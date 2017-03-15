Мир на гранях войны
Еще Клаузевиц сравнивал войну с расширенным единоборством, определяя ее как акт насилия, имеющий цель заставить противника выполнить нашу волю. Значительный вклад в развитие науки о войне внесли выдающиеся российские и советские теоретики начала XX века Андрей Снесарев и Александр Свечин. Предметом их исследования стали основные тенденции ведения войны, являющейся следствием не только политических, но и экономических, социальных отношений. К началу 90-х сложилось устойчивое понимание войны как средства достижения политических целей исключительно на основе вооруженной борьбы.
В США сформировалась классификация, включающая традиционные и нетрадиционные войны. А в начале XXI века американские теоретики предложили дополнить ее гибридной войной. К ней они относят действия в период, который невозможно в чистом виде отнести ни к войне, ни к миру.
“ В конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные возможности социальных сетей ”
В отечественной науке и практике более взвешенный подход к классификации современных вооруженных конфликтов. Он учитывает большее количество признаков. В то же время в международных и отечественных официальных документах определение войны отсутствует. В Военной доктрине РФ она названа формой разрешения межгосударственных или внутригосударственных противоречий с применением военной силы.
Активная дискуссия по вопросам уточнения самого понятия продолжается. Одни ученые и специалисты придерживаются классической трактовки. Другие предлагают коренным образом пересмотреть взгляды на содержание и сущность термина «война», считая, что вооруженная борьба не является ее обязательным атрибутом. В настоящее время можно встретить такие определения, как информационная, экономическая, гибридная война, множество других вариантов.
Генеральный штаб уделяет должное внимание обсуждению данной проблемы. В 2016 году на базе ВА ГШ было организовано обсуждение сущности понятия «война» в современных условиях. Данный вопрос рассматривался на заседании секции научного совета при Совете безопасности. В ходе дискуссий выработана общая установка о необходимости анализа характерных черт и особенностей современных вооруженных конфликтов, выявления тенденций их возникновения и развития.
Гибридная сменила бесконтактную
|Фото: novostimira.net
Такие конфликты конца XX – начала XXI веков отличаются друг от друга по составу участников, применяемому оружию, формам и способам действий войск. И в то же время не выходят за пределы общего содержания войны, а включают как составные части различные виды борьбы – и непосредственно вооруженную, и политическую, дипломатическую, информационную и другие. Ныне проявились новые черты. Это изменение соотношения вклада того или иного вида борьбы в общий политический успех войны, подавляющее превосходство одной из сторон в военной силе и экономической мощи.
Для современных конфликтов характерен ряд особенностей.
Опыт операции НАТО в Югославии, открывшей эпоху так называемых бесконтактных или дистанционных войн, не получил повсеместного распространения. Причина объективна – на достижение целей войны накладываются ограничения географического, а также экономического характера. Фактор стоимости вооружений и войны в целом стал играть важную роль в выборе способов ведения военных действий.
Существенной особенностью является нарастающее применение новейших робототехнических комплексов и беспилотных летательных аппаратов различного назначения и действия.
Появились новые формы использования разнородных сил и средств. Например, в ходе операции в Ливии одновременно была создана бесполетная зона, проводилась морская блокада в сочетании с совместными действиями частных военных компаний из государств – членов НАТО и вооруженных формирований оппозиции.
В концепциях применения армий ведущих государств завоевание информационного превосходства объявлено непременным условием боевых действий. Для решения данной задачи используются СМИ и социальные сети. Одновременно задействуются силы и средства информационно-психологического и информационно-технического воздействия. Так, в конфликтах на Ближнем Востоке впервые широко раскрылись мобилизационные возможности социальных сетей.
Наглядным примером использования гибридных методов стал конфликт в Сирии. В нем одновременно применялись традиционные и нетрадиционные действия как военного, так и невоенного характера.
На первом его этапе внутренние сирийские противоречия были трансформированы в вооруженные выступления оппозиции. Затем им при поддержке иностранных инструкторов и активном информационном сопровождении был придан организованный характер.
Впоследствии в противоборство с правительственными войсками вступили террористические группировки, снабжаемые и направляемые из-за рубежа.
Гибридные действия активно внедряются США и странами НАТО в практику на международной арене. Во многом это обусловлено тем, что такой вариант действий не подпадает под определение агрессии.
Сочетание таких методов получило в западных СМИ название «гибридная война». Однако использовать этот термин как устоявшийся пока преждевременно.
Новое восприятие привычного слова
Анализ указывает на ряд тенденций, свидетельствующих о трансформации вооруженных конфликтов начала XXI века. Сегодня очевидно стирание грани между состоянием войны и мира. Оборотной стороной гибридных действий становится новое восприятие мирного времени, когда военные или иные открытые насильственные меры против того или иного государства не применяются, но его национальная безопасность и суверенитет находятся под угрозой и могут быть нарушены. Расширяется спектр причин и поводов для использования военной силы, которая все чаще задействуется для обеспечения экономических интересов государств под лозунгом защиты демократии или привития демократических ценностей в той или иной стране.
Акцент в содержании методов противоборства смещается в сторону широкого применения политических, экономических, дипломатических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с подключением протестного потенциала населения.
Невоенные формы и средства борьбы получили небывалое технологическое развитие и приобрели опасный, а иногда и насильственный характер.
Практическое их использование может вызвать коллапс в энергетической, банковской, экономической, информационной и других сферах жизнедеятельности государства. В качестве примера можно привести результаты кибернетических атак на объекты энергетической инфраструктуры Ирана в 2015 году.
Анализ характерных черт, особенностей и тенденций развития современных конфликтов показывает, что всем им присуща общая особенность – использование средств военного насилия. Причем в одних это почти классическая вооруженная борьба, как в двух войнах США против Ирака или как в ходе операции НАТО против Югославии. В других конфликтах, как, например, в Сирии, вооруженная борьба велась одной стороной в форме антитеррористических операций, а противником – в виде действий незаконных иррегулярных вооруженных формирований и террористических структур. Таким образом, основное содержание войн в современности и обозримой перспективе останется прежним. А их главный признак – наличие вооруженной борьбы.
Вместе с тем вопрос с определением сущности войны не закрыт, он актуален и требует постоянного изучения и тщательной проработки.
С этой целью в научно-деловую программу международного военно-технического форума «Армия-2017» в августе этого года включен «круглый стол» на тему «Современные войны и вооруженные конфликты: характерные черты и особенности». Ученые АВН должны принять в этом самое активное участие. Необходимо продолжить работу по межведомственной стандартизации военно-политических и военных терминов и определений.
Рост конфликтного потенциала в мире подчеркивает актуальность ряда задач в области обороны страны.
Высокоточные меры
Главная из них остается прежней – гарантированное отражение возможной агрессии в отношении Российской Федерации и ее союзников с любого направления. При этом в мирное время в ходе выполнения мероприятий стратегического сдерживания необходимо обеспечить нейтрализацию угроз безопасности страны с опорой на имеющиеся силы и средства. В этой связи возрастают роль и значение прогнозирования военных опасностей и угроз, которые целесообразно осуществлять в комплексе с оценкой экономических, информационных и иных вызовов.
“ Ударный потенциал высокоточного оружия в Вооруженных Силах РФ к 2021 году увеличится в четыре раза ”
Совершенствование возможностей Вооруженных Сил реализуется посредством сбалансированного развития всех видов и родов войск (сил), освоения высокоточного оружия и современных средств связи, разведки, автоматизированного управления и РЭБ. В настоящее время идет масштабное оснащение Ракетных войск стратегического назначения современными комплексами. На флот поступают новые атомные подводные лодки с баллистическими и крылатыми ракетами, не имеющими аналогов в мире. Активно модернизируются самолеты стратегической авиации, наши легендарные ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС. Это позволит до конца 2020 года довести оснащенность стратегических ядерных сил современным вооружением в целом до 90 процентов. Ударный потенциал высокоточного оружия в Вооруженных Силах увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру границ. К 2021 году доля современных вооружений и военной техники в Сухопутных войсках достигнет не менее 70 процентов. В Воздушно-космические силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности авиации в 1,5 раза. В Военно-морской флот будут поставлены современные корабли, оснащенные высокоточными ракетами с большой дальностью действия.
Существенная роль в повышении боевых возможностей отводится робототехнике. Широкомасштабное, но обоснованное применение РТК различного назначения повысит эффективность действий войск, обеспечит существенное сокращение потерь личного состава.
Наука упреждать
Сегодня Вооруженные Силы приобретают боевой опыт в Сирии. Они получили уникальную возможность проверить и испытать в сложных климатических условиях новые образцы ВВТ. Необходимо продолжить обобщать опыт применения средств вооруженной борьбы в сирийской кампании, извлечь уроки для их доработки и модернизации.
Надо помнить: победа всегда достигается не только материальными, но и духовными ресурсами народа, его сплоченностью и стремлением всеми силами противостоять агрессии. Военно-политическим руководством Российской Федерации прилагаются серьезные усилия по восстановлению доверия народа к армии. Сегодня Вооруженные Силы выходят на принципиально новый уровень боевой готовности и это находит всемерную поддержку в обществе. В интересах дальнейшего повышения их авторитета важно развивать связь между армией и обществом, а для этого совершенствовать системы подготовки военнослужащих и патриотического воспитания молодежи.
Решение актуальных задач обороны страны невозможно без их тщательной и опережающей проработки. В этой связи стоит акцентировать внимание на приоритетных задачах Академии военных наук.
Прежде всего это исследование новых форм межгосударственного противоборства и разработка эффективных способов противодействия им.
Актуальной задачей является формирование сценариев, долгосрочных прогнозов развития военно-политической и стратегической обстановки в важнейших регионах мира. Необходимо оперативно изучать особенности современных вооруженных конфликтов. На их основе вырабатывать методики работы военного управления и действий войск в различных условиях.
Отдельного исследования требует проблематика организации и осуществления перегруппировок войск (сил) на удаленные ТВД. Не теряют актуальности общие задачи военной науки, которым нужна дальнейшая проработка.
В основе статьи – доклад «Современные войны и актуальные вопросы обороны страны», с которым НГШ выступил на общем собрании Академии военных наук
#Клаузевиц #Герасимов #Гибридная война #военная наука
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