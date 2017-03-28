Забитые имена-3

Борьба хрущевцев с оппонентами, предвидевшими последствия антисталинской истерии и разнузданного «реформаторства», ужесточалась по мере ухудшения социально-экономической ситуации в стране и открытых протестов трудящихся, например в Новочеркасске в 1962-м против антинародной политики.

Тому подтверждения – судьбы Матвея Кузьмича Шапошникова (1906–1994) и Ивана Филипповича Титкова (1912–1982) – известных советских военачальников, Героев Советского Союза. А репрессии в отношении Павла Анатольевича Судоплатова (1907–1996), известного советского разведчика, подтверждают, что наиболее жесткие меры применялись к деятелям сталинского периода, обладавшим информацией о том, каким образом дорвались до власти Хрущев со товарищи. Причем отставка «дорогого Никиты Сергеевича» никому из тех, кого с его подачи или ведома объявили антисоветчиками, пособниками врагов народа, не помогла.

Командарм под надзором

Фото: blogspot.com

М. К. Шапошников, участник Сталинградской битвы, с апреля 1943 года командовал 178-й танковой бригадой 40-й армии Воронежского фронта. Участвовал в Курской битве, в Белгородско-Харьковской наступательной операции, в освобождении от нацистов Киева и Центральной Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года «За образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками» полковнику Шапошникову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 2 июля 1944-го комкор стал генерал-майором танковых войск. Героический боевой путь завершил в Центральной Австрии в мае 1945-го, до этого отличившись в освобождении Латвии, в боях за Будапешт и в Западной Венгрии.

На Параде Победы 24 июня 1945 года на Красной площади генерал-майор Шапошников возглавлял сводный танковый батальон 3-го Украинского фронта.

В 1949-м окончил с отличием Высшую военную академию имени Ворошилова. С декабря 1950-го – начальник штаба 2-й гвардейской механизированной армии в Группе советских войск в Германии. А через два года – уже заместитель начальника Штаба бронетанковых и механизированных войск. Есть свидетельства, что Сталин интересовался карьерой генерала и поддерживал продвижение Матвея Кузьмича на высшие командные посты. Но отношение нового руководства СССР к Шапошникову оказалось иным. Его стали задвигать.

С января 1955 года Шапошников – первый замком 3-й механизированной армии, с мая 1956-го командовал 2-й гвардейской механизированной армией в Северо-Кавказском военном округе (СКВО). В мае 1960-го стал первым замкомом СКВО, но пробыл на этом посту только до известных событий в Новочеркасске в начале июня 1962 года.

“ При Хрущеве борьба с казнокрадством была приравнена к антисоветской деятельности ”

Шапошников отказался выполнить приказ командующего СКВО генерала И. А. Плиева двинуть подчиненные танки на демонстрантов, объяснив предельно конкретно: «Не вижу перед собой такого противника, которого следовало бы атаковать нашими танками. Выполнение приказа приведет к гибели тысяч людей». Более того: во избежание инцидентов Шапошников приказал мотострелкам разрядить автоматы и сдать боеприпасы.

Именно он предал гласности факты новочеркасской трагедии, рассылая информацию о ней за своей подписью советским военачальникам, писателям, в комитеты ВЛКСМ. По его мнению, события в Новочеркасске были «следствием все более пагубной социально-экономической политики Хрущева, а его шельмование Сталина – по сути шельмование тех, кто с этим именем победил фашизм».

Напомним, что такое же мнение публично высказывалось руководством КНР и Албании. В той ситуации – при стремительном ухудшении советско-китайских отношений – Шапошникова было легко обвинить в антисоветизме. Но его антихрущевская позиция стала известна в Пекине и Тиране, и потому с репрессиями против Матвея Кузьмича решили повременить.

Фактически он находился под домашним арестом до конца 1966 года, но в январе 1967-го – почти через три года после отставки Хрущева – Шапошникова исключили из партии и лишили воинского звания. А 26 августа 1967 года управление КГБ по Ростовской области возбудило уголовное дело по обвинению Шапошникова в антисоветской пропаганде на основании изъятых у него при обыске дневника, черновиков писем и проекта воззвания в связи с новочеркасским расстрелом. Защитой генерала стали скорее всего его известность и авторитет среди военных. Поэтому 23 декабря 1967 года дело было прекращено ввиду фронтовых заслуг Матвея Кузьмича. Но надзор за Шапошниковым, конечно, сохранялся. Реабилитировали его только в декабре 1988-го.

Из Минсредмаша в инфизкульт

Герой Советского Союза

Матвей Шапошников

Фото: usplt.ru Герой Советского Союза

Иван Титков

Фото: ostegaef.narod.ru

Схожая судьба у Ивана Филипповича Титкова. С октября 1942-го по июль 1944-го майор был командиром известной в Белоруссии партизанской бригады «Железняк». 1 января 1944 года за образцовое выполнение заданий в тылу врага и за особые заслуги в развитии партизанского движения в Белоруссии Титкову присвоено звание Героя Советского Союза. Он продолжал службу в армии до конца 1945-го, когда в звании полковника ушел в запас. С конца 40-х годов работал в структурах КГБ СССР.

Его мнение насчет хрущевской политики было аналогичным тому, что высказывал генерал Шапошников. Титков осуждал провоцирование известных событий в Венгрии, считая их «потворствованием антисоветизму лжереволюционеров, «обкаткой» новых действий Хрущева по дискредитации Сталина». В конце октября 1956-го Титков направил руководству КГБ СССР и в секретариат ЦК партии письмо, в котором обвинил адресатов «в вопиющей ошибочности их венгерской политики, приведшей к разгулу антисоветизма и чудовищным надругательствам над памятью Сталина. А ввод войск в Венгрию расширит венгерскую антисоветскую оппозицию, которая уйдет в подполье до часа Х».

В ноябре 1956-го его уволили из КГБ и лишили воинского звания, но пока без жестких репрессий. Власть нуждалась в административно-организаторских способностях Титкова, проявленных им в конце 40-х годов при осуществлении атомного проекта. Поэтому с 1958-го Титков по линии Минсредмаша СССР стал управляющим строительным спецтрестом в Гурьевской области Казахстана. Там в первую очередь на Мангышлакском полуострове создавались военно-промышленные объекты. Приход Титкова способствовал ускорению строительства. Но…

Иван Филиппович сообщал в вышестоящие инстанции, что в этой сфере и в целом в Гурьевской области процветает все большее разбазаривание бюджетных средств, в том числе и на постройку дач руководящим работникам. Отмечал и предрасположенность ряда чиновников области и Минсредмаша к липовой отчетности, и покрывательство злоупотреблений влиятельными чиновниками в Москве и Алма-Ате.

В 1959-м Титкова вызвали в Москву «для уточнений». Его принял Хрущев, пообещал разобраться с полученной информацией. Но на выходе из здания ЦК Титкова арестовали. Вскоре лишили звания Героя Советского Союза, закрытый суд в том же году приговорил к тюремному заключению на пять лет за антисоветскую деятельность.

На свободу он вышел раньше – в конце октября 1964 года в связи с отставкой Хрущева. В 1965-м реабилитирован с возвращением боевых наград и звания Героя Советского Союза. Но теперь его и близко не подпускали к каким-либо должностям. Иван Филиппович работал в… Смоленском институте физкультуры, в середине 70-х переехал в Минск, где и скончался в 1982 году.

40 лет без права реабилитации

Уровень ненависти хрущевской команды к авторитетным и, естественно, хорошо информированным работникам советских спецслужб как нельзя лучше показывает то, что произошло с кадровым советским разведчиком Павлом Анатольевичем Судоплатовым.

“ «Дорогой Никита Сергеевич» отбирал звание Героя так же легко, как присваивал ”

С 1942 года он возглавлял специальное (4-е) управление НКВД, основной задачей которого были диверсии и разведработа во вражеском тылу. В тот период Судоплатов обратился к руководству наркомата с просьбой вернуть на службу бывших сотрудников, уволенных или репрессированных. Он ручался за их честность и профессионализм. Просьба была удовлетворена, что существенно повысило эффективность работы разведорганов СССР.

В годы войны Судоплатов руководил секретными операциями, в том числе «Березино» и «Монастырь» (vpk-news.ru/articles/35728), по дезинформации гитлеровского командования с целью передислокации крупных соединений вермахта с тех участков фронта, где готовились мощные наступательные операции советских войск. Курировал деятельность легендарного Николая Кузнецова.

С 1944 года возглавлял в НКВД отдел «С», созданный для агентурного добывания и аналитической обработки информации о проводившихся за рубежом работах по атомному оружию. Его создание в СССР стало возможным во многом благодаря деятельности этого отдела и самого Судоплатова.

Павел Судоплатов в годы

войны возглавлял

специальное управление

НКВД и отдел «С»

Фото: google.com

В начале 1950 года его перевели в МГБ СССР, назначив руководителем Бюро № 1 по диверсионной работе за границей. США и НАТО готовили ядерную войну с Советским Союзом, потому требовалось оперативное диверсионное реагирование в случае, если начнутся боевые действия. Работа Судоплатова на данном посту была признана успешной, но вскоре после кончины Сталина судьба выдающегося советского разведчика повернулась в совершенно ином направлении.

В апреле 1953 года он был возвращен в систему МВД, где назначен начальником нового – разведывательно-диверсионного (9-го) отдела МВД СССР. Однако уже в конце августа «девятку» расформировали, а Судоплатов тогда же был арестован в собственном кабинете как «пособник врага народа Берии»…

Не исключено, что Павел Анатольевич обладал информацией о последних днях Сталина и соответственно о «соучастниках» его кончины. Потому и требовалось, что называется, «закрыть» Судоплатова – по крайней мере надежно его изолировать. Косвенным подтверждением такой версии служит то, что до сентября 1958 года его держали в Ленинградской психбольнице. Вероятно, Судоплатов в канун ареста или ранее мог проговориться о происшедшем на сталинской ближней даче в конце февраля – начале марта 1953-го. Потому решили «лечить». Но, видимо, не помогло. 12 сентября 1958 года Судоплатов был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к 15 годам заключения «за активное пособничество изменнику Родины Берия в подготовке государственного переворота, производство опытов над людьми, похищения и многочисленные убийства». Он не признал себя виновным, но его участь была предопределена.

Судоплатов отбывал наказание во Владимирской тюрьме, где ослеп на один глаз. После отставки Хрущева получил вторую группу инвалидности, но оставался в заключении весь срок – до 21 августа 1968 года. После освобождения Судоплатову разрешили проживать в Москве, однако его обращения в течение 20 с лишним лет в разные инстанции по поводу своей реабилитации не удовлетворялись вплоть до распада СССР. Только 10 января 1992 года постановлением Главной военной прокуратуры РФ разведчик был реабилитирован…

В жернова хрущевских репрессий попадали наиболее авторитетные и принципиальные деятели партии, правительства, Вооруженных Сил. Ни ранг, ни должность, ни былые заслуги не принимались во внимание, если «соратники» и «ученики» Сталина, разом отрекшиеся от него, чувствовали в человеке реальную или даже потенциальную опасность. Хрущевская политика предопределила и застой, и перестройку, и крах СССР.

Алексей Балиев,

политолог политолог

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