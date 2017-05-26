«Военно-промышленному курьеру» аплодируют министры обороны

Обозреватель «ВПК» Олег Фаличев удостоен медали «За укрепление боевого содружества». Воинскую награду журналисту вручил министр обороны Сергей Шойгу. «За высокий профессионализм и объективность в освещении военной операции в Сирийской Арабской Республике», – говорится в приказе, подписанном министром.
Редакция ВПК

 С награждения медалями начался III Всероссийский фестиваль прессы «Медиа-Ас». Его лауреатов Сергей Шойгу, выступая с приветственным словом, назвал настоящими людьми. В этом году обладателями престижных статуэток медийных асов стали три творческих коллектива и девять журналистов. Всего на конкурс было представлено более 800 программ и отдельных работ, в том числе – впервые – материалы на национальных языках.


 В каждой из девяти номинаций победителям вручался еще и музыкальный подарок. Александр Ф. Скляр спел под гитару «Я не люблю» Владимира Высоцкого, Игорь Крутой, аккомпанируя себе на рояле, исполнил «Есть только миг», Светлана Сурганова и оркестр выступили с композицией «Воздух». На сцену выходили Лайма Вайкуле, победительница шоу «Голос» Дина Гарипова, арт-группа «Soprano Турецкого», вокальный квартет «Кватро», Ая с «Городом 312», другие звезды современной эстрады. Заключительным аккордом стал советский хит «Я люблю тебя, жизнь» в исполнении Дениса Майданова.
На фестивале «Медиа-Ас» традиционно вручается и премия имени Виталия Джибути «За лучшее освещение военной тематики в российских СМИ». В этом году ее получил Сергей Вальченко, ученик создателя и многолетнего главного редактора «Интерфакс-АВН». Напомним, что в 2014 году премией имени Виталия Джибути был отмечен Олег Фаличев.

 Церемония награждения победителей прошла в Национальном центре управления обороной страны. Почетными гостями фестиваля стали министры обороны и другие высокопоставленные военные Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.



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Комментарии
Гость, 16:52, 26 мая, 2017
Удачи Олегу Фаличеву и в дальнейшем!!!
Гость, 18:30, 26 мая, 2017
Газета ВПК молодцы!!!! Олегу Фелечеву поздравления!!!
Гость, 18:31, 26 мая, 2017
Газета ВПК молодцы! Олегу Фаличеву поздравления!
HZ66, 22:16, 27 мая, 2017
Поздравляю!
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