Служить – полком, воевать – бригадой

После распада СССР началось реформирование Вооруженных Сил России, цели и задачи армии изменились, равно как состав и численность, да и ресурсов стало гораздо меньше. Все 90-е оно заключалось в количественном сокращении и снижении качества из-за старения ВВТ и некомплекта личного состава, ухудшившейся подготовки.

Вооруженные Силы занимались выживанием. Однако в первом десятилетии нового тысячелетия дело сдвинулось. И многие, кто желал перемен, оказались жертвой реформирования.

Прежний состав мотострелковых и танковых дивизий был отработан десятилетиями и вполне соответствовал требованиям как крупномасштабной, так и локальной войны. Но после конфликта в Южной Осетии новое военное руководство почему-то начало слом хорошо отлаженной организационно-штатной структуры общевойсковых формирований дивизий и полков. Вместо них были созданы бригады.

Многосерийная бригада

“ Койки установили в два яруса, в клубе не хватало мест, половина техники оказалась на открытых стоянках. Даже строевой плац стал тесным ”

Если рассмотреть историю бригады как тактического соединения, которое Никколо Макиавелли сравнивал с древнеримским легионом, то она с момента своего появления на европейских полях сражений в эпоху Ренессанса создавалась перед боем. Например, в Тридцатилетнюю войну шведская трехбатальонная бригада формировалась из полка двенадцатиротного состава, а позднее четырехбатальонная – из двух полков, по восемь рот в каждом. Для чего же в настоящее время загонять соединение в жесткую организацию, которая в конкретных условиях обстановки может не понадобиться?

Отметим, что стрелковые корпуса как высшее тактическое соединение имели непостоянный состав (две – четыре дивизии) и он определялся обстановкой и поставленными задачами. До настоящего времени у нас высшим тактическим соединением являлась бригада, значит, и к ней надо применить испытанные подходы. Хотя с началом восстановления дивизий уже сложно определенно сказать, какое соединение у нас высшее тактическое. В США бригады, входящие в состав дивизии, могут иметь различное количество батальонов и дивизионов в зависимости от обстановки и боевых задач.

Следует вспомнить, что создание воинских формирований в первой европейской регулярной армии шведского короля Густава II Адольфа Вазы привело к тому, что личный состав пехоты и кавалерии был организован в полки (регименты), из которых при выполнении боевых задач формировались бригады. Полк ротного состава – административная единица, где входящие в нее военнослужащие принимали пищу, занимались боевой подготовкой, отдыхали и несли службу. Бригада батальонного состава – тактическая единица, в составе которой военнослужащие вели боевые действия. К концу ХVII века сложилась типовая бригада, вклющающая два полка. Именно такую форму скопировали первые Романовы, когда создавали регулярную русскую армию: два полка сводились в бригаду, две бригады – в дивизию. Эта организация просуществовала в Российской императорской армии и гвардии до 1918 года.



Фото: gallery.world

Выпускник Александровского пехотного училища Александр Куприн в повести «Поединок» описал роль командиров разного уровня в боевой подготовке русской армии. Стоит процитировать: «Батальонные командиры ровно ничего не делали, особенно зимой. Есть в армии два таких промежуточных звания – батальонного и бригадного командиров: начальники эти всегда находятся в самом неопределенном и бездеятельном положении. Летом им все-таки приходилось делать батальонные учения, участвовать в полковых и дивизионных занятиях и нести трудности маневров. В свободное же время они сидели в собрании, с усердием читали «Инвалид» и спорили о чинопроизводстве, играли в карты, позволяли охотно младшим офицерам угощать себя, устраивали у себя на домах вечеринки и старались выдавать своих многочисленных дочерей замуж».

Таким образом, в русской армии полк и рота выполняли основные административные функции и их командиры несли основную нагрузку по руководству боевой подготовкой и ведению войскового хозяйства. Бригадное и батальонное командование как необходимое для руководства боевыми действиями тактических единиц в административной деятельности вообще не участвовало. А оперативная и командирская подготовка была поставлена плохо. Сейчас все изменилось до наоборот. Мероприятий оперативной и командирской подготовки достаточно, но из-за перегруженности повседневными делами в войсковом звене некогда этим заниматься.

В Красной армии было опробовано много вариантов тактических соединений: трехбригадные, то есть девятиполковые стрелковые дивизии в Гражданскую войну, танковые и механизированные корпуса бригадного, а те в свою очередь батальонного состава в Великую Отечественную. В Советской армии в 50-е с принятием на вооружение тактического ядерного оружия и средств его доставки были созданы танковые и мотострелковые дивизии, способные действовать в условиях применения ОМП. Они с некоторыми изменениями просуществовали до конца нулевых годов.

Когда осуществлялось расформирование дивизий и создание бригад, из Вооруженных Сил было вытеснено много грамотных, достойных офицеров, однако после присоединения Крыма и обострения отношений с НАТО вновь пришлось воссоздавать танковые и мотострелковые дивизии. Получается, что многих офицеров и прапорщиков попросту зря уволили.

Краеведы в штатском

Жесткая система, когда дивизии состоят из полков, которые в свою очередь являются и административными, и тактическими единицами, приводит к тому, что при каких-либо изменениях она ломается. Про Русскую императорскую армию говорить не будем, обратимся за примерами к Советской. После Великой Отечественной войны были расформированы прославленные соединения и части, личный состав которых стойко оборонял Ленинград, Москву и Сталинград, а потом успешно громил врага на Днепре, в Белоруссии и в Европе. Такой боевой работы, что выпала на долю Красной армии в Великую Отечественную войну, не выполняла никакая другая за всю историю человечества. Тем не менее многие воинские соединения и части расформировывались вчистую, то есть от них не оставалось ничего. Конечно, то количество войск, которое требовалось для победы, страна не могла содержать в мирное время. Но при этом при обострении обстановки в том или ином регионе вблизи границ СССР формировались новые соединения и части. Так как родословной и традиций у них не было, а бытовые условия складывались суровые, офицеры-политработники усиленно боролись с морально-бытовым разложением личного состава. Это продолжалось не только до развала СССР, но и позже – последние прославленные воинские части были расформированы в 2009 году.



Группа фельдфебелей и знаменосцев лейб-гвардии Преображенского полка. 1878 год

После того как министром обороны РФ был назначен Сергей Шойгу, стали предприниматься попытки воссоздания прославленных воинских соединений и частей. Беда в том, что в этой деятельности нет системы. Нет определенного положения, согласованного между ГОУ ГШ и Военно-историческим обществом, по вопросу сохранения воинских соединений и частей. Например, недавно кто-то походатайствовал о присвоении современному воинскому формированию наименования Александрийского гусарского полка, который перед Первой мировой дислоцировался в Самаре. Возникает вопрос: почему именно этот полк Русской императорской армии должен быть возрожден? А как же тогда с Ахтырским или Клястецким гусарскими, с Изюмским и Чугуевским уланскими, Нижегородским и Астраханским драгунскими, Фанагорийским и Эриванским гренадерскими? Почему их не надо возрождать? Разве они меньше достойны?

В Чебаркуле под Челябинском вновь сформировали 90-ю гвардейскую танковую дивизию, хотя во время Великой Отечественной войны такого соединения не было. Возможно, какой-то краевед в Самаре и бывший командир 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дивизии нашли способ воздействия на руководство МО и ГШ, но как тогда поступить с другими воинским соединениями? Разве не достойны возрождения Донская, Тацинская, Котельниковская, Сталинградские, Прикарпатско-Берлинские и Уманские гвардейские танковые дивизии? На Урале в годы Великой Отечественной войны был сформирован Уральско-Львовский добровольческий танковый корпус, который в составе 4-й гвардейской ТА стал гвардейским. Почему в Чебаркуле возродили не его? Комендантскому полку в Москве присвоили наименование Преображенского, хотя в Лефортове со времен первого Романова дислоцировался 1-й Московский солдатский полк – первый регулярный в русской армии, коим во времена юного Петра I командовал Франц Лефорт и который позднее был преобразован в Эриванский лейб-гренадерский царя Михаила Федоровича полк.

Еще раз: никакой системы в решении этого вопроса нет. Кто настойчивее или громче будет шуметь, того услышат и, чтобы отвязался, присвоят просимое наименование.

Спросите у Гашека

В системе, существовавшей в Австро-Венгрии еще в ХIХ веке и сохраняющейся во Франции, больше гибкости в этом вопросе. Полки находятся в пунктах постоянной дислокации, а бригады – в составе дивизий на театре военных действий.

Это позволяет привязать административные единицы – полки к учебно-материальной базе, которая уже давно стала стационарной и недешевой, и готовить мобилизационный ресурс. Полк как административная воинская часть однородного ротного состава должен постоянно дислоцироваться в обустроенном военном городке, где личный состав занимается повседневной деятельностью. В военное время полк будет выполнять мобилизационные задачи – принимать пополнение, готовить его, формировать маршевые батальоны и отправлять их на ТВД.

Бригада как тактическое соединение должна наполняться батальонами или дивизионами, сформированными в полках и, входя в дивизию, вести боевые действия.

В романе Ярослава Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» родной для главного героя 91-й пехотный полк дислоцировался в Чешских Будейовицах и формировал маршевые батальоны для своей бригады, которая в составе дивизии сражалась на русском или сербском фронтах.

Что хорошего в австрийской организации и что плохого в отечественной? То, что австрийская позволяет не ломать воинские части и соединения, а разделив их на боевые и административные, ставить им соответствующие задачи и добиваться выполнения.

Социально-экономическое развитие общества приводит к повышению требований уровня жизни не только гражданского населения, но и военных. Если до 1905 года, по воспоминаниям Бориса Шапошникова и других, нижние чины в казармах отдыхали на нарах и укрывались шинелями, то после первой русской революции и военных выступлений в ходе нее личному составу предоставили кровати с постелями.

После Великой Отечественной развитие индустриального домостроения привело к повышению требований к обустройству военных городков. Проблемы остались прежними, инфраструктура не успевала развиваться. Автор служил в танковом полку в ЗабВО, который после ввода на территорию Монгольской Народной Республики несколько лет занимался обустройством своего военного городка, хотя это мягко сказано. Велось капитальное строительство казарм из силикатного кирпича, столовой, клуба, медпункта, штаба, КПП, КТП, ПТОР, боксов для ВВТ и прочих подсобных помещений. Работа выполнялась большая, причем в ущерб боевой подготовке и другим видам военной деятельности. Когда полк перевели на новую организационно-штатную структуру, фактически превратив в бригаду, то есть тактическое соединение разнородных подразделений, военный городок вновь перестал отвечать требованиям. В казармах койки установили в два яруса, в столовой за одну смену личный состав принять пищу уже не мог, в клубе не хватало мест, половина бронетанковой и вся автомобильная техника оказалась на открытых стоянках. Даже строевой плац стал тесным.

В настоящее время в условиях затяжных вооруженных конфликтов подразделения нуждаются в ротации, а любые строения, в том числе и военные, – в постоянной человеческой жизнедеятельности. Этого можно достичь, если полк, не покидая свой ППД, будет выполнять административные задачи, а бригада на ТВД – боевые. Тогда и дивизии не понадобилось бы в 2009 году расформировывать, а с 2014-го вновь создавать. В НАТО дивизии ведут боевые действия в бригадном составе. У нас же дивизии почему-то должны быть именно полкового состава, хотя раньше было по-всякому.

Следует заметить, что в НАТО берегут традиции своих, на наш взгляд, не особо прославленных воинских соединений и частей и при всех переменах сохраняют их в том или ином виде. У нас же возня с реформированием тактических соединений превратилась из способа решения проблемы в цель, которая постоянно меняется, а значит, не достигается. Зато такая деятельность позволяет рапортовать, что мы не сидим сложа руки, а приводим армию к требованиям дня.

Например, расформировали гвардейские Таманскую мотострелковую и Кантемировскую танковую дивизии. Потом вновь сформировали, но уже в урезанном составе, который даже жалким подобием прежних прославленных соединений назвать нельзя. Это как заставить винодела вырубить виноградник лучших сортов под лозунгом борьбы с пьянством, а потом, сославшись на перегибы, вновь потребовать возродить производство элитного вина. Этикетки наклеить, конечно, можно, но содержимое будет никудышным.

В заключение: предложенная гибкая, на наш взгляд, система позволит, не нарушая отлаженного административного механизма, готовить мобилизационный ресурс как в мирное, так и в военное время. Сосредоточить деятельность бригадного и батальонного командования в мирное время на командирской и оперативной подготовке. Кроме того, в предложенной организации можно полкам присвоить наименования воинских частей Императорской русской армии, так как те назывались, как правило, по региону, из которого комплектовались, а дивизиям и бригадам – соединений и частей Красной армии, если мы хотим сохранить преемственность и традиции.

Виктор Булкин,

кандидат военных наук, полковник кандидат военных наук, полковник

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