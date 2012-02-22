ПроВВЭРенные технологии для Ближнего Востока

Растущий в мире в последние три-четыре года интерес к атомной энергетике особенно заметен на Ближнем Востоке. Страны региона объявили о планах сооружения 90 ядерных энергетических реакторов на 26 площадках. Бахрейн, Египет, Иордания, ОАЭ и Йемен намерены ввести в эксплуатацию свои первые ядерные блоки в ближайшие годы.

“ До 2030 года Россия может поставить реакторные технологии в Египет, Иорданию, Иран и Турцию и снабдить обогащенным ураном и ядерным топливом КСА и ОАЭ ”

Поскольку в регионе отсутствует развитая ядерная инфраструктура, включая регулирующие и надзорные органы, нет квалифицированного персонала, эти планы представляются слишком амбициозными и вряд ли есть реальные шансы реализовать их в намеченное время. Тем не менее три проекта уже доведены до завершающей стадии. Первый в регионе ядерный энергетический блок на АЭС «Бушер» подключен к электросетям Ирана в сентябре 2011 года. В 2014-м был подписан контракт с российским поставщиком на сооружение на той же площадке еще двух реакторов. В 2012–2014 годах заложены четыре реактора на АЭС «Барака» в ОАЭ. Ожидается, что первый будет введен в эксплуатацию уже в 2017-м.

По оптимистическому сценарию через три пятилетки в регионе может работать 33 ядерных энергетических реактора на девяти АЭС в Египте, Иордании, Иране, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции. По пессимистическому варианту действующих установок будет 11. Их смогут иметь только Иран, ОАЭ и Турция.

ВВЭР-1200. Фото: tnenergy.livejournal.com АЭС «Бушер». Фото: atomvestnik.ru АЭС «Барака» в ОАЭ. Фото: iaea.org

Значительное место в реализации этих планов принадлежит нашей стране. Росатом занимается сооружением восьми реакторов в Иране, Иордании и Турции. Это почти треть портфеля долгосрочных зарубежных контрактов госкорпорации. Ведутся консультации о строительстве еще восьми реакторов в Египте, Саудовской Аравии и Турции.

В сооружаемых Россией за рубежом АЭС, включая Ближневосточный регион, задействуются реакторы поколения III+, которые не только полностью отвечают постфукусимским требованиям безопасности, но и превышают их по ряду параметров. Отечественные проекты основаны на референтной технологии ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы).

Типичный представитель нового поколения – недавно запущенный в серийное производство ВВЭР1200 мощностью 1,5 гектоватта. Значительное повышение эксплуатационной безопасности в этом реакторе достигнуто за счет внедрения систем аварийного и планового расхолаживания, пассивного отвода тепла от парогенераторов и защитной оболочки, защиты от взрыва водорода, локализации расплава и т. п. Специальная «ловушка» позволяет обеспечить невыход кориума за гермооболочку даже при такой тяжелой аварии, как на АЭС «Фукусима», когда произошло расплавление активной зоны с последующим проплавлением корпуса реактора. Применение пассивных систем безопасности позволяет отводить тепло от активной зоны и защитной оболочки в случае полного обесточивания АЭС не менее чем 72 часа.

Если бы на месте фукусимского реактора стоял ВВЭР-1200, угрозы не было бы ни для человека, ни для окружающей среды. Более того, встроенная система диагностики позволила бы персоналу станции в случае возникновения чрезвычайной ситуации действовать на упреждение.

Очевидно, что в работе на Ближнем Востоке Росатом может столкнуться с политической нестабильностью и возрастающей активностью негосударственных акторов. Тем не менее при оптимистическом сценарии (девять АЭС до 2030 года в шести странах Ближнего Востока) Россия могла бы поставить свои технологии в четыре государства (Египет, Иордания, Иран и Турция) и снабдить обогащенным ураном и ядерным топливом еще две страны (Саудовская Аравия и ОАЭ). При негативном развитии событий на БВ к указанному сроку будут реализованы лишь три проекта АЭС. В этом случае Россия могла бы поставить соответствующие технологии Иран («Бушер») и Турцию («Аккую»), а обогащенный уран – на АЭС «Барака» в ОАЭ.

Росатом занимает 17 процентов мирового рынка фабрикации ядерного топлива. Госкорпорация располагает примерно 35 процентами мировых мощностей по обогащению урана, обладая к тому же самой передовой центрифужной технологией. После завершения в 2015 году восстановления потенциала производственного комплекса «Атоммаш» в Волгограде открылась возможность производить до семи комплектов реакторного оборудования в год на предприятиях Росатома и заводах смежных отраслей. По объему запасов природного урана Россия – на втором месте в мире, а по его добыче – на третьем.

Владимир Рыбаченков,

кандидат технических наук, советник МИДа РФ в отставке кандидат технических наук, советник МИДа РФ в отставке

Александр Павлов,

доцент МИФИ доцент МИФИ

#рыбаченковвладимир #safety