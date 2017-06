Сильнодействующее соседство

Безграмотный, неотесанный внешнеполитический стиль президента Трампа приковывает внимание и возбуждает воображение. Но драматизм, создаваемый президентом, точнее – дипломатическим ущербом во время зарубежных поездок, отвлекает от того, чтобы признать более серьезные и глубокие проблемы внешней политики США. Те, что существовали еще до Трампа.

Сосредоточение внимания на недавних незрелых высказываниях Трампа способствует возникновению утешительной уверенности в том, что все это дело его рук. Другими словами, если бы Трампа не было, США так и восседали бы в качестве признанного всеми, уважаемого и незаменимого лидера мира. Однако грустный факт заключается в том, что мы можем как угодно изливать свой гнев, но прежних дней уже не вернуть. И каким же громадным облегчением было бы, если бы всю нынешнюю неразбериху в нашей внешней политике можно было списать на некомпетентность одного человека!

“ Как призрак всплывают слова Георгия Арбатова, сказанные им одному американскому дипломату после распада СССР: «Мы сотворим вам ужасное, мы лишим вас врага» ”

Президент Обама представлял собой проблему обратного свойства – его стиль, говорящий о разумности, снисходительной любезности, искушенности и хорошей осведомленности, убаюкивал настолько, что мы поверили, будто на внешнеполитическом фронте все будет хорошо, если у руля правильный парень. Но в действительности радующая глаз природа обамова стиля скрывала то, что на многих направлениях ему или не удавалось подступиться к решению критически важных проблем, или что его подходы были неверными.

Случаи грубого нарушения правил Трампом столь многочисленны, что их невозможно осветить в одной статье. Сосредоточусь на недавней шумихе по поводу НАТО и на вопросах о приписываемом Трампу разрушении «надежности» США как партнера Европы. Позвольте предложить несколько ключевых, возможно, небесспорных, но собственных предположений, основанных на моей позиции бывшего «советолога» и исследователя русской культуры и отношений с Россией. Пишу это с чувством сильной озабоченности в связи с беспрецедентным разгулом американской истерии – другого слова этому нет – по поводу Путина и места России в мире. Как призрак всплывают слова советского знатока внешней политики США Георгия Арбатова, сказанные им одному американскому дипломату после распада СССР: «Мы сотворим вам ужасное, мы лишим вас вашего врага». И правда, с тех самых пор США все мечутся, у них по любому поводу чешутся руки.

Итак, Трамп прямо призвал ЕС нести больше расходов по содержанию НАТО. И он не ошибается. В самом деле, ЕС очень даже должен принять намного большую ответственность в вопросах глобальной безопасности. Но не столько финансово, сколько – хотя бы ради разнообразия – самостоятельно определяя то, что ЕС сам считает проблемами для своей безопасности и то, как с ними справляться.

В сегодняшнем постсоветском мире реальностью является то, что европейская политическая культура в ее подавляющей части на уровне инстинктов уже не разделяет американский взгляд на глобальную политику. В урегулировании международных кризисов США во все большей степени руководствуются подходами, в которых преобладают соображения безопасности и военные решения. Эта тенденция в направлении милитаризации американской внешней политики росла и укреплялась стремительно, особенно после 11 сентября 2001 года. Америка превосходит всех, кого угодно, по «восприятию угроз», это то, что держит на плаву исследовательские организации США и индустрию производства вооружений.

Давайте вслед за этим утверждением сделаем еще один шаг. Несмотря на многочисленные пронзительно резкие и назойливые голоса в Вашингтоне, Россию просто нельзя принимать в качестве «величайшей угрозы безопасности и благосостоянию США». Величайшей угрозой являются нескончаемые американские войны и их последствия. Выбор Вашингтоном в первую очередь военных средств для нейтрализации современных радикальных тенденций в мусульманских обществах не просто привел к провалу в решении задачи, но со всей очевидностью усугубил ситуацию. Сейчас мы ведем больше боевых действий против радикально настроенных мусульман, чем когда-либо прежде. И эти одновременные многочисленные американские войны обескровливают госбюджет, узурпируют средства, предназначенные для социальной инфраструктуры, насаждают культуру страха и стимулируют рост «полицейского государства». Да, при Трампе все стало еще хуже.

Только посмотрите на эти издержки. В США такой глубокий разрыв между богатыми и бедными, какого нет ни в какой другой стране развитого мира. Он не только порождает экономические тяготы, разлагает общественное единство, возбуждает озлобленность. На нем кормятся те параноидальные отношения между людьми, которые в первую очередь и привели к избранию Трампа. И нет ни малейшего признака того, чтобы эта ненасытная американская жажда нескончаемой войны ослабевала, как раз наоборот. Повсюду возникают новые кризисы, фактически в мире уже не остается ни одного региона, где в какой-то момент не требовалось бы проявить «безотлагательное американское лидерство» для сохранения «жизненно важных интересов» США. Но взгляд на то, что составляет «жизненно важные интересы» Запада, уже не так широко разделяется в Европе. И просто поразительно, что во время кампании по выборам президента США или в основных СМИ полностью отсутствовала хоть какая-то дискуссия, в которой военный бюджет подвергся бы критике.

Для большинства стран Европы Россия даже близко не является величайшей угрозой их безопасности и благосостоянию. Подлинные вызовы – массовые потоки беженцев, иммиграция и возникающая в результате этого напряженность, издержки ассимиляции и даже мусульманский экстремизм. Мы что действительно можем поверить, будто американская военная интервенция в мусульманский мир последних нескольких десятилетий, в результате которой были убиты по меньшей мере два миллиона мусульман, не породит глубоких причин для нынешней реакции?

Помимо проблем безопасности, Евросоюзу необходимо также срочно реформировать свою экономическую бюрократию, чтобы она более честно и справедливо решала экономические и социальные проблемы. Здесь ЕС придает большое значение сохранению внутреннего мира и спокойствия, в то время как США это игнорируют. Сажать социальные и экономические бюджеты Европы на голодный паек контрпродуктивно. И она это знает. Вклад в глобальную безопасность будет более весомым, если Европа сохранит у себя социальный и экономический порядок и не будет расходовать деньги, по приказу США вооружаясь до зубов из-за какой-то мнимой военной угрозы со стороны России.

Давайте рассмотрим эту угрозу. Военный бюджет Соединенных Штатов превышает суммарный бюджет восьми государств, следующих за США по уровню военных расходов (включая Россию и Китай). Россия – бедная страна со скромным военным бюджетом. Одними цифрами дело, конечно, не ограничивается, и американские исследовательские организации работают сверхурочно, выковывая креативные сценарии насчет того, как Россия все еще сможет победить США в ходе конфликта в Европе. Надо же оправдать растущие военные бюджеты США!

Но что, как мы думаем, действительно собирается делать Россия? Вторгнуться в Европу? На самом деле Россия всерьез не угрожает Евросоюзу никоим образом, и это признают большинство непредвзятых экспертов. Здесь интересно посмотреть, сколько раз она действительно осуществляла вторжение на Запад. Похоже, дважды за два столетия и оба раза в качестве прямого ответа на европейские вторжения в саму Россию.

Первое произошло во время Наполеоновских войн в начале 1800-х. Наполеон в ходе своей кампании по покорению большей части Европы имел глупость вторгнуться в Россию в 1812 году. Французам не удалось даже у ворот Москвы вступить в серьезные военные сражения со стратегически отступавшей русской армией, которой, как пишет Лев Толстой, помогал «генерал Зима». И русские погнали Наполеона до Центральной Европы. На самом деле катастрофа Наполеона в России стала поворотным пунктом в войне Европы против Наполеона. А русская армия после этого вернулась домой.

Второе российское вторжение на Запад состоялось в конце Второй мировой войны. Тогда, как мы знаем, Гитлер фатально решился напасть на Россию, где он сеял смерть, голод и разрушение. Советский Союз при поражающих воображение потерях, превышающих 25 миллионов русских жизней, в ходе продолжительной войны в конце концов изгнал Гитлера обратно в Германию. Вклад России в уничтожение гитлеровского вермахта более велик, чем какой-либо иной страны. А западные союзники лишь оказывали наступлению Красной армии на Гитлера максимальную поддержку. Проблема состояла в том, что изгнав немцев обратно в Германию, советские войска не ушли домой. Сталин оккупировал всю Восточную Европу (и Карелию), подчинив ее суровому российскому коммунистическому контролю более чем на 40 лет.

Эти события представляют собой два чрезвычайных обстоятельства, при которых имело место вторжение России на Запад. Эти условия не так уж легко воспроизвести. Конечно же, на протяжении последних двух десятилетий Россия играла свою роль в бесконечных военных столкновениях на своей периферии в борьбе великих держав за сферы влияния в Европе. Но то же самое верно в отношении всех крупных западных держав, годами ведущих войны на своей периферии, включая США, Британию, Францию, Германию, Италию, Швецию, Австрию, Турцию и других. Маленькому государству никогда и нигде не живется уютно по соседству с великой державой.

Европа благодаря своему соседству и опыту хорошо знает и понимает Россию. Из всех ведущих государств Германия всегда будет нести самую большую ответственность за «управление российским счетом в Европе». В конце концов это две ведущие державы в Центральной и Восточной Европе. В этом вопросе немцы компетентны и трезвомыслящи. После падения идеологической империи – СССР крупные сегменты общественного мнения Германии испытывают неудобство от американской политики, направленной на подталкивание НАТО к самым дверям России. Такие действия рассматриваются как высокопровокационное вторжение в зону традиционно российской сферы влияния. В самом деле, последний министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер не так давно высказывался, что он считает «провокационными» учения вблизи российской границы в Прибалтике.

Тем не менее Вашингтон, кажется, совершенно серьезно настроен на то, чтобы лишить Россию ее сфер влияния везде, где только возможно. При этом США считают неприемлемым, чтобы иная держава где бы то ни было бросала вызов американской сфере интересов. Действительно, на протяжении более двух десятилетий США одержимы противостоянием с Россией, особенно на религиозном, культурном и идеологическом уровне (см. обзор книги «Миссия Америки и «Империя Зла» Д. Фоглсонга в «Нью-Йорк таймс», The American Mission and the Evil Empire by David S. Foglesong: https://www.nytimes.com/2017/03/13/opinion/angels-and-demons-in-the-cold...).

Вашингтон настаивает на своем стратегическом видении, где в отношениях с Россией не может быть такого исхода, при котором в выигрыше оказались бы обе стороны. (Фактически, говоря о стремлении улучшить отношения, Трамп навлек на свою голову гнев всего истеблишмента от национальной безопасности. При этом его собственный неортодоксальный стиль поведения делу не помогает.)

Поддержание превосходящей мощи США и стратегической глобальной «проекции силы», выражаясь по-пентагоновски, «доминирование полного спектра» является стратегической целью США. Но это не цель Европы и не то, как та понимает будущий мировой порядок. Она готова иметь более серьезные отношения, например, с Кубой, Ираном, Палестиной, Китаем и Россией – в числе других. И Европе был причинен жестокий ущерб в результате организованных Соединенными Штатами войн по смене режимов на Ближнем Востоке – посмотрите на мусульманский терроризм и проблемы беженцев. Ей также хорошо известно, как постепенно не в пользу США сдвигается баланс сил в мире (хотя, конечно, не в военном смысле). Европейцы не аплодируют этому изменению как таковому, но они понимают, что подъем других мировых держав представляет собой будущую геополитическую реальность.

Таким образом, как иронично это ни звучало бы, Европа будет находиться в более здравой позиции, если примет основную ответственность за свою безопасность, самостоятельно управляя политическими, экономическими и социальными отношениями с Россией. Когда закончилась холодная война, НАТО по сути стало главным инструментом Вашингтона по оказанию доминирующего контроля над европейской политикой в сфере безопасности. Эта ситуация все меньше соответствует стратегическому европейскому восприятию.

Неотесанность Трампа наконец-то создала переломный момент для нового и давно назревшего пересмотра ЕС европейско-российских отношений. Чиновники НАТО, конечно же, никогда не станут смотреть на это именно таким образом. Но европейская реальность вряд ли когда-нибудь будет изменена каким-либо американским президентом. И Европа остро осознает тот факт, что политика Путина в Европе будет напрямую отражать действия США в отношении него самого. Фантазии неоконсерваторов насчет того, чтобы «решить проблему», избавившись от Путина, лишены всякого геостратегического или исторического понимания реальности. Аналогичным образом Европа не желает впутываться в конфронтацию с Китаем в Азии.

Это не означает, что в будущем не возникнет ситуаций для какого-то совместного военного присутствия, чтобы, возможно, оказать стабилизирующее воздействие на тот или иной регион мира. Но если Европа собирается участвовать в каких-то военных операциях где-либо в мире, ей придется независимо принимать решения относительно того, где и как это произойдет, и соответственно тому, что будут диктовать ее интересы.

Гений Америки всегда состоял в сфере «мягкой силы», а сейчас этот товар, к сожалению, встречается все реже и реже.

Справка «ВПК»

Грэм Фуллер (Graham E. Fuller) – бывший заместитель председателя Национального совета США по разведке. Возглавлял резидентуру ЦРУ в Кабуле. Работал политическим аналитиком в исследовательской корпорации RAND. В настоящее время – адъюнкт-профессор истории в Университете Саймона Фрейзера (Ванкувер, Канада). Автор многих книг, посвященных Ближнему Востоку и исламистскому экстремизму.

