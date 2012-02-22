В семье не без эмира



Мировая общественность наблюдает следующую картину: вопреки антикатарским демаршам и протестам, США перебрасывают в Персидский залив два эсминца на совместные учения с подвергшимся обструкции княжеством и заключают контракт на поставку ему большой партии истребителей. Двойная игра или классический сценарий американской дистанционной «поддержки»? Возможно и то, и другое.

Встреча министров обороны Соединенных Штатов и Катара дает миру сигнал, что «партнеры» контролируют ситуацию в районе Персидского залива, но это не так. Регион, куда помимо Ирана входят Индия с Пакистаном, не говоря уже о странах аравийского полуострова, может вспыхнуть, как нефтяная скважина, и потушить его будет практически невозможно. Но США такой расклад по-видимому очень выгоден – ресурсы будут дешеветь, оружия станут закупать еще больше. У Вашингтона нет друзей, он готов продавать смерть всем, стоит вспомнить Вторую мировую.

Но в случае с аравийским «топориком» все гораздо непредсказуемее. Вашингтон, кормяшийся с рук саудитов, может со временем потерять доверие эмиров и, продолжая двойную игру, утратить свои позиции в регионе. Князь Тамим в свою очередь помимо собственной воли готовит себе один из двух сценариев: либо его уберут как Каддафи сторонние силы «старших братьев-мусульман», либо свергнет народ. Разыгрывая карту между персами и бедуинами на территории, немногим большей крупного города, можно просто потерять государственность. А США – довольно плохой судья в такой игре.

Нынешний кризис вполне может вылиться в скачок напряжения между эмиратами, вплоть до войны. Недавно князь Катара танцевал с саблями вместе с Трампом на приеме в ОАЭ, а сегодня с Дохой разрывают отношения, другие партнеры понижают дипстатус.

По мнению экспертов и людей, знающих суть отношений на Аравийском полуострове, очевидно: эмир Тамим очень сильно насолил своим родственникам в Саудовской Аравии и ОАЭ, теперь ищет широкую спину, за которую можно спрятаться.

Станислав Сторожев

Опубликовано 16.06.2017