Время беречь патроны

Пороховые заводы пошли прахом
Олег Фаличев

Залпы по террористам в Сирии обескровили наши арсеналы, по некоторым оценкам, почти на 40 процентов. И нет возможности быстро их пополнить.

Обеспечение Российской армии всецело зависит от состояния ОПК, в котором важнейшую роль играет специальная химия: разработка и производство взрывчатых веществ (ВВ), порохов, твердых ракетных топлив. А на этом фронте о победах даже не вспоминают.

Градообразующее предприятие Бийска могло бы стать флагманом отечественной спецхимии, но его уникальное оборудование сдано в металлолом, конструкторская документация уничтожена

Спецхимия развивается в направлении повышения энергетики порохов, что предъявляет новые требования к производственным процессам. 35 стран, в том числе Россия, владеют такими технологиями, хотя и в разной степени. В их основе – сотни конструкций твердотопливных зарядов и рецептур, десятки техпроцессов, научно-исследовательская и проектная база.

В США периодически выпускаются и направляются в сенат обзорные документы «О состоянии спецхимии». Динамика производства различных видов продукции впечатляет. У нас же – рост аварийных случаев, разобщенность и отсутствие единого управления отраслью, старение коллективов, упущения в подготовке химиков-синтетиков, технологов, специалистов по оценке взрывчатых свойств, испытателей. В итоге – дефицит или даже прекращение выпуска ряда стратегических компонентов.

Научная база спецхимии в США сосредоточена в государственных учреждениях: Ливерморская, Аргоннская, Лос-Аламосская национальные лаборатории, исследовательский центр в Чайна Лейк. В 80-е годы там насчитывалось 26 заводов, производящих пороха, твердые ракетные топлива и ВВ. Часть производств принадлежит Минобороны. К настоящему времени произошло слияние ряда предприятий в две ведущие компании: «Аэроджет-Дженерал» и АТК, объединившую производства фирм «Тиокол», «Геркулес», «Пратт энд Уитни». Это вызвано необходимостью создания единой системы пожаро- и взрывозащиты, управления и обеспечения дублирующих мощностей.

Европейское оборонное агентство (ЕDA) также объединяет усилия специалистов-химиков многих стран, организует и финансирует совместные работы по созданию высокоэнергетических компонентов. В исследованиях участвуют Германия, Италия, Норвегия, Португалия, Финляндия, Франция, Чехия, Швеция. Образовано объединение в области спецхимии Eurenco, разработаны стандарты НАТО для оценки продукции. Все это позволяет работать по единым методикам и стандартам, обеспечивать взаимные поставки вооружения, вести инжиниринг основных технологических процессов. А что у нас?

Утраченные пороховницы

После Великой Отечественной в стране были созданы отраслевые институты и производства в области спецхимии, расширено вузовское, среднетехническое и профессиональное образование. Это дало результаты. К началу перестройки наука и промышленность порохов, твердых ракетных топлив были сконцентрированы в трех географических поясах.

Время беречь патроны
Над Казанским пороховым заводом ависла угроза передислокации в Менделеевск. Фото: РИА НОВОСТИ

Центральный включал такие отраслевые институты и КБ, как ЦНИИХМ, «Союзпромниипроект», ЦНКБ (Москва); НПО «Союз» (Дзержинский); СКТБ (Алексин), а также предприятия: «Комбинат Каменский» (Каменск-Шахтинский), «Завод им. Морозова» (Ленинградская область), «Химкомбинат им. Косякова» (Рошаль), Тамбовский пороховой завод (Котовск), «Алексинский химкомбинат» (Алексин). В них были собраны базовые технологические процессы спецхимии.

Уральский пояс: отраслевые институты и КБ, НИИ полимерных материалов (Пермь), Казанский НИИ химических продуктов, «Союзхимпроект» (Казань), Пермский и Казанский пороховые заводы, соликамский завод «Урал», стерлитамакский пороховой завод «Авангард», Режский химзавод (Свердловская область), «Коммунар» (Куйбышев).

Сибирско-Алтайский пояс: отраслевые институты и КБ, НПО «Алтай» (Бийск), Бийский химкомбинат, завод «Прогресс» (Кемерово), химкомбинат «Енисей» (Красноярск), завод «Анозит» (Новосибирская область).

Функционировала целая система производств и научных учреждений пороховой отрасли. Не было только Дальневосточного порохового пояса, но к этому еще придется вернуться после окончания строительства космодрома Восточный и создания твердотопливных ускорителей для сверхтяжелых носителей. Система подготовки и назначения руководящих кадров как в профильном министерстве, так и на предприятиях была весьма эффективной. В ее основе лежали профессиональные и патриотические качества руководителя, национальная идея опережающего развития. Но с конца 80-х пороховая промышленность вошла в штопор.

Отраслевые институты частично изменили форму собственности, были разобщены, лишены единого руководства, потеряли часть персонала и оснащения. ЦНИИХМ – головной пороховой институт – сменил профиль и передан в Министерство обороны. НИИПМ, «Союзпромниипроект», ЦНКБ вошли в состав госкорпорации «Российские технологии» (ныне Ростех). ФНПЦ «Алтай» влился в Московский институт теплотехники. ФКП «Казанский ГНИИ химических продуктов» и ФГУП «ФЦДТ «Союз», напротив, остались в ведении Минпромторга РФ. Далеко не всегда эти переподчинения оказывались эффективны, о чем можно судить по производству порохов.

Время беречь патроны

«Чиновники тогда не подумали и о будущем отраслевой науки, – считает ответственный секретарь комитета Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил Рашид Усманов. – Хотя еще в конце ХIХ столетия Дмитрий Менделеев в докладе министру Петру Ванновскому писал: «Связать еще крепче, чем ныне, военную науку, промышленность, государство и его воинскую силу легче при помощи бездымного пороха и в этой связке устрашатся русские враги. Разрушить ее естественность им невозможно, рано или поздно она выразится явно. Бездымный порох – такой вид порохов, который составляет новое звено между могуществом стран и научным их развитием. По этой причине, принадлежа к числу ратников русской науки, я на склоне лет и сил не осмелился отказаться от разбора задач бездымного пороха».

Великий ученый умел заглянуть далеко вперед. В 2015 году в президентском послании Владимир Путин обратился к наследию Менделеева, процитировав: «Разрозненных нас уничтожат, наша сила в единстве и в воинстве, в благодушной семейственности и в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия».

Но нашим чиновникам до Менделеева далеко. Это хорошо видно по плачевной судьбе пороховых заводов. Наибольшему разрушению подвергся Сибирско-Алтайский пояс. Там был приватизирован, обанкрочен и ликвидирован Бийский химкомбинат – один из последних гигантов отрасли (баллиститные пороха, смесевые твердые ракетные топлива). Он изготавливал самые крупные ТТРД (до 55 тонн), производил артиллерийские пороха и твердотопливные заряды. Градообразующее предприятие Бийска в связке с ФНПЦ «Алтай» могло бы стать флагманом отечественной спецхимии, но его уникальное оборудование демонтировано, разрезано и сдано в металлолом, конструкторская и технологическая документация уничтожена. Разрушено производство уникального компонента для твердых ракетных топлив, что, к слову, так и не получило правовой оценки.

У многих других предприятий судьба не лучше. Приказало долго жить производство пироксилиновых порохов и смесевых твердых ракетных топлив на кемеровском заводе «Прогресс». Спасти удалось лишь технологическую оснастку для ЗРС С-300 ПМ, РСЗО «Смерч», ЗРК «Бук», некоторое другое оборудование. Прекращено изготовление баллиститных порохов и твердых ракетных топлив на красноярском химкомбинате «Енисей». Вместе с ними, естественно, потеряна большая группа квалифицированных специалистов.

Уральский пороховой пояс пострадал меньше, но разрушительный процесс коснулся и его. Был ликвидирован Режский химзавод (производство баллиститных порохов), причем варварским способом – сдачей в металлолом. Пермский пороховой завод утратил ряд производственных участков. «За несколько последних лет сдано в металлолом свыше 1200 тонн уникального оборудования из нержавеющей стали, некоторые здания превратились в руины, – делится болью доктор технических наук, профессор, лауреат премии правительства РФ, ветеран ОПК Геннадий Куценко. – При Миргородском, последнем гендиректоре, ликвидировано современное производство «Промышленные взрывчатые вещества», уволены более 500 работников, оборудование сдано в аренду. Численность персонала сократилась втрое – до четырех тысяч человек. За девять лет сменилось девять директоров, в отношении трех из них возбуждены уголовные дела, двоих лишили допуска к гостайне».

До перестройки в Перми существовало Научно-производственное объединение им. С. М. Кирова, включавшее пороховой завод и НИИПМ, которое было самым продуктивным по перспективным разработкам. Сейчас предприятия разобщены. Генеральные директора порой не находят общего языка, ибо их квалификация далеко не всегда позволяет обсуждать проблемы производства порохов. К чему приводит непрофессионализм при назначении должностных лиц, не владеющих соответствующими знаниями, хорошо видно на примере некоторых заводов. Неудивительно, что кредиторская задолженность ФКП «Пермский пороховой завод» еще полгода назад, по данным наших экспертов, составляла около двух миллиардов рублей. И на данный момент положение не улучшилось.

Остатки былой мощности

Может, есть предприятия, где не все так плохо? Увы, факты говорят об обратном.

Время беречь патроны
Фото: google.com

ФКП «Стерлитамакский пороховой завод» в лихие годы потеряло гособоронзаказ, выведены из строя производство нитроэфиров, коллоксилина. Предприятие может работать только на привозной пороховой крошке, хотя и участвует в выполнении ФЦП. Будущее завода туманно.

ФКП «Казанский пороховой завод» специализируется на выпуске пироксилиновых порохов, нормально оснащено, имеет сборочное производство артиллерийского выстрела, но над предприятием уже давно висит угроза передислокации в Менделеевск, что в существующих экономических условиях крайне проблематично.

АО «Соликамский завод «Урал», производитель артиллерийских, минометных и сферических порохов, подвергся жестким реформам, попав в Ростех. Снятие войсковой охраны, замена генерального директора привели к уничтожению производства сферических порохов, разукомплектованию участка прессования, потере специалистов. Завод не включен ни в одну ФЦП. Делается попытка восстановить производство, используя средства АО «НИИПМ». Впервые в практике его гендиректор одновременно назначен руководить заводом «Урал». В нарушение Трудового кодекса РФ двойные должности занимают и ряд заместителей. В оборонной практике это прецедент.

ФКП «Анозит» – единственный производитель в РФ перхлората аммония, входящего в число основных компонентов смесевых твердых ракетных топлив, работает в условия нестабильного заказа, что сильно влияет на финансовое положение, так как производство достаточно энергоемко и требует постоянной модернизации.

ФКП «Комбинат Каменский» в неплохом финансовом положении и выполняет ГОЗ по ряду важнейших номенклатур. Однако предприятие потеряло мощности по баллиститным порохам и твердым ракетным топливам. Требуется восстановление нитроузла, кислотного хозяйства, а также подготовка кадров по этому профилю.

ФГУП «Завод им. Морозова» – самое небольшое по численности предприятие, перерабатывающее смесевое твердое топливо. В свое время оно подверглось банкротству, но уцелело благодаря разделению. Ныне находится в тяжелом финансовом положении, выпуская при этом уникальные номенклатуры, для производства которых не имеется дублирующих предприятий.

ФКП «Тамбовский пороховой завод», специализирующееся на выпуске пироксилиновых порохов и сгорающих гильз, также пребывает в сложном финансовом положении. В 2016-м из-за нарушений техники безопасности случилось несколько ЧП, в том числе с гибелью людей.

От Сибирско-Алтайского пояса остался только ФНЦП «Алтай» – отраслевой институт с небольшим опытным производством смесевых твердых ракетных топлив, являющийся единственным изготовителем динамита для угледобычи.

Как видим, ни одно из названных пороховых предприятий, мягко говоря, не может похвастать прежними мощностями. В том числе и потому, что на том этапе Министерство промышленности и торговли РФ не было заинтересовано в их сохранении. Предприятия передавались во вновь создаваемые корпорации или приводились к банкротству, солидарны в оценке положения дел Куценко и Усманов. Но главное – не были сформулированы основные задачи и стратегия развития спецхимии. Большую роль в тот период играла входившая в состав министерства Главная инспекция взрывоопасных производств, выполнявшая надзорные функции на предприятиях спецхимии. Но однажды кто-то решил ликвидировать этот весьма эффективный орган.

Пороховое производство требует использования многопрофильных специалистов – от конструирования зарядов и оборудования, разработки химической технологии, проектирования и создания производств до стендовых испытаний. В СССР этот вопрос решался распределением окончивших вузы, техникумы, профессиональные учебные заведения. На пороховых предприятиях лежала ответственность обеспечения жильем, детскими дошкольными учреждениями, социальными благами. Сейчас эта система ликвидирована.

В какой-то мере специалистами обеспечены казанские, пермские и бийское предприятия, а также расположенные вблизи Москвы и Санкт-Петербурга. Однако интерес молодежи к профессии резко упал, а намечающееся сокращение льгот (за особые условия труда, режимность) ведет к дальнейшей деградации отрасли.

Призыв в инженеры

В Совете Федерации состоялся «круглый стол» «Инженерное дело – основа развития России». Обеспокоенные профессионалы и ветераны отрасли направили тревожные письма и предложения в Военно-промышленную комиссию. Но это пока не дает результатов.

В стране сегодня миллионы человек имеют дипломы о высшем инженерном образовании, но только 500 тысяч заняты в проектно-изыскательском и конструкторском производстве. У нас избыточное количество людей с дипломами технических вузов, часто купленными, а профессионалов критически не хватает. При этом социальный статус российского инженера чрезвычайно низок.

Проект федерального закона «Об инженерной (инжиниринговой) деятельности» предлагает ввести в правовое поле основополагающие определения и документы. Новый ФЗ должен содержать такие основные понятия и определения, как профессиональный инженер, инженер-интерн, инженерная и инжиниринговая деятельность. Он, хочется надеяться, определит и закрепит права осуществляющих ее физических лиц, их обязанности и ответственность. Пока же, к сожалению, по России бродит призрак непрофессионализма, а директорские места на промышленных предприятиях занимают социологи, политологи, юристы.

Особого обсуждения требует выполнение федеральных целевых программ. Мнение, будто они позволят создать новый облик предприятий спецхимии, глубоко ошибочен, так как отраслевые институты слабо ориентированы на инжиниринговые проекты. Абсолютно не учитывается факт, что любое производство, подвергающееся реконструкции, должно иметь здание-дублер, чтобы не задерживать выполнение ГОЗ. Но состояние промбазы пороховых заводов, испытательных комплексов плачевно.

Для выполнения ФЦП необходимо грамотное техническое задание, включающее виды перспективных номенклатур, объемы выпуска, планируемые технико-экономические показатели. Задача оказалась не под силу Минпромторгу РФ, а единственный проектный отраслевой институт спецхимии подвергся принудительной приватизации и вошел в состав ГК «Ростех». Однако чиновники не забыли ввести своеобразный оброк на подшефные предприятия в виде 25 процентов отчислений чистой прибыли на счета госкорпораций, который в 2016 году еще возрос. Какое производство выживет в таких условиях?

Оборонные заводы выставляются на продажу, продолжается их ликвидация. При этом военно-политическая обстановка в мире лучше не становится. Пока не поздно, необходимо разобраться, какая нам нужна пороховая промышленность, как сохранить и пополнить ее кадровый потенциал, когда прекратится экспансия временщиков-руководителей на предприятия. Но первым делом принять следующие меры:

1. Минпромторгу РФ совместно с госкорпорациями провести анализ состояния отраслевых институтов и пороховых предприятий с оценкой возможностей, разработкой программ их сохранения и развития, отчетами перед правительством, Госдумой, Советом Федерации.

2. Минобороны и Минпромторгу РФ провести оценку состояния боекомплекта вооружений с учетом служебной пригодности, необходимости утилизации и пополнения арсеналов с выдачей технического задания предприятиям спецхимии и перспективой возобновления объемов выпуска по годам.

3. Правительству РФ упорядочить взаимоотношения между министерствами и госкорпорациями, освободив предприятия от перечисления чистой прибыли на счета последних.

4. Принять меры по ликвидации разобщенности отраслевых институтов и пороховых предприятий вплоть до национализации, обеспечить единое руководство и стратегию развития.

5. В состав конкурсных комиссий по выборам генеральных директоров ввести представителей рабочих коллективов и профсоюзных организаций, привлекать для этого ведущих специалистов отрасли и экспертов.

6. Рекомендовать Минпромторгу РФ разработать инжиниринговые проекты технологических процессов спецхимии при выполнении ФЦП, назначить изготовителей специального оборудования, систем управления.

7. Внести предложения по стимулированию подготовки инженерных кадров для предприятий спецхимии.

8. Совету Федерации провести обсуждение состояния спецхимии с приглашением представителей с мест, добиться разработки законодательных документов по развитию и сохранению отрасли.

9. При смене и назначении директорского корпуса придерживаться кандидатур, включенных в резерв предприятия.

10. Минпромторгу РФ совместно с Минобороны определить стратегию развития пороховой отрасли на пять лет и с перспективой на десять и более.

На карту поставлена обороноспособность страны. Мало кому известно, но в Великую Отечественную, например, у нас не было построено или эвакуировано ни одного порохового завода, что красноречиво говорит о чрезвычайной сложности, уникальности данного производства. Если не принять меры, Российская армия уже в ближайшее время останется без боеприпасов, танки, корабли, самолеты и вертолеты превратятся в обычное средство передвижения.

Олег Фаличев

#Олег Фаличев #Петр Ванновский #Lawrence Livermore National Laboratory #Argonne National Laboratory #Los Alamos National Laboratory #China Lake Naval Research Facility #Aerojet-General #Alliant Techsystems #Thiokol #твердотопливные ракетные двигатели #производство пороха #Минпромторг

Опубликовано в выпуске № 19 (683) за 24 мая 2017 года

Нравится

Loading...
Комментарии
Ибо, 15:23, 23 мая, 2017
Поздно! Только на подготовку кадров и научных школ уйдёт лет сорок.
юрий, 21:56, 23 мая, 2017
Ну и куда все это время смотрело и продолжает смотреть наше страшное ФСБ во главе с Главным ФСБшником?
Андрей Андреевич, 03:32, 24 мая, 2017
Повторяем Снарядный голод Первой мировой войны- когда войну продули из за дефицита патронов и снарядов
Игорь , 09:28, 24 мая, 2017
неверю в эти слезы...Шойгу и Рогозин.из правельного материала сделаны.а хранить старые боеприпасы...себе дороже...
Гость, 12:17, 24 мая, 2017
М..да
анатолий, 12:59, 24 мая, 2017
Игорю. Не будь дитём. Дом за один день не построишь,только что-то наподобии хибары.
Сергей, 14:41, 24 мая, 2017
Статья для "партнёров")), чтоб успокоились))
Павел, 17:30, 24 мая, 2017
То, что вывезли из Германии в 1945 году закончилось (и технологии и оборудование и идеи), а сами создать новое неспособны, вот и результат.
скептик, 20:33, 24 мая, 2017
Разве главной задачей А.Чубайса с Гайдаром не являлось стремление как можно быстрее развалить СССР, его социум, промышленность,- что утверждал во всеуслышанье сам А.Чубайс. Дружки при А.Чубайсе только обогатиться стремились (Абрамовичи, Березовские, Гусинские и тд.) и что то создавать, кроме труб для кражи природных богатств, ничего даже не помышляли. Далее ставленник Е.Сердюков целенаправленно уничтожил офицерский кадровый корпус, как и всю СА СССР, - всё делалось в одном направлении,- развалить офицерский корпус СА, как последний патриотичный оплот государственности и мешающий далее разворовывать государство. Так что удивляться состоянию на сегодня всей экономики государства, тут не только пороха не хватает...
Солониковед , 21:40, 24 мая, 2017
Куда смотрит кровавя гэбня? Что за вопрос, гоняется за навальным, присматривает за террористом номер-1 Квачковым, душит свободу творчества, а как же! Ведь посадить мебельщика, горбача, толяна или скажем разрушителей спецхимии, это очень сложно! Пока они за террористами гоняются, враги народа вынесли в утиль обороноспособность... хотя нет, кое что оставили. Уря! Через пять лет, полетит реинкарнированный белый лебедь, как раз тогда, когда он никому не будет нужен. А вообще странно, такая хорошая статья, а патриотического воя, о вставании и обретении, совершенно не слышно.
Ильдус, 22:19, 24 мая, 2017
Автор пишет: "Впервые в практике его гендиректор одновременно назначен руководить заводом «Урал». В нарушение Трудового кодекса РФ двойные должности занимают и ряд заместителей. В оборонной практике это прецедент". --- К сожалению это уже давно НЕ прецедент. Можно набрать в поисковике: "АО МНПК Авионика" (mnpk) и в разделе "О компании" посмотреть руководство, а затем набрать в поисковике "АО ЭЛАРА" (elara) и в разделе "О компании" посмотреть руководство – увидите одного и того же гендиректора.
Несомненко, 00:39, 25 мая, 2017
Предлагаю переделать все пушки на пневматику.
Гость, 03:46, 25 мая, 2017
Это о чём говорит: 1.Капиталистическая система не эффективная напрочь.2.Правительство в России, как его не защищай-- само в глубоком кризисе, высевает и порождает чахлые всходы не говоря о урожае. Что ещё должно случиться в России если война (1939 -1946годы ни чему не учит, а только одна сплошная болтология.3. Почему ни верхняя ни нижняя палаты не о заботелись. Провалы в внутренней политике на лицо и говорят уже об этом открыто, а воз и ныне там.Когда случится что то серьёое многие слиняют за границу, а народ снова титаническими усилиями будет преодолевать безалаберность и преступную халатность, а может и сознательную, как с гражданской авиацией. Ведь до сих пор не обнародаван анализ в причине и кто виновен. Так и сдесь... КТО ВИНОВЕН... МЫ?
Валерий Сергеевич, 03:53, 25 мая, 2017
Как всегда Вы не напечатаете, что прежде, только что напечатал просто трусы. КАКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО такие и дела в экономике. Перевелись у нас РУКОВОДИТЕЛИ.
Борис , 06:09, 25 мая, 2017
Учитывая засилье либерастов на всех уровнях,вполне возможно.
Ник, 07:49, 25 мая, 2017
А кто будет давать правовую оценку, если правительство недееспособно, вообще-то оно чужое для страны, президент, как гарант, к экономике никак не причастен, как-то руки не прилипают к этому направлению. Власть способно только на простые арифметические действия: отнять и разделить. Почему-то сильно ругаем Украину (я поддерживаю ЛДНР), но она идет по стопам России: воровство, разгром экономики, закрытие производств, может только с некоторым опозданием, а так нос в нос с планами разрушения. И что, кто-то из нынешней власти будет баллотироваться в президенты? Путин? Но он в вопросах экономики не копенгаген, не способен сплотить ни народ, ни экономику на эффективное развитие России, а о других вообще нет никаких вопросов- предательская клика, способная на воровство, беспечность. Вот и приходится верить Навальному, правда убедительных фактов, что Медведев не вор- нет. Таким образом в правительстве засели воры , бестолочи, бездельники и предатели- являются убедительным доказательством. Каким могучим был СССР, не могут разграбить за четверть века ни экономически (правда конец близок), ни морально. А существующим клеркам некому сказать- пошли вон из страны!!! Спасибо автору за правду о разрушении страны, порох- это гибель государства!
ja, 07:58, 25 мая, 2017
если у правительства в голове кроме прихватизации и облапошивания населения ничего нет ,о чем может идти речь ,все эти громогласные заявления о мощи российского оружия -блеф ,а стратегия рассчитана на шапкозакидательство и тому пример самого близкого прошлого ........
Ник, 08:04, 25 мая, 2017
В дополнение. А сколько боеприпасов было уничтодено "героем россии" сердюковым под руководством гаранта конституции? Сколько уничтожено жизней солдат при уничтожении боеприпасов, загажено территорий, сколько стекол было разбито при взрывах, сколько ценных цветных металлов, тротила было сговнякано. Солдаты и офицеры запаса скрипели зубами от такой хищнической операции, все это можно было сохранить, но ... Капитализм в стране находится на стадии самоуничтожения. Интересно, сколько баксов получили такие предатели за разграбление обороноспособности страны. У меня для Путина есть лакмусовая "бумажка"- Чубайс. Как только он пошлет его в северные круто охраняемые зоны в качестве зэка, вот тогда что- то от Путина в вопросах экономики можно ожидать.
Владимир Шибаев, 08:20, 25 мая, 2017
В статье ничего не сказано про сырьё для производства порохов. Одним из компанентов является хлопковая целлюлоза. Из неё получаеся лучшие пороха и ракетное топливо. в СССР были два завода в Бийске и Нижнем Новгороде. На месте Нижегородского завода "Октябрь" стоит торговый центр и мелкие "мануфактуры" и лавочки.
Гость, 08:41, 25 мая, 2017
что за бред ???
Вася, 08:54, 25 мая, 2017
Сегодня они "делятся болью", а вчера сами подписывали документы о сдаче оборудования в чермет.........
Доктор БХ, 09:24, 25 мая, 2017
Тому, кто эту статью придумал, надо в голову гвоздь забить. Если закончатся патроны - генералы раздадут всем сапёрные лопатки!
Леонид, 09:30, 25 мая, 2017
Опять диванные спецы по кличке "всё пропало". Хоть раз на окружном арсенале были? "по некоторым оценкам 40% израсходовано". Свистеть - не мешки ворочать!!!! Это кто же доложил вам? Не иначе сам Шойгу, а может быть Герасимов???? Вы хотя бы понятие "боекомплект" слышали??? Как организуется снабжение и доставка боеприпасов? Из какого расчёта? На какую единицу вооружения? Кто и что хранит? Наверняка проблемы есть, но и решают их наверняка. И в Тамбове и в Казани, и в Дзержинске. Достали знахари.."Каждый суслик - агроном"
Игорь, 10:17, 25 мая, 2017
Павел, не страдайте идиотизмом.
Умный, 10:29, 25 мая, 2017
Панику только вот сеять Не нужно.столько умных развелось.шеф все пропало...не дураки сидят наверху и знают больше вас кнопкодавов диванных.
Берия, 10:50, 25 мая, 2017
это гос.измена , да есть танки, есть самолеты, есть автоматы, но это все мусор без патронов, снарядов, ракет которые не сделать если нет пороха
Андрей Остроушко, 11:39, 25 мая, 2017
Откуда высасывают информацию. Украина на Донбасс отправляет каждый день около 1000 снарядов,а по стрелковому оружию в 10 раз больше. Хотя вна Украине нет ни патронных и ни снарядных патронов. Эксперты говорят, что имеющихся на Украине запасов хватит еще на 20 лет такой войны. Следующий пример:многочисленные военные конфликты на Ближнем Востоке- основное оружие - АКМ, ДШК, НСВП,СВД, СПГ-9, Д-30, РПГ, Грады, БМП, Т-55,62,72 и т.д.Все между собой воюют десятки лет Российским оружием и как то не видно конца и края этой войне и никто не жалуется на отсутствие боеприпасов-их миллиарды.Теперь Россия - производитель всего этого оружия и боеприпасов-вершина производственной пирамиды, и что, ввязалась в локальную войну в Сирии и кончились патроны? Полнейший бред.
Второй гость, 12:35, 25 мая, 2017
Павел, мы то как раз и способны создавать новое. Вот только у нас этого нового почему-то не принимают никогда.
Павел Б, 12:43, 25 мая, 2017
Автор мягко говоря не совсем в теме.40% процентов это с учётом операции в Сирии и ежегодно проводимых МО учений.Если бы сирийская операция съела бы 40% то проводить учения в тех объёмах в которых они проводятся сегодня не было бы ни какой возможности.
Андрей, 12:52, 25 мая, 2017
Я видел как растаскивали Бийский химкомбииниат. Его купили москвичи забрали что хотели и бросили без охраны. И день и ночь народ вереницами тащил не прячась оттуда все. Сейчас легче новый построить.
Петян, 13:25, 25 мая, 2017
И эти люди смеялись с Armée de l'air по осени 2011го года, наносящих БШУ по верблюжатнику инертными бомбами незадолго до дренажной трубы.
Солониковед , 13:57, 25 мая, 2017
Кто там чего знает, на верху на вашем, Шойгу? Да он лебедей реинкарнирует в Казани, КамАЗ поднимает там же, к выборам готовится. А помнит кто, внезапные пожары, прокатившиеся при сердюкове, по нашим арсеналам? Короче, никто ни за что отвечать не будет, а на складах оставили 76-122мм для артиллерии... что бы успеть дать последний салют.
призывник, 15:14, 25 мая, 2017
У меня после этой статьи упало… Не плющит меня в солдаты идти. Нет патронов! А в стройбат у меня нет никакого настроения — с детства не выношу бесплатного физического труда.
Антрополог, 17:37, 25 мая, 2017
Знаю лично двух молодых выпускников технического ВУЗа( где учился мой сын), которые по партийной линии направлены в школы директорами!!! Результаты: 1.Сотни тысяч рублей, затраченных на подготовку инженеров, ушли в канализацию; 2.В известной мне школе уволена опытный, но беспартийный, директор, физик по профессии. Из физико-математической школы массово уволились учителя математики и физики. Теперь ЭТА школа уже не готовит детей к поступлению в тот ВУЗ, откуда пришёл выпускник этого технического ВУЗа!!! Такая дикость практиковалась в начале 20-х годов прошлого века, но с началом Индустриализации на первое место повсеместно выдвинули профессионалов. Есть все признаки необратимых разрушений в Образовании. Значит нет будущего у Промышленности. К власти пришли флэшмоберы и байкеры.
андрей, 18:06, 25 мая, 2017
Старые боеприпасы подлежат уничтожению и хранить их накладно да и опасно если долго..Наши пороховые заводы строились в советское время с расчётом на войну со всем миром... а сейчас другое время от больших врагов отбиваться мирным и не мирным атомом а от малых современных мощностей хватит. На гражданскую войну копить что ли? только в этом случае количество пороховых заводов имеет смысл . Опять прошу не забывать что наука не стоит на месте жидкие метательные вещества рельсотроны новый виды взрывчатки... ну сколько этот порох будет использоваться ? 25 лет 50? Уже сейчас возникают проблемы с боеприпасами советской закладки.. а сколько лежит. Про 40 процентов это слухи то что старые бомбы в сирию возят утилизировать так это нормальный с точки зрения экономический шаг осталось утилизировать ещё 60 поцентов и нефиг дич пугать на полигонах исолярку жечь..
Гость, 18:28, 25 мая, 2017
Леонид, 09:30, 25 мая, 2017 Опять диванные спецы по кличке "всё пропало". Хоть раз на окружном арсенале были? "по некоторым оценкам 40% израсходовано". Свистеть - не мешки ворочать!!!! Это кто же доложил вам? Не иначе сам Шойгу, а может быть Герасимов???? Вы хотя бы понятие "боекомплект" слышали??? Как организуется снабжение и доставка боеприпасов? Из какого расчёта? На какую единицу вооружения? Кто и что хранит? .Теперь Россия - производитель всего этого оружия и боеприпасов-вершина производственной пирамиды, и что, ввязалась в локальную войну в Сирии и кончились патроны? Полнейший бред. Дружочки! А вы вообще в курсе ПРОИЗВОДСТВА порохов? Вы в курсе, что для обучения химика-технолога требуется 6 лет. И выпускается не специалист, а молодой, не имеющий производственного опыта. при условии, что кафедра, воспитывающая, обучающая таких специалистов стараниями "родного правительства" манагеров практически разгромлена. И это не только пороха. По многим позициям в правительстве принимают решения "по-капиталистически": много прибыли - мало прибыли, а государственников там нет. Теоретики
Владимир, 20:00, 25 мая, 2017
Автор большой оптимист ,к сожалению.Реальность гораздо хуже
SU-27M1, 20:40, 25 мая, 2017
И.В. Сталин сейчас в гробу работает "динамомашиной" вращаясь со скоростью 50000 об/сек. Какую, даже уже не "пятую", а шестую и седьмую колонны вырастили в НАШЕЙ стране не наши правители и засланцы. А, чтобы народ за страну и Родину не спрашивал, сунули ему "хлеба и зрелищ", чуть пожрать и зомбоящик с интернетом, как замену Родине, Правде и Справедливости. Плюс к этому подростили молодое поколение болванчиков-дебилов и - "вуаля...демократия в действии". Только одни "старпёры" и дёргаются как паралитики из последних сил, пвтаясь "кричать в бездну".
Гость22, 22:05, 25 мая, 2017
Просто поинтересуйтесь, кому принадлежат Ульяновский, Тульский и т.д. патронные заводы
Солониковед , 01:01, 26 мая, 2017
Конечно, реальность и действительность нашей химии боеприпасной и производства боеприпасов, может оказаться страшнее описанных в статье. Но сейчас хотя бы войны нет, а во время войны, даже во время войны, нашу армию разоружали. Но после то войны, посадили министров авиации и боеприпасов, дело авиаторов было. Ужас в том, что сейчас никого не посадят, пусть даже так не на долго, как тех двух организаторов военной промышленности.
ава, 08:17, 26 мая, 2017
Мы не с кем воевать не будем....А раз так то порох нам не нужен...
Евгений, 11:28, 26 мая, 2017
Очень актуальная статья!
Солониковед , 15:45, 26 мая, 2017
Евгений, а Вы, судя по вашей оценке статьи, не так уж часто читаете ВПК курьер. Тут каждую неделю, актуальная статья! И схема, актуальных публикаций одинаковая. Разрушено очередное производство уникального компонента для ВПК, что так и не получило правовой оценки... а далее, идёт живописание ужасов войны. И обсуждения по схеме... патриоты орут что всё путём, либерасты рассуждают о проеденном наследии вывезенного из Германии, а нормальные люди, намекают что в статье описана только вершина айсберга реинкарнации обороноспособности.
Гость, 21:10, 26 мая, 2017
Зато в зомбоящик смотришь какую ни то "служу России"- ну такие мы бля мощные! А на деле-Украина №2
Артур, 21:13, 26 мая, 2017
А зачем нам патроны -разве что для нац.гвардии - в народ стрелять, а на деле нас уже завоевали без всякой войны, но за то в зомбоящик посмотришь - ну такие мы мощные!
Геннадий, 21:46, 26 мая, 2017
Спасибо газете, разъяснили нам сирым, что пора лапти менять на опорки, да еще приплели, как тяжело живется ВПК и как наш Арсенал (не наш - Германский, времен "кайзера") похудел. Да, задумаешься. Только вот беда, в народе "дубальтовки" еще остались, да и "маслят" наколупаем. Не стоит нас пужать всему "авторитетному" многонациональному авторскому коллективу, мы ужопужатые (разделяйте, слово как можете). Впрочем, каждый имеет право на свое "особое" мнение. С уважением и пожеланием сушить сухари, а то, как же без сухаря.
Dik, 08:20, 27 мая, 2017
Да не для партнеров это статья: добавить нужно что УралВагонЗавод банкрот и ряд других предприятий тоже - а нам все лапшу вешают, хоть бы один в правительстве задумался - сможет ли работать экономика в режиме "война", где человеческие ресурсы и уровень их квалификации, где мотивация вообще работать на оборонных предприятиях, когда выпускник ВоенМеха - 30000 руб, а наладчик станков или сварщик на этом же предприятии 100 000? какие инженерные кадры??
Евгений, 10:09, 27 мая, 2017
Re:Солониковед: Да, Вы правы! Но тема реанимации с существенным приростом потенциала ОПК меня крайне интересует!
Вячеслав, 11:57, 27 мая, 2017
Никакого впк в России нет и не будет с такой системой управления страной. Забудьте про битвы. Скоро советский задел закончится и весь выпендрёж с пак фа и арматами закончится.
Солониковед , 23:39, 27 мая, 2017
Даже если пак-фа и армата не выпендрёж, даже если Уралвагонзавод, станет золото из песка делать... с такой системой управления ВПК как у нас, всё будет как обычно.

Страницы

Добавить комментарий
Фото неделиФотоархив HD
Донбасс сегодня

Ярослав Левин

Мюллер редко ошибался

Алексей Балиев

Больше чем антисоветчик

Анатолий Иванько

План Абэ

Вниманию читателей «ВПК»

Как оставить комментарий к статье

  • Обсуждаемое
  • Читаемое
  • Past:
  • 3 дня
  • Неделя
  • Месяц

 

 

Наши партнеры