано попадает в поле зрения сибирских властей и устанавливает с ними прочные связи. Деловая активность Григория Ивановича возрастает, он становится пайщиком восьми компаний, а в августе 1781 года Шелихов и Голиковы учреждают Северо-Восточную компанию, прообраз будущей Российско-Американской компании. В 1780-м Шелихов по успешном возвращении с Алеутских островов судна «Святой Павел» продает его за 74 тысячи рублей и получает достаточный капитал для дальнейших предприятий.

Переехав из Иркутска в Охотск, предприниматель строит три галиота (флагман – «Три святителя») и вместе с женой, двумя детьми и двумя сотнями работных людей отправляется на Аляску.



Фото: wikimedia.org

«Шелихиада», описанная им позднее в книге «Российского купца Григория Шелихова странствования по Восточному океану к американским берегам», длилась пять лет. Он бороздит Бобровое (Берингово) море, промышляет зверя, организует исследования – от Алеут до Курил, в 1784 году ставит на острове Кадьяк первое постоянное русское поселение на американской земле, сражается с аборигенами, берет в заложники их детей, но также обучает местных жителей грамоте, ремеслам и земледелию.

В архивах сохранился удивительный документ – «Постановление Г. И. Шелихова и мореходов его компании, принятое на острове Кыктаке (Кадьяке) 1785 г. декабря 11». С одной стороны, это по сути протокол общего собрания Шелиховской экспедиции, на котором обсуждались вполне конкретные насущные вопросы. Она находилась в сложном положении, поскольку «немало российских народов общества нашего волею Божиею разными болезнями померло и тем малую нашу силу важно обезсилило». Было решено летом следующего года возвращаться в Охотск, распродать там добытый мех и снарядить судно для нового похода. С другой стороны, «Постановление…», явно носящее следы авторства Шелихова, – своего рода программа будущих действий. В сборнике документов «Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке» 1948 года издания это знаменательное историческое «Постановление…» из десяти пространных пунктов занимает четыре страницы. Следующая цитата – из пункта первого: «Определили мы каждый из усердия себе любезному нашему отечеству по своей воле для сыскания неизвестных досель никому по островам и в Америке разных народов, с коими завести торговлю, а через то стараться таких народов под власть российскому императорскому престолу покорить в подданство».

По постановленному на Кадьяке 11 декабря 1785 года и вышло. В 1786-м люди Шелихова ставят крепости на острове Афогнак у юго-восточных берегов Аляски и на полуострове Кенай. А в 1789-м первые границы Русской Америки обозначаются 15 металлическими знаками.

Дух Беринга

Александр Радищев шутливо назвал Григория Ивановича «царек Шелихов», а Державин – русским Колумбом по заслугам и по значению. Знаменитый же деятель эпохи Александра I Михаил Сперанский отмечал, что Шелихов составил «себе обширный план, ему токмо тогда свойственный». Собственно, Шелихов реализовывал программу Ломоносова, хотя и вряд ли был с ней знаком. Он не просто «срывает деньгу». Деятельность промысловая и колонизаторская проводится в единой связке с исследовательской и цивилизаторской.

Кто-то может заметить, что примерно так же поступали и голландские, и английские негоцианты. Но западными европейцами двигала в первую очередь корысть, во вторую – национальная спесь. Рассматривать интересы аборигенов как элемент государственного строительства державы вряд ли кому-либо из них приходило в голову. «Бремя белого человека» они несли исключительно в собственных интересах, а к «цивилизуемым» народам относились как к рабам и полулюдям – свидетельств тому хватает. Шелихов же радел о пользе государства, и двигала им в первую голову национальная гордость.

В те же годы, когда в северной части Тихого океана трудился Шелихов, туда добрался и Джеймс Кук. В своем дневнике он 15 октября 1778 года на острове Уналашка записал: «Здесь высадился русский, которого я счел главным среди своих соотечественников на этом и соседних островах. Его имя было Ерасим Грегорев Син Измайлов, он прибыл на каноэ, в котором было три человека, в сопровождении 20 или 30 одиночных каноэ». То есть у Кука был океанского класса корабль «Резолюшн», а у Измайлова – каноэ. На каноэ через океан не ходят, так что Измайлов был здесь у себя дома. Хозяином он оказался радушным: снабдил англичан ценнейшими данными об этих водах, исправил ошибки на их картах да еще и дал скопировать две русские карты Охотского и Берингова морей.

Младшему товарищу Шелихова, воспитаннику Иркутской навигацкой школы Герасиму Измайлову было тогда тридцать три года. В двадцать три он участвовал в экспедиции Креницына – Левашова. В 1775 году вел съемку камчатских берегов, в начале 1776-го был назначен командиром судна «Святой Павел» в экспедицию на Лисьи острова с базой на острове Уналашка. В 1778-м Измайлов и Дмитрий Бочаров на галиоте «Три святителя» завершили открытие северного берега залива Аляска от Кенайского полуострова до Якутата. По результатам съемки Бочаров составил карту «полуострова Алякса». Тогда Аляску русские называли и так, хотя, например, участник Второй экспедиции Беринга Свен Ваксель предлагал назвать вновь открытую землю «Новая Россия». Предложение не прошло, но первопроходческий дух Беринга и его соратников Шелихов и его соратники восприняли в полной мере. С такими людьми можно было горы сворачивать.

Какая Новороссия важнее?

Первые широкие и постоянные контакты русских промышленников с аборигенами тихоокеанских островов, включая Алеуты, следует относить к началу 50-х и особенно 60-х годов XVIII века. Были конфликты, и отнюдь не по вине русских. Но к концу 80-х ситуация уже изменилась настолько, что «компанионы» были готовы создавать из островских жителей даже воинские формирования. Для расширения своей деятельности на севере тихоокеанского побережья Америки Шелихов и Голиков запросили у Екатерины беспроцентную ссуду 200 тысяч рублей сроком на 20 лет, обещая на эти деньги всячески укреплять имеющиеся форпосты и открывать новые. Однако Екатерина в просимом отказала – отчасти потому, что резонно была не готова пойти на обострение тихоокеанской ситуации, а экспансия русских в Америке неизбежно к этому привела бы. Императрице хватало проблем с Турцией, непросто было со Швецией. Действовал комплекс очень разных причин, включая тайные происки Англии. 27 марта 1788 года Екатерина писала: «Пособие монаршее теперь обращено на полуденные действия, для которых дикие американские народы и торговля с ними оставляются собственному их жребию». В то время шла вторая екатерининская война с Турцией. Взятие Очакова и Измаила, суворовские Фокшаны и победы Ушакова при Тендре и Калиакрии были еще впереди. Екатерина не хотела рисковать, однако отметила Шелихова и его компаньона почетными регалиями. 12 сентября 1788 года последовал Указ Правительствующего сената «городов Курска голове и купцу Ивану Голикову и Рыльска купцу Григорию Шелихову», по которому они награждались золотыми медалями и серебряными шпагами. На аверсе медалей была изображена императрица, а на реверсе выбита надпись: «За усердие к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и народов и заведения с ними торговли».

В том же указе имелось и нечто более существенное: от награжденных требовали представить «карты и записки подробныя всех открытых ими мест с означением, откуда островские жители получают железо, медь и другие нужныя для них вещи, тако ж с пространнейшими объяснениями о твердой Американской земле…»

Впрочем, Екатерина недаром прозывалась Великой. Великая часть натуры все еще была способна подвигнуть ее на разумные решения и замыслы, так что определенная поддержка начинаний Шелихова со стороны властей с годами возрастает. 30 августа 1789 года он пишет пространное деловое письмо правителю американских русских поселений Северо-Восточной компании Евстратию Деларову. В нем среди новостей и указаний сообщает о назначении в Иркутск нового генерал-губернатора Ивана Пиля, аттестовав его: «Добродетельный муж». Касается и просветительской деятельности среди аборигенов: «Грамоте, петь и арихметике более малчиков пожалуйте старайтись, чтоб со временем были из них мореходы и добрыя матрозы; также мастерствам разным учить их надобно, особливо плотничеству. Привезенныя малчики в Иркутске все учатца музыке, платим в год за каждого по пятидесяти рублев капелмейстеру; музыку и барабанщиков в Америку доставим огромную. Главное о церкви потребно ноне, и стараюсь. Книг учебных, горных, морских и протчих множество к вам пришлю. Кто учитца хорошо, тем гостинца пришлю на судне. Затем всем добрым молотцам объяви мое доброжелательство и поклоны».

Иркутский и Колыванский генерал-губернатор Пиль постоянно информировал императрицу о состоянии дел на Тихом океане. Направляя 14 февраля 1790 года очередной «всеподданнейший рапорт» Екатерине II, Иван Алферьевич прилагал к нему записку «о главнейших вновь показываемых компаниею Голикова и Шелихова у берега Америки островах, заливах и бухтах и о народах, тут обитающих», где кроме перечня отмечалось: «Все сии острова и бухты… изобильны лесом и другими продуктами, народы же на них живущие, зделались более уже приверженными к российским промышленным, нежели к иностранцам, у них бываемым». В итоге 31 декабря 1793 года Екатерина по рапорту Пиля подписала указ о поддержке компании «именитых граждан рыльскаго Шелехова и курскаго Голикова». Она также санкционировала дать компании «из ссылочных до 20 человек мастеровых да хлебопашцев на первый случай десять семей», которых те просили для освоения новых земель. 11 мая 1794 года Пиль направил Шелихову свой «ордер» с распоряжениями в духе указа императрицы, на этот документ Пиля Шелихов 9 августа 1794 года ссылался в письме правителю американских поселений Баранову.

Во времена Шелихова и затем его выдающегося сподвижника, первого главного правителя Русской Америки Александра Баранова Россия была в зоне Тихого океана на подъеме. Увы, активная «американская» стратегия начала царствования Александра I быстро зачахла. Затем пришел черед бездарной политики в Русской Америке администрации Николая I, а ее сменила уже прямо преступная линия администрации Александра II, логическим завершением которой стала утрата Русской Америки, составлявшей более 10 процентов территории империи. Причины тому следует искать не только в охлаждении самодержцев к новым открытиям.

Окончание следует.

Сергей Брезкун,

профессор Академии военных наук профессор Академии военных наук

#Григорий Шелихов #Иван Голиков #Кадьяк #Уналашка #Русская Америка