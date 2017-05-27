Эксклюзив «ВПК». Яков Кедми назвал три условия победы над ИГ

«Россия показывает в Сирии пример борьбы с терроризмом»
Яков Кедми
Олег Фаличев

Яков Кедми служил в танковых войсках, участвовал в войне Судного дня, много лет руководил бюро «Наатив». Под дипломатическим прикрытием с 1977 года был ключевым участником комитета спецслужб Израиля по проблематике вооруженных сил Ирана, занимался проблемами терроризма. Как он оценивает ситуацию в Сирии и столкновение в этом конфликте интересов разных стран?

– Яков Иосифович, говоря на конференции в Москве о проблемах терроризма в Сирии, министр обороны Ирана сказал, что Израиль надо лишить химического и ядерного оружия. В подобном ключе высказался и глава военного ведомства Пакистана. Как бы вы могли это прокомментировать? Израиль – страна, незаконно владеющая подобным оружием? 

– Во-первых, это классическая политическая позиция Ирана, которая высказывается постоянно. Во-вторых, такой подход мне напоминает действия по принципу «держи вора». Другими словами, Иран должен как-то оправдать свои попытки создания неконвенционного оружия и один из предлогов  – использование тезиса о том, что надо, мол, уравновесить силы. То есть или добиться права на владение ядерным оружием, или лишить его всех остальных. Что касается Пакистана, он более осторожно высказывается в этом ключе.

Справедливости ради скажу, что интенсивность официальной риторики об Израиле у Ирана примерно такая же, как у Израиля об Иране. Здесь мы, что называется, взаимовежливы. Иранский министр и на этот раз выразил давно известную позицию своей страны, только зачем привязывать Израиль к внутрисирийскому конфликту? Мы к нему не имеем никакого отношения.  

– А как же недавние авиаудары по позициям ХАМАС?

– Израиль не наносил удары по сирийской армии. Мы попытались тем самым воспрепятствовать ХАМАСу и «Хезболле» в переправке того оружия, которое опасно для нас и поступает на территорию Сирии из Ирана. Когда у нас появляется информация, что оно получено и готово к переброске в Ливан, мы его уничтожаем. 

– В Израиле создана мощная противовоздушная оборона. Как вы оцениваете российскую ЗРС С-400? По данным зарубежных источников, она не всегда видит новейшие израильские истребители, в частности F-35. Это так?

– Я не могу подтвердить подобные высказывания. Считаю, что это сплетни. 

– Некоторые эксперты говорят: все то, что происходит сегодня в Сирии – не столько борьба с терроризмом, сколько внутриконфессиональные разборки между суннитами и шиитами. Ваше мнение?

– В Сирии идут два процесса. С одной стороны это гражданская война внутри страны. С другой – участие в ней крупнейших террористических исламских организаций, начиная от сирийского крыла ХАМАС, то есть «Братьев мусульман», и заканчивая «Аль-Каидой», ИГ и им подобных. Все они присутствуют в Сирии одновременно. Потому война и делится как бы на две составляющие. Одна из них – борьба с организациями, которые являются представителями глобального терроризма. Другая – гражданский конфликт, спровоцированный с целью смены существующего режима. Израиль ни в той, ни в другой войне на территории САР не участвует. Нас больше волнует борьба с мировым террором. Мы, повторю, не собираемся включаться во внутрисирийский конфликт. Но и не хотим того, чтобы в результате усилилось иранское влияние на наших границах или косвенное присутствие «Хезболлы».

– Директор ФСБ России Александр Бортников сказал, что для борьбы с запрещенным в России ИГ и подобными организациями необходимо создать глобальную антитеррористическую сеть. Вы с этим согласны?

– Необходимо глобальное взаимодействие в борьбе с террором. А какие организационные формы это примет, зависит от конкретных обстоятельств. Полагаю, это должно быть и на уровне спецслужб, и других ведомств, различных органов контроля над миграционными потоками, перемещениями оружия и капиталов.

Общее сотрудничество просто необходимо. Израиль готов включиться в эту работу, поскольку является жертвой террора уже много лет.

– И все же, какие страны, на ваш взгляд, смогут окончательно решить проблему мирового терроризма?

– Решить ее может только серьезная коалиция стран, которые страдают от террора и имеют серьезные возможности. Это в первую очередь крупные военные державы: Россия, США, Китай, Индия, а также европейские государства, НАТО. Необходимы соответствующие спецслужбы, хорошая военная и специальная подготовка, а главное – политическая воля, желание руководства.

– В борьбе за Голанские высоты Сирия и Израиль были врагами. Перед лицом мировой террористической угрозы эти противоречия сгладились?

– Уже не существует ни одной арабской армии, какие были 20-40 лет назад, которые мы рассматривали бы как военную угрозу. Ситуация может обостриться, когда у Ирана появится ядерное оружие. Сегодня военной угрозы Израилю фактически нет – таково соотношение сил. Но есть, повторю, угроза террора. 

– Как вы оцениваете военный потенциал «Хезболлы»?

– Как бы эта организация ни оттачивала свои навыки в сирийском конфликте, с чисто военной точки зрения она для нас не представляет опасности. Но есть политическая проблема – участие «Хезболлы» в сирийской гражданской войне. У этого явления двоякий результат. 

С одной стороны бойцы «Хезболлы» получили неплохой фронтовой опыт. С другой – понесли огромные людские потери: более 1500 убитыми и свыше шести тысяч ранеными. В результате «Хезболла» сейчас находится на грани
финансовой катастрофы. Многие семьи нуждаются в социальной поддержке. И с военной точки зрения «Хезболла» сегодня слабее, чем была когда-то.

– Как вы оцениваете работу наших ВКС  в Сирии?

– Считаю, что Россия своевременно и оперативно приняла решение о нанесении ударов с воздуха по базам и маршрутам следования боевых колонн ИГ. Безусловно, это потребовало от ваших летчиков, инженерно-технического состава высокой выучки и слаженных действий, хорошей подготовки техники. Но русские военные проявили себя с самой лучшей стороны, что  увидел весь мир, как и оружие России.

Боевики ИГ выбиты из многих городов и населенных пунктов, крупные  склады с оружием, материальными запасами уничтожены. Мирный процесс в САР получил новый импульс. Считаю, что Россия таким образом не только показывает пример борьбы с терроризмом, но и защищает на дальних подступах свои национальные интересы. 

Беседовал Олег Фаличев

Подробный разбор Яковом Кедми нынешней международной обстановки – в «ВПК» №20 

Опубликовано 27.05.2017

Теги: 
#Хезболла #Яков Кедми #шииты #сунниты #Голанские высоты #Олег Фаличев
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Комментарии
HZ66, 22:21, 27 мая, 2017
Спасибо! Считаю, что следовало бы указать, что Россия не считает Хезболлу и ХАМАС террористическими организациями
Дед, 22:49, 27 мая, 2017
Каждый смотрит со своей колокольни и проповедует себе благоприятные взгляды. Уважаемый Я.Кедми хочет выглядеть объективным на сколько возможно, что на сегодня такая позиция в отношении РФ приветсвуется , ибо не частая со стороны партнёров США...
Dex, 10:39, 29 мая, 2017
Международное право не работает , да и никогда не работало , есть право сильного , право победителя . Независимось и непрокосновенность гарантируется сегодня только ядерным оружием , а внутренний мир хорошим народным хозяйством если общество открытое , а если закрытое то диктатурой .
Роман, 11:38, 29 мая, 2017
Якрв Кедми - штатный сотрудник Моссад. Правла на пенснии. Чьи интересы он защищает? Включаем мозги (у кого есть).
HZ66, 12:30, 29 мая, 2017
Dex: "Международное право не работает". Если б оно не работало, то африканские страны до сих пор были бы колониями, в ЮАР был бы апартеид, а какая-нибудь венесуэльская или филиппинская "мадура" и рта бы не посмела открыть в отношении США. Право не идеально, но работает. А сила сейчас измеряется не количеством металлолома на гусеницах, а экономикой и технологиями.
Dex, 13:29, 29 мая, 2017
африканские страны перестали быть колониями в резултате освободительских войн и потерей милионов жизней а не международного права , а в приципе они так и остались колониями запада - сырьевым придатком , например Венесуэла самая богатая нефтью страна и импортирует бензин - вот рот открывают а жрать нечего , а про Африку писать нечего .
Dex, 13:48, 29 мая, 2017
если бы международное право работало бы , вот пример - то имели бы стабильную северную Африку , Ирак , Сирия , Авганистан и др. - и Кадафи с Садамом были ещё у власти , и милионы людей небыли убиты или стали чужими на родине своих предков , стали беженцами . Виновники этих трагедий получают свою пенсию в Америке и Европе и никто их к ответу не призовёт - вот это и есть право сильного .
Дед, 16:08, 29 мая, 2017
Dex, 13:29, 29 мая. Вот объясните, почему Венесуэла, богатая нефтью и не только, так бедна, а Саудовское Королевство так богато, хотя возможности и менталитет для производства в Венесуэле несоизмеримо выше. Может ответ в том, что главный мировой финансовый, а совместно и военный полицейский строит мир по своему желанию: кому благодать, кому сума нищего, а кому и демократические бомбардировки...
Dex, 20:09, 29 мая, 2017
Саудовское Королевство стабильная диктатура , это уже более 80лет дойная корова Америки , вот как перестанет давать молоко могут и зарезать , всё богатство сосредоточено в руках королевской семьи , ну сколько их - тысяч 20-30 неболее , в могилу они ничего с собой не заберут , прожечь не смогут да и не дадут , всё богатство лежит в западных банках , у Садама тоже было более 100 милиардов долларов - где они сейчас ? Да и у Кадафи были ещё более чем у Садама - где эти деньги ? Так и с королём саудовским может случится . А в Венесуэле сколько там за последние 100 лет режимов поменялось - диктаторских , демократических и социалистических и до сих пор нет там покоя .
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