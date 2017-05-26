«Военно-промышленному курьеру» аплодируют министры обороны

С награждения медалями начался III Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас». Его лауреатов Сергей Шойгу, выступая с приветственным словом, назвал настоящими людьми. В этом году обладателями престижных статуэток медийных асов стали три творческих коллектива и девять журналистов. Всего на конкурс было представлено более 800 программ и отдельных работ, в том числе – впервые – материалы на национальных языках.



В каждой из девяти номинаций победителям вручался еще и музыкальный подарок. Александр Ф. Скляр спел под гитару «Я не люблю» Владимира Высоцкого, Игорь Крутой, аккомпанируя себе на рояле, исполнил «Есть только миг», Светлана Сурганова и оркестр выступили с композицией «Воздух». На сцену выходили Лайма Вайкуле, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, арт-группа «Soprano Турецкого», вокальный квартет «Кватро», Ая с «Городом 312», другие звезды современной эстрады. Заключительным аккордом стал советский хит «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Дениса Майданова.

На фестивале «Медиа-Ас» традиционно вручается и премия имени Виталия Джибути «За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ». В этом году ее получил Сергей Вальченко, ученик создателя и многолетнего главного редактора «Интерфакс-АВН». Напомним, что в 2014 году премией имени Виталия Джибути был отмечен Олег Фаличев.

Церемония награждения победителей прошла в Национальном центре управления обороной страны. Почетными гостями фестиваля стали министры обороны и другие высокопоставленные военные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.





