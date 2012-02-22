Очередная Ближневосточная или Третья мировая?

Максим Шевченко: Ответный удар Ирана по Саудовской Аравии станет началом полномасштабных боевых действий с участием НАТО

5 июня в арабском мире разразился международный скандал. Четыре государства – Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн – объявили о разрыве дипотношений с Катаром, высылке дипломатов и простых граждан, прекращении транспортного сообщения с этой страной. К антикатарской кампании чуть позже подключились Ливия, Йемен и даже Мальдивы.

Обвиняется Катар
Глава МИДа Катара Мохаммед бин
Абдулрахман аль-Тани. Фото: REUTERS

В качестве обвинений, вменяемых Дохе, называются раскачивание ситуации с безопасностью и стабильностью, действия, направленные на поддержку терроризма, в частности в Йемене, в том числе группировок «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещенных в России). Сам Катар уже назвал разрыв дипотношений неоправданным и отверг все обвинения во вмешательстве в дела других государств. Конфликт произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, когда Катарское агентство новостей распространило от имени эмира страны высказывания за выстраивание отношений с Ираном. Позднее Доха устами официального представителя МИДа заявила, что сайт агентства оказался взломанным, выступление разместили хакеры и оно не имеет отношения к катарскому лидеру. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным и продолжают настаивать, будто слова о нормализации отношений с Ираном действительно принадлежат эмиру. Госминистр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш призвал Катар изменить политику и не повторять прежних ошибок, чтобы восстановить отношения с соседями.

Ситуацию по просьбе «ВПК» прокомментировал политолог Максим Шевченко:

«Для тех, кто следит за ситуацией, произошедший раскол однозначно воспринимается как подготовка войны против Ирана. Это результат визита Дональда Трампа в Эр-Рияд и Тель-Авив. Создается антииранская коалиция, а Катар является партнером Ирана. Не союзником, уточню, а именно партнером, причем по многим вопросам. Важно и то, что Катар является не американским, а британским сателлитом и он всегда поддерживал демократические мусульманские движения вроде «Братьев-мусульман». Обвинять Катар в поддержке ИГ или «Аль-Каиды» – полное безумие. Это жвачка для тех, кому все мусульмане на одно лицо. Поддерживая ХАМАС и «Братьев-мусульман», Катар не поддерживает «Хезболлу», хотя и имеет с ней дипломатические отношения. Но никакого содействия от Дохи игиловцам, «Аль-Каиде» или «Джебхат-ан-Нусре» нет и в помине. Это все саудовские проекты. Война готовится и скорее всего будет. Вполне возможно, что мировая война начнется именно там – ответный удар Ирана по Саудовской Аравии и по Израилю станет ее началом. Обязательно втянется Турция, НАТО начнет полномасштабные боевые действия. Это коснется и России, скорее всего через Среднюю Азию. И тут важно проявить внятность нашей позиции. Мне кажется, МИД России достаточно достойно выступил, сказав, что не намерен вмешиваться в дела региона и что наша страна за максимальную консолидацию всех сил в борьбе с международным терроризмом.

Заголовок печатной версии – «Обвиняемый Катар»

Опубликовано в выпуске № 21 (685) за 7 июня 2017 года

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