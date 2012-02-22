Пехота с лазерной накачкой

Биотехнологии, генная инженерия, создание искусственных органов не сделали человека защищеннее. Мы вступили в век оружия, основанного на новых физических принципах. Есть у нас собственные разработки и научные открытия в этой области? Готова ли Россия принять вызов?

“ «Скиф» был прототипом космического истребителя, способного сколь угодно долго находиться на орбите и предназначавшегося для уничтожения вражеских спутников ”

Последние десятилетия характеризуются ускорением научно-технического прогресса, что прямо влияет на создание таких видов ВВСТ, которые ставят под угрозу само существование человека как биологического вида.

Цивилизация начала осознавать, что ее может ждать. Беды, с которыми она столкнется завтра, пугают больше тех, что вероятны сегодня. Но несмотря на это, ведутся масштабные изыскания, направленные на создание оружия, которое в результате даже разового применения способно привести к массовому уничтожению людей.

В этой связи вполне логичны действия руководства России, направленные на укрепление обороноспособности до уровня, гарантирующего исчерпывающие ответные меры на агрессивные вызовы. Многие на Западе посчитали, что если мы в свое время остановили разработки передовых вооружений исходя из принципа гуманизма и снижения уровня военного противостояния, то уже неспособны возобновить их производство и безнадежно отстаем в создании систем, основанных на новых физических принципах.



Коллаж Андрея Седых

Эйфория, поразившая власти западных стран, уверовавших в свою безнаказанность и уповающих на то, что ответных мер не будет, опасна и может привести к массовой гибели народов. Россия, располагая мощным интеллектуальным потенциалом и передовой научной базой, способна в короткие сроки создать нетрадиционное оружие, основанное на новых физических принципах. В частности, направленной энергии, лучевое, электромагнитное, пучковое, инфразвуковое, радиочастотное, аннигиляционное. Последнее, например, может вовлечь в реакцию окружающий мир и по планете прокатится волна процессов деления и синтеза вещества, составляющего среду обитания биологических видов. Уместно сказать и об ОМП, основанном на новых физических принципах. Оно следствие создания аналогов ядерного оружия, при приведении которого в действие происходит выделение одного поражающего фактора: проникающей радиации, светового излучения, ударной волны, электромагнитного излучения, наведенной радиации.

В США давно работают над образцами, основанными на новых физических принципах, и некоторые виды уже приняты на вооружение.

Сломанный «Стилет»

В 60–70-е годы в СССР создавались нейтронные боеприпасы для артиллерии калибра 203 миллиметра и ракетных комплексов ПВО. В энергии взрыва 80 процентов составляли быстрые нейтроны. 20 процентов уходили в ударную волну и световое излучение. Боеприпас мощностью одна килотонна в радиусе до 2,5 километра наносил поражение живой силе противника, выводил из строя электронные приборы, создавал высокие уровни наведенной радиации. Но наиболее эффективным он был при срабатывании в верхних слоях атмосферы и космическом пространстве. Если при взрыве в воздухе поток быстрых нейтронов ослабевал в результате взаимодействия с окружающей средой, то в космосе, не встречая преград, нейтроны могут распространяться на большие расстояния и, беспрепятственно проникая в ядерные боеголовки, способны вызвать цепную реакцию без критической массы.



Коллаж Андрея Седых

Велись работы над созданием неядерных электромагнитных излучателей. Они уже много лет совершенствуются, но поскольку стихия этого оружия – высокотехнологичная война с широким применением электроники, ему приходится ждать своего часа.

Важным направлением разработок стало лучевое оружие. Его поражающее действие основано на использовании направленных импульсов электромагнитной энергии или концентрированного пучка элементарных частиц. Генерация лучевого эффекта производится комплектом устройств, получающих энергию от внешних источников.

Один из видов лучевого оружия – пучковое (ускорительное). Его поражающий элемент – высокоточный остронаправленный пучок электронов, протонов, нейтральных атомов водорода, разогнанных до больших скоростей. Объектами поражения могут быть искусственные спутники Земли, баллистические и крылатые ракеты различных типов, наземная боевая техника. Уязвимыми будут и электронные средства противника, не исключается возможность облучения живой силы.



Коллаж Андрея Седых

Другой вид пучкового оружия – лазеры. Это могут быть мощные квантовые генераторы в видимой, инфракрасной, ультрафиолетовой областях спектра. Поражающее действие достигается в результате нагревания до высоких температур объекта вплоть до его расплавления, а в отдельных случаях – и испарения, повреждения сверхчувствительных элементов, органов зрения, кожи. Действие лазерного луча отличается скрытостью (отсутствие внешних признаков в виде вспышек, дыма, звука), высокой точностью, практически мгновенным действием.

Начало создания лазерного оружия относится к 50-м годам. Уже тогда велись масштабные испытания приборов высокой мощности как средства непосредственного поражения целей в интересах стратегической противокосмической, противоракетной обороны. Тогда же в этой области проводись работы по программам «Терра» и «Омега». По мере углубления знаний физических свойств лазера открывались новые направления его использования в военной сфере.

Для испытаний автономной лазерной пушки

использовался танкер «Диксон»

Фото: vsevgallery.com

К примеру, в 60-х годах создали бластер для советских космонавтов, в 70-х – лазерную винтовку, предназначавшуюся для ослепления солдат, теплового поражения живой силы, выведения из строя оптических систем противника. Устройства на этом принципе получили широчайшее распространение в конце ХХ столетия – для локации, навигации, разведки, связи, в иных областях. Они заняли важное место в системах управления оружием и наведения на цель бомб, ракет, снарядов, других поражающих элементов. Огромные успехи лазерной техники создают условия для беспрецедентного развития новых технологий.

В советские годы отрабатывалось создание автономной лазерной пушки, проводились ее испытания в море – на танкере вспомогательного флота «Диксон». Есть сведения о проведении нескольких пробных стрельб по береговым объектам. После распада СССР судно отошло ВМС Украины и судьба его неизвестна. Можно предположить, что в США работы над созданием лазерной пушки морского базирования начались именно после перехода танкера под украинскую юрисдикцию.

В СССР работали и над созданием космического аппарата «Скиф», способного нести лазерную пушку и в достатке обеспечивать ее энергией. 80-тонный аппарат был прототипом космического истребителя, способного сколь угодно долго находиться на орбите и предназначавшегося для уничтожения спутников противника. Предыдущий образец типа «Полет» мог поразить только один космический объект и после этого самоликвидировался. Решением Горбачева программа была закрыта. «Скиф» вывели на орбиту ракетоносителем «Энергия» только для того, чтобы сбросить его оттуда для сожжения в плотных слоях атмосферы.

Фото: uscosmos.narod.ru

Следующим после «Скифа» оказался проект «Стилет». На нем собирались установить бортовой специальный комплекс (БСК) 1К11, разработанный в НПО «Астрофизика». Это вариант наземного комплекса «Стилет» – уже принятой на вооружение десятиствольной установки инфракрасных лазеров, работающих на длине волны 1,06 нанометра. Все эти разработки остановили на завершающей стадии НИОКР. Но насколько известно, документация цела, существующий задел при необходимости позволит в кратчайшие сроки довести лазеры этого типа до кондиции и внедрить в войска.

В Америке по программе ПРО создают мощные химические лазеры для размещения на самолетах «Боинг-747» и космических платформах. Кстати, в них применяются разработки, выполненные советскими учеными и переданные США в начале 90-х годов по указанию Ельцина.

В перспективе Сухопутные войска получат более совершенные лазеры, как носимые, так и возимые, с улучшенными боевыми характеристиками. Бластеры и винтовки станут компактнее. Кстати, они относятся к нелетальным средствам и делятся на импульсные и непрерывного действия.

Надо полагать, что для носимого лазерного оружия создадут рабочее тело по типу конденсатора, способного накапливать поглощенную энергию и поддерживать атомы рабочей среды на пороге инверсии, чтобы привести в действие механизм вынужденного излучения. Достаточно пропустить через рабочее тело ток, замкнув электрическую цепь нажатием кнопки. Фактически для каждого импульса будет свой патрон. Перезарядка лазера станет чисто технической, легко решаемой операцией. Кроме того, по идее будет исключен период накачки рабочего тела и не потребуется мощный источник питания.

Ослепляющее визирование

“ Система «Сжатие» в башне САУ «Мста-С» автоматически определяла положение бликующих объектов и подавляла их батареей лазеров ”

Возимые лазерные установки боевого применения разрабатываются и создаются давно. В начале 80-х в штаты дивизий были введены взводы визирования, оснащенные БМП-1 с лазерной аппаратурой АВ-1. Их основное предназначение – вывод из строя оптики, установленной на бронеобъектах и противотанковых комплексах противника, а также частичное ослепление операторов и наводчиков. В 1992 году на вооружение принята система «Сжатие», ее разместили в башне САУ «Мста-С». Этот лазерный комплекс автоматически определял положение бликующих объектов и подавлял их.

Массовое внедрение лазеров в боевые порядки подразделений и частей Сухопутных войск тормозится тем, что ББМ не оснащаются электрическими генераторами большой мощности. Традиционность мышления не позволяет сделать решительный шаг. Мы годами обкатываем компоновочную схему танка, но до сих пор нет вразумительного объяснения, для каких боевых задач в современных условиях создается столь дорогостоящая техника. Конечно, в обороне и огневой поддержке действующих впереди войск, в развитии наступления в глубине порядков противника та же «Армата» будет выглядеть достойно. Но надо еще и соразмерять возможности экономики Европы и нашей промышленности по выпуску боевой техники на восполнение потерь. Вывод простой: армии нужна машина, имеющая расширенный набор возимого вооружения, с автономным управлением каждого образца. Это позволит вести борьбу с несколькими бронеобъектами одновременно.

Фото: allzip.org

Вносились предложения создать танко-пехотный огневой комплекс (ТПОК), сочетающий возможности ОБТ и БМП. В него может быть встроен генератор мощностью 750 киловатт, что позволит в перспективе установить на боевую машину электромагнитную пушку и лазерную установку. У идеи найдутся критики. Пусть они предложат, как иначе массово внедрить в боевые порядки войск, находящихся в непосредственном соприкосновении с противником, лазерные установки. Применение ТПОК позволит помимо ослепления объекта «срезать» навесное оборудование с танка противника, нагревать места размещения топливных баков с целью вызвать возгорание горючего. С помощью лазера можно инициировать подрыв блоков динамической защиты.

А теперь представим роту, на вооружении которой по 10 танковых и электромагнитных пушек, лазерных установок, и прикинем боевой потенциал этого войскового подразделения. Так в каком направлении развиваться? Ответ очевиден.

Петр Черкашин,

экс-директор Научно-производственного центра исследовательских работ в военной области, полковник запаса экс-директор Научно-производственного центра исследовательских работ в военной области, полковник запаса

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