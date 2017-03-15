Мир на гранях войны

Еще Клаузевиц сравнивал войну с расширенным единоборством, определяя ее как акт насилия, имеющий цель заставить противника выполнить нашу волю. Значительный вклад в развитие науки о войне внесли выдающиеся российские и советские теоретики начала XX века Андрей Снесарев и Александр Свечин. Предметом их исследования стали основные тенденции ведения войны, являющейся следствием не только политических, но и экономических, социальных отношений. К началу 90-х сложилось устойчивое понимание войны как средства достижения политических целей исключительно на основе вооруженной борьбы.

В США сформировалась классификация, включающая традиционные и нетрадиционные войны. А в начале XXI века американские теоретики предложили дополнить ее гибридной войной. К ней они относят действия в период, который невозможно в чистом виде отнести ни к войне, ни к миру.

“ В конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные возможности социальных сетей ”

В отечественной науке и практике более взвешенный подход к классификации современных вооруженных конфликтов. Он учитывает большее количество признаков. В то же время в международных и отечественных официальных документах определение войны отсутствует. В Военной доктрине РФ она названа формой разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы.

Активная дискуссия по вопросам уточнения самого понятия продолжается. Одни ученые и специалисты придерживаются классической трактовки. Другие предлагают коренным образом пересмотреть взгляды на содержание и сущность термина «война», считая, что вооруженная борьба не является ее обязательным атрибутом. В настоящее время можно встретить такие определения, как информационная, экономическая, гибридная война, множество других вариантов.

Генеральный штаб уделяет должное внимание обсуждению данной проблемы. В 2016 году на базе ВА ГШ было организовано обсуждение сущности понятия «война» в современных условиях. Данный вопрос рассматривался на заседании секции научного совета при Совете безопасности. В ходе дискуссий выработана общая установка о необходимости анализа характерных черт и особенностей современных вооруженных конфликтов, выявления тенденций их возникновения и развития.

Гибридная сменила бесконтактную

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Такие конфликты конца XX – начала XXI веков отличаются друг от друга по составу участников, применяемому оружию, формам и способам действий войск. И в то же время не выходят за пределы общего содержания войны, а включают как составные части различные виды борьбы – и непосредственно вооруженную, и политическую, дипломатическую, информационную и другие. Ныне проявились новые черты. Это изменение соотношения вклада того или иного вида борьбы в общий политический успех войны, подавляющее превосходство одной из сторон в военной силе и экономической мощи.

Для современных конфликтов характерен ряд особенностей.

Опыт операции НАТО в Югославии, открывшей эпоху так называемых бесконтактных или дистанционных войн, не получил повсеместного распространения. Причина объективна – на достижение целей войны накладываются ограничения географического, а также экономического характера. Фактор стоимости вооружений и войны в целом стал играть важную роль в выборе способов ведения военных действий.

Существенной особенностью является нарастающее применение новейших робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного назначения и действия.

Появились новые формы использования разнородных сил и средств. Например, в ходе операции в Ливии одновременно была создана бесполетная зона, проводилась морская блокада в сочетании с совместными действиями частных военных компаний из государств – членов НАТО и вооруженных формирований оппозиции.

В концепциях применения армий ведущих государств завоевание информационного превосходства объявлено непременным условием боевых действий. Для решения данной задачи используются СМИ и социальные сети. Одновременно задействуются силы и средства информационно-психологического и информационно-технического воздействия. Так, в конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные возможности социальных сетей.

Наглядным примером использования гибридных методов стал конфликт в Сирии. В нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия как военного, так и невоенного характера.

На первом его этапе внутренние сирийские противоречия были трансформированы в вооруженные выступления оппозиции. Затем им при поддержке иностранных инструкторов и активном информационном сопровождении был придан организованный характер.

Впоследствии в противоборство с правительственными войсками вступили террористические группировки, снабжаемые и направляемые из-за рубежа.

Гибридные действия активно внедряются США и странами НАТО в практику на международной арене. Во многом это обусловлено тем, что такой вариант действий не подпадает под определение агрессии.

Сочетание таких методов получило в западных СМИ название «гибридная война». Однако использовать этот термин как устоявшийся пока преждевременно.

Новое восприятие привычного слова

Анализ указывает на ряд тенденций, свидетельствующих о трансформации вооруженных конфликтов начала XXI века. Сегодня очевидно стирание грани между состоянием войны и мира. Оборотной стороной гибридных действий становится новое восприятие мирного времени, когда военные или иные открытые насильственные меры против того или иного государства не применяются, но его национальная безопасность и суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены. Расширяется спектр причин и поводов для использования военной силы, которая все чаще задействуется для обеспечения экономических интересов государств под лозунгом защиты демократии или привития демократических ценностей в той или иной стране.

Акцент в содержании методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с подключением протестного потенциала населения.

Невоенные формы и средства борьбы получили небывалое технологическое развитие и приобрели опасный, а иногда и насильственный характер.

Практическое их использование может вызвать коллапс в энергетической, банковской, экономической, информационной и других сферах жизнедеятельности государства. В качестве примера можно привести результаты кибернетических атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана в 2015 году.

Анализ характерных черт, особенностей и тенденций развития современных конфликтов показывает, что всем им присуща общая особенность – использование средств военного насилия. Причем в одних это почти классическая вооруженная борьба, как в двух войнах США против Ирака или как в ходе операции НАТО против Югославии. В других конфликтах, как, например, в Сирии, вооруженная борьба велась одной стороной в форме антитеррористических операций, а противником – в виде действий незаконных иррегулярных вооруженных формирований и террористических структур. Таким образом, основное содержание войн в современности и обозримой перспективе останется прежним. А их главный признак – наличие вооруженной борьбы.

Вместе с тем вопрос с определением сущности войны не закрыт, он актуален и требует постоянного изучения и тщательной проработки.

С этой целью в научно-деловую программу международного военно-технического форума «Армия-2017» в августе этого года включен «круглый стол» на тему «Современные войны и вооруженные конфликты: характерные черты и особенности». Ученые АВН должны принять в этом самое активное участие. Необходимо продолжить работу по межведомственной стандартизации военно-политических и военных терминов и определений.

Рост конфликтного потенциала в мире подчеркивает актуальность ряда задач в области обороны страны.

Высокоточные меры

Главная из них остается прежней – гарантированное отражение возможной агрессии в отношении Российской Федерации и ее союзников с любого направления. При этом в мирное время в ходе выполнения мероприятий стратегического сдерживания необходимо обеспечить нейтрализацию угроз безопасности страны с опорой на имеющиеся силы и средства. В этой связи возрастают роль и значение прогнозирования военных опасностей и угроз, которые целесообразно осуществлять в комплексе с оценкой экономических, информационных и иных вызовов.

“ Ударный потенциал высокоточного оружия в Вооруженных Силах РФ к 2021 году увеличится в четыре раза ”

Совершенствование возможностей Вооруженных Сил реализуется посредством сбалансированного развития всех видов и родов войск (сил), освоения высокоточного оружия и современных средств связи, разведки, автоматизированного управления и РЭБ. В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными комплексами. На флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире. Активно модернизируются самолеты стратегической авиации, наши легендарные ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90 процентов. Ударный потенциал высокоточного оружия в Вооруженных Силах увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру границ. К 2021 году доля современных вооружений и военной техники в Сухопутных войсках достигнет не менее 70 процентов. В Воздушно-космические силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности авиации в 1,5 раза. В Военно-морской флот будут поставлены современные корабли, оснащенные высокоточными ракетами с большой дальностью действия.

Существенная роль в повышении боевых возможностей отводится робототехнике. Широкомасштабное, но обоснованное применение РТК различного назначения повысит эффективность действий войск, обеспечит существенное сокращение потерь личного состава.

Наука упреждать

Сегодня Вооруженные Силы приобретают боевой опыт в Сирии. Они получили уникальную возможность проверить и испытать в сложных климатических условиях новые образцы ВВТ. Необходимо продолжить обобщать опыт применения средств вооруженной борьбы в сирийской кампании, извлечь уроки для их доработки и модернизации.

Надо помнить: победа всегда достигается не только материальными, но и духовными ресурсами народа, его сплоченностью и стремлением всеми силами противостоять агрессии. Военно-политическим руководством Российской Федерации прилагаются серьезные усилия по восстановлению доверия народа к армии. Сегодня Вооруженные Силы выходят на принципиально новый уровень боевой готовности и это находит всемерную поддержку в обществе. В интересах дальнейшего повышения их авторитета важно развивать связь между армией и обществом, а для этого совершенствовать системы подготовки военнослужащих и патриотического воспитания молодежи.

Решение актуальных задач обороны страны невозможно без их тщательной и опережающей проработки. В этой связи стоит акцентировать внимание на приоритетных задачах Академии военных наук.

Прежде всего это исследование новых форм межгосударственного противоборства и разработка эффективных способов противодействия им.

Актуальной задачей является формирование сценариев, долгосрочных прогнозов развития военно-политической и стратегической обстановки в важнейших регионах мира. Необходимо оперативно изучать особенности современных вооруженных конфликтов. На их основе вырабатывать методики работы военного управления и действий войск в различных условиях.

Отдельного исследования требует проблематика организации и осуществления перегруппировок войск (сил) на удаленные ТВД. Не теряют актуальности общие задачи военной науки, которым нужна дальнейшая проработка.

Валерий Герасимов,

начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии начальник Генерального штаба ВС РФ, генерал армии

В основе статьи – доклад «Современные войны и актуальные вопросы обороны страны», с которым НГШ выступил на общем собрании Академии военных наук

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