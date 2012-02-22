Математики в погонах

В Международной олимпиаде курсантов принимают участие десятки представителей высших военных учебных заведений РФ. Какие задачи будут решаться в ходе этих состязаний, где конкретно они пройдут, как будут отмечены победители? На эти и другие вопросы «ВПК» ответил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

– В чем специфика Международной олимпиады курсантов? Какова история ее проведения?

– Указание на специфику содержится в самом названии. Первое – это олимпиада курсантов. Она проводится для тех, кто проходит обучение в высших военно-учебных заведениях, кому уже через несколько лет вручат офицерские погоны. Второе – олимпиада имеет международный статус.

С 1996 года проводилась Всеармейская олимпиада. В 2014-м Минобороны выступило с инициативой привлечения к участию в ней курсантов военно-учебных заведений из стран Содружества. Предложение было принято 4 июля 2014 года на заседании Совета министров обороны государств – участников СНГ в Астане. В последующем с учетом двухлетнего опыта проведения Координационный комитет по вопросам военного образования при Совете министров обороны государств – участников СНГ подготовил проект нового положения о Международной олимпиаде. 30 ноября прошлого года на заседании в Москве оно было утверждено.

Олимпиада включает состязания по учебным дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Военная история», «Иностранный язык», а также по военно-профессиональной подготовке. И хотя программа складывалась исторически, перечень состязаний в определенной мере указывает на области военного образования, которые сегодня относятся к числу приоритетных.

– В чем особенности проведения олимпиады в этом году?

– Международный и всеармейский этапы разделят. При этом команды национальных вузов, одержавшие победу во всеармейском этапе, будут представлять вооруженные силы своих государств в финальной, международной части олимпиады следующего года. Например, Вооруженные Силы Российской Федерации в состязании по военной истории в этом году представляла команда Военного университета – победитель Всеармейской олимпиады 2016 года по этой дисциплине. Изменилась и география проведения. Предусмотрена возможность организации финального этапа не только в Российской Федерации, но и в других государствах Содружества. Так, по приглашению Республики Казахстан финальная часть Международной олимпиады курсантов по математике пройдет с 10 по 13 апреля 2017 года на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в Алма-Ате. Российскую Федерацию в этих состязаниях представит победитель всеармейского этапа 2016 года – команда Военно-воздушной академии (Воронеж).

Каждое конкурсное состязание проходит под своим знаком. К примеру, «Знаешь историю – любишь страну». Под таким девизом прошли состязания по военной истории в Воронеже. Весь цикл состязаний Международной олимпиады 2017 года будет посвящен 25-й годовщине создания Совета министров обороны государств – участников СНГ.

– В олимпиаде могут принимать участие только курсанты военно-учебных заведений?

– Поскольку целью олимпиады являются повышение качества подготовки военных кадров, их профессиональной мотивации, формирование и раскрытие научных и творческих способностей, мы заинтересованы в том, чтобы участниками олимпиады становились обучающиеся самых разных организаций высшего образования. Особенно радует активность команд из таких вузов, как МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ, Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского, Южный федеральный университет, МГИМО. В состязаниях Международной олимпиады курсантов участвовали и образовательные организации МВД, ФСО, МЧС, ФСИН.

– Какие награды ожидают победителей?

– В каждом из пяти видов состязаний определяются победители и призеры в абсолютном личном и командном первенстве, а также победители и призеры в отдельных номинациях. Команды награждаем техническими средствами, необходимыми любому современному вузу для обеспечения образовательного процесса. Всем победителям и призерам в личном зачете вручаются грамоты, медали, ценные и памятные подарки.

А главной и самой ценной наградой олимпиады является Кубок министра обороны РФ – председателя Совета министров обороны государств – участников СНГ. Поскольку приз переходящий, каждый новый победитель олимпиады получает право выгравировать на его постаменте табличку с наименованием своего вуза. Кубок министра обороны РФ вручается победителю в каждом виде состязаний олимпиады.

– В каких вузах пройдут финалы состязаний в этом году?

– По иностранному языку – с 27 по 31 марта в Военной академии связи (Санкт-Петербург). Далее, как я уже сказал, с 10 по 13 апреля на базе Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи а Алма-Ате пройдет финальный этап Международной олимпиады курсантов по математике. С 24 по 29 апреля в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище – конкурсы по военно-профессиональной подготовке. И завершат цикл Международной олимпиады курсантов в 2017 году состязания по информатике в филиале Военной академии материально-технического обеспечения в Пензе с 15 по 19 мая.