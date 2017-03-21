Крепость Крым

Сразу после воссоединения Крыма с Россией начался процесс военной интеграции полуострова в состав страны.

28 мая 2017 года истекал срок договора между Украиной и Россией о разделе ЧФ и принципах его базирования на территории Крыма. Документ регламентировал в том числе и корабельный состав. Вводились ограничения на количество боевых самолетов, крупных артиллерийским орудий, боевых бронированных машин. Были установлены пределы численности личного состава ЧФ, включая морскую пехоту. Наш флот не мог иметь береговые ракетно-артиллерийские комплексы и систему ПВО на территории Крыма.

“ С учетом размеров полуострова была создана подвижная 133-я бригада МТО, ЧФ – единственный в России флот, имеющий в составе подобное соединение ”

Крупных вложений в инфраструктуру системы базирования в Севастополе не производилось. Корабли ремонтировались на СРЗ-13 в Севастополе и на заводах Краснодарского края. Крупнейший в СССР Севморзавод был фактически уничтожен за время пребывания во владении Украины.

В 2010-м были заключены харьковские соглашения, по которым ЧФ мог базироваться в Крыму до 2042 года, однако украинские власти саботировали обновление техники российского флота. Россия активизировала строительство объектов в Новороссийске. По факту новая инфраструктура позволяла принять там весь Черноморский флот.

После «крымской весны» договор о разделе ЧФ был в одностороннем порядке денонсирован РФ. Соответственно исчезли все ограничения на деятельность флота. Также предстояло решить судьбу частей ВСУ, их вооружения и инфраструктуры. Сложно сказать почему, но Россия вернула большинство техники Украине. При начавшейся там гражданской войне это было не самым верным решением.

Однако техника передавалась по принципу «худшее вперед» и на момент прекращения возврата летом 2014-го все боеспособное и ценное – корабли и самолеты – осталось в Крыму и находится на хранении. Плавсредства ВМСУ сведены в отдельный дивизион и тихо гниют в бухтах Севастополя.

К 2014 году в МО РФ накопился солидный опыт создания разнородных группировок под флотским управлением на удаленных от Большой земли территориях, таких как Балтфлот в Калининграде или ОКВС на Камчатке. Однако в Крыму формирования ВКС не вошли в состав ЧФ, а были подчинены командованию 4-й воздушной армии ЮВО.

Диверсант не проплывет

Уже в 2014 году в Севастополь – главную базу ЧФ начали поступать новые боевые корабли и вспомогательные суда. В течение последующих двух лет в состав флота переданы подводные лодки «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол», а также фрегат «Адмирал Григорович». Еще два фрегата и три ДЭПЛ придут в 2017-м. Помимо них флот пополнился большим количеством боевых катеров и вспомогательных судов.



Коллаж Андрея Седых

Благодаря поступлению новых боевых единиц на ЧФ появились и новые соединения. Боевые корабли 1-го и 2-го рангов ЧФ вошли в состав 30-й дивизии. Для проведения операций в западном и центральном районах Черного моря воссоздана Крымская военно-морская база. За восточную часть акватории отвечает Новороссийская ВМБ. Была сформирована 4-я бригада подводных лодок, местом ее базирования определили Новороссийск, но по факту субмарины больше находятся в Севастополе.

Севастопольский отряд борьбы с ПДСС получил противодиверсионные и штурмовые катера, его переформировали в отряд СпН. Флотский спецназ перебазировали из Туапсе в Севастополь. ЧФ вернулся в озеро Донузлав, где в середине 70-х был создан 2-й по величине пункт базирования. По имеющейся информации, в Донузлав вернется дивизион кораблей разведки, который в советское время там и находился. В его состав войдет строящийся «Иван Хурс».

В ближайшие годы ЧФ пополнится тральщиком «Георгий Курбатов» и шестью патрульными кораблями проекта 22160. Для ЧФ строятся малые ракетные корабли. Командование ВМФ считает, что обновление флота идет успешно, поэтому два малых ракетных корабля – «Зеленый Дол» и «Серпухов», вошедшие в состав ЧФ осенью 2016 года, были переведены на БФ.

Муха не пролетит

Темпы выпуска в России новых самолетов и вертолетов позволили за лето-осень 2014 года сформировать новую 27-ю смешанную авиадивизию. Она состоит из трех авиаполков: 37-го смешанного (по эскадрилье штурмовиков Су-27СМ и бомбардировщиков Су-24М), 38-го истребительного (две эскадрильи, одна из которых Су-27СМ3) и 39-го вертолетного (по эскадрилье Ка-52, Ми-8 и Ми-28). 37-й полк базируется в Гвардейском, 38-й – в Бельбеке, 39-й – в Джанкое. Аналогов такой дивизии в составе ВКС России нет. Особо стоит отметить, что части формировались на основе эскадрилий истребителей Су-27СМ3 из состава 22-го гвиап (Владивосток), бомбардировщиков Су-24М из 559-го бап (Морозовск), штурмовиков Су-25СМ из 960-го шап (Приморск-Ахтарск) и Ка-52 из Кореновского 55-го вертолетного полка.

Фото: Петр Ушаков

В морской авиации ЧФ – 43-й морской штурмовой и 318-й смешанный авиаполки, базирующиеся на аэродромах Саки и Кача. 43-й в 2016 году закончил эксплуатацию «чистых» штурмовиков Су-24. Теперь одна эскадрилья в нем полностью перевооружена на Су-30СМ, другая – на Су-24М и самолеты-разведчики Су-24МР. 318-й полк имеет в составе Ан-26 и Бе-12, вертолеты Ми-8, Ка-27 и Ка-29. Ремонт авиатехники налажен на заводах в Севастополе и Евпатории.

Эти пять аэродромов, а также ГАНИЦ в Приморском – единственные выжившие в постсоветское время. Еще на двух – в Донузлаве и на мысе Херсонес находятся авиакомендатуры. Остальные, включая такие известные, как Веселое или Октябрьское, не говоря уже про Багерово, заброшены, и вопрос об их восстановлении не стоит. Также не планируется и размещение в Крыму ракетоносцев Ту-22М3, о чем в свое время много чего понаписали разного рода «эксперты». Власти Севастополя планируют на аэродроме Бельбек создать авиагавань совместного базирования и в перспективе развернуть там гражданский терминал.

Основа системы противовоздушной обороны Крыма – 31-я дивизия ПВО. Формировалась на основе частей ПВО ВСУ, имеющих советские корни. Старую матчасть поставили на хранение, новые полки (12-й в Севастополе и 18-й в Феодосии) получили комплексы С-300. 18-й зрп во второй половине 2016 года перевооружили на С-400. Радиотехнический контроль обстановки над полуостровом находится в ведении 3-го радиотехнического полка. Помимо мощных систем ПВО в Крыму имеются и ЗРПК «Панцирь-С». В ближайшее время 1096-й зрп ЧФ будет перевооружен на комплекс «Бук».

В случае необходимости систему ПВО быстро усилят за счет подразделений с материковой части России. Так, когда в ноябре 2016 года Украина вздумала производить ракетные стрельбы в воздушной зоне Крыма, на полуостров оперативно перебросили комплекс С-300ВМ.

В единую систему ПВО Крыма включены и корабли ЧФ. В частности крейсер «Москва» с комплексом С-300Ф, фрегат «Григорович» с комплексом «Штиль».

Пришелец не пройдет

Жемчужиной советского космоса был центр дальней космической связи в Евпатории. Он получил название 40-й отдельный командно-измерительный комплекс в составе Главного испытательного центра ВКС. В настоящее время ВКС и Роскосмос активно модернизируют объект, восстанавливают уникальные антенны. Основа центра – радиотелескоп РТ-70, в мире еще всего два таких же – близнец на Дальнем Востоке и аналог в Голдстоуне (США).

Другим важным объектом стал радар системы ПРН «Днепр», расположенный на самом западном мысе Севастополя. Что с ним делать, в Минобороны пока не решили, поскольку еще в 2009 году радар заменен новым – «Воронеж» в Армавире. Тем не менее есть планы развития оборудования на мысе Херсонес. Находясь между радарами в Барановичах и Армавире, «Днепр» может просматривать юго-западное стратегическое направление.

Образцовые военкоматы

Бывшие на территории Крыма сухопутные формирования ВСУ переформированы, переименованы (126-я бригада береговой обороны, 8-й артиллерийский полк и другие части) и перевооружены. Уровень их боевой подготовки доведен до материкового. Проводится серьезная реконструкция мест дислокации. В декабре 2016-го части Сухопутных и береговых войск ЧФ, дислоцированные в Крыму, объединены в 22-й армейский корпус. Таким образом, в ВМФ РФ продолжили нехарактерную для него практику создания крупных армейских общевойсковых объединений. Ранее в Калининградской области был создан 11-й АК. В состав 22-го АК вошли бригады: 126-я береговой обороны и 127-я разведки, полки: 8-й артиллерийский и 1096-й зенитно-ракетный, другие части. 126-я бригада – довольно мощное соединение, в нее входят восемь батальонов (включая танковый и разведывательный) и дивизионов. В составе 810-й бригады морской пехоты сформирован разведбатальон. На севере Крыма близ Джанкоя расположена база воздушно-десантных войск, там постоянно находятся части ВДВ и планируется сформировать 3-й полк 7-й Новороссийской горной воздушно-штурмовой дивизии.

“ В Новозерном (озеро Донузлав) развернут 68-й морской инженерный полк, одна из задач которого – разминирование территории от боеприпасов времен Великой Отечественной ”

На административной границе Крыма создана система полевых укреплений и по ротации там постоянно находятся воинские части. В Новозерном (озеро Донузлав) развернут 68-й морской инженерный полк, одна из задач которого – разминирование территории Крыма от оставшихся боеприпасов времен Великой Отечественной.

Во флотскую систему материально-технического обеспечения были включены МТО ВСУ. На нее возложено обеспечение всех дислоцированных в Крыму частей. С учетом размеров полуострова в ЧФ создана подвижная 133-я бригада МТО, ЧФ – единственный флот, имеющий в своем составе подобное соединение.

Весной 2014 года в Крым возвратили части береговых ракетно-артиллерийских войск – по дивизиону БРК «Рубеж» и «Редут». Сравнительно быстро был восстановлен «объект 100», вернее то, что уцелело после украинского хозяйствования. Дивизионы «Бал» и «Бастион» подвижные, постоянно отрабатывают перемещение по полуострову. Россия не стесняется проводить ракетные стрельбы частями БРАВ с полуострова, как, например, на учениях «Кавказ-2016».

Последние годы МО РФ активно создает систему мобилизационных ресурсов, включая части территориальной обороны, которые предстоит развернуть в угрожаемый период. В Крыму это 47-я мотострелковая дивизия. Восстановлена сеть военкоматов, которые, по оценкам специалистов, оснащены лучше, чем на материковой части страны. Созданы системы военной полиции и правосудия.

На территории Крыма целиком модернизировано и на новых участках налажено береговое радиоэлектронное наблюдение за окружающей средой.

В Крыму присутствуют и части Росгвардии, представленные 112-й бригадой. В Севастополе базируется морской отряд. Крымский мост будет охранять специально создаваемая часть, по некоторым данным – бригада.

Стоит упомянуть и о развертывании в Севастополе 561-го аварийно-спасательного центра, который начнет готовить бойцов сил специальных операций. Вообще в Севастополе создана хорошая учебная база. Это и воссозданное знаменитое Черноморское военно-морское училище имени П. С. Нахимова, и центр подготовки военных водолазов.

Сделано много, но предстоит больше

За три года после возвращения Крыма и Севастополя в Россию полуостров серьезно интегрирован в оборонное пространство РФ. Значительное количество военнослужащих ВСУ приняты на учет, поставлены на довольствие и переобучены под требования российских Вооруженных Сил. Сформирована общевойсковая разнородная группировка ВС РФ, способная гарантированно защитить полуостров с суши, воздуха и моря. Она считается достаточной, ее существенного увеличения пока не планируется.

Воздушное пространство прикрыто многослойно. Со стороны моря создана система береговой ракетной обороны. Однако еще предстоит поработать над инфраструктурой системы базирования, которая по сути не менялась с советского времени.

#болтенковдмитрий