Притяжение Курил

Президент Владимир Путин заявил, что российская сторона в курсе далеко идущих планов США по их военному присутствию на Южных Курилах. Что ж, американцы и здесь верны себе: схожие планы Вашингтон озвучивал еще в августе 1945-го.

«Если предположить, что Южные Курилы перейдут под суверенитет Японии, существует теоретическая возможность размещения войск США на этих островах, – отметил российский президент. – Что вытекает из договора и протоколов к нему, которые нам не показывают, но в целом мы знаем их содержание». Более того, там «могут появиться элементы той же ПРО, что для нас абсолютно неприемлемо».

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Официальной реакции Вашингтона и Токио на эти оценки не последовало. Между тем действие всех военно-политических соглашений США с Японией, в том числе основного – «Договора о безопасности» (1951), распространяется и на Южные Курилы. Ибо США с 1953 года признают эти острова так называемыми северными территориями Японии согласно официальной терминологии Токио, появившейся в то же время.

Обосноваться на Курилах США вознамерились еще в середине августа 1945-го. Точнее – разместить там базы ВВС или ВМС под предлогом «лучшего контроля» выполнения Японией условий капитуляции. Командующий голландскими войсками в Юго-Восточной Азии и генерал-губернатор Голландской Ост-Индии (будущей Индонезии) ван Моок на встрече с командованием китайской армии в конце августа 1945-го отмечал: «В США озабочены возвращением СССР Порт-Артура и Дальнего, хотя оно предусмотрено союзническими соглашениями (Ялтинским, Потсдамским и советско-китайским договором 1945 года. – А. Б.). А Курильский архипелаг, особенно центральная его часть, контролирует выход основных дальневосточных портов СССР в Тихий океан. Прежде этот путь контролировала Япония, теперь США хотят частично «заменить» здесь Японию».

Схожую оценку высказал в то же время лорд Маунтбеттен, командующий британскими и союзными войсками в ЮВА в 1943–1945 годах: «В Москве скорее всего понимают цели США в вопросе использования аэродромов на Курилах. Допускаю, что прежние договоренности по Курилам (то есть об их передаче СССР. – А. Б.) американцы поставят в зависимость от согласия Москвы на их допуск на архипелаг».

Но, как известно, Москва не согласилась, и 28 апреля 1952 года американский конгресс принял резолюцию бессрочного действия, по которой правительству США рекомендовано считать незаконно отторгнутыми японскими территориями не только все Курилы, но и Южный Сахалин. Госдепартамент одобрил этот документ уже в начале мая 1952-го. И хотя его статус не был повышен до уровня закона, в США и Японии с тех пор придерживаются этих рекомендаций, по крайней мере в отношении Южных Курил («Однобокие претензии»).

Что же касается давних планов США, – слово документам.

«Лично и строго секретно для генералиссимуса Сталина от президента Трумэна. Получено 27 августа 1945 года.

Поскольку речь идет о базе (именно так. – А. Б.) на Курильских островах, пользование правами посадки на центральной группе Курильских островов во время оккупации Японии было бы существенным вкладом в совместные действия в связи с осуществлением условий капитуляции Японии». Далее – однозначно: «Я говорил о Курильских островах, о японской территории (вопреки Ялтинским и Потсдамским договоренностям. – А. Б.), вопрос о которой должен быть решен при мирном урегулировании. Полагаю, что было бы целесообразно обсудить в ближайшее время эти вопросы…»

«Лично и строго секретно от премьера И. В. Сталина президенту г-ну Г. Трумэну, 22 августа 1945 года.

Что касается Вашего требования иметь постоянную авиабазу на одном из Курильских островов, которые согласно Крымскому решению трех держав должны перейти во владение Советского Союза, то, во-первых, должен напомнить: такое мероприятие не было предусмотрено решением трех держав ни в Крыму, ни в Берлине (Потсдаме. – А. Б.) и не вытекает из принятых там решений. Во-вторых, требования такого рода обычно предъявляются либо побежденному государству, либо такому союзному государству, которое само не в состоянии защитить часть своей территории и выражает готовность ввиду этого предоставить своему союзнику соответствующую базу. Я не думаю, чтобы Советский Союз можно было причислить к разряду таких государств. Так как в Вашем послании не излагается никаких мотивов требования о предоставлении постоянной базы, ни я, ни мои коллеги не понимаем, ввиду каких обстоятельств могло возникнуть подобное требование к СССР».