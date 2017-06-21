Заговор перевертышей

«Не будет меня, не будет и Сталина». Этот прогноз человека, более 20 лет возглавлявшего охрану советского лидера, оказался пророческим. Сталина убили после того, как генерал-лейтенант госбезопасности Николай Власик был снят с должности и репрессирован.

Именно благодаря ему многочисленные попытки устранить Сталина, предпринятые не только западными разведками, но и людьми из ближайшего окружения, терпели фиаско. Но в начале 1952-го Хрущеву с подельниками удалась иезуитская комбинация по дискредитации Власика и его замене «своими протеже».

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Конечно, он много знал об истинном отношении к Сталину со стороны многих его «соратников и учеников», как их официально именовали до ХХ съезда КПСС. Что и навлекло на начальника охраны вождя репрессии в 1952-м и последующие годы («Власик. Тень на Сталина»). Даже после реабилитации в середине 50-х ему не вернули ни воинского звания, ни государственных наград. Только 28 июня 2000 года постановлением Президиума Верховного суда РФ приговор от 17 января 1953-го в отношении Власика был отменен, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления. В октябре 2001-го семье Николая Сидоровича возвращены конфискованные у него награды…

Власик, есть свидетельства, в начале 50-х не единожды высказывал Сталину свое мнение о Хрущеве, Маленкове, Микояне, называя их лицедеями, перевертышами, политическими подхалимами. Это предопределило дальнейшую судьбу генерала. А сам Сталин, похоже, считал, что его ближайшее окружение не сможет объединиться для устранения «вождя и учителя». Но он жестоко ошибся.

В марте-апреле 1952-го по указанию Берии было сфабриковано дело о хищениях и растратах в материально-техническом обеспечении сталинской охраны якобы при попустительстве, а то и с личным участием Власика. Эти обвинения были поддержаны большинством членов тогдашнего политбюро ЦК. В результате в мае Власика снимают с должности с направлением в Асбест на должность замначальника Баженовского трудового лагеря МВД СССР. А уже в декабре генерал для большей надежности исключается из партии и арестовывается по расстрельному обвинению: потворствование проникновению врачей-убийц в Главсанупр ЦК и правительства. Власика лишают воинского звания и многочисленных наград: трех орденов Ленина, четырех Боевого Красного Знамени, Кутузова 1-й степени, Красной Звезды…

17 января 1953 года Военная коллегия Верховного суда СССР признала экс-начальника Главного управления охраны виновным в злоупотреблении служебным положением при особо отягчающих обстоятельствах, приговорив по статье 193-17 пункт «б» УК РСФСР к 10 годам ссылки. Правда, вскоре после кончины Сталина начались «послабления». По указу Президиума Верховного Совета СССР об амнистии от 27 марта 1953 года срок сократили до пяти лет, причем с восстановлением в гражданских правах. Отбывать ссылку предписали в Красноярске. Постановлением того же президиума от 15 декабря 1956-го Власик был помилован со снятием судимости. Ему разрешили проживать в Москве. Однако восстановления в звании и возвращения наград он, повторим, так и не дождался. Послехрущевское руководство, в котором оставались сподвижники «дорогого Никиты Сергеевича», опасалось, что будучи полностью реабилитированным, Власик не станет молчать, возможно, выступит обвинителем сталинских «соратников» в умерщвлении «учителя».

В книге Владимира Логинова «Тени Сталина: генерал Власик и его соратники» приводится такое признание: «Я был жестоко обижен Сталиным. За 25 лет безупречной работы, не имея ни одного взыскания, а только поощрения и награды, я был исключен из партии и брошен в тюрьму. За мою беспредельную преданность он отдал меня в руки врагов. Но никогда, ни одной минуты, в каком бы состоянии я ни находился, каким бы издевательствам ни подвергался, находясь в тюрьме, я не имел в своей душе зла на Сталина».

18 июня исполнилось 50 лет со дня кончины Николая Власика.