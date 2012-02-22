БРИКС – благородное дело

Страны БРИКС – значимые акторы на мировом рынке оружия. Среди них, безусловно, лидирует Россия, а наивысший уровень взаимодействия выстроен с Индией и Китаем. В 2014 году тогдашний гендиректор АО «Рособоронэкспорт» Анатолий Исайкин, говоря о взаимодействии в БРИКС, отмечал, что пока работа ведется напрямую с каждой страной, однако мыслятся и общие проекты с участием нескольких государств.

В последнее время наша страна приложила много усилий для того, чтобы избежать регресса в международных отношениях, опасного неуправляемым противостоянием, и упрочила свою репутацию гаранта глобальной стабильности. Это подтверждается и положением России в БРИКС. Мнение наших представителей довольно значительно, и объясняется это нацеленностью исключительно на взаимовыгодное партнерство с союзниками, которое находит продолжение и в политической сфере. Сегодня уже можно говорить о том, что организация стала коллективным глобальным игроком во всех сферах международных отношений. Страны БРИКС сотрудничают в борьбе с терроризмом, международным пиратством, наркобизнесом. К примеру, ситуация с безопасностью в Афганистане непосредственно касается трех крупнейших членов союза – Китая, Индии и России.

“ Россия предлагала ЮАР создать систему комплексной безопасности, основанную на опыте проведения Олимпиады в Сочи ”

Страны БРИКС – главные участники борьбы за укрепление международной безопасности, сокращение оружия массового уничтожения, установление жесткого контроля режима его нераспространения. Имеющийся военный потенциал дает широкие возможности для осуществления соответствующих инициатив.

По численности армий (включая резервистов) БРИКС превосходит США и страны ЕС (13 и 9 миллионов соответственно). Военные расходы стран БРИКС в 2016 году достигли почти 400 миллиардов долларов и составили 22 процента от мировых. Их рост за период с 2007 по 2016-й был в Китае 167 процентов, в России – 97 процентов, в Индии – 39 процентов, в Бразилии – 41 процент. Три страны-участницы имеют ядерное оружие (ЮАР им обладала, но добровольно отказалась). По числу ЯБЧ им принадлежит 51 процент мирового потенциала.

Рассмотрим ВТС России со странами БРИКС более подробно.

Индия – двигатель прогресса

Крупнейший партнер России по военно-техническому сотрудничеству на протяжении большей части постсоветского периода – Индия. В первой декаде XXI века ее доля в закупках вооружений только по линии Рособоронэкспорта составляла в среднем около 30 процентов, в отдельные годы достигая 42 процентов. Индия – главный покупатель истребителей Су-30МКИ, вертолетов семейства Ми-17, танков Т-90. Довольно значительное место во взаимном сотрудничестве занимают поставки военно-морских вооружений. Начиная с 2000-х Индия получила из России авианосец «Викрамадитья» (проект 11430), шесть фрегатов проекта 11356 (типа Talwar), одну дизель-электрическую подводную лодку проекта 08773, 45 палубных истребителей МиГ-29К/КУБ.

Следует отметить особенность поставок военно-морских вооружений в Индию – страна выступает весьма требовательным заказчиком, осознанно идя на технический и производственный риск, связанный с получением новейших систем. Нью-Дели намеренно закупал изделия, которые находятся на пределе российских технологических возможностей. Фактически нашим компаниям приходилось создавать новые и модернизированные образцы вооружений, которые не имели серийных аналогов в Советской и Российской армии. К ним можно отнести эскадренные миноносцы (сторожевые корабли проекта 61МЭ), фрегаты проекта 11356, ДЭПЛ проекта 08773, истребители МиГ-29К/КУБ, противолодочные самолеты Ил-38SD, модернизированные подводные лодки проекта 877ЭКМ, крылатые ракеты «Калибр»/Club и ряд других систем. Особым и в какой-то мере беспрецедентным примером сотрудничества является кооперация в области подводного флота между двумя странами. И как представляется, это было вызвано в первую очередь соображениями критерия «стоимость-эффективность».

С российским участием модернизируются ранее поставленные вооружения. Весьма крупной по мировым меркам выглядит программа переделки 63 истребителей МиГ-29 в вариант МиГ-29UPG. Россия после передачи заказчику первых шести самолетов, доработанных у нас, поставляет в Индию комплекты для модернизации. Активно велась модернизация как корабельного состава флота (в первую очередь ДЭПЛ проекта 877ЭКМ), так и самолетов и вертолетов морской авиации.

Стороны не останавливаются на достигнутом – 15 октября 2016 года в ходе визита в Индию Владимира Путина стороны подписали три межправительственных соглашения оборонно-промышленного характера: о поставках зенитных ракетных систем С-400 (пять дивизионов) и четырех фрегатов проекта 11356, о создании совместной компании по производству многоцелевых вертолетов Ка-226Т (изготовит 140 Ка-226Т, еще 60 будут переданы Россией в готовом виде). Также было подписано и давно обсуждавшееся соглашение о передаче Индии в лизинг многоцелевой атомной подводной лодки проекта 971 из состава ВМФ РФ. Во всех случаях соглашения еще должны быть формализованы в виде контрактов, что, видимо, и произойдет в 2017 году. Их оценочная суммарная стоимость – порядка 10,5 миллиарда долларов. Это может стать наивысшим достижением в двусторонних отношениях, а также крупнейшим оружейным контрактом в истории БРИКС.

Китай. Картина оружейным маслом

ВТС с КНР оценить довольно сложно в силу общей закрытости Пекина в области безопасности. Российские ответственные лица озвучивали лишь отрывочные сведения, которые, однако, позволяют составить общую картину. По состоянию на конец 2016 года оружейные контракты с КНР составили восемь миллиардов долларов или 16 процентов от общего портфеля отечественных спецэкспортеров. Весьма высокий показатель.

Китай на время перехватил у Индии эстафету в части закупки самых современных российских вооружений. В частности, в 2014 году приобрел зенитно-ракетную систему С-400 в количестве шести дивизионов на общую сумму три миллиарда долларов. Тем самым КНР стала первым зарубежным заказчиком этого комплекса. В 2015-м также впервые приобретены 24 истребителя Су-35. Этим контрактом стоимостью два миллиарда долларов была прервана пауза в покупке Китаем российских боевых самолетов нового производства, которая длилась почти 10 лет. В 2016-м Пекин продолжил приобретать самые современные российские образцы техники, заключив контракт на поставку трех вертолетов «Ансат» с гидромеханической трансмиссией, став первым экспортным заказчиком этой модификации.

Как и Индия, Китай является одним из крупнейших покупателей и эксплуатантов отечественной вертолетной техники. Наряду с машинами семейства Ми-17 Пекин охотно берет тяжелые Ми-26Т, а также Ка-32А11ВС. Особую нишу российского экспорта представляют закупаемые Китаем авиационные двигатели: АЛ-31Ф, РД-93 и Д-30КП-2. Причем поставки насчитывают десятки и даже сотни экземпляров.

В последние годы Китай стал играть новую роль в ВТС России. После событий 2014 года и введения западных санкций именно благодаря КНР удалось сохранить темпы реализации ряда программ в интересах российского Министерства обороны. Так, в случае с малыми ракетными кораблями (МРК) проекта 21631 замена немецким двигателям главного хода производства компании MTU была найдена в виде китайских аналогов. Компания Henan будет поставлять дизели для противодиверсионных катеров проекта 21980. Во всех случаях были заключены соответствующие контракты. Вероятно, имеет место закупка и иных китайских комплектующих, аналогов западной продукции.

Бразилия. Последствия иглотерапии

На сегодня Россия является довольно крупным поставщиком вооружений на рынок Бразилии. Более того, сотрудничество выглядит весьма перспективным.

Первая закупка Бразилией вооружения в России прошла в 1994 году. По контракту было поставлено 56 пусковых устройств и 112 ракет комплекса 9К38 «Игла». Закупки этого ПЗРК осуществлялись вплоть до 2014-го, Бразилии было передано не менее 150 пусковых установок «Иглы» и «Иглы-С» и несколько сотен ракет.

В 2008 году Рособоронэкспорт заключил с Бразилией контракт на 150 миллионов долларов на поставку ее ВВС 12 боевых вертолетов Ми-35М. Первые три машины отправлены в 2009-м, а следующие три – в июле 2010 года. В силу различных обстоятельств третью партию из трех машин заказчик получил только в августе 2012-го, а последнюю, четвертую после очередных нескольких откладываний – в ноябре 2014-го.

С 2013 года велись переговоры о закупке Бразилией трех батарей ЗРПК «Панцирь-С1» (18 боевых машин) по программе модернизации ПВО, однако из-за финансового кризиса в стране, разразившегося в 2015-м, сделка отсрочена. Но стороны рассчитывают на возобновление переговоров и финализацию контракта.

Долгое время в качестве одного из кандидатов на бразильском тендере по закупке истребителя (программа F-X и FX-2) фигурировал наш Су-35, однако еще на раннем этапе уступил предложениям западных конкурентов (Saab JAS 39 Gripen NG, Dassault Rafale и Boeing F/A-18E/F Super Hornet).

ЮАР готова к покупке безопасности

С ЮАР на сегодня самый низкий уровень военно-технического сотрудничества. В 90-х наши страны предпринимали попытки совместных проектов по модернизации систем вооружений, но до реализации дело не дошло. В 2000-х Россия была готова предложить южноафриканской стороне поставку продукции военного назначения с частичной локализацией ее производства, а также совместную разработку современных образцов ВВТ для вооруженных сил ЮАР. Не исключалась передача неназванных оборонных технологий. Имеется определенный потенциал создания на территории ЮАР сервисных центров.

В 2014 году Рособоронэкспорт провел первые переговоры в трехстороннем формате (Россия, Бразилия, ЮАР) о создании совместного продукта в сфере средств авиационного поражения, адаптированных под самолеты JAS-39 Gripen модификаций C/D и NG, которые закуплены ЮАР и Бразилией. Россия также предлагала ЮАР создать систему комплексной безопасности, основанную на опыте проведения Олимпиады-2014 в Сочи. Это концепция безопасного города с поставкой отдельных видов вооружения (легких бронированных автомобилей АМН 23114 «Тигр-М», ЗРПК «Панцирь-С», ПЗРК «Игла-С») и средств связи. Однако пока предложение не было формализовано. Известно, что ЮАР проявила интерес к закупке российского военно-транспортного самолета Ил-76МД-90А.

Проблемы и перспективы

На страны БРИКС приходится значительная доля российского оружейного экспорта, причем только на Индию и Китай в последние годы – порядка 30–40 процентов поставок. Это, впрочем, не исключает здоровой конкуренции на рынке, в первую очередь между Россией и КНР.

В этих условиях своевременна постановка вопроса о формировании общего видения военно-политического и военно-технического пространства в широком понимании. И эта работа ведется. Доказательство тому – прошедший в октябре 2016 года саммит стран БРИКС. Он проходил в индийском городе Гоа и впервые в истории этого объединения прошел под знаком политической повестки дня. В центре дискуссий оказались вопросы борьбы с международным терроризмом, урегулирования конфликта в Сирии и санкций против России, инициированных США и руководством Европейского союза.

Вместе с тем следует иметь в виду и определенные проблемы, существующие в БРИКС, которые могут оказать воздействие на ВТС между странами. Например, нуждаются в дополнительной проработке вопросы взаимоотношений членов организации с другими государствами, а также сохраняющие определенные противоречия, в частности, между Индией и Китаем. Негативным фактором остаются внутриполитические проблемы в Бразилии и ЮАР. Все это требует дополнительных усилий с тем, чтобы по максимуму убрать препятствия и одновременно сделать объединение более активным, единым не только в политических, но и в мировых экономических делах.

#Vikramaditya #АМН 23114 «Тигр-М» #JAS-39 Gripen #Су-35