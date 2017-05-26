Атомные солдаты

Устав Всесоюзного комитета ветеранов подразделений особого риска Минюст СССР зарегистрировал 13 марта 1991 года. С тех пор произошло много событий. В обществе стали подзабывать об этой организации. Как сегодня живется ветеранам особого риска? На вопросы «ВПК» ответил председатель комитета, член Коллегии ФМБА Российской Федерации, капитан I ранга Александр Евсеев.

– Александр Сергеевич, давайте напомним читателям, что означает словосочетание «ветераны подразделений особого риска»?

“ Под флагом монетизации ветераны перестали получать льготы на проезд к месту оздоровления, бесплатно обеспечиваться санаторно-курортным лечением ”

– Термин впервые введен в 1990 году для обозначения частей и подразделений ВС СССР, органов МВД и КГБ, других формирований, личный состав и гражданский персонал которых непосредственно участвовали в испытаниях ядерного оружия (ЯО) и боевых радиоактивных веществ в трех средах, в подземных испытаниях ЯО, в ликвидации радиационных аварий на военных объектах. К ветеранам подразделений особого риска относятся и те, кто занимался сборкой ядерных зарядов. Представьте: до 31 декабря 1961 года это делалось вручную, что было сопряжено с огромным риском для жизни и здоровья, неизбежным облучением. Многие участвовали в захоронении радиоактивных веществ. Но самое удивительное – воздействие поражающих факторов ЯО никак не фиксировалось. Даже врачам запрещалось говорить об истинной причине заболевания человека, которое в связи с полученным облучением могло проявиться сразу или через 10, 20 и более лет.

– Что отличает этих людей? Почему об их подвигах долгое время ничего не было известно?

– Ветеранов подразделений особого риска отличают от остальных военнослужащих следующие обстоятельства:

данная на 25–40 лет или пожизненно подписка о сохранении военной и гостайны, не позволявшая не только рассказывать о специфике службы, но и делиться с врачами, близкими о причинах своих недугов;

воздействие малоизученных поражающих факторов ЯО – таких, как инфразвук, электромагнитный импульс (ЭМИ), сейсмика, световое и тепловое излучение, токсично-радиоактивные аэрозоли;

при проведении военных ядерных мероприятий с 1949 по 1990 год никак не фиксировался уровень радиационного облучения (воздействия).

О подвигах можно написать не одну книгу. Приведу всего два примера.

Нештатная ситуация на Семипалатинском полигоне, которая могла привести к серьезной катастрофе, гибели людей: во время полета Ту-16С отказал бортовой радиолокатор, устранить неисправность не удалось, несмотря на рекомендации с КП. И отбомбиться было небезопасно из-за плотной облачности. Руководитель испытаний принял решение произвести экстренную посадку с термоядерной бомбой на борту, хотя тогда еще не было досконально изучено, к чему это может привести. Благодаря мастерству командира и экипажа самолет аварийно сел. Майору Федору Головашко было присвоено звание Героя Советского Союза, а весь экипаж отмечен государственными наградами.

Второй пример мужества в экстремальной ситуации – ликвидация аварии на атомном ракетоносце проекта 658М К-19, прозванном моряками «Хиросимой». 4 июля 1961 года в походе произошла авария правого реактора. По приказу командира ПЛА для устранения последствий в реакторный отсек направили аварийные партии под командованием капитан-лейтенанта Юрия Повстьева и лейтенанта Бориса Корчилова. Они предотвратили катастрофу ценой жизни, получив смертельные дозы облучения. Могилы героев – на Красненьком кладбище Санкт-Петербурга.

– Какова, на ваш взгляд, роль подразделений особого риска в создании ядерного щита Отечества?

– Соединенные Штаты, применив в августе 1945-го ядерное оружие против Японии, считали, что стали монополистами в его создании. В конце того года президент США Трумэн заявил: «Хотим мы этого или не хотим, мы обязаны признать, что одержанная нами победа возложила на американский народ бремя ответственности за дальнейшее руководство миром…»



Коллаж Андрея Седых

Это подтолкнуло многие страны на путь разработки и создания ЯО. Угроза возникновения третьей мировой оказалась реальностью. Наша страна, несмотря на разруху, нашла силы и средства для создания ядерного щита, в чем большая заслуга ученых, специалистов различных профессий, военнослужащих, в том числе участников подразделений особого риска.

29 августа 1949 года, когда в СССР испытали первый ядерный заряд, монополия США на обладание ЯО закончилась. Этому, начиная с августа 1947-го, предшествовала большая подготовительная работа по созданию Семипалатинского полигона.

14 сентября 1954 года на Тоцком полигоне в Оренбургской области прошли войсковые учения с применением ядерного оружия. В них задействовали 45 тысяч военнослужащих, в том числе 6000 офицеров, генералов, адмиралов, маршалов, а также 600 танков и САУ, 520 орудий, 320 самолетов, около 1000 единиц инженерной техники, 6000 автомобилей. Кое-кто считает, что наше государство жестоко обошлись со своими солдатами. Сегодня, конечно, легко судить об этом. Но американцы в 1954 году провели восемь подобных учений, участники которых оставались на поверхности, не защищенные никакими укрытиями. В США вышла книга «Атомные солдаты» (Ice Hunt), где это подробно описывается. Наверняка появится и фильм. Увы, деятели нашей отечественной культуры ни разу не обратились к этой теме, возвышенно героической и предельно трагичной. В пику нам – фильм Кэтрин Бигелоу «К-19» с прекрасно воплощенным Харрисоном Фордом образом командира ПЛА Николая Затеева.

Мало кто знает, но начиная с гибели ПЛА К-8 в Бискайском заливе в 1970 году затонули еще четыре подводные лодки, а именно: ПЛАРК К-429 – в 1983-м, РПКСН К-219 – в 1986-м, ПЛА К-278 «Комсомолец» – в 1989-м и АПРК К-141 «Курск» – в 2000-м. Впоследствии К-429 и К-141 были подняты и утилизированы. В аварийной обстановке экипажи лодок действовали самоотверженно и заглушили ядерные реакторы ценой своих жизней, как это сделал Сергей Преминин, посмертно удостоенный звания Героя России.

Особо стоит вспомнить трагедию на ПЛА К-431 10 августа 1985 года, когда на судоремонтном заводе в бухте Чажма Приморского края производилась перезагрузка ядерного топлива. Из-за ошибок персонала береговой технической базы произошел взрыв реактора. Мгновенно погибли 10 человек, сотни получили огромные дозы радиации. В руководстве атомной промышленностью тогда должных выводов не сделали. Взрыв на К-431 стал предтечей катастрофы в Чернобыле.

Труд на полигонах всегда требовал усилий, самоотверженности, осознания гражданского долга. Судите сами: с 1949 по 1990 год в СССР провели 796 ядерных испытаний и взрывов в мирных целях, 457 – на Семипалатинском полигоне. Военные моряки на атомных субмаринах и надводных кораблях устранили последствия 511 радиационных аварий.

В ходе экспериментов было взорвано 969 ядерных устройств – порой на испытаниях использовали несколько зарядов. Как показал опыт, несмотря на достижения науки, современные материалы и технологии, к сожалению, не удается избежать аварий и катастроф, гибели личного состава.

Во время испытаний ЯО большое внимание уделялось изучению воздействия всех поражающих факторов на ВВТ, в том числе на корабли, подводные лодки, причальные и фортификационные сооружения и т. д. Накоплен большой опыт в сфере технической и медицинской защиты от воздействия поражающих факторов.

Главный итог нашей работы на полигонах – создание ядерного щита Отечества. Значение достигнутого ядерного баланса с США сегодня переоценить невозможно. Каким бы высокоточным оружием ни располагали наши «партнеры», сдерживающая роль ЯО незаменима.

– Как родилась ваша организация, что стало побудительным мотивом?

– Военные ядерщики, участвовавшие в испытаниях и исследованиях, уходят из жизни по возрасту с наличием тяжелейших недугов. Это в лучшем случае, в худшем – умирают молодыми, теряют семьи, возможность иметь детей, слепнут, постоянно борются с различными заболеваниями.



Искусcтвенный водоем на бывшей испытательной площадке «Балапан» (в переводе с казахского «цыпленок») представляет собой воронку от водородной бомбы мощностью 140 килотонн, подорванной 15 декабря 1965 года. Диаметр озера – 500 метров. Глубина от кромки воды до дна – 80 метров. Это был первый советский термоядерный взрыв в мирных целях

Инициатором создания организации, объединяющей участников испытаний ЯО, стал Владимир Яковлевич Бенцианов (http://vpk-news.ru/articles/6038), впоследствии – первый председатель комитета, принимавший участие в Тоцких войсковых учениях с применением ЯО. После окончания действия подписки о неразглашении он обратился к Горбачеву с просьбой решить вопрос о признании заслуг военных ядерщиков, их обследовании и получении медпомощи. У многих участников ядерных испытаний не было ни семьи, ни детей, а подчас и средств к существованию. 19 октября 1989 года Бенцианов выступил на Лентелевидении, и после эфира начали поступать письма от участников ядерных мероприятий из РСФСР, Украины, Белоруссии, Казахстана. Люди высказались за создание общественной организации. 10 мая 1990-го в Ленинградском командном артиллерийском училище состоялась учредительная конференция, на которой создали Комитет ветеранов подразделений особого риска и приняли устав. А уже 24 августа он был утвержден решением президиума Ленсовета, в 1991 году зарегистрирован союзным Минюстом, а после распада СССР Минюстом России. Сегодня нашим ветеранам гарантируются социальная поддержка, установленная законодательством РФ для лиц, принимавших непосредственное участие в действиях подразделений особого риска, поименованных в подпунктах пункта 1 постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 года № 2123-1. В соответствии с приказом № 354 министра обороны от 18 августа 2005 года (сегодня действует приказ № 590 от 22 сентября 2016 года) введены новый порядок и условия оформления удостоверений «Участник действий подразделений особого риска». Факт участия устанавливается Центральной комиссией Министерства обороны РФ.

– С получением этого важного документа проблемы ветеранов заканчиваются? С чем приходится сталкиваться при оформлении социальных льгот?

– Основная проблема – недостаточное медицинское обеспечение. Научно-лечебный центр Комитета ветеранов подразделений особого риска (НЛЦ КВПОР РФ) создан 2 февраля 1993 года в соответствии с правительственным постановлением № 806 от 21 октября 1992 года на базе городской больницы № 13 имени Красина в Санкт-Петербурге и являлся ее преемником. Мощность в 300 коек оказалась недостаточной, потребовалось проведение реконструкции НЛЦ. Но из-за отсутствия финансирования проектирование центра началось лишь в 2004 году. В 2008-м НЛЦ КВПОР РФ вошел в состав ФГУЗ «МСЧ № 144».



Советские и иностранные журналисты побывали на месте первого ядерного испытания, которое было проведено 29 августа 1949 года. Так выглядел эпицентр взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне

Распоряжением правительства РФ от 21 августа 2006 года № 1156-р врачебно-социальное обеспечение ветеранов подразделений особого риска возложено на Федеральное медико-биологическое агентство России. Функция по такому обслуживанию наших ветеранов была передана НЛЦ в составе МСЧ № 144. Однако в 2008-м наш госпиталь, как мы его называли, принял последнего пациента. Планы окончания реконструкции МСЧ № 144 в 2012 году так и остались втуне. Приказом Минздрава РФ МСЧ № 144 присоединена к клинической больнице № 122 имени Л. Г. Соколова, и только ветераны, живущие в Санкт-Петербурге, стали получать в ней помощь по ОМС. Высокотехнологичные процедуры проводятся по квотам, которых, естественно, не хватает. Многие, не дождавшись их, умирают.

Еще одна проблема, с которой приходится сталкиваться, – отказ некоторых лечебных учреждений в направлении ветеранов в Федеральный медицинский биофизический центр имени Бурназяна в Москве или в КБ № 122 в Санкт-Петербурге. Несмотря на заявление Минздрава о том, что участники подразделений особого риска в поликлиниках обслуживаются вне очереди, никто нигде не видел объявлений об этом. Не во всех регионах, в частности в Белгородской области, ветераны закреплены за аптекой, в которой могли бы брать лекарства бесплатно. Получить санаторно-курортное лечение по линии комитетов по социальной политике фактически невозможно.

До 2004 года в НЛЦ КВПОР РФ приезжали ветераны со всей страны, благо, имели право на бесплатный проезд до Санкт-Петербурга и обратно к месту жительства. Такой же льготой пользовались члены их семей, так как большинство проживали в зонах повышенного радиоактивного загрязнения. Однако под флагом монетизации многие пункты, меры социальной поддержки из постановления правительства (от 27.12.1991 года № 2123-1) исключили. Ветераны, кроме инвалидов, перестали получать льготы на проезд к месту оздоровления, обеспечиваться санаторно-курортным лечением бесплатно, как и проездом на общественном транспорте. Я, приезжая в Москву в командировку, на транспорт трачу по 200 рублей в день.

– Что делается для закрепления статуса ветеранов подразделений особого риска на уровне Министерства обороны, правительства?

– Наших ветеранов вместе с членами семей, потерявших кормильца, около 32 тысяч. В 65 субъектах РФ созданы и действуют региональные отделения КВПОР РФ. Самые крупные в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области – около шести тысяч. С возвращением Крыма в состав России под нашу юрисдикцию вернулись около 200 ветеранов, проживающих в Севастополе. Наиболее активно действуют региональные отделения в Белгородской, Ивановской, Кемеровской, Оренбургской, Рязанской областях, республиках Башкортостан, Марий Эл, Удмуртии, в Краснодарском крае. Почти везде, где работают региональные организации, их руководители тесно взаимодействуют с руководством городов и республик, проводят встречи по случаю памятных дат с вручением наград Минобороны. За последние три года более 450 ветеранам вручены медали МО РФ. Осенью 2015-го на Поклонной горе в московском парке Победы установлен закладной камень памятника жертвам радиационных катастроф и ветеранам подразделений особого риска. Идет сбор средств на его создание. Все это положительные примеры. Но сталкиваемся и с чиновничьим равнодушием. Еще в 2000 году Владимир Яковлевич Бенцианов убедил депутатов Госдумы обратиться к президенту с просьбой об объявлении 29 августа, когда был взорван 1-й ядерный заряд в СССР и прекратилась монополия США на ЯО, Днем ветеранов подразделений особого риска РФ. Однако ответа не дождались.

В 2015-м Минобороны инициировало новое обращение к президенту РФ. Документ прошел долгий путь согласования со всеми силовыми ведомствами, Минюстом, РАН, но не был поддержан в администрации президента РФ (письмо от 27 мая 2016 года № А6-6500). Наши ветераны остаются без своего памятного дня, хотя работники военных комиссариатов и миграционной службы, нотариусы, юристы, судебные приставы, библиотекари, писатели, реставраторы, студенты такой день имеют.

В августе и сентябре будет отмечаться 70 лет со дня основания Семипалатинского полигона и образования 12-го Главного управления Минобороны. В военном ведомстве запланированы мероприятия, приуроченные к этим датам. В парке «Патриот» откроется павильон, посвященный испытаниям ядерного оружия и военным ядерщикам, пройдут встречи руководства МО РФ с ветеранами, будут вручены награды. Это, надеюсь, поможет еще раз привлечь внимание общественности к людям, ценой своего здоровья, а подчас и жизни защитивших страну от третьей мировой войны.

#фаличеволег