«Рыцарь» полярного образа

Список перспективных боевых машин пехоты – Т-15 «Барбарис» на платформе «Армата», Б-11 на основе боевой машины «Курганец-25», колесный «Бумеранг» – пополнился арктическим «Рыцарем». Это новая разработка Курганского машиностроительного завода.

Бесспорно, для Арктики нужна машина, «заточенная» под местные условия. Если при минус 35 градусов поршневой двигатель со стоном, но заводится, при минус 40 начинаются проблемы, то при минус 50 градусов отказывают все системы. В Норильске такие морозы не редкость и чем дальше к Северу, тем жестче условия.

“ Победы в арктических боях будут зависеть не от умения эффективно уничтожать противника, а от способности выживать в полярной ночи ”

На первый взгляд, теплые боксы могли бы решить проблему, а вне боевого расположения можно не глушить двигатель – это распространенная практика гражданских автолюбителей в том же Норильске. Однако БМП-2 за час съедает 30 литров горючего, ее топливных баков хватит на 15 часов беспрерывной работы. Это дополнительные нагрузка и затраты на армейскую логистику при растянутых северных линиях снабжения. Любая вражеская диверсия, задержка подвоза топлива на четыре-пять часов – и большая часть техники боевой группы встанет, остынет и уже не заведется. Кроме того, работающие двигатели – демаскирующий фактор.

Боевые соединения должны быть максимально автономны и приспособлены к климатическим условиям. А техника не только работать всегда, но и обеспечивать комфортные условия для людей, которых служба привела на край земли.

Всеядный движок

В арктической боевой технике приоритет за двигателем и ходовой частью. Вооружение нынче компонуется в боевые модули, и выбор может быть любы, в зависимости от потребностей. Но в условиях Арктики мощные средства поражения едва ли найдут достойную цель.



Коллаж Дмитрия Звездкина

Вызов нашей армии здесь в первую очередь бросают не силы противника, а местные суровые условия. Арктика умеет убивать, и будущие победы в боях на этой холодной земле будут зависеть не от умения эффективно уничтожать врага, а от способности выживать в полярной ночи.

Поэтому выбор газотурбинного двигателя вполне естественен и конструирование «Рыцаря» с такой силовой установкой – претензия на технологический прорыв.

ГТД отличаются громоздкостью, хотя при одинаковых размерах они и превосходят качеством поршневые. В СССР для Т-80 и в Америке под «Абрамс М1» разработали газотурбинные силовые установки. Но для боевой машины пехоты они слишком большие. Спроектировать устройство, которое можно уместить в моторный отсек БМП и поставить в серийное производство, пока никому не удавалось.

У конструкторов Калужского опытного бюро моторостроения это почти получилось. Их двигатель лишь 20 лошадиных сил недотянул до необходимого минимума мощности – 400 «лошадок». Инженеры КОБМ сейчас доводят турбокомпрессор, чтобы достичь заданных параметров.

ГТД всеядны, способны работать на любом топливе, поддающемся измельчению в порошок или эмульсию, даже на угле, не говоря уже о дизеле, природном газе или мазуте. При растянутых линиях снабжения возможность заправить БМП из бочки на полярной метеостанции дорогого стоит.

И главное: при отрицательных температурах газотурбинный двигатель заводится гораздо легче поршневого. Конечно, минус 60 – это испытание для любых механизмов, но ГТД пройдет его с большим успехом благодаря конструктивным особенностям, его подшипники качения легче приходят в движение в загустевшем от мороза масле, нежели подшипники скольжения. Плюс к этому в «Рыцаре» двигателю не придется проворачивать всю трансмиссию просто потому, что она электрическая. Кстати, это позволит экономить топливо. К тому же она проста и надежна, хотя и дороже традиционной трансмиссии, производство налажено.

Вывод: конструкция выглядит убедительно – у нее морозостойкий «всеядный» газотурбинный двигатель, генератор, питающий электродвигатели гусениц.

В поисках корпуса

Корпус БМП сделан на Курганском машиностроительном заводе, поэтому можно было ожидать, что «Рыцарь» получит общие узлы с платформой «Курганец-25» или даже повторит ее. Однако арктическая БМП весит всего 20 тонн, тогда как «Курганец-25» на пять тонн тяжелее. Кроме того, для Арктики нужна машина, сходная по устройству с вездеходом.



Фото: google.com

В начале 2010-х годов уже создавалась специальная БМП для высоких широт. Проект так и назывался «Арктика». Им занимался Уралвагонзавод, использовавший наработки двухзвенных вездеходов «Витязь». Тогда все ограничилось объемом финансирования.

Сейчас, судя по информации в СМИ, в концерне «Тракторные заводы», в состав которого входят и Курганский машиностроительный завод, и КОБМ, нашли средства на научные и конструкторские изыскания. В результате должен появиться бронированный вездеход, выпускающийся как в двухзвенном, так и в одинарном исполнении.

И здесь перед создателями арктической техники могут открыться впечатляющие перспективы.

МТЛБ как пример

МТЛБ – армейский трудяга-вездеход, стоит на службе более полувека. С задачами справляется, но когда-то должно прийти время заменить его более современной техникой. Сведения, что «Рыцарь» готовят вместо МТЛБ, циркулируют уже больше двух лет. И для этого есть основания – выполненная в однозвенном варианте, снабженная штатным пулеметом вместо боевого модуля машина способна быть и тягачом, и перевозчиком личного состава не только на Севере, но и в любой другой местности.

Учитывая нынешнюю тенденцию на создание платформ и модульность конструкций, сложно понять, как в одной разработке совместить и тягач, и БМП. Это совершенно разные классы, и если для современной БМП необходимо хорошее тяжелое бронирование, то для МТЛБ и тонкостенная броня впору – выпускать тягач на поле боя не планируется.

Если же «Рыцарь» – новая платформа, на которой в перспективе можно будет собирать не только арктические БМП, но и всесезонные тягачи на замену МТЛБ, то все сходится. Кроме газотурбинного двигателя, мощь которого явно избыточна для грузовика весом около десяти тонн.

Нюансы проекта

«Рыцарь» – пожалуй, самый таинственный проект хотя бы потому, что сначала он фигурировал как смена тягачу МТЛБ, затем как БМП, но с чертами двухзвенного вездехода. В СМИ эта мантикора подается и выглядит достаточно симпатично, однако при ближайшем рассмотрении ее жизнеспособность оказывается под вопросом.

Во-первых, несмотря на то, что МТЛБ все же нужно будет заменять новым тягачом, нет очевидных причин делать это в ближайшей перспективе. Машина справляется с задачами, многого от нее не требуют, на ее базе создана масса модификаций, производство давно налажено. Демилитаризованные варианты весьма ценятся на Севере. В конце концов, если потребуется, МТЛБ всегда можно модернизировать. Или когда перевооружим армию бронетехникой на платформе «Армата», выпустим все «Бумеранги» и «Курганцы», можно собрать и новый, современный тягач с заменяемостью узлов и модульностью конструкции.

Во-вторых, арктическая БМП «Рыцарь» выглядит хорошо только в сферическом вакууме. В реальности же газотурбинные двигатели достаточно сложны в обслуживании. Например, танками Т-80 занимаются отдельные бригады техников. Внедрение арктических боевых машин с ГТД потребует серьезной подготовки специалистов, при этом какой-либо ремонт в полевых условиях будет скорее всего невозможен (справедливости ради стоит сказать, что техника будущего обычно и не предполагает таких ремонтов). Обоснованно ли это?

В-третьих, газотурбинный двигатель Т-80 многократно дороже силовой установки того же Т-72. В случае с «Рыцарем» добавим в список расходов недешевую электрическую трансмиссию. В итоге получим довольно дорогую машину, которая вряд ли может стать платформой для семейства ввиду ее узкой специализации, а без этого разработка несколько противоречит наметившейся тенденции на модульность, взаимозаменяемость, многофункциональность и как следствие экономию.

Проект «Рыцарь» точно не тянет на преемника МТЛБ. На его базе реально разместить различное вооружение, только колыбелью семейству машин он точно не станет. Но может получиться весьма приличная БМП для элитных арктических подразделений. Эффективная и дорогая.

Найдутся ли у сокращенного военного бюджета, на котором «висят» 2400 танков Т-14, ТБМП Т-15 и дюжина различных видов техники на платформе «Армата», недоделанные и тоже очень перспективные Б-10 и Б-11, совсем «притихшие» колесные машины «Бумеранг»?

Калужскому опытному бюро моторостроения, которое безуспешно борется с задолженностями и по несколько месяцев не выплачивает зарплату сотрудникам, хотелось бы, чтобы у Минобороны деньги нашлись. Это позволит поправить дела.

Но нужен ли «Рыцарь» армии? Время покажет.

#черкасовсергей