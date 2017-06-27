Капитал дальнего плавания

В Северной столице открылся Военно-морской салон. Чем удивят гостей крупнейшей отраслевой выставки корабелы и власти города, «ВПК» рассказал Максим Мейксин, председатель Санкт-Петербургского комитета по промышленной политике и инновациям.

– Военно-морской салон – знаковое событие не только для Петербурга, но и для всей России. На какие представленные разработки вы обратили бы внимание с точки зрения развития военной техники и технологий?

“ На улицах размещались рекламные плакаты с изображением лучших представителей рабочих специальностей ”

– Военно-морской салон, проводимый в Санкт-Петербурге, ценят не только профессионалы судостроения и ОПК. Горожане получают уникальную возможность увидеть настоящие чудеса техники, которая решает очень сложные задачи по обеспечению боеспособности нашей армии, по освоению труднодоступных территорий. На МВМС-2017 будет, к примеру, представлен тральщик «Александр Обухов» с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, способный находить и уничтожать мины на безопасном расстоянии. Можно увидеть десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков». Для него нет недоступных рубежей, машина перемещается по воде, суше, болотам, минным полям, обходя препятствия и ограждения. Такой технике доступно 70 процентов береговой линии морей и океанов.

Девять кораблей демонстрируются вживую, а на экспозиции – множество макетов и установок.

Современное судостроение работает над решением таких задач, как обеспечение всесезонности и всепогодности кораблей. На Северной верфи заложено судно тылового обеспечения «Эльбрус». Его уникальность в том, что оно удерживается в заданной точке при любых погодных условиях. Со своей мощностью «Эльбрус» может буксировать корабли вплоть до авианосцев и вести поиск затонувших объектов. Кроме того, это настоящая плавучая медицинская лаборатория с барокамерой, готовая оказать помощь терпящим бедствие.



Фото: defence.ru

Среди технических новшеств, которые скорее всего представят петербургские судостроители, можно назвать технологии, обеспечивающие кораблям невидимость: радиолокационную, оптическую, акустическую. Это достигается сочетанием композитных материалов со специальными покрытиями. Новейшие разработки в области передачи и подавления радиосигналов реализованы в корвете «Гремящий». Группа «Транзас» создает уникальную «оболочку» для управления кораблями – беспилотное судовождение, системы оптимизации расхода топлива и планирования маршрута, другие рутинные операции на единой платформе.

– Судостроение – флагманская отрасль Северной столицы с момента основания города. Не случайно и на «Прямой линии» с президентом было включение с Балтийского завода, который удалось сохранить во многом благодаря личному вмешательству Владимира Путина. Предприятие развивается, строит мощнейшие в мире атомные ледоколы. А какова обстановка на других верфях?

– Мы можем ими гордиться. За прошедшие два года в Санкт-Петербурге спущен на воду 21 корабль. Многие абсолютно уникальны, не имеют аналогов: самый мощный в мире атомоход «Арктика», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», первый серийный корабль противоминной обороны нового поколения «Георгий Курбатов», подводная лодка «Великий Новгород».

С начала 2017 года заложены четыре судна, в том числе патрульный ледокол «Иван Папанин» («Полярный патруль»). Спущено на воду судно связи «Иван Хурс». В стадии строительства на петербургских верфях на данный момент более 30 проектов. Все это говорит о том, что качество нашей работы высоко ценится заказчиками.

Необходимо отметить, что предприятия судостроительного комплекса имеют серьезные компетенции для освоения и выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Правительство города готово им в этом содействовать. Создан Совет по конверсии организаций оборонной промышленности Санкт-Петербурга. Так быстрее решаются зависящие от городской администрации вопросы, в том числе имущественного характера, налаживается кооперация мощностей для производства гражданской продукции. О намерении ее выпускать уже заявили такие предприятия, как Средне-Невский судостроительный завод. Скоро наши гражданские суда, уверен, составят достойную конкуренцию иностранным.

– В нашем городе сосредоточена львиная доля военно-морской науки. Какие разработки вы бы отметили?

– Санкт-Петербург остается центром развития технологий, не имеющих аналогов в мире. Большое значение имеет модернизация мощностей и обновление производственной базы.



Фото: defence.ru

В Крыловском государственном научном центре создана уникальная ландшафтная аэродинамическая труба (ЛАТ), которая позволяет, если говорить предельно просто, испытывать модели на ветроустойчивость. Это единственная в России установка, помогающая проектировать боевые корабли различных классов, способных нести на борту морскую авиацию.

В мае 2017 года на Кировском заводе состоялось открытие единственного в России универсального испытательного стенда для паровых турбин мощностью до 75 мегаватт. Вложения в проект составили более 1,3 миллиарда рублей, из них 500 миллионов – заем Фонда развития промышленности Минпромторга. Первой на новом стенде будет протестирована паротурбинная установка для ледокола проекта 22220.

В концерне «Аврора» открыты две новые производственные линии, которые будут выпускать широкий спектр автоматики четвертого поколения. Предприятие обеспечено заказами до 2050 года.

Масштабная модернизация осуществляется на Средне-Невском судостроительном заводе. Она позволит создавать суда не только военного, но и гражданского назначения. В ряде технологий завод не имеет конкурентов в мире. В 2017 году спущен на воду корабль «Иван Антонов» с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированного методом вакуумной инфузии.

Продолжая разговор о достижениях судостроительной промышленности, нельзя не упомянуть разработку проекта атомной подводной лодки для сейсмической разведки в ЦКБМТ «Рубин». Атомоход оснащен крыльями-сейсмодатчиками, которые в рабочем положении раскрываются, образуя сканирующую поверхность площадью сотни квадратных метров. Сенсоры позволяют исследовать дно на глубину несколько десятков метров и создавать его трехмерную модель.

Это малая часть тех уникальных разработок и технологий, над которыми работает санкт-петербургская судостроительная промышленность.

– Среди флагманов у нас, естественно, не только судостроение…

– Совершенно верно. Промышленный комплекс Санкт-Петербурга диверсифицирован. Это позволило нам достойно преодолеть трудности, вызванные внешнеэкономической ситуацией.

Фото: bastion-karpenko.ru

Двигателестроение показало за прошлый год очень хорошие результаты. Это и новый отечественный турбовальный двигатель ТВ7-117В, и блок автоматического управления и контроля БАРК-88, разработанные в ОАО «Климов».

Высокие темпы развития продолжают демонстрировать энергетическое и сельскохозяйственное машиностроение. Петербургский тракторный (дочернее предприятие ОАО «Кировский завод») не только увеличил производство знаменитых «Кировцев», но и начал поставки за рубеж. В планах освоение новых международных рынков – Австралии, Канады, Чехии.

Мы стали свидетелями активного развития фармацевтической отрасли. Некоторые иностранные компании приняли решение частично локализовать производство ключевых препаратов на мощностях предприятий Санкт-Петербурга. 15 июня был открыт первый региональный инжиниринговый центр микрореакторного синтеза активных фармацевтических субстанций. Это позволит обеспечить потребности в инновационных технологиях производства готовых лекарственных форм и подготовке специалистов.

На недавно завершившемся экономическом форуме электронная компания «Элкус» подписала соглашение о реализации стратегического инвестпроекта. Предполагается создание в Московском районе Санкт-Петербурга высокотехнологичного производства и научно-исследовательского центра. На его площадке разместится учебная база кафедры приборостроения ГУАП. Предприятие работает по гособоронзаказу, выпускает современную электронику и автоматику. Реализация проекта позволит создавать по программе импортозамещения принципиально новые образцы вооружений, снизить зависимость от зарубежных поставщиков.

У нас достаточное количество направлений, по которым у петербургских предприятий есть серьезный потенциал и возможности для развития.

– Как можно сформулировать главный принцип промышленной политики: наукоемкая, технологичная, требующая высокой квалификации...

– Сегодня приоритетом промышленной политики города является содействие предприятиям в открытии и освоении новых рынков, развитии компетенций, которые позволят петербургским компаниям стать лидерами в глобальной конкуренции.

Один из инструментов такого опережающего развития – поддержка кластеров, стимулирование образования новых. Предприятиям это дает поддержку в кадровом обеспечении, модернизации, обновлении технологической базы.

В декабре 2014 года создан Центр кластерного развития Санкт-Петербурга (ЦКР). Основная задача – создание условий для эффективной работы и координации деятельности кластеров с учреждениями науки, органами государственной власти, инвесторами, исследовательскими центрами, а также содействие в получении государственной поддержки. В настоящее время ЦКР курирует деятельность 11 кластеров Санкт-Петербурга. Объединения по территориальным и отраслевым интересам создают синергетический эффект, оптимальное использование компетенций и ресурсов, что, безусловно, положительно сказывается на финансовой деятельности предприятий и на экономике города.

– Не секрет, что каждый регион лоббирует заказы, чтобы получить серьезную наукоемкую продукцию. Это правильно, так и должно быть. Губернатор сказал: «Помогли нашим предприятиям ОПК на 25 процентов увеличить сумму контрактов по государственному оборонному заказу». В чем плюсы, какие городские преференции, чтобы размещать крупные заказы именно в Петербурге?

– Стоит сразу отметить, что ОПК образуют более 160 крупных и средних предприятий, представляющих такие отрасли, как судостроение, радиоэлектроника и приборостроение, авиационное и космическое оборудование, а также производство непосредственно вооружения. Здесь занято порядка 20 процентов трудовых ресурсов промышленности города – это более 70 тысяч человек. На предприятиях ОПК сконцентрировано производство в основном высокотехнологичной продукции. У них весьма высокий потенциал, что является неоспоримым конкурентным преимуществом.

– В свое время активно развивалась программа «Петербургская промышленность – городу». Насколько научно-производственный потенциал предприятий востребован для городских нужд? Чего не хватает?

– Он, безусловно, востребован. И это доказала успешная работа Центра импортозамещения и локализации (ЦИЗ). На его площадке регулярно проводятся отраслевые недели. Нам удалось привлечь к работе организации и компании с большим объемом государственного заказа и организовать переговоры с петербургскими предприятиями, которые готовы заместить поставщиков импортной продукции. Среди компаний, которые принимают участие в работе ЦИЗ, – «Росатом», «Россети», РЖД, «Роснано», «Газпромнефть». За 2016 год в ЦИЗе проведено 39 отраслевых недель, порядка 730 деловых мероприятий, заключено более 280 контрактов на сумму 2,5 миллиарда рублей. За весь период работы сумма всех контрактов, заключенных в ЦИЗе, превысила 3,8 миллиарда рублей.

– Петербургская промышленность по итогам 2016 года порадовала ростом: 3,9 процента – едва ли не лучший показатель в стране. За счет чего это удается, какие внутренние резервы раскрываются?

– В 2013–2014 годах мы провели системную перестройку промышленной политики Санкт-Петербурга. Были сформированы наиболее эффективные меры поддержки предприятий. Началась реализация программы. Результат – петербургская промышленность уже несколько лет демонстрирует уверенный рост. В 2011 и 2012 годах в нашем городе было запущено по три новых производства. В 2014-м – семь, в 2015-м – уже 11, в прошлом – 12. А в этом запустим рекордное количество – 20.

Результатом такой системной работы можно назвать и рост индекса промышленного производства: за январь – май 2017 года он составил 102,7 процента. Положительную динамику и наибольший рост демонстрируют обрабатывающий комплекс и высокотехнологичный сектор. В первую очередь за счет увеличения объемов выпуска автомобилей (125,4%), производства прочих транспортных средств и оборудования, включая судостроение (103,9%). Продолжился рост производства лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях (111,3%).

Стоит отметить, что большинство предприятий (88%) оценивают общую экономическую ситуацию позитивно. Индекс настроений КППИ в мае составил 51,4 процента.

– В свое время Ленинград обеспечивал науку и промышленность высокопрофессиональными инженерными и рабочими кадрами. Не так давно в технический вуз, в профтехучилище, на производство ребят никаким калачом было не заманить. Как выправляется ситуация?

– Она по-прежнему не самая простая, но мы все же видим повышение интереса молодежи к промышленным специальностям. Чтобы закрепить тенденцию, проводим различные кампании. Например, открытые уроки, дни открытых дверей. В прошлом году они прошли в 30 общеобразовательных учреждениях и на 30 промышленных предприятиях Санкт-Петербурга. Свои двери для школьников и студентов открыли «Балтийский завод – судостроение», «Климов», «Звезда», заводы «Электропульт», «Красный Октябрь».

Среди учащихся был проведен творческий конкурс на тему «Промышленность Санкт-Петербурга. Мои впечатления от посещения предприятия». Во время форума работающей молодежи на территории ФГУП «Крыловский государственный научный центр» авторы 10 лучших сочинений награждены грамотами и ценными призами.

Организованы и проведены торжественные мероприятия, посвященные Дням судостроителя и санкт-петербургской промышленности. На улицах размещались рекламные плакаты с изображением лучших представителей рабочих специальностей ведущих предприятий города. И это лишь часть информационной кампании «Лица петербургской промышленности».

Мы активно взаимодействуем с профильными комитетами в подготовке кадров, повышении их квалификации. Приоритетным направлением является обеспечение специалистами ведущих отраслей экономики Санкт-Петербурга, таких как судостроение, машиностроение, IT-технологии, легкая промышленность. На базе профессиональных образовательных учреждений реализуются дополнительные программы – повышения квалификации, профессиональной переподготовки. Они открыты как для обучения взрослого населения, так и для высвобождаемых работников предприятий и организаций по договорам с юридическим и физическими лицами.

Как я уже говорил, решать данные вопросы помогает кластерная политика. Предприятия сообща формируют спрос на подготовку определенных специалистов и взаимодействуют с вузами и училищами, создавая специальные программы.