В чем виноват Эмират

Беспрецедентная обструкция Катара под предлогом финансирования Дохой терроризма и сотрудничества с Тегераном, стартовавшая сразу после визита Трампа в Израиль и Саудовскую Аравию, впрямую связана с намерением США возобновить блокаду Ирана. Новый элемент такого плана – наказание стран, сотрудничающих с Исламской Республикой.

Ненависть США к Ирану обусловлена не только тем, что, как отмечают многие западные политологи и СМИ, Тегеран, поддерживая законное правительство в Дамаске, не позволяет насадить просаудовско-проамериканский режим, а в качестве сверхзадачи – разделить Сирию на квазигосударства и экспроприировать транзитные нефтепроводы. Дело еще и в экономическом факторе.



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Иран активно осваивает одно из крупнейших в мире газовых месторождений – «Южный Парс» в Персидском заливе, причем с участием российского бизнеса. Планируется наладить экспорт голубого топлива, что обесценит прежде всего сланцевый сжиженный газ (ССГ), экспортируемый из США с 2016 года. По многим оценкам, мировые цены на ССГ в этом случае понизятся как минимум на 15 процентов. В перспективе они могут упасть еще больше, ведь «Южный Парс» – лишь северная часть месторождения «Норд Филд», простирающегося и на территорию соседнего Катара (точнее, на его акваторию в Персидском заливе). Эти запасы Катар тоже активно осваивает для последующего экспорта. Есть данные, что американская сторона не единожды отговаривала Доху от интенсификации разработки «Норд Филда». Но катарцы не отменяют своих планов, и это вызывает недовольство в других добывающих странах региона, имеющих намерения увеличить собственный газоэкспорт. Арабские соседи Катара, испытывающие к нему «ресурсную» неприязнь, с удовольствием подыгрывают Вашингтону.

Более того: экспорт с месторождения «Норд Филд» запланирован по газопроводу через Иран (!) или Ирак, далее – через Турцию, в Европу. То есть на рынок, основной для поставок ССГ из США.

Подтверждением такой подоплеки антикатарской кампании является, во-первых, заявление министра иностранных дел Бахрейна Халида аль-Халифа, обращенное к правительству эмирата: «Прежде всего отстраниться от нашего врага номер один – Ирана и прекратить поддержку террористических групп». Нельзя считать случайным совпадением и то, что Абу-Даби, также участвующий в обструкции Катара, в середине мая подписал с Вашингтоном договор о сотрудничестве в сфере обороны. Представитель Пентагона Кристофер Шервуд заявил в этой связи, что документ предоставляет военным США возможность при необходимости лучше реагировать на ряд сценариев в ОАЭ и рядом с ними. А ведь Объединенные Арабские Эмираты уже который год конфликтуют с Ираном из-за статуса сопредельных островов Абу-Муса, Большой и Малый Томб. На их шельфе предполагаются крупные нефтегазовые запасы, а сами эти острова расположены на основной судоходной трассе между Индийским океаном и Персидским заливом. Причем Эр-Рияд, инициировавший обструкцию Дохи, поддерживает ОАЭ в территориальном споре.

Иран и Катар не могут не сотрудничать в нефтегазовой сфере, в использовании акватории Персидского алива и в других вопросах, обусловленных сопредельностью обеих стран. Но география не аргумент для США и их региональных союзников. Участие же в антикатарских санкциях Египта – сигнал Дохе, что транзит ее нефти или сжиженного газа через Суэцкий канал будет проблемным. Кстати, морской логистический маршрут проходит еще и через акваторию Йемена, примкнувшего к антикатарской группе.

Но наперекор всей этой истерии, спровоцированной Вашингтоном, военное партнерство с Дохой расширяет Анкара. Это скорее всего связано с упомянутым проектом газопровода Катар – Европа. На созданной в 2015 году турецкой базе на территории эмирата уже находится свыше 100 военных, а в ближайшие два месяца прибудут еще более 200 человек. Для усиления сухопутного контингента Анкара намерена направить ВВС и ВМС. Похоже, становится неизбежным ухудшение и без того сложных отношений Турции и с США, и с их аравийскими союзниками.

Что до поддержки терроризма, ее, как известно, оказывает большинство стран Аравийского региона, у каждой на содержании свои радикал-исламистские движения и/или боевые группы. Примечательно недавнее заявление командующего военной группировкой РФ в Сирии генерал-полковника Сергея Суровикина: «Возглавляемая США коалиция вступает в сговор с руководством ИГ (запрещенного в РФ. – ), позволяя боевикам выйти из окружения. Российское командование наблюдает, как они беспрепятственно покидают Ракку и ее пригороды». Уже только этот факт доказывает, что обвинять в благоприятствовании террористическим группировкам один Катар по меньшей мере необъективно.