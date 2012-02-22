Белорусский сектор прицеливания

8-я международная выставка вооружений и военной техники MILEX 2017 прошла в Минске спустя три года после предыдущего смотра достижений оборонного сектора экономики Белоруссии. Он, как показала компактная экспозиция, идет в ногу с мировыми тенденциями. Многие представленные образцы не только удовлетворяют требованиям Министерства обороны страны, но и имеют высокий экспортный потенциал.

“ Российские закупочные организации весьма прохладно относятся к белорусской военной оптике, хотя производители стрелкового оружия оценивают ее высоко ”

В 2016 году Белоруссия вышла на первое место среди стран СНГ по объемам военно-технического сотрудничества с Россией, более чем в три раза увеличив оборот. Минск получил зенитные ракетные системы С-300ПС, многоцелевые вертолеты Ми-8МТВ-5, учебно-боевые самолеты Як-130. Обсуждается вопрос о сервисных центрах по ремонту средств ПВО и РЭБ, а также бронетанковой техники. По вертолетному контракту поставляются запасные части и комплектующие, оборудование, необходимое для эксплуатации машин. В июне в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству и, как отметил директор ФСВТС Дмитрий Шугаев, идет активная работа по всем запросам белорусских партнеров. По его словам, в любом механизме взаимодействия присутствует конкуренция, но при отношениях, сложившихся между нашими странами, возможный ущерб минимизирован. «Кооперационные связи развиваются планомерно», – подчеркнул Шугаев.



Фото: Николай Новичков

Как заявил председатель Госкомвоенпрома (ГКВП) Сергей Гурулев, Россия внимательно следит за разработками белорусского ОПК, выставка это подтверждает. Интересуются ими и другие – страны Персидского залива, Китай, Индонезия, Филиппины. Кстати, делегация КНР на выставке была одной из самых представительных.

В 2016 году удалось выполнить все планы по развитию оборонного сектора экономики (ОСЭ) и продвижению его продукции на внешний и внутренний рынки, подчеркнул Гурулев. В вооруженные силы Белоруссии поставлено более 600 единиц новейших, модернизированных и отремонтированных образцов ВВСТ. В их числе средства огневого поражения, связи и РЭБ.

Ритмы точной механики

В частности, вооруженные силы получили дивизион РСЗО «Полонез» с дальностью стрельбы до 200 километров. Система создана по заказу ГКВП госпредприятием «Завод точной электромеханики» (ЗТЭМ) при непосредственном участии военного ведомства. Предназначена для поражения объектов инфраструктуры, узлов связи, вооружения, пехотных и танковых подразделений противника. Начата разработка РСЗО с дальностью стрельбы до 300 километров. Этой осенью ГКВП планирует провести первые стрельбовые испытания изделия. Поставлена задача достичь 85-процентной локализации производства.

РСЗО В-200 «Полонез» в полном составе впервые продемонстрирована как раз на MILEX 2017. Это прежде всего боевая машина В-200БМ. Полная масса – около 46 тонн, боевой расчет – три человека. На машине установлены восемь ракет в транспортно-пусковых контейнерах (ТПК). В качестве шасси – грузовой автомобиль МЗКТ-7930-300. Максимальная скорость – 70 километров в час. Батарея РСЗО способна накрыть до 48 отдельных целей одним залпом при максимальной площади поражения 100 квадратных километров. Боекомплект дивизиона – 144 управляемые ракеты. Время подготовки к пуску с неподготовленной стартовой позиции – 10 минут, время свертывания – две минуты.

В состав РСЗО входят транспортно-заряжающая В-200ТЗМ и модифицированная машина боевого управления В-200МБУ. Первая смонтирована на том же шасси МЗКТ-7930-300. Транспортирует два ТПК по четыре ракеты в каждом. Полная масса – порядка 44 тонн, расчет – три человека.

В-200МБУ на базе МАЗ-631705-262 обеспечивает связь с боевыми, транспортно-заряжающими и командными машинами на расстоянии до 10 километров в движении и до 30 километров на стоянке. Полная масса – 26 тонн. Расчет – четыре человека, время непрерывной работы – до 48 часов.

На выставке были представлены дальнейшие направления совершенствования «Полонеза». В частности, РСЗО может получить управляемую ракету с дальностью 100–280 километров, оснащенную боевой частью массой 480 килограммов. Предполагается четыре типа БЧ: осколочно-фугасная, осколочно-бронебойная кассетная, фугасная, кинетическая.

Как подтвердил Дмитрий Шугаев, Россия и Белоруссия обсуждают возможность создания совместного производства ручных противотанковых гранатометов. Белорусская компания «БСВТ-ВВ» уже ведет разработку вооружений данного типа. Проанализировав особенности последних военных конфликтов, мировой рынок и потребности потенциальных заказчиков, специалисты пришли к выводу, что наиболее востребовано малогабаритное средство ближнего боя. Гранатомет получил обозначение ММ-60, имеет калибр 60 миллиметров, массу – порядка четырех килограммов без прицельного приспособления (общие массогабаритные показатели достигают пяти килограммов). РПГ будет оснащен многофункциональной боевой частью, которая реализует фугасный, осколочный и кумулятивный факторы. Поражает живую силу, сооружения, любую бронетехнику. Прибор управления огнем (ПУО) исключает промашку по целям на удалении до 500 метров. В этом году планируется проверить баллистические характеристики изделия, в 2018-м провести его испытания.

Вид на Ближний Восток

Впечатляющую экспозицию разработок развернул на выставке научно-технический центр «ЛЭМТ» холдинга «БелОМО» – один из крупнейших восточноевропейских производителей оптики. Спектр новинок НТЦ «ЛЭМТ» широк – от голографического прицела для легкого стрелкового оружия до систем наблюдения за окружающей обстановкой. По словам директора центра Алексея Шкадаревича, коллиматорный прицел ПК-12 для автомата АК-12 не уступает лучшим мировым образцам, например M4 разработки шведской компании «Эймпойнт» (Aimpoint), и выдерживает отдачу при стрельбе из установленного подствольного гранатомета. Обеспечивает работу при различной освещенности, может применяться совместно с прибором ночного видения. Прицел сохраняет герметичность при погружении на глубину до пяти метров, имеет массу не более 300 граммов, в базовой конфигурации устанавливается на стандартную планку Пикатинни.

НТЦ «ЛЭМТ» продемонстрировал на выставке прицельную систему для самоходного гранатометного комплекса «Квад-2» (Quad-2), созданного иорданской компанией «Джадара эквипмент» (Jadara Equipment). Это уникальный комплекс, работающий с точностью 20 угловых секунд, который обеспечивает слежение за целью и с учетом ее движения вычисляет баллистическую траекторию. Допускается внесение поправок на ветер, передаваемых выносной станцией анализа погодных условий. Предназначается для стрельбы из счетверенного гранатомета РПГ-32 «Нашшаб», установленного на подвижном шасси. Наведение осуществляется с помощью дистанционно управляемого блока, который может находиться на удалении до 300 метров от пусковой установки. В составе прицельного комплекса телевизионная камера, тепловизионный прибор и лазерный дальномер. При массе 90 килограммов обеспечивается дальность стрельбы от 50 до 700 метров, угол подъема – в пределах от 5 до 30 градусов, угол горизонтального поворота – от -85 до 85 градусов. Эксплуатируется при температуре от -20 до +50 градусов Цельсия.

Прицельная система, на которую уже есть значительный спрос, будет производиться в Иордании. Белорусское предприятие инвестировало собственные средства в строительство завода в Аммане, который откроется в июле этого года, поставило оборудование, подготовило кадры. Кроме того, завод будет собирать оптические прицелы НТЦ «ЛЭМТ» для иорданской снайперской винтовки разработки «Джадара экипмент».

Непонятна позиция соответствующих российских организаций, которые, по словам Шкадаревича, весьма прохладно относятся в последнее время к закупке белорусской военной оптики. Хотя производители стрелкового оружия высоко оценивают продукцию, выпускаемую НТЦ «ЛЭМТ».

Иорданский комплекс «Квадр-2» С белорусским прицелом РСЗО БМ-21А «Белград». Фото: Николай Новичков

От «Града» до «Белграда»

Белорусский 2566-й завод по ремонту радиоэлектронного вооружения разработал вариант модернизации РСЗО «Град» до уровня БМ-21А «БелГрад». В системе БМ-21А шасси «Урал-375» базового «Града» заменено на адаптированный грузовой автомобиль МАЗ-631705. Модернизированная РСЗО оснащена стеллажами для дополнительного боекомплекта на 60 реактивных снарядов, при этом машина имеет улучшенную поворотную платформу для заряжания со стеллажей. «БелГрад» получил еще и новую радиостанцию. В результате модернизации максимальная скорость БМ-21А выросла до 85 километров в час, запас хода – до 1200 километров, мощность двигателя – до 330 лошадиных сил, боекомплект – до 100 реактивных снарядов, из которых 40 готовы к запуску. Время залпа РСЗО «БелГрад» составляет 20 секунд.

Тульское НПО «Сплав» и белорусский ЗТЭМ разработали проект модернизации РС для «Градов», что позволяет продлить срок службы снарядов 9М28Ф и 9М53Ф, созданных в 80–90-х годах. Белорусы взяли на себя полную реализацию проекта – модернизацию снарядов и их испытание. В результате получены модификации РС, перспективные для переоснащения РСЗО.

«Кайман» и полные баки

Особое внимание на выставке привлекла боевая бронированная машина «Кайман» разработки белорусского ОАО «140-й ремонтный завод», принятая на снабжение национальных ВС. «Кайман» представляет собой легкую полноприводную ББМ с колесной формулой 4х4, предназначенную преимущественно для разведывательно-диверсионных операций. Машина оснащена независимой подвеской, обеспечивающей высокую проходимость, может преодолевать водные преграды без подготовки благодаря двум водометным движителям. Полная масса ББМ не превышает семь тысяч килограммов, экипаж – шесть человек. Бронированный корпус обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия.

ББМ «Кайман»

Один из главных трендов в военной области – создание различных роботизированных комплексов. И здесь Белоруссия, по крайней мере среди государств постсоветского пространства, занимает одно из лидирующих мест в сегменте беспилотных авиационных комплексов (БАК) тактического звена самолетного и вертолетного типа.

По данному направлению созданы тактические БАК ближнего действия «Беркут-1» и «Москит»; тактический БАК малой дальности «Беркут-2»; многофункциональный БАК «Гриф-100», работающий на расстоянии до 100 километров, а также целевые нагрузки, которые могут использоваться и самостоятельно. Отдельные образцы уже приняты на вооружение в подразделениях ВС и Госпогранкомитета. В настоящее время ГКВП проводит мероприятия для организации управления разнотипными БАК при их совместном применении из единого пункта, разработанного ОАО «АГАТ – системы управления».

Создание БАК различного назначения планируется продолжить. В качестве приоритетного направления рассматривается БАК большой дальности и продолжительности полета.

Поставленные ГКВП задачи на 2016 год выполнены, подчеркнул Сергей Гурулев. Рост объемов промышленного производства увеличился в 1,5, инвестиций – в 1,9 раза. Вдвое перекрыт план по чистой прибыли. Среди приоритетов 2017 года – диверсификация и увеличение экспортных поставок, снижение себестоимости продукции, сокращение внешней просроченной дебиторской задолженности и сверхнормативных запасов готовых изделий, подъем заработной платы до приемлемого уровня при опережающем росте производительности труда.

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