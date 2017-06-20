Сирийское напряжение

Прошедшее воскресенье принесло неожиданные новости. Началось с того, что американский истребитель перехватил и сбил в районе Ракки сирийский самолет.

Истребитель-бомбардировщик Су-22, по информации официального Дамаска, наносил удар по позициям боевиков запрещенного в России «Исламского государства». В то же время в штабе операции «Несокрушимая решимость» заявили, что «двадцать второй» бомбил проамериканские отряды. В связи с этим и решили сбить.

“ Иранцы поставили под сомнение главный козырь США в Сирии – господство в воздухе ”

Не успели российские и зарубежные СМИ рассказать о воздушном инциденте, как Иран нанес массированный ракетный удар по позициям боевиков в Сирии. По словам представителей исламской республики это ответ за недавний теракт в Тегеране. По объектам ИГ в районе Дейр эз-Зора были выпущены баллистические ракеты. По сообщениям иранских военных, все цели поражены с высокой точностью.

Нынешняя ситуация показывает, что «антиигиловская» коалиция США и просирийские силы, где лидирующее положение занимает Иран, уже готовятся перейти от борьбы с ИГ к вооруженному противостоянию друг с другом. Эта борьба шла и раньше. Но до недавнего времени все ограничивалось маневрами вооруженных отрядов и попытками первыми взять определенные пункты. За последние две недели все резко поменялось. В ход пошли артиллерия, авиация и угрозы применения ракетного оружия.

Цели смешались

Столкновение между американским и сирийским самолетами произошло в 16 часов 30 минут по местному времени, совпадающему с московским. По данным ВВС САР, Су-22 бомбил позиции боевиков ИГ в районе Ракки.



Коллаж Андрея Седых

Американские военные опровергают заявление Дамаска. По данным Пентагона, «двадцать второй» работал в сорока километрах от Ракки, в районе города Табка. И целями сирийской машины были не боевики ИГ, а отряды Сил демократической Сирии (СДС). Их обучают и вооружают США для борьбы с исламистами. Именно эти отряды, которых поддерживают рейнджеры 3-го батальона 75-го полка, назначены главной силой для штурма «столицы» ИГ.

Более того, Су-22 не просто отбомбился по бойцам СДС, а поддерживал наступление проасадовских формирований, наступающих на Табку. Под их ударами «демократические силы» покинули городок Джадин к югу от нее. В ответ США подняли палубные истребители-бомбардировщики F-18 Hornet. «Шершни» якобы ограничились демонстрацией силы и остановили продвижение проасадовских формирований. Но что это были за отряды, Пентагон не указывает.

Правда, «неугомонный» пилот Су-22 не воспринял демонстрацию в исполнении авиации ВМС США и продолжил выполнять задание. Поэтому экипаж «Шершня» вынужден был сбить сирийский самолет. В штабе операции «Несокрушимая свобода» отметили, что информировали российских военных на авиабазе «Хмеймим» о происходящем, а также о решении сбить Су-22. Правда, в российском военном ведомстве воздержались комментировать это заявление США.

Уже поздно вечером Дамаск несколько скорректировал свою позицию, указав место где «работал» сбитый истребитель: над городком Ресафа близ Джадина. Не совсем понятно и с проасадовскими отрядами, напавшими на СДС. Сейчас наступление на Ресафу ведут отряды сирийских «Тигров», части и подразделения Сирийской арабской армии (САА). Но они достаточно далеко и вряд ли могли атаковать «демократических бойцов». Хотя не исключено, что разведывательный отряд «Тигров» обогнул Ресафу и вышел на подступы к Джадину. Не разобравшись в ситуации, разведчики приняли бойцов СДС за игиловцев и вступили в бой.

Но как бы там ни было, уже в ночь на понедельник, 19 июня, начались бои между САА и СДС. Сирийские армейские подразделения пытались эвакуировать сбитого пилота. Но бойцы «демократических сил» начали им препятствовать. Правда, на этот раз обошлось без американских авиаударов.

Оружие возмездия

Еще большее напряжение вызвал ракетный удар, нанесенный Ираном по целям «Исламского государства» в районе Дейр-эз-Зора. Тегеран воздержался от развернутых комментариев о целях залпа, количестве ракет и эффективности поражения, ограничившись демонстрацией видеосюжета по местному телевидению о запуске ракет с пусковых установок в пустыне.

Фото: ytimg.com

Сейчас известно, что оружием возмездия Ирана стали твердотопливные баллистические ракеты Zolfaqar, запущенные из провинций Керманшах на западе страны и Курдистана. Полет проходил над территорией Ирака. Точное количество запущенных Zolfaqar неизвестно.

Ракетный удар Тегерана интересен с военно-политической точки зрения. Его можно рассматривать как демонстрацию сил и средств. Традиционно это некое сообщение Тель-Авиву, а также монархиям Персидского залива. Но в данном случае Иран постарался извлечь максимальную выгоду.

Zolfaqar – ракеты, созданные именно для удара по Израилю. Впервые их показали в прошлом году на параде в Тегеране. Споры о готовности этих ракет и их боевой эффективности идут достаточно давно. Большинство западных экспертов и аналитиков скептически относились к изделиям иранских «оборонщиков», утверждая, что это «бумажные тигры». Если они и полетят, то нескоро, а точность будет весьма низкой.

Но сейчас, когда Саудовская Аравия заключила мегаоружейный контракт с США, демонстрация возможностей Тегерана выглядит вполне обоснованно. Нельзя забывать, что персидские монархии уже стоят в очереди на покупку противоракет THAAD.

С другой стороны, Иран послал сообщение и Пентагону, указав свою готовность побороться с США на сирийской территории.

Прорыв красной линии

Сейчас военно-политическое руководство США обводит некоей «красной линией» определенные районы Сирии, которые относятся к зоне интересов Америки. Пока речь идет о границе Иордании на юге и Ракке. Главная цель американских военных – не допустить туда сирийские и иранские силы.

Поэтому авиация активно наносит удары в соответствии с этой стратегией, а также сбивает сирийские самолеты. Западные эксперты уже успели похвалить стратегию США и оценить возможности ее реализации как высокие. Но выводы оказались преждевременными.

Ракетный залп Тегерана доказал: если надо, его ракеты достанут все объекты в Сирии. И если самолет или БЛА сбить можно, то справиться с Zolfaqar гораздо сложнее. И вряд ли Пентагон решится перебрасывать в Сирию батареи противоракет THAAD.

Фактически под сомнение поставлен главный козырь США – господство в воздухе. Конечно, Пентагон может бомбить сирийские силы, но с таким же успехом иранские ракеты могут поражать и проамериканские отряды.

Такая позиция ведет к эскалации конфликта в Сирии, когда Иран и США уже начинают воспринимать друг друга не как соперников в сферах влияния, а как вооруженных противников.

С Пентагона спросят строго

Уничтожение истребителя Су-22 в небе над Сирией является нарушением международного права и военной агрессией против страны – члена ООН, заявили в Минобороны РФ. В силу этого оборонное ведомство России уведомило Соединенные Штаты, что с 19 июня прекращает взаимодействие с американской стороной по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, а также требует от командования США тщательного расследования с предоставлением его результатов и принятием мер.