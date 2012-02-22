Шпионские страсти с участием Яноша Кадара

В рассекреченных документах Исторического архива службы госбезопасности Венгрии журналисты раскопали удивительную историю. Она примечательна не только детективным сюжетом, но и тем, что в нее оказалось вовлечено высшее руководство страны.

Фото: aviaforum.ru

В мае 1985 года в аэропорту «Ферихедь» таможенная служба обнаружила у направлявшегося в Бельгию мужчины 19 720 западногерманских марок. Поскольку пассажир не мог объяснить их происхождение, деньги изъяли. Мужчина немедленно удалился, даже не получив расписки и бросив кожаное пальто.

Но женщины так просто со своим добром не расстаются. Супруга беглеца по его возвращении в Бельгию написала письмо самому Яношу Кадару, генсеку Венгерской социалистической рабочей партии, с требованием вернуть марки. В итоге Ласло Ковач, тогдашний руководитель отдела иностранных дел ВСРП, дал указание консульскому департаменту уведомить семью о том, что она может забрать деньги. И в феврале следующего года мужчина снова прилетел в Венгрию, где в одном из офисов аэропорта получил обратно не только свои марки, но и пальто.

Столь благополучное разрешение щекотливой ситуации согласно отчету службы госбезопасности объясняется тем, что венгерский гражданин, благодаря браку проживавший в Бельгии, ранее был агентом разведки под именем Videos. Однако манипуляции с деньгами не имели отношения к его секретной деятельности: как до вербовки, так и после нее он занимался контрабандой. Собственно, и в поле зрения разведки попал потому, что имел обширные связи в венгерском и бельгийском преступном мире. А семейные узы расширили возможности фигуранта до военно-промышленной сферы. Ему поручили собирать развединформацию о НАТО через тестя, работавшего в одном из научно-исследовательских институтов.

Покрывать проделки своего агента госбезопасность не хотела. Но и возбуждать против него судебный процесс опасалась. Поэтому решили исключить из агентурной сети и выслать из страны. Никто не ожидал, что контрабандист и его жена не смирятся с потерей денег… Сначала мужчина через венгерское посольство в Брюсселе известил кураторов о том, что если не получит обратно изъятые деньги, а в придачу премию за молчание, то выйдет на западную прессу. Реакции не последовало. И тогда его супруга написала письмо Кадару. Именно оно определило развязку истории, которую венгерское издание hvg.hu называет поразительной.